Criza Groenlandei zguduie NATO. Premierul britanic și aliații europeni avertizează asupra unei „spirale periculoase” după amenințările lui Trump
Adevarul.ro, 18 ianuarie 2026 16:30
Premierul britanic Keir Starmer s-a alăturat duminică liderilor europeni care avertizează că NATO riscă să intre într-o „spirală periculoasă” de destabilizare, după ce Donald Trump a amenințat cu declanșarea unui război comercial împotriva aliaților care se opun preluării Groenlandei de către State
Acum 5 minute
16:45
Gesturi extreme pentru like-uri. MAI avertizează asupra provocărilor periculoase de pe TikTok # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Interne avertizează asupra provocărilor periculoase de pe TikTok, care îi determină pe unii utilizatori, inclusiv minori, să comită gesturi riscante, pentru vizualizări.
Acum 30 minute
16:30
Un arhipelag abandonat de oameni acum aproape un secol a devenit un punct de atracție pentru turiști # Adevarul.ro
Un arhipelag britanic, abandonat de oameni în urmă cu 90 de ani, a devenit un paradis al drumeților. Bolile, lipsa de oportunități și foametea au dus la părăsirea insulelor scoțiene. În prezent, arhipelagul este vizitat de turiștii amatori de peisaje sălbatice.
16:30
Amenzi uriașe pentru firmele care ignoră securitatea cibernetică. Avertismentul experților # Adevarul.ro
România a început aplicarea uneia dintre cele mai dure legi pentru companii, instituții și organizații, Directiva europeană NIS2 pentru securitate cibernetică. Amenzile pentru neconformarea companiilor pot ajunge până la 10 milioane de euro sau 2% din cifra de afaceri.
16:30
Criza Groenlandei zguduie NATO. Premierul britanic și aliații europeni avertizează asupra unei „spirale periculoase” după amenințările lui Trump # Adevarul.ro
Premierul britanic Keir Starmer s-a alăturat duminică liderilor europeni care avertizează că NATO riscă să intre într-o „spirală periculoasă” de destabilizare, după ce Donald Trump a amenințat cu declanșarea unui război comercial împotriva aliaților care se opun preluării Groenlandei de către State
Acum o oră
16:15
PSV, colacul de salvare al lui Dennis Man. Internaționalul român poate atinge o nouă bornă alături de olandezi. Ce trebuie să facă # Adevarul.ro
Dennis Man continuă să impresioneze la PSV, jucând constant și având un rol decisiv în fiecare meci.
16:00
Traian Băsescu este convins că social democrații nu vor ieși de la guvernare. Ce spune despre o eventuală alianță PSD-AUR # Adevarul.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu nu crede că se va rupe coaliţia de guvernare, dar nu vede posibilă nici o alianță PSD-AUR.
16:00
Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a lansat un atac dur la premierul Ilie Bolojan, în timpul unei conferințe de presă, acuzându-l că, prin refuzul de a finanța reparațiile necesare la Electrocentrale Craiova a lăsat mii de oameni și compania Ford fără căldură.
Acum 2 ore
15:45
Femeie jefuită de cercei într-o scară de bloc din Capitală. Cum și-a recuperat bijuteriile # Adevarul.ro
Un bărbat a smuls cerceii din aur din urechile unei femei în vârstă de 68 de ani,într-o scară de bloc din Bucureşti. Pentru că femeia pornise în urmărirea lui, bărbatul a împins-o şi ea a căzut pe scări.
15:45
Erfan Soltani a fost ucis cu brutalitate în închisoare, susțin surse din interiorul Iranului # Adevarul.ro
Erfan Soltani, tânărul protestatar iranian, ar fi fost ucis în detenție, la Karaj, potrivit unor surse din interiorul Iranului. Informația a fost făcută publică pe rețelele sociale, deși justiția iraniană a negat anterior o condamnare la moarte.
15:30
Sporturile cu motor obțin tot mai multă vizibilitate în România.
15:15
Mulți dintre românii care vor scoate mai mulți bani din buzunare în luna ianuarie 2026, din cauza încălzirii cu energie electrică, ar fi putut să reducă costurile semnificativ dacă și-ar fi schimbat furnizorul, alegând o ofertă mai avantajoasă din piață.
15:15
Ce pensie are Traian Băsescu. Recalcularea și indexările i-au adus 6.000 de lei în plus # Adevarul.ro
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a făcut o serie de declarații privind veniturile sale, precizând că, de-a lungul timpului, pensia i-a fost majorată cu 6.000 de lei.
