Unul din zece europeni are tatuaje, dar ce a pățit acest bărbat i-a lăsat pe medici fără cuvinte. Cazul surprinzător din presa finlandeză
Gândul, 18 ianuarie 2026 17:50
Un bărbat și-a pierdut tot părul din cauza unei reacții la cerneala de tatuaj, o afecțiune foarte rară care nu a mai fost raportată până acum, potrivit unui studiu, prezentat în presa finlandeză. Tatuajele au fost o parte integrantă a culturii umane timp de secole. Au servit ca simbol al identității, expresiei și artei. Cu […]
• • •
Acum 5 minute
18:00
Leo Grozavu și surpriza FC Botoșani, pas greșit la Miercurea Ciuc! Rezultatele rundei din Superliga de fotbal # Gândul
FK Csikszereda a învins duminică, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia FC Botoşani, într-un meci din etapa a 22-a a Superligii. -5 grade Celsius la ora meciului, terenul înghețat și fotbalul a lipsit cu desăvârșire. A marcat Eppel în minutul 45, asistența fiind de 698 de spectatori pentru acest meci. Leo Grozavu și surpriza FC […]
18:00
După întâlnirea cu Nicuşor Dan, comandantului suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR) în România merge la Sibiu şi Făgăraş # Gândul
Centrul Național de Instruire Întrunită „Getica”, din Cincu, și la Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est (HQ MNC-SE), din Sibiu vor primi vizita comandantului suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR) în România, generalul Alexus G. Grynkewich. Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, generalul Alexus G. Grynkewich, comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa […]
Acum 15 minute
17:50
17:50
Care este valoarea actuală a salariului minim din România. Ce le rămâne salariaților după majorări # Gândul
De la 1 iulie 2026, salariul minim brut pe țară în România va crește la 4.325 lei, iar majorarea este aprobată pentru a spori veniturile angajaților. Pentru perioada ianuarie-iunie 2026 se menține facilitatea fiscală de 300 lei neimpozabili. Cu ce bani vor rămâne românii după majorările salariale de la 1 iulie În prezent, salariul minim […]
17:50
Cererea mare de memorii RAM a companiilor de inteligență artificială duce nu doar la scumpirea telefoanelor și laptopurilor, ci și la adâncirea inegalității sociale. Antropic estimează că inteligența artificială ar putea adăuga 1-2 puncte procentuale la creșterea anuală a productivității muncii din SUA până în 2036. Dar potrivit Financial Times ,țările bogate care folosesc AI în […]
Acum 30 minute
17:40
Nouă noi emoji-uri inspirate vor ajunge pe smartphone-ul tău în 2026, inclusiv o față mijită și o murătură. Ce semnificații neașteptate au # Gândul
De la fețe zâmbitoare prietenoase la piersici obraznice, emoji-urile fac acum o parte esențială a multora dintre mesajele noastre zilnice. Deși utilizatorii au deja peste 3.900 de caractere din care pot alege, nouă opțiuni complet noi vor fi disponibile la sfârșitul acestui an, dezvăluie Daily Mail. Noile emoji-uri au fost încărcate discret în arhivele de […]
17:40
Imagini cu Groenlanda, sub ocupația SUA, realizate cu IA, au devenit virale. Groenlandezii răspund cu „Uriașul Flămând”, o satiră la adresa lui Trump # Gândul
Imagini generate de inteligența artificială, care reimaginează Groenlanda sub stăpânirea Statelor Unite, au devenit virale pe social-media. Conținutul a fost distribuit inițial de influencerul George Behizy, un susținător al administrației Trump. Groenlandezii au răspuns la rândul lor cu o satiră savuroasă la adresa americanilor și a lui Donald Trump. Clipurile și pozele prezintă cum Groenlanda […]
17:40
Breaking news din preistorie: unde au descoperit cercetătorii că a apărut, de fapt, primul om modern # Gândul
Rămășițe scheletice și dinți datând din urmă cu 773.000 de ani, descoperite în peștera Grotte à Hominidés din Casablanca, cel mai mare oraș al Marocului, au aparținut probabil unui strămoș apropiat al lui Homo sapiens, specia umană modernă, potrivit oamenilor de știință. Descoperirea întărește ipoteza că Homo sapiens își are originea în Africa, au declarat […]
Acum o oră
17:30
