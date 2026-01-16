Doi oameni au sfârșit în condiții cumplite, în urma unui incendiu. Tragedia, în județul Bacău
National.ro, 16 ianuarie 2026 10:20
O femeie și un bărbat au murit într-o localitate din județul Bacău, în urma unui incendiu devastator care le-a cuprins casa, în noaptea de joi spre vineri. Tragedia a avut loc în localitatea Gura Văii din județul Bacău, acolo unde un incendiu a mistuit locuința în care se aflau cele două persoane – o femeie
Trafic rutier în condiții de iarnă în București și cinci județe/Cum arată prognoza ANM pentru Capitală, la finalul acestei săptămâni # National.ro
Circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă, vineri dimineață, 16 ianuarie, în Capitală, Ilfov și în alte patru județe, potrivit Centrului Infotrafic. Ninge ușor în București, vineri dimineață, traficul rutier desfășurându-se în condiții de iarnă, a anunțat Centrul Infotrafic al Poliției Române. Potrivit meteorologilor, ninsori vor mai fi, pe parcursul zilei, în Capitală, unde
BERBEC Nu trebuie să te gândești întotdeauna să ai ceva stabil dacă nu ai nevoie de asta acum, sau dacă persoana potrivită nu a apărut. Trebuie să începi să te gândești puțin la libertatea pe care o poți avea dacă faci pașii corect pe calea pe care înaintezi. TAUR Nu poate vedea negativ tot
Jeep Wrangler nu ar mai fi capabil să respecte normele de poluare și de siguranță din Uniunea Europeană. În ochii publicului larg, Wrangler este Jeep-ul prin excelență. Cele două faruri rotunde, grila radiatorului și panourile caroseriei perfect drepte evocă imaginea vehiculelor militare care au invadat plajele Normandiei în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Două
Revoltă totală în MApN. Militarii români au transmis SUA că vor refuza să lupte în Groenlanda # National.ro
Militarii români au transmis Ambasadei SUA la București, prin Cosmin Dorobanțu, președintele Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP), că sub nicio formă nu vor lupta în Groenlanda împotriva armatei americane. Aceștia consideră declarațiile ministrului Apărării, Radu Miruță, absolut iresponsabile și periculoase. Mai mult, militarii sunt deciși să-și dea demisia în masă dacă se
Circul transparenței la Mediu, praf în ochi. Postul de șef la Apele Române, blocat pe modelul lui Iohannis # National.ro
Spectacolul transparenței, pe care îl joacă aproape zilnic ministrul Mediului, Diana Buzoianu, este doar un circ ieftin. În ce privește profesionalismul, transparența și responsabilitatea publică din numirea viitorului director general al Apelor Române, procedura, pe lângă faptul că este pe lângă lege, este doar praf în ochi. Și asta pentru că funcția publică de director
Plecarea lui Xabi Alonso de la Real Madrid este departe de a fi una liniștită. La scurt timp după demiterea tehnicianului spaniol, apropiații acestuia au ieșit la atac și au lansat acuzații dure la adresa vestiarului „galactic", cu Vinicius Junior indicat drept principal factor destabilizator. Instalat cu mari așteptări pe „Santiago Bernabeu", după sezonul istoric
Nicolae Stanciu (32 de ani) este foarte aproape de o nouă schimbare de peisaj. Internaționalul român de la Genoa a refuzat varianta Rapid și ar putea reveni surprinzător în China, campionat în care a lăsat o impresie excelentă în urmă cu doi ani. Deși inițial s-a vorbit despre un interes din partea celor de la
Forțele centriste ale UE trebuie să se îndrepte spre dreapta pentru a reflecta noua realitate politică, potrivit lui Manfred Weber, liderul Partidului Popular European. PPE a provocat agitație la Bruxelles anul trecut când a votat alături de extrema dreaptă, în loc să voteze alături de aliații săi tradiționali, socialiștii și liberalii. Declarațiile lui Weber sunt
Spitalizările de zi intră în regimul analizelor medicale. Se fac doar până se termină fondurile # National.ro
După ce a impus limitarea drastic a internărilor pacienților în spitale, prin transformarea acestora în internări de o zi, Ministerul Sănătății vine cu alte restricții. Pe motiv de contrângeri bugetare, internările de o zi se vor mai face doar în limita fondurilor contractate cu casele de asigurări, pe modelul investigațiilor medicale, ai căror bani alocați
