Primul transfer după plecarea lui Olaru! Nu a mai prins un meci de un an
Sport.ro, 18 ianuarie 2026 13:20
Au anunțat primul transfer al iernii!
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 30 minute
13:20
Au anunțat primul transfer al iernii!
Acum o oră
13:00
Olimpiu Moruțan este foarte aproape de o revenire în Superliga, dar la Rapid.
12:50
„Să plece!” Sfat tranșant pentru Radu Drăgușin, blocat pe bancă la Tottenham: „Va fi greu dacă o dă prost” # Sport.ro
Cristi Pulhac consideră că singura soluție viabilă pentru Radu Drăgușin (23 de ani), în momentul de față, este transferul.
Acum 2 ore
12:40
În ultimele zile, s-a vorbit despre revenirea lui Olimpiu Moruțan în Superliga României, după ce Aris Salonic a decis să nu se mai bazeze pe internaționalul român.
12:40
Germania conducea la pauză cu 17-13, dar sârbii i-au 'hipnotizat' pe nemți. Surpriză uriașă la Europeanul de handbal masculin (VOYO) # Sport.ro
EHF EURO 2026 e transmis în exclusivitate de VOYO.
12:30
CFR Cluj - Oțelul, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 17:45! Pancu poate face un pas important pentru îndeplinirea „misiunii play-off” # Sport.ro
CFR Cluj - Oțelul se vede LIVE TEXT pe Sport.ro, de la ora 17:45.
12:30
Gigi Becali, reproșuri după ce Giovanni l-a dus pe Moruțan la Rapid: „Avea o obligație morală” # Sport.ro
Finanțatorul FCSB consideră că vărul său trebuia să-l contacteze înainte de a semna cu giuleștenii.
12:20
Este maraton de fotbal în Ligue 1 în această seară.
12:10
Wolves - Newcastle, LIVE pe VOYO, ora 16:00! Gazdele caută să continue seria fără înfrângere # Sport.ro
Wolves primește vizita lui Newcastle United duminică, ora 16:00, pe Molineux, într-o partidă crucială pentru speranțele gazdelor de a evita retrogradarea din Premier League.
12:00
Pep Guardiola, ”OUT” de la Manchester City în următoarele zile! Anunțul venit din Anglia: ”El va fi pe bancă!” # Sport.ro
Pep Guardiola este sub presiune la Manchester City, după eșecul suferit în derby-ul cu Manchester United, scor 0-2, în etapa 22 din Premier League.
12:00
Gigi Becali, atac la Dan Șucu după ce l-a pierdut pe Moruțan: „Eu nu sunt ca el! Nu fac așa ceva” # Sport.ro
Gigi Becali a reacționat după ce Olimpiu Moruțan s-a înțeles cu Rapid și l-a înțepat pe rivalul Dan Șucu, precizând că el nu intră în licitații pentru fotbaliști.
12:00
Antoine Semenyo, șters cu Manchester United: ce a spus fotbalistul de 72.000.000 de euro când a semnat cu Man. City # Sport.ro
Semenyo a debutat în Premier League chiar în derby-ul cu Manchester United, pe care „cetățenii” l-au pierdut cu 0-2.
Acum 4 ore
11:30
Edi Iordănescu ar putea reveni în curând în antrenorat.
11:30
România, la Campionatul European de polo 2026.
11:30
„Ce rivalitate e asta?” Sinner și Alcaraz, criticați înainte de Australian Open 2026. Ce i-a nemulțumit pe fani # Sport.ro
Jannik Sinner și Carlos Alcaraz, criticați pentru decizia luată după meciul amical din Coreea de Sud.
11:30
Reacția Gabrielei Ruse la prima victorie a României, în ediția 2026 a Openului Australian # Sport.ro
Gabriela Ruse și-a evidențiat tăria psihică, în primul meci câștigat la Australian Open 2026.
11:30
Sabău e gata să revină pe bancă, dar pune o condiție crucială: „Asta îmi trebuie! Merg și în Liga 2” # Sport.ro
Ioan Ovidiu Sabău (58 de ani) a anunțat că este pregătit să preia o nouă echipă la trei luni după despărțirea de U Cluj, dar avertizează că are nevoie de un proiect serios și de liniște.
