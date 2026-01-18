Meciul secolului la Polul Nord. Cine este Frederik, tânărul premier groenlandez, care rezistă în fața asediului Casei Albe. La ce este campion
Gândul, 18 ianuarie 2026 14:50
Jens-Frederik Nielsen, premierul Groenlandei, va trebui să dea dovadă de multă determinare în lunile următoare, după ce Donald Trump și-a manifestat dorința ca SUA să preia Groenlanda. Acesta este nu numai cel mai tânăr prim-ministru al Groenlandei, ci și campion național la badminton de 19 ori, transmite Financial Times. „Sportul este o provocare de fiecare […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
15:10
Nu ai nevoie să cunoști bine oamenii pentru a-i evalua cu acuratețe. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de luni, 19 ianuarie 2026. Berbec Ai tendința de a fi un psiholog desăvârșit. Nu ai nevoie să cunoști bine oamenii pentru a-i evalua cu acuratețe. Dar astăzi această abilitate ar putea lipsi temporar. Nu simți […]
15:10
VIDEO. Pe pârtie, ca la mall. Turiști se plimbă pe pârtiile de ski ca pe podiumul de modă, punând vieți în pericol. Ce apel face Jandarmeria # Gândul
Doi turiști de duminică au fost cu greu recuperați de jandarmii montani de pe pârtia de schi Postăvarul. Din imagini se poate remarca cu ușurință un cuplu înțolit impecabil de mall care-și târâie cu greu picioarele în zăpada până la genunchi pe traseul schiorilor. Faptul că echipamentul lor de Cișmigiu este unul care poate face […]
15:10
Scandal uriaș de corupție în Europa, la o zi după preluarea președinției UE. „Luptătorul anticorupție” din Cipru, dat de gol de propria familie într-o înregistrare video. Care sunt acuzațiile # Gândul
Președintele cipriot Nikos Christodoulides se confruntă un puternic scandal de corupție, după ce principalul său consilier a demisionat în urma apariției unui videoclip în care acesta discuta despre acceptarea de donații pentru accesul la Președinția țării. Charalambous Charalambous, șeful de cabinet al președintelui, care este și cumnatul său, a negat orice neregulă, dar a fost […]
15:10
Băsescu avertizează asupra marii probleme a României: „Dobânda la împrumuturi. În 2025 am plătit 11 miliarde de euro. Trendul e de creștere” # Gândul
Traian Băsecu a declarat la DIGI24 că cea mai mare problemă a României este dobânda la împrumuturi. ”Dobânda la împrumuturi. Dobânda la împrumuturi creşte cu o viteză impresionantă, deci în 2025, am plătit cam 11 miliarde de euro dobânzi. Iar perspectiva este de creştere, având în vedere dobânzile mari la care s-a făcut împrumutul. Acest […]
Acum 30 minute
15:00
raian Băsescu dezvăluie că nu are pensie specială. „Am o pensie 11.000 de lei. Eu am ieșit la pensie cu 2950 lei, asta mi se pare anormal pentru un om care a fost primar, președinte. Mi se pare că mi s-a mărit brusc. Nu am pensie specială”
15:00
Traian Băsescu explică gestul pe care l-a făcut la înmormântarea lui Ion Iliescu: „N-am avut de ce să țin un moment de reculegere” # Gândul
Traian Băsescu explică gestul pe care l-a făcut la înmormântarea lui Ion Iliescu. „A fost un salut de despărțire. Am ajuns în fața catafalcului lui Iliescu fără să mă gândesc ce o să fac. N-am avut de ce să țin un moment de reculegere. Am plecat capul”, a declarat Traian Băsescu la DIGI24.