La cincisprezece ani după criza euro, Germania ar începe să se îndoiască de UE. Ascensiunea partidelor naționaliste, patru ani de război în Ucraina fără speranțe de încetare a focului și dificultatea celor 27 de state membre de a răspunde la atacurile repetate ale lui Donald Trump au creat o formă de neîncredere în capacitatea blocului
Donald Trump a îndemnat protestatarii iranieni să preia controlul asupra instituțiilor Republicii Islamice (probabil prin forță) și să noteze numele opresorilor lor, pentru a se răzbuna. Iranul este o națiune mândră pentru care independența față de interferențele străine pare aproape un articol de credință, cel puțin în mod public. Însă Teheranul se bazează pe banii
VIDEO. Călin Georgescu, mesaj de ultimă oră: Facturile, frigul din case, grija pentru ziua de mâine apasă mai tare decât orice discurs # National.ro
Călin Georgescu a ales să transmită joi un mesaj cu ocazia Zilei Culturii Naționale, celebrată pe 15 ianuarie, chiar în ziua în care se marchează 176 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu. Fostul candidat la prezidențiale a vorbit despre dificultățile cu care se confruntă românii în viața de zi cu zi, dar și
Categoric, astăzi întreaga aviație mondială și națională, civilă și militară, se află într-un moment de cotitură esențial și vital pentru ea. Cea militară își vede limitele tehnologice confruntate cu limitele umane, toate trecând prin furcile caudine ale finanțiștilor și politicienilor. Cea civilă se zguduie din zi în zi în funcție de cum se gândește sau
Riscurile atacării navelor de marfă rusești. Marea Britanie și Europa se joacă cu focul # National.ro
Marea Britanie și aliații europeni ar putea să atace navele care transportă mărfuri rusești. Ar reprezenta o escaladare radicală a măsurilor existente împotriva așa-numitei „flote fantomă" a Rusiei, care au fost limitate la porturile și apele teritoriale ale statelor NATO. Extinderea acestei strategii, așa cum este prevăzută în prezent de unele țări europene, ar fi
Ger în București, în următoarele zile. Temperaturile vor coborî până spre minus 12 grade/Când va mai ninge # National.ro
Meteorologii se așteaptă să apară noi ninsori în Capitală, dar anunță și faptul că vremea va deveni deosebit de rece, pe parcursul zilelor următoare, în București. Nopțile și diminețile vor fi geroase, cu minime ce vor ajunge până spre -12 grade Celsius. Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o prognoză specială pentru zona
1. Eminescu, 15 ianuarie. Ar fi trebuit să scriu chestiile astea ieri, dar nu-i o problemă. Eminescu e atemporal și la evidența populației. E greu și de localizat. USR l-a anticipat când a făcut cărțile alea de identitate fără adresă. Se spune că tatăl poetului, Gheorghe Eminovici, ar fi scris pe o carte religioasă că
Ordinea liberală internațională se apropie de sfârșit. De fapt, s-ar putea să fie deja moartă. Stephen Miller, adjunctul șefului de cabinet al Casei Albe, a afirmat acest lucru săptămâna trecută, când s-a bucurat de intervenția SUA în Venezuela și de capturarea dictatorului Nicolas Maduro. Însă Donald Trump este la fel de responsabil pentru o altă
Un primar PNL îl demolează pe Bolojan: „Sunt niște aberații fără precedent/Nu răspunde, nu vorbește cu nimeni/Toate sunt decizii pe persoană fizică” # National.ro
Măsurile de austeritate decise de Guvernul condus de către Ilie Bolojan iscă nemulțumiri și în rândul primarilor liberali. Un edil PNL îi reproșează deschis premierului și, totodată, șefului său direct pe linie de partid că nu discută cu aleșii din teritoriu. Vladimir Petruț, primar PNL în Cavnic de 10 ani, critică fățiș măsurile luate de
Se tremură în birourile din Aleea Modrogan și nu din cauza frigului. Un sondaj de opinie „cu circuit închis" și despre care am aflat și noi arată cât de mult a decăzut Partidul Național Liberal în doar un an de când la Palatul Victoria s-a instalat Ilie Bolojan. Dimensiunea reală a dezastrului provoacă frisoane: PNL
Artista româncă Simona Toader – prezentă în Catalogul Artiştilor Internaţionali Contemporani 2026 # National.ro