Mușcatele tale pot fi în pericol dacă faci acest gest aparent banal, pe timp de iarnă. Cum eviți pericolul # Gândul
Perioada cea mai periculoasă pentru mușcate o reprezintă mijlocul lunii ianuarie și jumătatea lui februarie. Atunci, câteva zile puțin mai calde pot să inducă în eroare îngrijitorii de plante și îi poate determina să le ude sau să le mute la lumină puternică. Dacă după asta urmează o scădere de temperatură sub pragul de -5 […]
17:30
Iranul, la răscruce. Jocul periculos al succesiunii, în umbra colapsului: cine sunt cei care pot conduce republica islamică, după ayatollahul Ali Khamenei? # Gândul
În luna ianuarie 2026, în contextul protestelor antiguvernamentale care au izbucnit în Iran, presa internațională a dedicat analize ample ayatollahului Ali Khamenei. Regimul de la Teheran se confruntă cu cele mai mari proteste din ultimii ani, iar Khamenei este descris drept un lider de 86 de ani care – în ciuda zvonurilor despre starea sa […]
17:30
La Oradea, o minoră de 14 ani a fost arestată pentru pornografie infantilă, viol asupra altui minor şi şantaj. Inculpata are discernământ # Gândul
Procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Oradea au dispus reținerea unei inculpate minore (14 ani), cercetată pentru săvârșirea infracțiunilor de pornografie infantile, viol săvârșit asupra unui minor și şantaj. Oamenii legiu au descoperit că, pe parcursul lunii iulie 2025, inculpata a produs, deţinut, stocat şi a […]
17:10
Umbrele puterii, lovituri chirurgicale. Cum forțele speciale au transformat sabotajul și subversiunea în noua armă absolută # Gândul
Elicoptere silențioase zboară la joasă altitudine peste un oraș învăluit în întuneric. La puțin timp după ce „păsările de noapte” au survolat orașul izbucnesc explozii și focuri de armă. Bărbați mascați din trupele speciale se năpustesc spre ținta lor. Un bărbat cu statut VIP este capturat rapid, legat la ochi și încătușat. Totul este filmat, […]
17:10
Pentagonul a mobilizat 1.500 de soldați în statul Minnesota în contextul revoltelor. Trump numește protestatarii drept „agitatori profesioniști” # Gândul
Pentagonul a plasat aproximativ 1.500 de soldați în stare de alertă pentru o posibilă desfășurare în statul Minnesota în contextul protestelor și al tensiunilor crescute legate de operațiunile ICE, potrivit unor oficiali din domeniul apărării citați de The Washington Post și ABC News, în timp ce oficialii din Minnesota au mobilizat și Garda Națională, anunță CNN. […]
Acum 2 ore
17:00
SUA și Europa se ceartă, Nicușor Dan este îngrijorat. Fără nicio direcție diplomatică, România, prin președintele ei face postări alarmiste pe rețele de socializare # Gândul
Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj în care își manifestă „îngrijorarea”, în contextul tulburărilor din politica externă generate de inițiativa SUA de a prelua Groenlanda. „Sunt profund îngrijorat de escaladarea declarațiilor publice dintre partenerii și aliații transatlantici cu privire la evoluțiile recente. Trebuie să reluăm discuțiile directe între noi, la nivelurile diplomatice corespunzătoare” Sâmbătă, […]
17:00
Risc major la Constanța: tineri surprinși că se plimbă periculos pe gheața lacului, în ciuda avertismentelor # Gândul
Nici nu s-a încheiat bine episodul cu fetiţa căzută în apele îngheţate ale lacului Romanescu, din Craiova, salvată ca prin minune de un muncitor indian, că e pe cale să se petreacă un alt episod similar. Temperaturile cu mult sub zero grade au făcut din apa multor lacuri adevărate atracţii pentru copii şi tineri, care […]
16:50
Cele 3 zodii care vor ajunge milionari (în euro). În ce an vei avea primul 1.000.000€, în funcție de zodia ta # Gândul
Iată care sunt zodiile care sunt favorizate să se îmbogățească nespus în anii viitori, în opinia astrologilor. În funție de temperament și atitudine fiecare semn are șansa sa, mai devreme sau mai târziu. CAPRICORN (Arhitectul Averii) Capricornul nu devine bogat peste noapte. Banii tăi vin din acumulare constantă, dobândă compusă și ascensiune ierarhică. Ești zodia […]
16:50
Jurnalistul Piers Morgan îl ironizează pe Trump: „Marea Britanie ar trebui să răscumpere America” # Gândul