15:00
Ofri Arad vine la FCSB. Mijlocașul israelian ajunge duminică seara la București, luni face vizita medicală și marți e la antrenamentele roș-albaștrilor. Mihai Stoica, oficial al echipei FCSB, a dat detalii despre negocierile cu jucătorul de 27 de ani, care vine liber de contract la formația lui Gigi Becali. El a evoluat ultima dată la […]
15:00
Traian Băsescu ar vota pentru unirea cu Republica Moldova: „Declarația Maiei Sandu o onorează, dar trebuia să fie mai prudentă” # Gândul
Traian Băsescu ar vota pentru unirea cu Republica Moldova. „Aș vota pentru unire. În afară de faptul că o onorează e un om cinstitu e și cetățean român. Cred că a fost puțin imprudentă. Are o poziție extrem de puternică. Cred că a stârnit echipa lui Dodon, au făcut-o trădătoare. Declarația o onorează, dar trebuia […]
15:00
Traian Băsescu: „PSD-ul nu-și poate permite să facă o alianță cu AUR, din cauza reputației pe care o are AUR” # Gândul
Traian Băsescu a comentat la DIGI24 situația de pe scena politică actuală și a analizat motivul pentru care PSD-ul nu ar face o alianță cu AUR. „În mod categoric coaliția nu se va rupe. PSD-ul nu-și poate permite să facă o alianță cu AUR, din cauza reputației pe care o are AUR.”
14:50
Băsescu critică politica de expansiune a lui Trump în Groenlanda și Venezuela: „Trump e ca Putin, doar că Putin e un criminal” # Gândul
Traian Băsescu critică politica de expansiune a lui Trump în Groenlanda și Venezuela. „Este grav când un președinte nu ține cont de dreptul internațional. La dimensiunea asta America nu a fost niciodată, atât de agresivă încât să ocupe teritoriile aliaților. Trump e ca Putin. Doar că Putin e un criminal. Situația cu Venezuela s-a întâmplat […]
14:50
Meciul secolului la Polul Nord. Cine este Frederik, tânărul premier groenlandez, care rezistă în fața asediului Casei Albe. La ce este campion # Gândul
Jens-Frederik Nielsen, premierul Groenlandei, va trebui să dea dovadă de multă determinare în lunile următoare, după ce Donald Trump și-a manifestat dorința ca SUA să preia Groenlanda. Acesta este nu numai cel mai tânăr prim-ministru al Groenlandei, ci și campion național la badminton de 19 ori, transmite Financial Times. „Sportul este o provocare de fiecare […]
Acum o oră
14:40
Traian Băsescu îi dă lecții lui Nicușor Dan: „A fost o imagine groaznică pentru România. Nu putea să se ajungă în situația asta dacă eram eu” # Gândul
Traian Băsescu a comentat momentul în care Nicușor Dan a rămas blocat pe aeroportul din Paris și a precizat că generat o imagine „groaznică” României. „Nu putea să se ajună în situația asta dacă eram eu. A fost o imagine groaznică. Sunt convins nu că cineva nu i-a spus că nu are alternative. Așa a […]
14:40
Lia Olguţa Vasilescu îl va premia pe salvatorul fetiţei din Craiova: „Primăria îi va acorda titlul de cetățean de onoare” # Gândul
Un indian şi-a pus viaţa în pericol şi s-a avântat pe gheaţa lacului Romanescu, din Craiova, ca să salveze un copil de 5 ani, căzut în apă. Bărbatul s-a târât pe o sanie, până la fetiţă, iar în momentul în care a ajuns la ea şi a prins-o de mână, gheaţa s-a spart, iar salvatorul […]
14:40
Traian Băsescu îl îndeamnă pe Nicușor Dan să-și găsească „oameni cu caracter” pentru numirea șefilor la DNA și Parchete # Gândul
Traian Băescu a declarat la DIGI24 că președintele Nicușor Dan ar trebui să-și găsească „oameni cu caracter” pentru numirea șefilor la DNA și parchete. „Trebuie să-și găsească oameni cu caracter. Deși nimeni nu a îndrăznit să-mi ceară, eu am dat SRI-ul la PSD. Lui Maior, deputat PSD”
14:30
Conducătorii auto trebuie să fie extrem de atenți la tratamentele pe care le urmează, chiar și atunci când este vorba despre medicamente considerate banale. Unele pastile eliberate cu sau fără rețetă pot afecta atenția, capacitatea de concentrare și timpii de reacție. Lista oficială a medicamentelor care pot influența capacitatea de a conduce a fost publicată […]
14:30
Clasamentul celor mai puternice pașapoarte din lume arată care sunt documentele vânate de mulți oameni. Iată pe ce loc se află pașaportul românesc. Potrivit datelor furnizate de Henley Passport Index, Europa domină topul pe 2026 prin numărul mare de țări foarte sus clasate. Cine e pe primul loc Totuși, lider absolut rămâne Asia, semn că […]
14:30
Traian Băsescu îi dă lecții lui Nicușor Dan: „A fost o imagine groaznică pentru România. Nu putea să se ajună în situația asta dacă eram eu” # Gândul
