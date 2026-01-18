Spectacol ireal pe malul lacului Razelm. Imagini din regatul de gheață din Dobrogea
Gândul, 18 ianuarie 2026 16:20
Imagini de poveste surprinse canalele din jurul Jurilovcăi, satul tulcean de pe malul lacului Razelm. După mai multe zile și nopți geroase, cel mai mare lac din Români a înghețat, spre deliciul copiilor care se bucură de un patinoar imens. Fotografiile au fost făcute publice de jurnalistul Patrick André de Hillerin, pe pagina sa de […]
Preşedintele Nicuşor Dan îl primeşte luni, la Cotroceni, pe Comandantul Suprem al Forţelor Aloae din Europa(SACEUR). Întâlnirea dintre preşedintele Nicuşor Dan şi generalul Alexus G. Grynkewich va avea loc la ora 10.30. Grynkewich este şi şeful Comandamentului European al Armatei Statelor Unite ale Americii (USEUCOM). Este general al Forțelor Aeriene ale SUA şi a preluat […]
Pisicile cu cei mai fascinanți ochi. Cine conduce în clasamentul Fundației Mondiale a Animalelor # Gândul
Fundația Mondială a Animalelor a făcut un clasament inedit al raselor de pisici cu cei mai frumoși ochi. De la albastru, galben sau verde, irisul felinelor oportuniste fascinează, induioșează, hipnotizează sau dă fiori reci. Privirea lor poate fi cerșetoare sau amenințătoare, în funcție de starea de spirit sau interes, lucru pe care îl știe fiecare […]
Traian Băsescu îl îndeamnă pe Nicușor Dan să-și găsească „oameni de caracter” pentru numirea șefilor la SRI și SIE # Gândul
Traian Băescu a declarat la DIGI24 că președintele Nicușor Dan ar trebui să-și găsească „oameni cu caracter” pentru numirea șefilor la Serviciile de Informații Române și la Serviciile de Informații Externe. „Trebuie să-și găsească oameni de caracter. Deși nimeni nu a îndrăznit să-mi ceară, eu am dat SRI-ul la PSD. Lui Maior, deputat PSD” „Ar […]
Germania, stânga-mprejur! De ce își retrage Merz cei 15 soldați din Groenlanda la doar două zile după ce i-a trimis să apere insula arctică # Gândul
O echipă de recunoaștere a armatei germane a primit ordinul de a părăsi imediat Groenlanda, la doar câteva zile după sosirea pe insula arctică, anunță Bild. Echipa formată din 15 soldați a fost instruită să părăsească insula duminică, fără a oferi însă explicații pentru acest gest. Echipa de recunoaștere a Forțelor Armate Germane, care a […]
Iarna din Rusia poate părea apocaliptică pentru noi, dar nu și pentru locuitorii acestui cartier dintr-un oraș îngropat în nămeți. Din imagini se vede că, fie și pe vremuri de calamitate și război, prichindeii ruși și-a făcut derdeluș pe muntele de zăpadă dintre blocuri. Vârful pârtiei pare să ajungă cel puțin la etajele 6-7. Știrile […]
Primele imagini cu „monstrul” mărilor. Franța ridică PANG, cel mai mare portavion din istoria Europei! # Gândul
Franța a început oficial pregătirile pentru construcția celui mai mare și mai puternic portavion construit vreodată în Europa. Nava se va numi Porte-Avions Nouvelle Génération (PANG) și va înlocui actualul portavion Charles de Gaulle, începând cu anul 2038. PANG va fi alimentat de energie nucleară și capabilă să transporte zeci de avioane de luptă, drone […]