15:15
Traian Băsescu a criticat într-o emisiune televizată politica de expansiune a lui Trump în Groenlanda și Venezuela.
15:15
Cum folosea Epstein promisiunea unei educații universitare pentru a atrage victime. „Era obsedat să pătrundă în mintea tinerilor” # Adevarul.ro
O artistă din New York, care susține că Jeffrey Epstein și Ghislaine Maxwell au „oferit-o” mai multor bărbați, se numără printre supraviețuitoarele care afirmă că Epstein a folosit promisiunea unei educații universitare pentru a o atrage în rețeaua sa de abuzuri sexuale.
15:15
Cum explică Traian Băsescu gestul pe care l-a făcut cu mâna la înmormântarea lui Ion Iliescu # Adevarul.ro
Traian Băsescu a explicat în cadrul unei emisiuni gestul pe care l-a făcut la înmormântarea lui Ion Iliescu.
15:00
Singurul moment în care Cristi Chivu s-a revoltat la Inter și a băgat frica în jucători. „A făcut pereții vestiarului să tremure!”. Nimeni nu-l credea în stare # Adevarul.ro
Cristi Chivu a reacționat ferm în vestiar, cerând jucătorilor să își ridice nivelul de concentrare pentru a evita eșecurile.
Acum 4 ore
14:45
Giorgia Meloni i-a spus lui Donald Trump că este „o eroare” ameninţarea cu noi tarife vamale împotriva țărilor europene # Adevarul.ro
Şefa guvernului italian Giorgia Meloni a calificat duminică drept "o eroare" ameninţarea cu tarife vamale suplimentare formulată de Donald Trump împotriva mai multor ţări europene ce se opun veleităţilor sale de a impune controlul SUA asupra Groenlandei.
14:30
Conflict pe pârtie. Un turist a lovit un salvamontist, indignat că nu a fost ajutat să găsească telefonul soţiei # Adevarul.ro
Un bărbat a lovit un salvamontist din Braşov deoarece acesta nu l-a ajutat să găsească telefonul soţiei, care căzuse în zăpadă. Salvamontistul îi oferise bărbatului o lopată pentru a căuta telefonul, iar acesta a aruncat-o în pădure.
14:15
Incredibil! A murit un alt președinte de club care l-a ținut sub aripă pe Adrian Mutu. „A muncit până în ultimele sale zile” # Adevarul.ro
În mandatul lui Rocco Commisso, Fiorentina a avut rezultate importante, dar fără trofee.
14:15
Traian Băsescu, despre cea mai mare problemă a României: Tehnic, nu văd o rezolvare aici # Adevarul.ro
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a explicat care este, în opinia sa, cea mai mare problemă pe care o are țara în prezent, menționând că din punct de vedere tehnic nu vede cum ar putea fi rezolvată.
14:00
Circa 1.500 de soldați sunt în așteptarea unei posibile desfășurări la Minneapolis, anunță Pentagonul # Adevarul.ro
Departamentul Apărării al SUA a cerut unui număr de aproape 1.500 de soldaţi să fie pregătiţi pentru o posibilă desfăşurare în Minnesota, a relatat, duminică, Washington Post, citând oficiali din domeniul apărării.
14:00
Ambasadorii UE, ședință de urgență după ce Trump a amenințat țările care au trimis trupe în Groenlanda cu tarife # Adevarul.ro
Ambasadorii Uniunii Europene urmează să aibă, duminică, o ședință de urgență, după ce Donald Trump a amenințat că va impune tarife pentru opt aliați care se opun propunerii sale de preluare a Groenlandei.
13:45
Harta interactivă prin care cunoaștem Bucureștiul prin prisma romanelor citite. „Literatura devine parte din viață, nu ceva izolat, ținut sub un clopot de sticlă“ # Adevarul.ro
„Harta Literară“ transformă lectura într-o formă de explorare urbană. Proiectul reunește locuri din cărți, autori și fragmente care recompun Bucureștiul prin literatură – de la Calea Victoriei la Ferentari, de la Cișmigiu la Berceni.
13:30
Un șofer a murit după ce s-a răsturnat cu maşina într-un canal de colectare a apelor pluviale # Adevarul.ro
Un şofer a murit după ce s-a răsturnat cu autoutilitara pe care o conducea, într-un canal de la marginea drumului. Accidentul a avut loc în comuna Moşniţa Nouă, lângă Timişoara.
