Imaginea cu Salah care i-a înfuriat pe egipteni, după ce starul lui Liverpool a ratat un penalty pentru „faraoni”

17:20

Malcom Edjouma s-a despărțit în această iarnă de FCSB, iar Valeriu Iftime și-ar fi dorit să profite de acest lucru pentru a-l “repatria” și a-l aduce la FC Botoșani. Cu toate acestea, mutarea dorită de finanțatorul din Moldova a picat, anunțul fiind făcut recent chiar de el. Malcom Edjouma s-a despărțit în această pauză de […] The post “Nu pot să mă rog de el”. A picat “repatrierea” lui Malcom Edjouma în Liga 1 appeared first on Antena Sport.