Traian Băsescu a criticat la DIGI24 inițiativa președintelui SUA, Donald Trump de anexare a Groenlandei, dar și operațiunea militară a SUA în Venezuela. Fostul lider de la Cotroceni a menționat că Donald Trump „ar trebui să se gândească la ce lasă în urmă”. „La dimensiunile astea, SUA nu a fost agresivă să ocupe teritorii ale […]
Onoare de deputat, reparată de instanţă cu daune de 10.000 lei. Primarul din Satu Mare a pierdut procesul cu liberalul Adrian Cozma # Gândul
Primarul din Satu Mare, Kereskenyi Gabor(UDMR) trebuie să-i plătească deputatului liberal Adrian Cozma suma de 10.000 lei după ce l-a numit pe acesta din urmă „mincinos şi dictator”. Curtea de Apel Oradea i-a dat câştig de cauză preşedintelui PNL Satu Mare, care trebuie să mai recupereze de la primar şi cheltuielile de judecată. Curtea de Apel […]
Iarna din Rusia poate părea apocaliptică pentru noi, dar nu și pentru locuitorii acestui cartier dintr-un oraș îngropat în nămeți. Din imagini se vede că, fie și pe vremuri de calamitate și război, prichindeii ruși și-a făcut derdeluș pe muntele de zăpadă dintre blocuri. Vârful pârtiei pare să ajungă cel puțin la etajele 6-7. Știrile […]
Traian Băsescu consideră că legea pensiilor magistraților ar trebui analizată de Parlament: „Nu cred într-o rezolvare rapidă” # Gândul
Traian Băsecu a declarat că modificările la legea pensiilor magistraților ar trebui analizate de Parlament. „Nu arată bine. Nu arată bine deloc. Și aici probabil că va trebui să facem niște clarificări. Nu numai în Constituție, ci și în legea de funcționare a Curții Constituționale. Cred că Parlamentul ar trebui să analizeze această lege, pentru […]
Secretul ascuns în celulele inimii: ce au descoperit cercetătorii estonieni și cum ar putea schimba tot ce știm despre bolile cardiace # Gândul
Cercetătorii de la TalTech au ajuns la concluzia că lipsa creatinei nu provoacă insuficiență cardiacă, contrar presupunerilor anterioare. Cu toate acestea, descoperirile lor surprinzătoare despre celulele musculare cardiace ar putea duce la noi metode de tratare a bolilor de inimă, relatează portalul newserr. Creatina este un compus care joacă un rol cheie în furnizarea de […]
Oamenii din Craiova, lăsaţi fără căldură de 48 de ore, îi strigă premierului: „Bolojane, dă-ne banii! Venim peste tine, la Bucureşti” # Gândul
Desele avarii la centrala SE Craiova l-au scos pe primarul municipiului, Lia Olguţa Vasilescu, în stradă ca să susţină o conferinţă de presă chiar în faţa clădirii furnizorului de căldură. Potrivit edilului, singurul care poate să asigure sursa de finanţare este Guvernul României, căruia i-a fost solicitată suma de 10 milioane de euro pentru achiziţia […]
Nu ai nevoie să cunoști bine oamenii pentru a-i evalua cu acuratețe. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de luni, 19 ianuarie 2026. Berbec Ai tendința de a fi un psiholog desăvârșit. Nu ai nevoie să cunoști bine oamenii pentru a-i evalua cu acuratețe. Dar astăzi această abilitate ar putea lipsi temporar. Nu simți […]
VIDEO. Pe pârtie, ca la mall. Turiști se plimbă pe pârtiile de ski ca pe podiumul de modă, punând vieți în pericol. Ce apel face Jandarmeria # Gândul