13:30
Lungmetrajul „Sentimental Value” a câștigat premiul pentru cel mai bun film european la gala EFA de la Berlin # Adevarul.ro
Lungmetrajul „Sentimental Value”, regizat de Joachim Trier, a fost desemnat cel mai bun film european în cadrul celei de-a 38-a gale anuale a premiilor Academiei Europene de Film (EFA), organizată sâmbătă seară la Berlin, potrivit site-ului oficial al evenimentului.
13:15
Șapte mașini și o lecție de răbdare: tânărul obligat să aștepte pentru a traversa strada stârnește indignare online # Adevarul.ro
Un filmuleț în care un tânăr așteaptă zeci de secunde în mijlocul străzii până când reușește să traverseze a încins discuțiile pe Internet. „Culmea e că în curând vor realiza că și amenzile generează o grămadă de bani. Vine civilizația vrei nu vrei”, s-au desprins și concluziile.
13:15
Un general rus de rang înalt, anterior apreciat de conducerea de la Moscova, dar contestat de propriii soldați pentru tacticile sale dure, a fost înlăturat din funcție după patru ani petrecuți în poziții de comandă cheie în războiul din Ucraina.
13:00
Bărbatul din Nepal care a sărit în lacul înghețat din Craiova ca să salveze o fată de 5 ani va fi numit cetățean de onoare # Adevarul.ro
Un nepalez, angajat al unui restaurant din Craiova, a fost primul care a sărit în lacul înghețat din Parcul „Nicolae Romanescu” din Craiova ca să salveze o fetiță de cinci ani.
13:00
Copilul de doi ani, aflat în moarte cerebrală după ce a fost operat la Spitalul Judeţean Constanţa, a decedat # Adevarul.ro
Băieţelul de doi ani şi jumătate aflat în moarte cerebrală după ce a suferit o intervenţie chirurgicală la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, a decedat la Spitalul ”Grigore Alexandrescu” din Bucureşti, a anunțat, duminică, avocatul familiei.
Acum 6 ore
12:45
Perioada de incubație a gripei. La câte zile te îmbolnăvești după ce ai luat contact cu o persoană infectată # Adevarul.ro
Gripa este o boală respiratorie infecțioasă comună, cauzată de virusul gripal, cunoscut și sub denumirea de virus Influenza, care afectează anual milioane de persoane din întreaga lume.
12:45
Un nou trend în chirurgia estetică de lux folosește grăsimea de la decedați pentru transformări rapide # Adevarul.ro
Un nou trend apărut în chirurgia estetică de lux folosește grăsimea colectată de la persoanele decedate pentru a transforma rapid corpul fără anestezie generală sau recuperare.
12:45
Imaginați-vă că sunteți președintele unei țări de dimensiune medie și primiți o ofertă tentantă: un loc permanent într-un organism internațional cu influență globală, asemănător Consiliului de Securitate al ONU. Există însă o condiție esențială: trebuie să plătiți un miliard de dolari.
12:45
Paula Seling, aspru criticată după un mesaj în limba rusă la finala Eurovision Moldova 2026. Artista și-a cerut scuze # Adevarul.ro
Artista Paula Seling, membră a juriului internaţional, a avut un mesaj la finala naţională Eurovision Moldova 2026 şi a felicitat publicul cu formula „Maladieţ, Moldova!”, echivalentul rusesc al expresiei „Bravo, Moldova”.
12:30
Pompierii din cadrul ISU Buzău intervin duminică dimineaţă într-un bloc din municipiu unde s-a produs o explozie, o persoană fiind rănită iar mai multe apartamente afectate de suflul deflagraţiei.
12:15
Lider al unei grupări afiliate al-Qaida, ucis de SUA în urma unor atacuri aeriene devastatoare în Siria # Adevarul.ro
Statele Unite au anunţat sâmbătă că au efectuat o lovitură letală în Siria împotriva unui lider al unei grupări afiliate al-Qaida, despre care afirmă că avea legături directe cu un atacator ISIS care a ucis trei americani la începutul lunii decembrie.
12:00
O dronă militară s-a prăbușit sâmbătă după amiaza într-o gospodărie din comuna vrânceană Tănăsoaia. Autoritățile nu au confirmat informația. Potrivit jurnaliștilor locali, drona militară este de tipul celor folosite pentru spionaj.
