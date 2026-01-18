A picat mutarea fotbalistului de la FCSB: „Nu pot să mă rog de el”
18 ianuarie 2026
Fotbalistul care a părăsit-o pe FCSB în această iarnă a ratat mutarea la altă formație din Superliga.
• • •
Marius Șumudică primește întăriri la Al Okhdood, echipa din Arabia Saudită pe care a preluat-o recent și pe care încearcă să o salveze de la retrogradare.
Turcoaica Zeynep Sonmez, gest de mărinimie la Australian Open: australienii îi vor rămâne datori # Sport.ro
Zeynep Sonmez va rămâne în amintirea publicului australian pentru gestul făcut.
Un fotbalist de la FCSB poate face pasul la o echipă importantă din Europa.
Unul dintre atacanții care au făcut senzație în Superliga poate ajunge într-o lingă secundă.
Ucrainenii au anunțat de ce depinde transferul lui Vladislav Blănuță la Dinamo: ”Povestea e departe de a fi încheiată!” # Sport.ro
Dinamo speră să îl transfere pe Vladislav Blănuță în această iarnă de la Dinamo Kiev.
Rapid luptă pentru titlu în acest sezon de Superliga României.
Clubul Ajax Amsterdam a anunţat sâmbătă numirea lui Jordi Cruyff, fiul legendei clubului, Johan Cruyff, în funcţia de director tehnic al clubului, începând cu 1 februarie, scrie AFP.
Filipe Coelho, mesaj tranșant pentru vestiar înaintea deplasării de la Ploiești: „Ar fi o greșeală!” # Sport.ro
Filipe Coelho și-a pus în gardă elevii înainte de duelul de luni cu Petrolul, subliniind că succesul clar din Cupă nu garantează o victorie facilă la Ploiești.
Emma Răducanu câștigă o avere pentru că a învins numărul 195 WTA în primul tur la Australian Open: greșeala corectată de britanică # Sport.ro
Emma Răducanu a muncit șaptezeci de minute pentru a converti în succes norocul avut la tragerea la sorți.
Rapid a anunțat o plecare importantă în această iarnă.
Hansi Flick a primit o veste proastă chiar înaintea duelului din La Liga cu Real Sociedad.
Gigi Becali a anunțat duminică despărțirea de Vlad Chiricheș, patronul roș-albaștrilor fiind nemulțumit de prestația veteranului din eșecul cu FC Argeș (0-1).
FCSB a debutat în 2026 cu o înfrângere suferită în fața celor de la FC Argeș, scor 0-1, în etapa 22 din Superliga.
Legendara Venus Williams a câștigat un set într-un turneu de mare șlem, la 45 de ani și jumătate: americanca a pierdut dramatic la Melbourne # Sport.ro
Venus Williams a fost foarte aproape de o victorie istorică, în runda inaugurală a Openului Australian.
Dinamo - ”U” Cluj, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 20:30! Echipele înfrățite, rivale în această rundă din Superliga # Sport.ro
Dinamo - ”U” Cluj se vede LIVE TEXT pe Sport.ro, de la ora 20:30.
FCSB a debutat cu un eșec în 2026, scor 0-1 cu FC Argeș, în etapa 22 din Superliga României.
Aston Villa - Everton, LIVE pe VOYO, ora 18:30! Gazdele pot egala o bornă ce datează din sezonul 1971-1972 # Sport.ro
Aston Villa primește vizita lui Everton astăzi, de la 18:30, pe Villa Park, într-un duel din etapa a 22-a, vizând extinderea seriei fabuloase de victorii pe teren propriu.
Gigi Becali, deranjat de comentariul lui Basarab Panduru după FC Argeș - FCSB 1-0: „Cum să fie așa?!” # Sport.ro
FC Argeș a reușit surpriza și s-a impus în fața lui FCSB, scor 1-0, într-un meci din runda a 22-a din Superliga.
Au anunțat primul transfer al iernii!
Olimpiu Moruțan este foarte aproape de o revenire în Superliga, dar la Rapid.
„Să plece!” Sfat tranșant pentru Radu Drăgușin, blocat pe bancă la Tottenham: „Va fi greu dacă o dă prost” # Sport.ro
Cristi Pulhac consideră că singura soluție viabilă pentru Radu Drăgușin (23 de ani), în momentul de față, este transferul.
În ultimele zile, s-a vorbit despre revenirea lui Olimpiu Moruțan în Superliga României, după ce Aris Salonic a decis să nu se mai bazeze pe internaționalul român.
Germania conducea la pauză cu 17-13, dar sârbii i-au 'hipnotizat' pe nemți. Surpriză uriașă la Europeanul de handbal masculin (VOYO) # Sport.ro
EHF EURO 2026 e transmis în exclusivitate de VOYO.
CFR Cluj - Oțelul, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 17:45! Pancu poate face un pas important pentru îndeplinirea „misiunii play-off” # Sport.ro
CFR Cluj - Oțelul se vede LIVE TEXT pe Sport.ro, de la ora 17:45.
Gigi Becali, reproșuri după ce Giovanni l-a dus pe Moruțan la Rapid: „Avea o obligație morală” # Sport.ro
Finanțatorul FCSB consideră că vărul său trebuia să-l contacteze înainte de a semna cu giuleștenii.
Este maraton de fotbal în Ligue 1 în această seară.