A apărut Catalogul Artiştilor Internaţionali Contemporani 2026, volumul VIII, ediţie limitată. Acesta găzduieşte lucrări aparţinând unor artişti contemporani din diferite ţări ale lumii, posesori ai unor viziuni unice şi ai unor poveşti captivante. Talentul acestora dezvăluie o paletă emoţionantă de culori, un limbaj universal care se adresează direct sufletului privitorilor. Printre artiştii prezenţi în catalog
Austeritatea lui Bolojan, doar pentru fraieri! Salariul obraznic încasat de Remus Pricopie la SNSPA # National.ro
Austeritate, dar nu pentru toți românii! Salariile din sistemul universitar public continuă să iște discuții, mai ales în contextul măsurilor de austeritate anunțate pentru anul ce a început recent. Ce salariu a încasat Remus Pricopie la Școala Naţională de Studii Politice și Administrative (SNSPA)? Remus Pricopie, rectorul SNSPA, a avut un venit lunar net de
Zelenski declară stare de urgență în sectorul energetic din Ucraina, afectat în urma atacurilor rusești. Situație dificilă la Kiev # National.ro
Ucraina a declarat stare de urgență în sectorul energetic al țării, cu accent special pe Kiev, după ce atacurile Rusiei au lăsat mii de locuitori fără energie electrică. Autoritățile din Ucraina încearcă să refacă infrastructura lovită de atacurile rusești. Temperaturi foarte scăzute pe timpul nopții Președintele Volodimir Zelenski a acuzat Moscova că exploatează în mod
Tot mai mulți oameni spun același lucru: „Dorm, dar nu mă odihnesc". Nu este o exagerare și nu este o problemă de saltea, cafea sau disciplină personală. Din perspectivă psihologică, vorbim despre o formă de oboseală care nu are legătură directă cu numărul de ore dormite, ci cu stresul cronic în care funcționează corpul și
Problemă mare cât Casa Poporului! Clădirea Parlamentului, lăsată fără apă! Bătăi de cap pentru cei peste 1.000 de angajați # National.ro
Nu doar locuitorii unui număr mare blocuri din Capitală se confruntă, în această săptămână, cu lipsa apei calde, ci și angajații care lucrează în clădirea Parlamentului (Casa Poporului). Și, probabil, aleșii neamului care au drum în sediul Legislativului, deși încă e vacanță parlamentară. Din câte se pare, problema e la fel mare cât Casa Poporului,
Trump spune că Zelenski, și nu Putin, blochează acordul de pace în Ucraina. De ce crede că ezită în negocieri # National.ro
Liderul de la Washington, Donald Trump, arată cu degetul în direcția președintelui ucrainean, spunând că acesta ar bloca un potențial acord de pace în Ucraina și nu Vladimir Putin. Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat, pentru Reuters, că Ucraina – şi nu Rusia – blochează un potenţial acord de pace, o retorică care contrastează puternic
Val de ironii după o gafă a MAI, de Ziua Culturii Naționale: Versurile unei poezii a lui Eminescu, citate greșit. Nici titlul nu a fost cel corect # National.ro
Românii vigilenți n-au stat prea mult pe gânduri când au văzut, joi dimineața, 15 ianuarie, o postare pe pagina de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne (MAI), mai ales că au sesizat greșeli. Așa că au reacționat postând comentarii. Internauții au criticat Ministerul Afacerilor Interne după ce instituția a citat greșit versuri dintr-o poezie a lui
BERBEC S-ar putea să fiți iritat din cauza neînțelegerilor cu un partener de afaceri. Discutați cât mai calm, fiindcă azi orice confruntare poate degenera ușor în ceartă. Dacă trebuie să circulați cu mașina, vă sfătuim să fiți foarte atent. TAUR Vă confruntați cu mici întârzieri cauzate de
Vizele de imigrare suspendate de SUA: administrația Trump blochează accesul pentru cetățeni din 75 de țări # National.ro
Vizele de imigrare intră într-o nouă etapă restrictivă, după ce administrația Trump a decis suspendarea pe termen nedeterminat a procesării acestora pentru cetățeni din 75 de state, într-o măsură care marchează o nouă înăsprire a politicii americane privind imigrația. Decizia urmează să intre în vigoare începând cu 21 ianuarie și va afecta inclusiv țări precum […] The post Vizele de imigrare suspendate de SUA: administrația Trump blochează accesul pentru cetățeni din 75 de țări first appeared on Ziarul National.