12:00
Alertă meteo în Kamceatka. Doi oameni au murit striviți de zăpada căzută de pe acoperișuri # Adevarul.ro
Cel puțin două persoane au murit în orașul Petropavlovsk-Kamceatski, din Extremul Orient al Rusiei, după ce zăpada s-a prăbușit de pe acoperișuri și le-a îngropat de vii, au anunțat autoritățile locale.
11:45
Gabriela Ruse, victorie cu sacrificii. Românca merge în turul 2 la Australian Open 2026. „Nu-i ușor să începi un Grand Slam așa!” # Adevarul.ro
Gabriela Ruse a debutat cu victorie la Australian Open 2026, trecând în turul 2 după un meci dificil cu Dayana Yastremska.
11:45
Fată de 14 ani, arestată preventiv pentru pornografie infantilă, viol asupra unui minor și șantaj # Adevarul.ro
O fată în vârstă de 14 ani a fost arestată preventiv de Tribunalul Bihor, pentru 15 zile, pentru pornografie infantilă, viol săvârşit asupra unui minor şi şantaj.
11:30
„Bunica hardcore” din China: la 82 de ani pilotează drone agricole și vinde orez pe live-stream # Adevarul.ro
O femeie de 82 de ani din estul Chinei, cunoscută drept „bunica hardcore”, a cucerit internetul prin abilitățile sale impresionante de a opera drone agricole pentru fertilizare și prin succesul ca live-streamer care vinde orez.
11:15
Meteorologii au prelungit până joi atenţionările de ger. Valul de frig va cuprinde toată țara # Adevarul.ro
Meteorologii au prelungit până joi dimineaţă atenţionările de ger.
11:15
Rusia a exportat peste două milioane de tone de cereale ucrainene din teritoriile ocupate, în 2025 # Adevarul.ro
Rusia a exportat, în cursul anului 2025, peste două milioane de tone de cereale provenite din teritoriile Ucrainei aflate temporar sub ocupație, livrările fiind realizate sub acoperirea exporturilor rusești și direcționate în principal către Egipt și Bangladesh, potrivit Serviciului de Informații Ex
11:00
Cupa Mondială 2026, în pericol major! Donald Trump și deciziile care ar putea zgudui întreaga competiție # Adevarul.ro
Deși infrastructura și organizarea par impecabile pentru Cupa Mondială, tensiunile geopolitice ridică semne de întrebare, făcând posibil scenariul unui eșec major.
Acum 8 ore
10:45
Mobilizare impresionantă: 2,3 milioane de euro strânși în opt zile pentru o tânără bolnavă de cancer din Suceava # Adevarul.ro
O tânără din județul Suceava a primit o nouă șansă la viață.
10:45
Primar la un pas de moarte, încercând să-și salveze câinele din iazul înghețat: „Nu mai rezistam zece metri” # Adevarul.ro
Un primar s-a aruncat în apa înghețată pentru a o salva pe Betty, teckelul său, și era să-și piardă viața.
10:45
Președintele Poloniei: UE, o „stea în declin”. Avertisment dur privind imperialismul rus # Adevarul.ro
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a lansat un atac frontal la adresa politicilor Uniunii Europene, pe care a descris-o drept o „stea în declin”, avertizând totodată asupra pericolului reprezentat de imperialismul rus.
10:45
Duminică, 18 ianuarie, noi trageri loto. Câștiguri de peste 3,19 milioane de euro la 6/49, report uriaș la Joker # Adevarul.ro
Duminică, 18 ianuarie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 15 ianuarie, Loteria Română a acordat 29.189 de câștiguri în valoare totală de peste 3,58 milioane de lei.
10:30
Un angajat de la Combinatul Liberty Galaţi, aflat în greva foamei, a fost dus la spital cu simptome de hipotermie # Adevarul.ro
Un bărbat în vârstă de 35 de ani, care se afla în greva foamei în faţa Combinatului Siderurgic „Liberty” Galaţi, a fost transportat la spital, vineri seară, după ce a început să prezinte simptome de hipotermie.
10:00
China și Rusia se opun public unei intervenții militare directe, dar la Teheran persistă temerea că Iranul ar putea deveni o simplă monedă de schimb în negocierile strategice dintre marile puteri, mai ales în contextul competiției globale cu Occidentul
10:00
Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA anunţă că a luat măsuri speciale pentru perioada 17-21 ianuarie, în contextul unei avertizări de vreme deosebit de rece în toată ţara, cu temperaturi minime prognozate ce vor coborî frecvent până la minus 20 de grade Celsius.