Wolves - Newcastle, LIVE pe VOYO, ora 16:00! Gazdele caută să continue seria fără înfrângere # Sport.ro
Wolves primește vizita lui Newcastle United duminică, ora 16:00, pe Molineux, într-o partidă crucială pentru speranțele gazdelor de a evita retrogradarea din Premier League.
Pep Guardiola, ”OUT” de la Manchester City în următoarele zile! Anunțul venit din Anglia: ”El va fi pe bancă!” # Sport.ro
Pep Guardiola este sub presiune la Manchester City, după eșecul suferit în derby-ul cu Manchester United, scor 0-2, în etapa 22 din Premier League.
Gigi Becali, atac la Dan Șucu după ce l-a pierdut pe Moruțan: „Eu nu sunt ca el! Nu fac așa ceva” # Sport.ro
Gigi Becali a reacționat după ce Olimpiu Moruțan s-a înțeles cu Rapid și l-a înțepat pe rivalul Dan Șucu, precizând că el nu intră în licitații pentru fotbaliști.
Antoine Semenyo, șters cu Manchester United: ce a spus fotbalistul de 72.000.000 de euro când a semnat cu Man. City # Sport.ro
Semenyo a debutat în Premier League chiar în derby-ul cu Manchester United, pe care „cetățenii” l-au pierdut cu 0-2.
Edi Iordănescu ar putea reveni în curând în antrenorat.
România, la Campionatul European de polo 2026.
„Ce rivalitate e asta?” Sinner și Alcaraz, criticați înainte de Australian Open 2026. Ce i-a nemulțumit pe fani # Sport.ro
Jannik Sinner și Carlos Alcaraz, criticați pentru decizia luată după meciul amical din Coreea de Sud.
Reacția Gabrielei Ruse la prima victorie a României, în ediția 2026 a Openului Australian # Sport.ro
Gabriela Ruse și-a evidențiat tăria psihică, în primul meci câștigat la Australian Open 2026.
Sabău e gata să revină pe bancă, dar pune o condiție crucială: „Asta îmi trebuie! Merg și în Liga 2” # Sport.ro
Ioan Ovidiu Sabău (58 de ani) a anunțat că este pregătit să preia o nouă echipă la trei luni după despărțirea de U Cluj, dar avertizează că are nevoie de un proiect serios și de liniște.
Atacantul Alexandru Tudorie va fi prezentat de noua echipă.
Mihai Stoica a anunțat când semnează noul jucător de la FCSB: ”Luni este la vizita medicală!” # Sport.ro
FCSB a debutat în noul an cu o înfrângerea cu FC Argeș, scor 0-1, în etapa 22 din Superliga României.
Ecouri în presa italiană după victoria lui Inter: trupa lui Chivu e o mașinărie, Spalletti e la pământ # Sport.ro
Presa din Italia a reacționat după succesul obținut de trupa lui Cristi Chivu la Udine (1-0), subliniind cadența incredibilă a liderului, în timp ce Juventus a clacat surprinzător.
Csikszereda - FC Botoșani, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 15:30! Deplasare complicată pentru surpriza sezonului # Sport.ro
Csikszereda - FC Botoșani se vede LIVE TEXT pe Sport.ro, de la ora 15:30.
Olimpiu Moruțan este foarte aproape de o revenire în Superliga.
A învins-o pe FCSB de două ori în acest sezon și a spus care este secretul: ”Aici s-a făcut diferența!” # Sport.ro
FC Argeș a învins-o cu scorul de 1-0 pe FCSB în etapa cu numărul 22 din Superliga României.
Andrei Nicolescu anunță asaltul pe piața transferurilor! Dinamo forțează aducerea unui atacant din străinătate # Sport.ro
Andrei Nicolescu a confirmat duminică faptul că Dinamo negociază intens „repatrierea” lui Vladislav Blănuță și caută întăriri pe alte două posturi pentru echipa lui Zeljko Kopic.
Campionatul Angliei e transmis în direct de VOYO.
Spaniolii văd în Ionuț Radu „omul cheie” care poate opri seria invincibilă a echipei lui Andrei Rațiu # Sport.ro
Presa iberică mizează pe Ionuț Radu în poarta Celtei Vigo pentru a stopa seria pozitivă a lui Rayo Vallecano, meci de la care Andrei Rațiu va lipsi din cauza unei accidentări.
Gaziantep, aproape de o minune cu Galatasaray! Ce note au primit Alex Maxim și Denis Drăguș # Sport.ro
Gaziantep a reușit surpriza în campionatul Turciei, într-un meci cu jucat pe terenul liderului Galatasaray.
Csikszereda, transferul iernii în România! L-a ofertat pe mijlocașul cu 53 de meciuri și trei goluri în echipa națională # Sport.ro
Csikszereda, printre cele mai active echipe pe piața transferurilor.
Nicolae Stanciu și-a reziliat contractul cu Genoa și e gata să semneze! Singura problemă apărută la negocieri # Sport.ro
Nicolae Stanciu schimbă echipa după doar câteva luni petrecute la Genoa, echipa patronată de Dan Șucu.
Pe urmele lui Louis Munteanu? Giovanni Becali confirmă discuțiile din SUA pentru vedeta lui Rotaru # Sport.ro
Încă un fotbalist din Superliga este dorit în MLS, pe modelul Louis Munteanu, iar Giovanni Becali a confirmat discuțiile cu echipe din America pentru atacantul.
România - Danemarca, LIVE pe VOYO, de la 21:30! Duel stelar pentru „tricolori” la Campionatul European de handbal # Sport.ro
România - Danemarca este LIVE pe VOYO, de la ora 21:30.