Intervenția SUA în Iran pare iminentă: oficiali europeni vorbesc despre următoarele 24 de ore # National.ro
Intervenția SUA în Iran este considerată tot mai probabilă, potrivit unor oficiali europeni care avertizează că o acțiune militară ar putea avea loc chiar în următoarele 24 de ore, pe fondul escaladării rapide a tensiunilor din Orientul Mijlociu. Statele Unite își reduc personalul militar din regiune Semnalele privind intervenția SUA se multiplică, în timp ce […] The post Intervenția SUA în Iran pare iminentă: oficiali europeni vorbesc despre următoarele 24 de ore first appeared on Ziarul National.
Mario Iorgulescu a dispărut din nou: căutat de carabinieri după ce a fugit din clinica din Italia # National.ro
Mario Iorgulescu este din nou dat dispărut, după ce, potrivit informațiilor apărute public, ar fi fugit din clinica din Italia unde era internat, declanșând o cursă contra-cronometru în care tatăl său a plecat de urgență din România, iar autoritățile italiene au fost alertate. Dispariție, panică și intervenția carabinierilor Cazul Mario Iorgulescu a luat o turnură […] The post Mario Iorgulescu a dispărut din nou: căutat de carabinieri după ce a fugit din clinica din Italia first appeared on Ziarul National.
Am avertizat în repetate rânduri că în România s-a declanșat o ofensivă totală împotriva Justiției. Nu una declarată, nu una asumată, ci o operațiune clasică de așa-zisă salvare a statului de drept, cu lozinci reciclate, figuri cunoscute și metode verificate în anii trecuți. Încercarea rețelei soroșiste de a porni o nouă Cătușiadă îi are în […] The post Rețeaua Soroș și Operațiunea „Cătușiada” first appeared on Ziarul National.
Danemarca nu cedează presiunilor lui Trump. Trimite trupe în Groenlanda, pe fondul tensiunilor cu SUA # National.ro
Danemarca își întărește prezența militară în Groenlanda. Ministerul danez al Apărării a anunţat miercuri că trimite echipamente militare și trupe de avangardă pe insulă, pe fondul tensiunilor generate de Casa Albă. De asemenea, vor avea loc exerciţii militare în colaborare cu aliaţi din NATO în zona acestei insule arctice pe care preşedintele american Donald Trump […] The post Danemarca nu cedează presiunilor lui Trump. Trimite trupe în Groenlanda, pe fondul tensiunilor cu SUA first appeared on Ziarul National.
Vești bune pentru proprietarii afectați de explozia din Rahova! Primarul Sectorului 5 îi scutește de taxe și impozite # National.ro
Proprietarii apartamentelor din blocul afectat de explozie, anul trecut, în Rahova, primesc o veste bună! Deoarece sunt greu încercați după tragedie, municipalitatea vine în sprijinul lor cu o măsură fiscală. Locatarii blocului scapă de taxe și impozite locale Primarul Sectorului 5 a decis scutirea de la plata taxelor și impozitelor locale pentru anul 2026 a […] The post Vești bune pentru proprietarii afectați de explozia din Rahova! Primarul Sectorului 5 îi scutește de taxe și impozite first appeared on Ziarul National.
Sindicaliștii din MADR ies la atac. ”Nu acceptăm distrugerea agriculturii românești pentru interese externe!” # National.ro
Sindicatul Salariaților din cadrul Ministerului Agriculturii au atras atenția asupra pericolului pe care îl reprezintă acordul Mercosur pentru fermierii din țara noastră. Reprezentanții organizației au transmis că nu vor accepta distrugerea agriculturii românești pentru interese externe, avertizând asupra faptului că sunt în joc securitatea și siguranța alimentară a populației. Acordul este un atac frontal asupra […] The post Sindicaliștii din MADR ies la atac. ”Nu acceptăm distrugerea agriculturii românești pentru interese externe!” first appeared on Ziarul National.