Traian Băsescu a comentat momentul în care Nicușor Dan a rămas blocat pe aeroportul din Paris și a precizat că generat o imagine „groaznică” României. „Nu putea să se ajună în situația asta dacă eram eu. A fost o imagine groaznică. Sunt convins nu că cineva nu i-a spus că nu are alternative. Așa a […]
14:20
Traian Băsescu critică dezastrul generat de Bolojan: „Cei cu venituri mici au fost copleșiți: 17 taxe și accize mărite de Guvern” # Gândul
Fostul președinte Traian Băsescu a vorbit la DIGI24 despre impozitele impuse de guvernul Bolojan. „La casă 2200 de lei și la mașină zero că n-am , față de 800 și ceva de lei. Este o creștere consistentă. Acum s-a ajuns la un impozit corect. Dacă nu putem plăti cei 2200 pe an ne ducem la […]
Acum 2 ore
14:10
Un primar PSD le bate obrazul parlamentarilor şi guvernanţilor: „Nu uitaţi că noi v-am susţinut în campaniile electorale. Desfiinţaţi comunele mici” # Gândul
Primarul social-democrat Simion Ardelean din comuna Homoroadele-Satu Mare s-a supărat chiar şi pe propriii parlamentari şi guvernanţi, din cauza reorganizării administrative iminente. Mesajul transmis de Ardelean este cât se poate de clar. Încă o dată se adevereşte vorba că adevăraţii şefi ai parlamentarilor români sunt primarii din teritoriu. Tot mai mulţi dintre aceştia din urmă […]
14:10
Imagini apocaliptice în Rusia. Ninsori istorice au îngropat blocuri, au paralizat orașe, mașini și drumuri. Oamenii sapă prin zăpadă ca să se poată deplasa. Este stare de urgență, sunt și morți # Gândul
O ninsoare de proporții epice a îngropat, la propriu, Peninsula Kamceatka din nord-estul Rusiei, în Orientul Îndepărtat. Autoritățile au declarat stare de urgență după câteva zile de furtuni, cele mai grave din ultimele trei decenii, iar imaginile sunt impresionate. Rafalele de vânt și acumulările istorice de zăpadă, care au ajuns până la patru metri și […]
13:50
Pisica sălbatică, sau Fantoma din pădure, prosperă din nou în Europa. La fel de discrete ca râșii sunt atât de greu de observat, încât în unele părți ale Europei au fost considerate dispărute. Însă, în anumite zone, ele revin treptat, iar fotografii și cercetători surprind imagini rare cu aceste animale, scrie și BBC. În România […]
13:40
Cum interpretezi visul în care îți apare o persoană decedată. Există un mesaj ascuns, pe care nu mulți îl deslușesc # Gândul
Visele în care apar persoane trecute la cele veșnice se numără printre cele mai încărcate emoțional experiențe. Pentru unii aduc alinare și un sentiment de apropiere, dar pentru alții pot provoca neliniște sau confuzie. Iată cum interpretăm un vis în care ne apare o persoană decedată. Ce pot însemna visele cu cei plecați dintre noi […]
13:30
Vești proaste pentru fumători. Cu cât se scumpește pachetul de țigări, de luni, 19 ianuarie # Gândul
Începând de luni, odată cu anunțul oficial privind scumpirea țigărilor comercializate de Japan Tobacco International (JTI), al doilea cel mai mare distribuitor de pe piața locală. Toate mărcile din portofoliul companiei vor avea un preț mai mare cu 1 leu pe pachet, cea mai cunoscută și vândută marcă fiind Winston, potrivit informațiilor publicate de economedia.ro. […]
13:20
Se scumpesc din nou țigările Un mare distribuitor din România adaugă 1 leu pe pachet. Care vor fi efectele adverse # Gândul
Începând de luni, odată cu anunțul oficial privind scumpirea țigărilor comercializate de Japan Tobacco International (JTI), al doilea cel mai mare distribuitor de pe piața locală. Toate mărcile din portofoliul companiei vor avea un preț mai mare cu 1 leu pe pachet, cea mai cunoscută și vândută marcă fiind Winston, potrivit informațiilor publicate de economedia.ro. […]
Acum 4 ore
13:10
Refugiat ucrainean din Elveția, obligat să returneze aproape 70.000 de euro din plățile sociale # Gândul
Un bărbat din Ucraina, care trăia ca refugiat în Elveția, a fost obligat să returneze înapoi statului aproape 70.000 de euro din plățile sociale primite. Motivul îl reprezintă stilul de viață prea luxos pe care îl ducea compatriotul lui Zelenski. Refugiat cu Porsche Cayenne în garaj Conform publicației helvete „24 heures”, serviciul de asigurare socială […]
13:00
Scandal total și război economic pe față între Europa și Donald Trump, pe Groenlanda. Furioși, liderii UE plănuiesc să rupă acordul comercial cu SUA, după cepreședintele SUA le-a impus noi tarife # Gândul
Liderii UE au convocat pentru astăzi o întâlnire de urgență a ambasadorilor, după anunțul lui Trump prin care susține că va impune tarife de 10 și 25% pentru 8 state europene din cauza divergențelor pe tema anexării Groenlandei. În paralel, europenii amenință America cu ruperea acordului comercial. Tensiunile între cele două blocuri de putere - escaladează.
