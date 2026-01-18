Cum a fost numit Alexandru Dobre de către conducerea Rapidului, după golul cu Metaloglobus. Verdict despre Daniel Paraschiv
Antena Sport, 18 ianuarie 2026 13:10
Victor Angelescu l-a lăudat pe Alexandru Dobre, după ce acesta a marcat unicul gol al partidei Rapid – Metaloglobus 1-0, din etapa a 22-a din Liga 1. Mijlocaşul a punctat din pasa lui Constantin Grameni, în minutul 79. Preşedintele de la Rapid l-a descris pe Alexandru Dobre ca fiind un jucător "exponenţial" al giuleştenilor.
• • •
Acum 30 minute
13:10
Cum a fost numit Alexandru Dobre de către conducerea Rapidului, după golul cu Metaloglobus. Verdict despre Daniel Paraschiv
Victor Angelescu l-a lăudat pe Alexandru Dobre, după ce acesta a marcat unicul gol al partidei Rapid – Metaloglobus 1-0, din etapa a 22-a din Liga 1. Mijlocaşul a punctat din pasa lui Constantin Grameni, în minutul 79. Preşedintele de la Rapid l-a descris pe Alexandru Dobre ca fiind un jucător "exponenţial" al giuleştenilor.
13:10
Moment istoric: Kata Mandel şi Henrietta Bartalis vor reprezenta România la Jocurile Olimpice de iarnă # Antena Sport
Kata Mandel şi Henrietta Bartalis vor fi primele sportive care vor reprezenta România în concursul de snowboard din cadrul Jocurile Olimpice de iarnă, a anunţat CSM Miercurea-Ciuc, într-un comunicat remis AGERPRES. "Rezultatul are valoare istorică pentru sportul românesc: Mandel Kata și Bartalis Henrietta sunt primele sportive din România care vor reprezenta snowboardul feminin, proba snowboard
Acum o oră
13:00
Când revine Ana Bărbosu în echipa României, după plecarea în Statele Unite: “E o gimnastă de bază” # Antena Sport
Ana Bărbosu este una dintre principalele ţinte ale noului antrenor al lotului naţional de gimnastică, Nicolae Forminte. Acesta speră ca gimnasta plecată la studii în Statele Unite să meargă sub tricolor la Campionatele Europene din 2026, ce se vor disputa în perioada 13-16 august, la Zagreb. Ana se află acum la Stanford University şi s-a
12:50
CFR Cluj – Oţelul LIVE TEXT (17:45). Ambele echipe, neînvinse de trei etape. Echipele probabile # Antena Sport
CFR Cluj – Oţelul, duelul din etapa a 22-a din Liga 1, va fi în format live text, pe as.ro, de la ora 17:45. Daniel Pancu ţinteşte a treia victorie consecutivă pe banca clujenilor. La sfârşitul lui 2025, CFR Cluj le-a învins Csikszereda şi pe Botoşani. Clujenii ocupă locul 11, cu 26 de puncte, acumulate
Acum 2 ore
12:20
Aryna Sabalenka s-a calificat în turul doi la Australian Open. Victorie clară pentru liderul WTA # Antena Sport
Aryna Sabalenka, lider WTA şi principala favorită, s-a calificat duminică în turul al doilea la Australian Open, primul turneu de Mare Şlem al anului, după ce a trecut în prima rundă, în două seturi, 6-4, 6-1, de franţuzoaica Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (118 WTA), beneficiara unui wild card. Sabalenka s-a impus în mai puţin de o
12:00
NBA face progrese concrete în ceea ce priveşte proiectul său de ligă europeană, iar Parisul pare mai mult ca niciodată un loc strategic. Aflat la Londra pentru meciul Orlando-Memphis, Adam Silver a confirmat că sunt în desfăşurare discuţii cu Paris Saint-Germain cu privire la o viitoare „NBA Europe", cu o lansare planificată pentru sezonul 2027-2028,
11:50
Imagini cumplite la Australian Open: un copil de mingi a leşinat în timpul unui meci. Jucătoarele au sărit să-l ajute # Antena Sport
Căldura face victime încă din prima zi de la Australian Open 2026. Un copil de mingi a leşinat în timpul meciului dintre Zeynep Sonmez și Ekaterina Alexandrova, câştigat de sportiva din Turcia. În setul doi al întâlnirii din primul tur, un copil de mingi a căzut pur şi simplu din picioare, în timp ce se
11:50
“Pot fi mai şmecher decât Şucu”. Gigi Becali, reacţie dură despre transferul lui Olimpiu Moruţan. Mesaj pentru Giovanni Becali # Antena Sport
Gigi Becali a oferit o nouă reacţie despre transferul lui Olimpiu Moruţan la Rapid. Patronul campioanei s-a declarat surprins de faptul că vărul său, Giovanni Becali, nu l-a sunat să-l întrebe dacă-l vrea pe jucător înapoi la FCSB. Gigi Becali s-a declarat şi surprins de faptul că Olimpiu Moruţan a ajuns la o înţelegere cu
11:40