Doi turiști de duminică au fost cu greu recuperați de jandarmii montani de pe pârtia de schi Postăvarul. Din imagini se poate remarca cu ușurință un cuplu înțolit impecabil de mall care-și târâie cu greu picioarele în zăpada până la genunchi pe traseul schiorilor. Faptul că echipamentul lor de Cișmigiu este unul care poate face […]
Scandal uriaș de corupție în Europa, la o zi după preluarea președinției UE. „Luptătorul anticorupție” din Cipru, dat de gol de propria familie într-o înregistrare video. Care sunt acuzațiile # Gândul
Președintele cipriot Nikos Christodoulides se confruntă un puternic scandal de corupție, după ce principalul său consilier a demisionat în urma apariției unui videoclip în care acesta discuta despre acceptarea de donații pentru accesul la Președinția țării. Charalambous Charalambous, șeful de cabinet al președintelui, care este și cumnatul său, a negat orice neregulă, dar a fost […]
Băsescu avertizează asupra marii probleme a României: „Dobânda la împrumuturi. În 2025 am plătit 11 miliarde de euro. Trendul e de creștere” # Gândul
Traian Băsecu a declarat la DIGI24 că cea mai mare problemă a României este dobânda la împrumuturi. ”Dobânda la împrumuturi. Dobânda la împrumuturi creşte cu o viteză impresionantă, deci în 2025, am plătit cam 11 miliarde de euro dobânzi. Iar perspectiva este de creştere, având în vedere dobânzile mari la care s-a făcut împrumutul. Acest […]
raian Băsescu dezvăluie că nu are pensie specială. „Am o pensie 11.000 de lei. Eu am ieșit la pensie cu 2950 lei, asta mi se pare anormal pentru un om care a fost primar, președinte. Mi se pare că mi s-a mărit brusc. Nu am pensie specială”
Traian Băsescu explică gestul pe care l-a făcut la înmormântarea lui Ion Iliescu: „N-am avut de ce să țin un moment de reculegere” # Gândul
Traian Băsescu explică gestul pe care l-a făcut la înmormântarea lui Ion Iliescu. „A fost un salut de despărțire. Am ajuns în fața catafalcului lui Iliescu fără să mă gândesc ce o să fac. N-am avut de ce să țin un moment de reculegere. Am plecat capul”, a declarat Traian Băsescu la DIGI24.
Ofri Arad vine la FCSB. Mijlocașul israelian ajunge duminică seara la București, luni face vizita medicală și marți e la antrenamentele roș-albaștrilor. Mihai Stoica, oficial al echipei FCSB, a dat detalii despre negocierile cu jucătorul de 27 de ani, care vine liber de contract la formația lui Gigi Becali. El a evoluat ultima dată la […]
Traian Băsescu ar vota pentru unirea cu Republica Moldova: „Declarația Maiei Sandu o onorează, dar trebuia să fie mai prudentă” # Gândul
Traian Băsescu ar vota pentru unirea cu Republica Moldova. „Aș vota pentru unire. În afară de faptul că o onorează e un om cinstitu e și cetățean român. Cred că a fost puțin imprudentă. Are o poziție extrem de puternică. Cred că a stârnit echipa lui Dodon, au făcut-o trădătoare. Declarația o onorează, dar trebuia […]
Traian Băsescu: „PSD-ul nu-și poate permite să facă o alianță cu AUR, din cauza reputației pe care o are AUR” # Gândul
Traian Băsescu a comentat la DIGI24 situația de pe scena politică actuală și a analizat motivul pentru care PSD-ul nu ar face o alianță cu AUR. „În mod categoric coaliția nu se va rupe. PSD-ul nu-și poate permite să facă o alianță cu AUR, din cauza reputației pe care o are AUR.”