11:10
Atacantul Alexandru Tudorie va fi prezentat de noua echipă.
11:07
Mihai Stoica a anunțat când semnează noul jucător de la FCSB: ”Luni este la vizita medicală!” # Sport.ro
FCSB a debutat în noul an cu o înfrângerea cu FC Argeș, scor 0-1, în etapa 22 din Superliga României.
11:06
Ecouri în presa italiană după victoria lui Inter: trupa lui Chivu e o mașinărie, Spalletti e la pământ # Sport.ro
Presa din Italia a reacționat după succesul obținut de trupa lui Cristi Chivu la Udine (1-0), subliniind cadența incredibilă a liderului, în timp ce Juventus a clacat surprinzător.
11:04
Csikszereda - FC Botoșani, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 15:30! Deplasare complicată pentru surpriza sezonului # Sport.ro
Csikszereda - FC Botoșani se vede LIVE TEXT pe Sport.ro, de la ora 15:30.
10:50
Olimpiu Moruțan este foarte aproape de o revenire în Superliga.
10:30
A învins-o pe FCSB de două ori în acest sezon și a spus care este secretul: ”Aici s-a făcut diferența!” # Sport.ro
FC Argeș a învins-o cu scorul de 1-0 pe FCSB în etapa cu numărul 22 din Superliga României.
10:30
Andrei Nicolescu anunță asaltul pe piața transferurilor! Dinamo forțează aducerea unui atacant din străinătate # Sport.ro
Andrei Nicolescu a confirmat duminică faptul că Dinamo negociază intens „repatrierea” lui Vladislav Blănuță și caută întăriri pe alte două posturi pentru echipa lui Zeljko Kopic.
10:20
Campionatul Angliei e transmis în direct de VOYO.
10:10
Spaniolii văd în Ionuț Radu „omul cheie” care poate opri seria invincibilă a echipei lui Andrei Rațiu # Sport.ro
Presa iberică mizează pe Ionuț Radu în poarta Celtei Vigo pentru a stopa seria pozitivă a lui Rayo Vallecano, meci de la care Andrei Rațiu va lipsi din cauza unei accidentări.
10:10
Gaziantep, aproape de o minune cu Galatasaray! Ce note au primit Alex Maxim și Denis Drăguș # Sport.ro
Gaziantep a reușit surpriza în campionatul Turciei, într-un meci cu jucat pe terenul liderului Galatasaray.
09:50
Csikszereda, transferul iernii în România! L-a ofertat pe mijlocașul cu 53 de meciuri și trei goluri în echipa națională # Sport.ro
Csikszereda, printre cele mai active echipe pe piața transferurilor.
Acum 6 ore
09:40
Nicolae Stanciu și-a reziliat contractul cu Genoa și e gata să semneze! Singura problemă apărută la negocieri # Sport.ro
Nicolae Stanciu schimbă echipa după doar câteva luni petrecute la Genoa, echipa patronată de Dan Șucu.
09:40
Pe urmele lui Louis Munteanu? Giovanni Becali confirmă discuțiile din SUA pentru vedeta lui Rotaru # Sport.ro
Încă un fotbalist din Superliga este dorit în MLS, pe modelul Louis Munteanu, iar Giovanni Becali a confirmat discuțiile cu echipe din America pentru atacantul.
09:40
România - Danemarca, LIVE pe VOYO, de la 21:30! Duel stelar pentru „tricolori” la Campionatul European de handbal # Sport.ro
România - Danemarca este LIVE pe VOYO, de la ora 21:30.
09:20
Jocurile Olimpice de iarnă din 1968, pe scurt! Proba la care România a obținut prima medalie din istorie # Sport.ro
Cea de-a X-a ediţie a Jocurilor Olimpice de iarnă a avut loc în oraşul francez Grenoble, în perioada 6-18 februarie 1968, potrivit olympics.com.
09:00
PSV Eindhoven a învins-o cu scorul de 2-1 pe Fortuna Sittard în etapa 19 din Eredivisie.