12:50
Primarul din Tănăsoaia, pentru Gândul, despre drona de recunoaştere găsită: „Nu a făcut nicio gaură, nicio explozie. Era făcută bucăţi-bucăţi” # Gândul
Drona căzută la Tănăsoaia, în Vrancea, a agitat spiritele în comunitate, mai ales că este prima dată când este descoperit un astfel de dispozitiv, în condiţiile războiului care are loc la graniţa cu România. Primarul localităţii, Melania Mocanu, a povestit, pentru Gândul, cum s-au petrecut lucrurile. Potrivit spuselor primarului, dispozitivul a căzut într-o curte părăsită […]
12:40
Spionaj în sutană! Scandal uriaș în Suedia: călugărițele din Belarus, acuzate că sunt agenții lui Putin # Gândul
Îmbrăcate în robe albe și purtând cruci la gât, maicile de la mănăstirea Sfânta Elisabeta din Minsk au reprezentat o imagine a inocenței în timp ce vindeau bibelouri enoriașilor suedezi, în perioada de Crăciun a anului trecut. La o primă vedere, nu părea a fi nimic nelalocul său în legătură cu aceste călugărițe care interacționau […]
12:30
Ion Cristoiu: Conflictul Europa -America escaladează cu o rapiditate rar întâlnită în Istorie # Gândul
Conflictul Europa -America escaladează cu o rapiditate rar întâlnită în Istorie, consideră ziaristul Ion Cristoiu. Analistul este sigur că America va pune mâna pe Groenlanda, dar mai grav este că acest act reprezintă ruptura alianței transaltatice. Joi seara, la Marius Tucă Sow Marius Tucă m-a provocat la un pariu pe tema dacă America va anexa, […]
12:20
Pompierii buzoieni au intervenit, duminică, la un bloc de pe Aleea Industriei, din municipiul Buzău, acolo unde s-a produs o explozie puternică. O persoană a fost rănită, informează Mediafiax. Din primele verificări, explozia a fost cauzată de o acumulare de gaze, fără a se declanșa un incendiu, potrivit ISU Buzău. În urma incidentului, o persoană […]
12:10
În ediția din 15 ianuarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu a comentat modul în care a fost tratată semnarea acordului MERCOSUR, afirmând că decizia nu a fost una politică sau negociată, ci un ordin executat fără dezbatere. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Cristoiu a comparat atmosfera din jurul acordului cu […]
12:00
Victor Ponta are un mesaj pentru Nicuşor Dan, după ce România a fost invitată de Donald Trump în Consiliul pentru Pace: „Să obţină consens politic”. Ce îi mai transmite președintelui României # Gândul
România a fost invitată de Donald Trump să facă parte din Consiliul pentru Pace. informaţia a fost confirmată şi de Administraţia Prezidenţială a României. Deputatul Victor Ponta atrage atenţia asupra acestui gest „plin de semnificaţii.” În situaţia dată, Ponta îi recomandă lui Nicuşor Dan „să consulte cele mai luminate minți din România, să aibă o […]
12:00
Firma Carpoint din Germania, specializată în modificări de automobile, vinde de la începutul acestui an pe site-ul său propriu o Dacia Bigster „tunată”. Este vorba practic de cel mai scump model Dacia de pe glob. Este o ediţie limitată care costă 46.990 de euro. Modelul, intitulat Dacia Bigster Extreme TCe 130 4WD Redust Offroad, are […]
11:50
De ce vor deveni telefoanele și laptopurile mai scumpe. Povestea din spatele exploziei Inteligenței Artificiale # Gândul
În ultimii ani, Inteligența Artificială a trecut de la un concept abstract la o prezență zilnică. O folosim în telefoane, în aplicații, în căutări online și chiar în mașini. Însă această evoluție rapidă are un efect mai puțin vizibil, care va ajunge direct în buzunarul consumatorilor. Potrivit Financial Times, prețurile smartphone-urilor și ale computerelor sunt pe […]
11:50
Primarul Craiovei, Olguța Vasilescu, a transmis un mesaj public premierului Ilie Bolojan, cerând o decizie rapidă pentru evitarea opririi furnizării de energie de la CET II, care riscă să lase orașul în frig. „Primarul Ilie Bolojan are acum în mâini posibilitatea de a lua o decizie rapidă și de a preveni oprirea furnizării de energie, care ar […]