Băsescu critică politica de expansiune a lui Trump în Groenlanda și Venezuela: „Trump e ca Putin, doar că Putin e un criminal” # Gândul
Traian Băsescu critică politica de expansiune a lui Trump în Groenlanda și Venezuela. „Este grav când un președinte nu ține cont de dreptul internațional. La dimensiunea asta America nu a fost niciodată, atât de agresivă încât să ocupe teritoriile aliaților. Trump e ca Putin. Doar că Putin e un criminal. Situația cu Venezuela s-a întâmplat […]
Meciul secolului la Polul Nord. Cine este Frederik, tânărul premier groenlandez, care rezistă în fața asediului Casei Albe. La ce este campion # Gândul
Jens-Frederik Nielsen, premierul Groenlandei, va trebui să dea dovadă de multă determinare în lunile următoare, după ce Donald Trump și-a manifestat dorința ca SUA să preia Groenlanda. Acesta este nu numai cel mai tânăr prim-ministru al Groenlandei, ci și campion național la badminton de 19 ori, transmite Financial Times. „Sportul este o provocare de fiecare […]
Traian Băsescu îi dă lecții lui Nicușor Dan: „A fost o imagine groaznică pentru România. Nu putea să se ajungă în situația asta dacă eram eu” # Gândul
Traian Băsescu a comentat momentul în care Nicușor Dan a rămas blocat pe aeroportul din Paris și a precizat că generat o imagine „groaznică” României. „Nu putea să se ajună în situația asta dacă eram eu. A fost o imagine groaznică. Sunt convins nu că cineva nu i-a spus că nu are alternative. Așa a […]
Lia Olguţa Vasilescu îl va premia pe salvatorul fetiţei din Craiova: „Primăria îi va acorda titlul de cetățean de onoare” # Gândul
Un indian şi-a pus viaţa în pericol şi s-a avântat pe gheaţa lacului Romanescu, din Craiova, ca să salveze un copil de 5 ani, căzut în apă. Bărbatul s-a târât pe o sanie, până la fetiţă, iar în momentul în care a ajuns la ea şi a prins-o de mână, gheaţa s-a spart, iar salvatorul […]
Traian Băsescu îl îndeamnă pe Nicușor Dan să-și găsească „oameni cu caracter” pentru numirea șefilor la DNA și Parchete # Gândul
Traian Băescu a declarat la DIGI24 că președintele Nicușor Dan ar trebui să-și găsească „oameni cu caracter” pentru numirea șefilor la DNA și parchete. „Trebuie să-și găsească oameni cu caracter. Deși nimeni nu a îndrăznit să-mi ceară, eu am dat SRI-ul la PSD. Lui Maior, deputat PSD”
Conducătorii auto trebuie să fie extrem de atenți la tratamentele pe care le urmează, chiar și atunci când este vorba despre medicamente considerate banale. Unele pastile eliberate cu sau fără rețetă pot afecta atenția, capacitatea de concentrare și timpii de reacție. Lista oficială a medicamentelor care pot influența capacitatea de a conduce a fost publicată […]
Clasamentul celor mai puternice pașapoarte din lume arată care sunt documentele vânate de mulți oameni. Iată pe ce loc se află pașaportul românesc. Potrivit datelor furnizate de Henley Passport Index, Europa domină topul pe 2026 prin numărul mare de țări foarte sus clasate. Cine e pe primul loc Totuși, lider absolut rămâne Asia, semn că […]
Traian Băsescu critică dezastrul generat de Bolojan: „Cei cu venituri mici au fost copleșiți: 17 taxe și accize mărite de Guvern” # Gândul
Fostul președinte Traian Băsescu a vorbit la DIGI24 despre impozitele impuse de guvernul Bolojan. „La casă 2200 de lei și la mașină zero că n-am , față de 800 și ceva de lei. Este o creștere consistentă. Acum s-a ajuns la un impozit corect. Dacă nu putem plăti cei 2200 pe an ne ducem la […]