Ministerul Mediului patronează distrugerea resurselor de apă. Balastierele au lăsat un dezastru în urma lor # National.ro
Micul spectacol cu verificările la balastiere din decembrie 2025 al ministrului Mediului, Diana Buzoianu, nu poate acoperi nici pe departe dezastrul lăsat în urmă de balastiere. Sindicaliștii din Apele Române ne spun că în apropierea albiilor râurilor sunt milioane de găuri lăsate de balastiere, prin care ies apele subterane, secătuind cea mai importantă rezervă de […] The post Ministerul Mediului patronează distrugerea resurselor de apă. Balastierele au lăsat un dezastru în urma lor first appeared on Ziarul National.
Amenzi aspre pentru cei care nu curăță trotuarele de zăpadă și gheață. Ce prevede legea în România # National.ro
Condițiile meteorologice severe, marcate de ninsori abundente și viscol vin cu responsabilități legale ale celor care folosesc sau dețin imobile. Potrivit legii, nu doar autoritățile sunt vizate de obligații, ci și cetățenii obișnuiți. Percepția larg răspândită este că întreaga responsabilitate pentru curățarea trotuarelor revine primăriilor sau serviciilor de salubritate. Totuși, cadrul legal stabilește clar că […] The post Amenzi aspre pentru cei care nu curăță trotuarele de zăpadă și gheață. Ce prevede legea în România first appeared on Ziarul National.
Radu Drăgușin (23 de ani) a devenit una dintre piesele importante pe tabla de șah a mercato-ului de iarnă. Fundașul naționalei României este dorit de mai multe cluburi de top, iar situația sa la Tottenham pare clară: plecarea este doar o chestiune de timp. Până în acest moment, AS Roma a fost echipa care a […] The post Transferul lui Drăgușin, incert. Un colos european a intrat pe fir first appeared on Ziarul National.
În urma presiunilor lui Donald Trump, ancheta penală împotriva președintelui Rezervei Federale, Jerome Powell, marchează un moment extraordinar în guvernanța economică americană. Departamentul de Justiție a deschis ancheta pentru a stabili dacă Powell a indus în eroare Congresul cu privire la depășirea costurilor de renovare a sediului central al Fed. Donald Trump, care l-a criticat […] The post Powell vs. Trump. Lupta pentru controlul celei mai puternice bănci centrale din lume first appeared on Ziarul National.
Se schimbă vremea, după ce miercuri am avut o zi cu temperaturi pozitive. Gerul puternic și ninsorile revin în mai multe zone ale țării. Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza meteo pentru următoarele șapte zile. În București, vremea va fi cu temperaturi pozitive doar o zi, în restul săptămânii termometrele vor înregistra maxime cu […] The post Revine gerul, după temperaturile cu plus de miercuri. Ce au anunțat meteorologii first appeared on Ziarul National.
Sam Heathcote a trăit zile pe care nu le va uita niciodată. Fundaș central la Macclesfield și profesor de educație fizică, jucătorul în vârstă de 27 de ani s-a întors luni la catedră, la doar două zile după ce echipa sa, din liga a șasea, a produs una dintre cele mai mari surprize din istoria […] The post Profesorul – erou, primit cu aplauze de elevi, după succesul din FA Cup first appeared on Ziarul National.
Președintele SUA deține o putere enormă, iar Donald Trump și-a extins considerabil autoritatea executivă în ultimul an. Există însă un domeniu în care învață limitele puterii prezidențiale: capacitatea sa de a reduce rapid costul vieții. În campania electorală, Trump a promis măsuri economice îndrăznețe pentru a aborda cea mai mare preocupare a alegătorilor – inflația […] The post Costul vieții. Trump învață limitele puterii prezidențiale first appeared on Ziarul National.
Davos: „Un spirit al dialogului” într-o lume fragmentată și dominată de reziliență (showl Poloniei) # National.ro
Ediția din 2026 a Forumului Economic Mondial (WEF) se desfășoară la Davos în perioada 19–23 ianuarie, sub tema centrală „A Spirit of Dialogue” (Un spirit al dialogului). Reuniunea are loc într-un context global marcat de fragmentare geopolitică, conflicte regionale active, presiuni economice persistente și nevoia stringentă de colaborare pragmatică între sectorul public și cel privat. Evenimentul din acest an este unul […] The post Davos: „Un spirit al dialogului” într-o lume fragmentată și dominată de reziliență (showl Poloniei) first appeared on Ziarul National.