11:50
Generația Scroll, adio TikTok? Franța pregătește lovitura de grație pentru rețelele sociale # Gândul
Rețelele de socializare dăunează sănătății mintale a adolescenților, în special a fetelor, a anunțat organismul francez de supraveghere a sănătății, în timp ce țara dezbate interzicerea accesului copiilor sub 15 ani la aceste platforme extrem de populare, potrivit France 24. Rezultatele unei analize științifice de specialitate pe această temă au fost anunțate după ce Australia […]
11:40
Marine Le Pen, între Elysee și Tribunal: Procesul care îi poate spulbera visul prezidențial # Gândul
Lidera extremei drepte din Franța, Marine Le Pen, a făcut recent ceea ce politicienii evită de obicei cu orice preț: a recunoscut că zilele sale ca lider incontestabil ar putea fi numărate. Potrivit acesteia, dacă va pierde procesul privind fondurile deturnate de la Parlamentul European, al cărui apel a început marți, nu va mai candida […]
11:30
Siegfried Mureșan îl amenință pe Donald Trump și îi dă lecții despre democrație, în numele PPE. Ce spune europarlamentarul român al PNL # Gândul
Europarlamentarul PNL, Siegfried Mureșan, a anunțat astăzi că grupurile parlamentare considerate progresiste ale Parlamentului European nu vor mai ratifica acordul dintre SUA și Uniunea Europeană. Anunțul lui Mureșan este făcut în numele PPE și, cu această ocazie, europarlamentarul PNL nu s-a putut abține să nu dea președintelui SUA o lecție despre democrație. „Cele mai mari […]
11:30
Război în Ucraina, ziua 1.424. Atacuri aeriene teribile lansate de ruși. Kievul a ripostat cu drone trimise peste Crimeea # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat duminică, 18 ianuarie 2026, în a 1.424-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Mai multe zone rezidențiale din Ucraina au fost distruse în timpul unor atacuri aeriene. Un copil este printre victimele loviturilor care au avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, 18 ianuarie. Harkovul, […]
11:20
Trucuri și soluții ieftine și eficiente pentru întreținerea instalațiilor sanitare. Ce recomandă specialiștii # Gândul
Întreținerea instalațiilor sanitare poate fi mai simplă și mai puțin costisitoare decât s-ar putea crede. Evident pe piață sunt o mulțime de produse promovate intens, nici unul foarte ieftin. De aceea experții recomandă un truc simplu, folosit de instalatori, care poate curăța eficient scurgerea și poate elimina complet mirosul neplăcut. Trucul constă într-o combinație de […]
Acum 6 ore
11:07
Dan Dungaciu: „Relația cu America este singura relație de securitate care îți poate asigura siguranța națională” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a comentat felul în care liderii europeni vorbesc despre securitate și despre Rusia. Analistul susține că, în spatele discursurilor despre o „putere militară europeană”, se ascunde o lipsă de realism și un proiect politic care nu are legătură cu nevoile […]
11:07
Dronă căzută în curtea unui localnic din Vrancea. MApN transmite: „Nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național” # Gândul
Noaptea trecută, a avut loc un nou atac cu drone, din partea ruşilor, a porturilor ucrainene de la Dunăre. Acţiunea a avut loc la o distanţă de doar 10 km faţă de graniţa cu România. Reprezentanţii MApN spun, în comunicatul legat de atacul de la Dunăre, că „nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul […]
10:50
Bani în plus la pensie pentru persoanele încadrate în gradul I de invaliditate. Despre ce sumă este vorba și de când se acordă # Gândul