Jurnalistul britanic Piers Morgan a lansat o replica satirică la adresa presiunilor președintelui american Donald Trump privind achiziționarea Groenlandei. Declarația acestuia a venit după ce Trump a amenințat cu tarife comerciale asupra Marii Britanii și a altor șapte țări europene care se opun dorinței lui de a prelua insula arctică. Tarifele sunt folosite ca pârghie […]
16:50
Cel mai mare safir din lume „Steaua Pământului”, dezvăluit cu mare fast în Sri Lanka. Cât valorează fabuloasa bijuterie # Gândul
Un safir violet, considerat cel mai mare din lume și evaluat la 300 de milioane de dolari a fost expus în Sri Lanka. Piatra prețioasă a fost denumită „Steaua Pământului Pur” și este de culoare violet. Cel mai mare safir din lume a fost descoperit în 2023, în apropierea orașului Rathnapura. Proprietarii rămân anonimi, din […]
16:50
Am făcut calculul complet. Cât costă să faci școala de șoferi în 2026, în România, în funcție de oraș # Gândul
Tot mai mulți tineri vor să obțină permisul de conducere imediat după ce împlinesc vârsta de 18 ani. Aceștia trebuie să știe ce preț are în 2026 școala de șoferi și cât de mari sunt diferențele în funcție de orașul în care o fac. După majorarea prețurilor din ultima vreme, de suferit au avut și […]
16:40
16:30
Pisicile cu cei mai fascinanți ochi. Cine conduce în clasamentul Fundației Mondiale a Animalelor # Gândul
Fundația Mondială a Animalelor a făcut un clasament inedit al raselor de pisici cu cei mai frumoși ochi. De la albastru, galben sau verde, irisul felinelor oportuniste fascinează, induioșează, hipnotizează sau dă fiori reci. Privirea lor poate fi cerșetoare sau amenințătoare, în funcție de starea de spirit sau interes, lucru pe care îl știe fiecare […]
16:20
Imagini de poveste surprinse canalele din jurul Jurilovcăi, satul tulcean de pe malul lacului Razelm. După mai multe zile și nopți geroase, cel mai mare lac din Români a înghețat, spre deliciul copiilor care se bucură de un patinoar imens. Fotografiile au fost făcute publice de jurnalistul Patrick André de Hillerin, pe pagina sa de […]
Acum 4 ore
16:00
Traian Băsescu îl îndeamnă pe Nicușor Dan să-și găsească „oameni de caracter” pentru numirea șefilor la SRI și SIE # Gândul
16:00
Germania, stânga-mprejur! De ce își retrage Merz cei 15 soldați din Groenlanda la doar două zile după ce i-a trimis să apere insula arctică # Gândul
O echipă de recunoaștere a armatei germane a primit ordinul de a părăsi imediat Groenlanda, la doar câteva zile după sosirea pe insula arctică, anunță Bild. Echipa formată din 15 soldați a fost instruită să părăsească insula duminică, fără a oferi însă explicații pentru acest gest. Echipa de recunoaștere a Forțelor Armate Germane, care a […]
15:50
Iarna din Rusia poate părea apocaliptică pentru noi, dar nu și pentru locuitorii acestui cartier dintr-un oraș îngropat în nămeți. Din imagini se vede că, fie și pe vremuri de calamitate și război, prichindeii ruși și-a făcut derdeluș pe muntele de zăpadă dintre blocuri. Vârful pârtiei pare să ajungă cel puțin la etajele 6-7. Știrile […]
15:40
Primele imagini cu „monstrul” mărilor. Franța ridică PANG, cel mai mare portavion din istoria Europei! # Gândul
Franța a început oficial pregătirile pentru construcția celui mai mare și mai puternic portavion construit vreodată în Europa. Nava se va numi Porte-Avions Nouvelle Génération (PANG) și va înlocui actualul portavion Charles de Gaulle, începând cu anul 2038. PANG va fi alimentat de energie nucleară și capabilă să transporte zeci de avioane de luptă, drone […]
15:40
Traian Băsescu a criticat la DIGI24 inițiativa președintelui SUA, Donald Trump de anexare a Groenlandei, dar și operațiunea militară a SUA în Venezuela. Fostul lider de la Cotroceni a menționat că Donald Trump „ar trebui să se gândească la ce lasă în urmă”. „La dimensiunile astea, SUA nu a fost agresivă să ocupe teritorii ale […]
15:40
Onoare de deputat, reparată de instanţă cu daune de 10.000 lei. Primarul din Satu Mare a pierdut procesul cu liberalul Adrian Cozma # Gândul