Un primar PSD le bate obrazul parlamentarilor şi guvernanţilor: „Nu uitaţi că noi v-am susţinut în campaniile electorale. Desfiinţaţi comunele mici” # Gândul
Primarul social-democrat Simion Ardelean din comuna Homoroadele-Satu Mare s-a supărat chiar şi pe propriii parlamentari şi guvernanţi, din cauza reorganizării administrative iminente. Mesajul transmis de Ardelean este cât se poate de clar. Încă o dată se adevereşte vorba că adevăraţii şefi ai parlamentarilor români sunt primarii din teritoriu. Tot mai mulţi dintre aceştia din urmă […]
Imagini apocaliptice în Rusia. Ninsori istorice au îngropat blocuri, au paralizat orașe, mașini și drumuri. Oamenii sapă prin zăpadă ca să se poată deplasa. Este stare de urgență, sunt și morți # Gândul
O ninsoare de proporții epice a îngropat, la propriu, Peninsula Kamceatka din nord-estul Rusiei, în Orientul Îndepărtat. Autoritățile au declarat stare de urgență după câteva zile de furtuni, cele mai grave din ultimele trei decenii, iar imaginile sunt impresionate. Rafalele de vânt și acumulările istorice de zăpadă, care au ajuns până la patru metri și […]
Pisica sălbatică, sau Fantoma din pădure, prosperă din nou în Europa. La fel de discrete ca râșii sunt atât de greu de observat, încât în unele părți ale Europei au fost considerate dispărute. Însă, în anumite zone, ele revin treptat, iar fotografii și cercetători surprind imagini rare cu aceste animale, scrie și BBC. În România […]
Cum interpretezi visul în care îți apare o persoană decedată. Există un mesaj ascuns, pe care nu mulți îl deslușesc # Gândul
Visele în care apar persoane trecute la cele veșnice se numără printre cele mai încărcate emoțional experiențe. Pentru unii aduc alinare și un sentiment de apropiere, dar pentru alții pot provoca neliniște sau confuzie. Iată cum interpretăm un vis în care ne apare o persoană decedată. Ce pot însemna visele cu cei plecați dintre noi […]
Vești proaste pentru fumători. Cu cât se scumpește pachetul de țigări, de luni, 19 ianuarie # Gândul
Începând de luni, odată cu anunțul oficial privind scumpirea țigărilor comercializate de Japan Tobacco International (JTI), al doilea cel mai mare distribuitor de pe piața locală. Toate mărcile din portofoliul companiei vor avea un preț mai mare cu 1 leu pe pachet, cea mai cunoscută și vândută marcă fiind Winston, potrivit informațiilor publicate de economedia.ro. […]
Refugiat ucrainean din Elveția, obligat să returneze aproape 70.000 de euro din plățile sociale # Gândul
Un bărbat din Ucraina, care trăia ca refugiat în Elveția, a fost obligat să returneze înapoi statului aproape 70.000 de euro din plățile sociale primite. Motivul îl reprezintă stilul de viață prea luxos pe care îl ducea compatriotul lui Zelenski. Refugiat cu Porsche Cayenne în garaj Conform publicației helvete „24 heures”, serviciul de asigurare socială […]
Scandal total și război economic pe față între Europa și Donald Trump, pe Groenlanda. Furioși, liderii UE plănuiesc să rupă acordul comercial cu SUA, după cepreședintele SUA le-a impus noi tarife # Gândul
Liderii UE au convocat pentru astăzi o întâlnire de urgență a ambasadorilor, după anunțul lui Trump prin care susține că va impune tarife de 10 și 25% pentru 8 state europene din cauza divergențelor pe tema anexării Groenlandei. În paralel, europenii amenință America cu ruperea acordului comercial. Tensiunile între cele două blocuri de putere - escaladează.