09:00
Cristiano Ronaldo întoarce banii cu lopata! Sumele colosale încasate în 2025 și prăpastia uriașă față de Messi # Sport.ro
Cristiano Ronaldo domină autoritar topul celor mai bine plătiți sportivi din lume în 2025, încasările starului portughez de la Al Nassr fiind duble față de cele ale rivalului Lionel Messi.
08:50
Bayern Munchen îşi continuă parcursul fără greşeală în Bundesliga învingând, sâmbătă seara, cu un categoric 5-1, în deplasare, pe RB Leipzig, în etapa a 18-a, bifând cea de-a 16-a victorie.
08:40
Cum s-a simțit Daniel Paraschiv la debutul în Superligă pentru Rapid: „Te obligă, iar eu sunt pregătit” # Sport.ro
Rapid s-a impus cu 1-0 în fața lui Metaloglobus, într-un meci din etapa a 22-a din Superliga.
08:30
Mihai Teja este pe punctul de a fi demis de la Metaloglobus și ar putea deveni primul antrenor sacrificat în 2026, după ce și-a criticat dur conducerea în urma eșecului cu Rapid.
08:20
Prima ofertă pentru transferul definitiv al lui Radu Drăgușin! Nu au ajuns încă la un acord cu fundașul român # Sport.ro
Situația lui Radu Drăgușin este incertă.
08:10
„Se antrenează marțea și joia. E un basm.” Patronul Macclesfield FC, uluit de gestul făcut de Crystal Palace față de echipa din liga a 6-a # Sport.ro
Crystal Palace a făcut un gest admirabil față de echipa din liga a șasea în fața căreia a pierdut, în Cupa Angliei.
08:00
Început de vis la Australian Open 2026! Gabriela Ruse elimină un cap de serie și își apropie un premiu uriaș # Sport.ro
Gabriela Ruse a eliminat-o pe Dayana Yastremska, scor 6-4, 7-5, în runda inaugurală a Openului Australian 2026.
08:00
Wildcarduri unul și unul: fost număr 1 WTA, la Transylvania Open 2026. România va avea minimum șase jucătoare în concurs # Sport.ro
Transylvania Open 2026 se joacă în săptămâna 31 ianuarie - 7 februarie.
Acum 24 ore
23:40
Coșmar pentru românul din Champions League! Echipa sa a pierdut și a ratat fotoliul de lider # Sport.ro
Echipa „tricolorului” care evoluează în UEFA Champions League a pierdut un meci crucial.
23:30
Dennis Man a revenit rapid după accidentare la PSV! Românul, sub media echipei sale. Nota primită # Sport.ro
Cum s-a descurcat Dennis Man la prima partidă pentru PSV după accidentare.
23:30
Giuleștencele au fost aproape de victorie în European League.
23:10
Ce a spus Alex Dobre despre venirea lui Olimpiu Moruțan la Rapid.
23:10
Alex Dobre, lider în clasamentul golgheterilor din SuperLiga! FCSB are un singur jucător în TOP 20 # Sport.ro
După 22 de etape, Alex Dobre nu doar că poartă banderola Rapidului, dar este și omul-gol al SuperLigii.
22:50
Costel Gâlcă dă vina pe vreme pentru victoria chinuită a Rapidului cu Metaloglobus: „Terenul influențează tot” # Sport.ro
Reacția lui Costel Gâlcă după Rapid - Metaloglobus 1-0.
22:50
Jucătorul lui Rapid care a dezamăgit teribil în meciul cu Metaloglobus: ZERO driblinguri! # Sport.ro
Giuleștenii au câștigat greu pe teren propriu, scor 1-0.
22:40
Mihai Teja, reacție amară după eșecul din Giulești: „Jucăm ca niciodată, pierdem ca întotdeauna” # Sport.ro
Mihai Teja a analizat cu resemnare înfrângerea suferită de Metaloglobus în fața Rapidului, 0-1, sâmbătă seară, acuzând lipsa acută de atacanți din lot.
22:40
Semnal de alarmă în direct la Play on Sport.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.