Primarul din Satu Mare, Kereskenyi Gabor(UDMR) trebuie să-i plătească deputatului liberal Adrian Cozma suma de 10.000 lei după ce l-a numit pe acesta din urmă „mincinos şi dictator”. Curtea de Apel Oradea i-a dat câştig de cauză preşedintelui PNL Satu Mare, care trebuie să mai recupereze de la primar şi cheltuielile de judecată. Curtea de Apel […]
15:40
15:30
Traian Băsecu a declarat că modificările la legea pensiilor magistraților ar trebui analizate de Parlament. „Nu arată bine. Nu arată bine deloc. Și aici probabil că va trebui să facem niște clarificări. Nu numai în Constituție, ci și în legea de funcționare a Curții Constituționale. Cred că Parlamentul ar trebui să analizeze această lege, pentru […]
15:20
Secretul ascuns în celulele inimii: ce au descoperit cercetătorii estonieni și cum ar putea schimba tot ce știm despre bolile cardiace # Gândul
Cercetătorii de la TalTech au ajuns la concluzia că lipsa creatinei nu provoacă insuficiență cardiacă, contrar presupunerilor anterioare. Cu toate acestea, descoperirile lor surprinzătoare despre celulele musculare cardiace ar putea duce la noi metode de tratare a bolilor de inimă, relatează portalul newserr. Creatina este un compus care joacă un rol cheie în furnizarea de […]
15:20
15:20
Oamenii din Craiova, lăsaţi fără căldură de 48 de ore, îi strigă premierului: „Bolojane, dă-ne banii! Venim peste tine, la Bucureşti” # Gândul
Desele avarii la centrala SE Craiova l-au scos pe primarul municipiului, Lia Olguţa Vasilescu, în stradă ca să susţină o conferinţă de presă chiar în faţa clădirii furnizorului de căldură. Potrivit edilului, singurul care poate să asigure sursa de finanţare este Guvernul României, căruia i-a fost solicitată suma de 10 milioane de euro pentru achiziţia […]
15:10
Nu ai nevoie să cunoști bine oamenii pentru a-i evalua cu acuratețe. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de luni, 19 ianuarie 2026. Berbec Ai tendința de a fi un psiholog desăvârșit. Nu ai nevoie să cunoști bine oamenii pentru a-i evalua cu acuratețe. Dar astăzi această abilitate ar putea lipsi temporar. Nu simți […]
15:10
VIDEO. Pe pârtie, ca la mall. Turiști se plimbă pe pârtiile de ski ca pe podiumul de modă, punând vieți în pericol. Ce apel face Jandarmeria # Gândul
Doi turiști de duminică au fost cu greu recuperați de jandarmii montani de pe pârtia de schi Postăvarul. Din imagini se poate remarca cu ușurință un cuplu înțolit impecabil de mall care-și târâie cu greu picioarele în zăpada până la genunchi pe traseul schiorilor. Faptul că echipamentul lor de Cișmigiu este unul care poate face […]
15:10
Scandal uriaș de corupție în Europa, la o zi după preluarea președinției UE. „Luptătorul anticorupție” din Cipru, dat de gol de propria familie într-o înregistrare video. Care sunt acuzațiile # Gândul
Președintele cipriot Nikos Christodoulides se confruntă un puternic scandal de corupție, după ce principalul său consilier a demisionat în urma apariției unui videoclip în care acesta discuta despre acceptarea de donații pentru accesul la Președinția țării. Charalambous Charalambous, șeful de cabinet al președintelui, care este și cumnatul său, a negat orice neregulă, dar a fost […]
15:10
Băsescu avertizează asupra marii probleme a României: „Dobânda la împrumuturi. În 2025 am plătit 11 miliarde de euro. Trendul e de creștere” # Gândul
Traian Băsecu a declarat la DIGI24 că cea mai mare problemă a României este dobânda la împrumuturi. ”Dobânda la împrumuturi. Dobânda la împrumuturi creşte cu o viteză impresionantă, deci în 2025, am plătit cam 11 miliarde de euro dobânzi. Iar perspectiva este de creştere, având în vedere dobânzile mari la care s-a făcut împrumutul. Acest […]
15:00
15:00
Traian Băsescu explică gestul pe care l-a făcut la înmormântarea lui Ion Iliescu: „N-am avut de ce să țin un moment de reculegere” # Gândul
Traian Băsescu explică gestul pe care l-a făcut la înmormântarea lui Ion Iliescu. „A fost un salut de despărțire. Am ajuns în fața catafalcului lui Iliescu fără să mă gândesc ce o să fac. N-am avut de ce să țin un moment de reculegere. Am plecat capul”, a declarat Traian Băsescu la DIGI24.