Primarul din Tănăsoaia, pentru Gândul, despre drona de recunoaştere găsită: „Nu a făcut nicio gaură, nicio explozie. Era făcută bucăţi-bucăţi” # Gândul
Drona căzută la Tănăsoaia, în Vrancea, a agitat spiritele în comunitate, mai ales că este prima dată când este descoperit un astfel de dispozitiv, în condiţiile războiului care are loc la graniţa cu România. Primarul localităţii, Melania Mocanu, a povestit, pentru Gândul, cum s-au petrecut lucrurile. Potrivit spuselor primarului, dispozitivul a căzut într-o curte părăsită […]
Spionaj în sutană! Scandal uriaș în Suedia: călugărițele din Belarus, acuzate că sunt agenții lui Putin # Gândul
Îmbrăcate în robe albe și purtând cruci la gât, maicile de la mănăstirea Sfânta Elisabeta din Minsk au reprezentat o imagine a inocenței în timp ce vindeau bibelouri enoriașilor suedezi, în perioada de Crăciun a anului trecut. La o primă vedere, nu părea a fi nimic nelalocul său în legătură cu aceste călugărițe care interacționau […]
Ion Cristoiu: Conflictul Europa -America escaladează cu o rapiditate rar întâlnită în Istorie # Gândul
Conflictul Europa -America escaladează cu o rapiditate rar întâlnită în Istorie, consideră ziaristul Ion Cristoiu. Analistul este sigur că America va pune mâna pe Groenlanda, dar mai grav este că acest act reprezintă ruptura alianței transaltatice. Joi seara, la Marius Tucă Sow Marius Tucă m-a provocat la un pariu pe tema dacă America va anexa, […]
Pompierii buzoieni au intervenit, duminică, la un bloc de pe Aleea Industriei, din municipiul Buzău, acolo unde s-a produs o explozie puternică. O persoană a fost rănită, informează Mediafiax. Din primele verificări, explozia a fost cauzată de o acumulare de gaze, fără a se declanșa un incendiu, potrivit ISU Buzău. În urma incidentului, o persoană […]
În ediția din 15 ianuarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu a comentat modul în care a fost tratată semnarea acordului MERCOSUR, afirmând că decizia nu a fost una politică sau negociată, ci un ordin executat fără dezbatere. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Cristoiu a comparat atmosfera din jurul acordului cu […]
Victor Ponta are un mesaj pentru Nicuşor Dan, după ce România a fost invitată de Donald Trump în Consiliul pentru Pace: „Să obţină consens politic”. Ce îi mai transmite președintelui României # Gândul
România a fost invitată de Donald Trump să facă parte din Consiliul pentru Pace. informaţia a fost confirmată şi de Administraţia Prezidenţială a României. Deputatul Victor Ponta atrage atenţia asupra acestui gest „plin de semnificaţii.” În situaţia dată, Ponta îi recomandă lui Nicuşor Dan „să consulte cele mai luminate minți din România, să aibă o […]
Firma Carpoint din Germania, specializată în modificări de automobile, vinde de la începutul acestui an pe site-ul său propriu o Dacia Bigster „tunată”. Este vorba practic de cel mai scump model Dacia de pe glob. Este o ediţie limitată care costă 46.990 de euro. Modelul, intitulat Dacia Bigster Extreme TCe 130 4WD Redust Offroad, are […]
De ce vor deveni telefoanele și laptopurile mai scumpe. Povestea din spatele exploziei Inteligenței Artificiale # Gândul
În ultimii ani, Inteligența Artificială a trecut de la un concept abstract la o prezență zilnică. O folosim în telefoane, în aplicații, în căutări online și chiar în mașini. Însă această evoluție rapidă are un efect mai puțin vizibil, care va ajunge direct în buzunarul consumatorilor. Potrivit Financial Times, prețurile smartphone-urilor și ale computerelor sunt pe […]
Primarul Craiovei, Olguța Vasilescu, a transmis un mesaj public premierului Ilie Bolojan, cerând o decizie rapidă pentru evitarea opririi furnizării de energie de la CET II, care riscă să lase orașul în frig. „Primarul Ilie Bolojan are acum în mâini posibilitatea de a lua o decizie rapidă și de a preveni oprirea furnizării de energie, care ar […]
Generația Scroll, adio TikTok? Franța pregătește lovitura de grație pentru rețelele sociale # Gândul
Rețelele de socializare dăunează sănătății mintale a adolescenților, în special a fetelor, a anunțat organismul francez de supraveghere a sănătății, în timp ce țara dezbate interzicerea accesului copiilor sub 15 ani la aceste platforme extrem de populare, potrivit France 24. Rezultatele unei analize științifice de specialitate pe această temă au fost anunțate după ce Australia […]