Începând cu data de 1 iulie 2026, pensionarii încadrați în gradul I de invaliditate ar trebui să primească o indemnizație pentru însoțitor mai mare, scrie Ziarul de Iași. Nu este nevoie de cereriu depuse sau recalculări, banii se acordă automat. Câți bani se acordă În prezent, indemnizația lunară are o valoare de 2.025 de lei, […]
10:50
Analiză Financial Times | Bomba cu ceas din Europa: sistemul de pensii a devenit „călcâiul lui Ahile” în fața noilor amenințări. Ce soluții caută marile state europene pentru protejarea populației într-o lume dominată de război și instabilitate economică # Gândul
„Își mai permite Europa pensii generoase de la stat?”, este titlul unei complexe analize Financial Times, care pune în discuție îmbătrânirea populației continentului, rata scăzută a natalității, dificultatea sistemelor de pensii în marile state europene și măsurile disperate pe care le iau Guvernele pentru a proteja totuși populația, în fața noilor provocări militare și economice. […]
10:50
Angajați care primesc zile suplimentare de concediu în 2026. Durata pentru fiecare situație # Gândul
Legislația muncii din România acordă, și în 2026, zile suplimentare de concediu pentru anumite categorii de angajați, pe lângă concediul de odihnă standard. Aceste drepturi sunt prevăzute clar de lege și vizează protejarea sănătății, a echilibrului profesional și a situațiilor speciale din viața salariaților. Codul Muncii stabilește că anumite categorii de salariați au dreptul la […]
10:40
Silviu Predoiu: „România este amenințată de irelevanță. Mă sperie că devine irelevantă și pentru români” # Gândul
În ediția din 13 ianuarie 2026 a emisiunii Marius Tucă Show, generalul (r) Silviu Predoiu a lansat un avertisment privind poziția României pe scena internațională, afirmând că țara noastră se confruntă cu un pericol major: irelevanța. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Predoiu a declarat că România a ajuns într-un punct în care nu […]
10:40
Ger de crapă pietrele în România, ca în iernile de altădată. ANM, informare meteo de ultimă oră, valabilă până joi, temperaturi minime de -20°C # Gândul
România se află sub o informare meteorologică emisă de ANM, este ger în majoritatea zonelor țării, iar mercurul din termometre a coborât până la -21 de grade la Miercurea Ciuc. „Până la începutul săptămânii viitoare, temporar vor fi intensificări ale vântului în sudul Banatului și pe arii restrânse în regiunile sud-estice, cu viteze în general […]
10:10
Dan Dungaciu: „Într-un fel sau altul, Groenlanda va intra în siajul Statelor Unite ale Americii” # Gândul
Analistul politic Dan Dungaciu a discutat, în emisiunea Marius Tucă Show din 14 ianuarie 2026, despre posibilele evoluții geopolitice legate de Groenlanda, în contextul întâlnirilor diplomatice recente dintre SUA și Danemarca. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Dan Dungaciu a amintit de precedentul din 1917, când SUA au cumpărat Insulele Antile Daneze de la […]
10:10
Culisele proiectului „Nightfall”. Marea Britanie îi promite lui Zelenski o rachetă balistică amenințătoare pentru Moscova, dar drumul de la teorie la practică este lung # Gândul
Marea Britanie și-a anunțat intenția de a dezvolta o nouă rachetă balistică, lansată de la sol, pentru Ucraina. Cunoscut sub numele de Nightfall, sistemul ar oferi Ucrainei un tip de armă cu rază lungă de acțiune pe care nu o operează în prezent. Oficialii britanici spun că această rachetă balistică ar avea scopul de a […]
10:10
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a anunțat că roș-albii pot avea probleme cu fair-play-ul financiar. Oficialul dinamovist a spus că echipa trebuie să producă mai mulți bani din sponsorizări, bilete și marketing pentru că este un deficit financiar la club de patru milioane de euro. Suma ar fi putut fi acoperită prin transferul lui Cătălin […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.