15:00
Ofri Arad vine la FCSB. Mijlocașul israelian ajunge duminică seara la București, luni face vizita medicală și marți e la antrenamentele roș-albaștrilor. Mihai Stoica, oficial al echipei FCSB, a dat detalii despre negocierile cu jucătorul de 27 de ani, care vine liber de contract la formația lui Gigi Becali. El a evoluat ultima dată la […]
15:00
Traian Băsescu ar vota pentru unirea cu Republica Moldova: „Declarația Maiei Sandu o onorează, dar trebuia să fie mai prudentă” # Gândul
Traian Băsescu ar vota pentru unirea cu Republica Moldova. „Aș vota pentru unire. În afară de faptul că o onorează e un om cinstitu e și cetățean român. Cred că a fost puțin imprudentă. Are o poziție extrem de puternică. Cred că a stârnit echipa lui Dodon, au făcut-o trădătoare. Declarația o onorează, dar trebuia […]
15:00
Traian Băsescu: „PSD-ul nu-și poate permite să facă o alianță cu AUR, din cauza reputației pe care o are AUR” # Gândul
Traian Băsescu a comentat la DIGI24 situația de pe scena politică actuală și a analizat motivul pentru care PSD-ul nu ar face o alianță cu AUR. „În mod categoric coaliția nu se va rupe. PSD-ul nu-și poate permite să facă o alianță cu AUR, din cauza reputației pe care o are AUR.”
14:50
Băsescu critică politica de expansiune a lui Trump în Groenlanda și Venezuela: „Trump e ca Putin, doar că Putin e un criminal” # Gândul
Traian Băsescu critică politica de expansiune a lui Trump în Groenlanda și Venezuela. „Este grav când un președinte nu ține cont de dreptul internațional. La dimensiunea asta America nu a fost niciodată, atât de agresivă încât să ocupe teritoriile aliaților. Trump e ca Putin. Doar că Putin e un criminal. Situația cu Venezuela s-a întâmplat […]
14:50
Meciul secolului la Polul Nord. Cine este Frederik, tânărul premier groenlandez, care rezistă în fața asediului Casei Albe. La ce este campion # Gândul
Jens-Frederik Nielsen, premierul Groenlandei, va trebui să dea dovadă de multă determinare în lunile următoare, după ce Donald Trump și-a manifestat dorința ca SUA să preia Groenlanda. Acesta este nu numai cel mai tânăr prim-ministru al Groenlandei, ci și campion național la badminton de 19 ori, transmite Financial Times. „Sportul este o provocare de fiecare […]
14:40
Traian Băsescu a comentat momentul în care Nicușor Dan a rămas blocat pe aeroportul din Paris și a precizat că generat o imagine „groaznică” României. „Nu putea să se ajună în situația asta dacă eram eu. A fost o imagine groaznică. Sunt convins nu că cineva nu i-a spus că nu are alternative. Așa a […]
14:40
Lia Olguţa Vasilescu îl va premia pe salvatorul fetiţei din Craiova: „Primăria îi va acorda titlul de cetățean de onoare” # Gândul
Un indian şi-a pus viaţa în pericol şi s-a avântat pe gheaţa lacului Romanescu, din Craiova, ca să salveze un copil de 5 ani, căzut în apă. Bărbatul s-a târât pe o sanie, până la fetiţă, iar în momentul în care a ajuns la ea şi a prins-o de mână, gheaţa s-a spart, iar salvatorul […]
14:40
14:30
Conducătorii auto trebuie să fie extrem de atenți la tratamentele pe care le urmează, chiar și atunci când este vorba despre medicamente considerate banale. Unele pastile eliberate cu sau fără rețetă pot afecta atenția, capacitatea de concentrare și timpii de reacție. Lista oficială a medicamentelor care pot influența capacitatea de a conduce a fost publicată […]
14:30
Clasamentul celor mai puternice pașapoarte din lume arată care sunt documentele vânate de mulți oameni. Iată pe ce loc se află pașaportul românesc. Potrivit datelor furnizate de Henley Passport Index, Europa domină topul pe 2026 prin numărul mare de țări foarte sus clasate. Cine e pe primul loc Totuși, lider absolut rămâne Asia, semn că […]
14:30