Dinamo – U Cluj LIVE TEXT (20:30). “Câinii” lui Zeljko Kopic pot urca pe locul doi. Echipele probabile # Antena Sport
Dinamo – U Cluj, duelul din etapa a 22-a din Liga 1, va fi în format live text, pe as.ro, de la ora 20:30. "Câinii" pot urca pe locul secund, în cazul unui succes pe Arena Naţională. Dinamo ocupă locul patru, cu 38 de puncte de puncte acumulate după 21 de meciuri disputate. În ultimul
Acum 4 ore
11:07
Gigi Becali şi-a dat acordul pentru transferul lui Olimpiu Moruţan la FCSB. Ce a urmat l-a “şocat” # Antena Sport
Gigi Becali şi-a dat acordul pentru transferul lui Olimpiu Moruţan la FCSB. Florin Vulturar a dezvăluit că patronul campioanei dorea ca mijlocaşul să revină la echipa sa, însă Rapid "a intrat pe fir" şi a reuşit să-l convingă să semneze. Impresarul Florin Vulturar, care este şi finul lui Gigi Becali, a dezvăluit că a discutat
10:50
Oklahoma City Thunder, eşec în deplasare cu Miami Heat. Bam Adebayo, jucătorul meciului # Antena Sport
Oklahoma City Thunder, campioana en titre a Ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), a fost învinsă sâmbătă seara, în deplasare, de Miami Heat, cu 122-120, după ce înregistrase cinci victorii consecutive. Pivotul echipei Heat, Bam Adebayo, criticat pentru prestaţiile slabe din ultimele săptămâni, a reuşit de data asta nu mai puţin de 30 de puncte
10:50
Ce jucător transferă FCSB! Întrebarea care l-a lăsat mască pe Mihai Stoica! Luni face vizita medicală # Antena Sport
Mihai Stoica a fost surprins de o întrebare pe care i-a pus-o în timpul negocierilor jucătorul care va ajunge duminică în Bucureşti, pentru a face vizita medicală, înainte de transferul la FCSB. Ofri Arad este mijlocaşul de 27 de ani cotat la 1.2 de milioane de euro care va reprezenta al doilea transfer al celor
10:30
Au înțeles cum arată viața în Republica Dominicană, au aflat ce înseamnă atât soarele puternic, cât și furtunile care le dau viața peste cap și le aduc un frig usturător. Au reușit să-și procure hrană, dar au conștientizat și cum se resimte lipsa mâncării. Viața în Survivor devine tot mai dificilă, însă motivația concurenților este
10:20
Cristi Chivu, gata de duelul “de foc” din Champions League, după o nouă victorie a lui Inter în Serie A: “Ştim ce valoare avem” # Antena Sport
Cristi Chivu e gata de duelul "de foc" cu Arsenal din Champions League, după o nouă victorie a lui Inter în Serie A. Nerazzurrii au învins-o la limită pe Udinese, scor 1-0, în etapa a 21-a a primei ligi din Italia. Unicul gol al partidei a fost marcat de Lautaro Martinez. Căpitanul lui Inter a
09:50
Dinamo forţează un transfer de senzaţie. Anunţul lui Andrei Nicolescu: “Suntem pe o traiectorie bună” # Antena Sport
Dinamo forţează transferul lui Vladislav Blănuţă (24 de ani). Andrei Nicolescu a transmis că se poartă negocieri, în continuare, cu cei de la Dinamo Kiev în privinţa revenirii atacantului în Liga 1. Până în acest moment, Dinamo a oficializat două transferuri: Valentin Ţicu şi Ianis Târbă. "Câinii" au ajuns la o înţelegere şi cu Matteo
Acum 6 ore
09:20
“A produs foarte puţin”. Discurs ferm după ce Rapid a învins-o la limită pe Metaloglobus, în primul meci din 2026 # Antena Sport
Rapid a fost taxată pentru evoluţia din meciul cu Metaloglobus, câştigat cu scorul de 1-0. Ovidiu Herea, fost jucător al giuleştenilor, a avut un discurs ferm şi a transmis că echipa lui Costel Gâlcă a produs puţin fotbal pe fază ofensivă. Unicul gol al partidei din Giuleşti a fost marcat de Alexandru Dobre. Mijlocaşul a
09:10
Afacerea în care românul celebru ales primar cu o majoritate zdrobitoare a investit o sumă uriaşă # Antena Sport
Povestea lui Gabriel Mureşan este una de film! După ce a devenit triplu campion al României cu CFR Cluj şi a adunat 9 selecţii la echipa naţională, fostul mijlocaş a ajuns primar în satul natal, Apold, judeţul Mureş. El se află la al doilea mandat, după ce a fost votat în vara lui 2024 de
08:50
Nicolae Stanciu, tot mai aproape să semneze cu noua echipă. Căpitanul naţionalei e OUT de la Genoa # Antena Sport
Nicolae Stanciu e tot mai aproape să semneze cu noua echipă. Căpitanul naţionalei e OUT de la Genoa, după jumătate de sezon, fiind aşteptat să semneze cu Dalian Yingbo, formaţie din prima ligă din China. Nicolae Stanciu (32 de ani) nu a fost inclus de Daniele De Rossi în lotul celor de la Genoa pentru
08:40
Echipa care nu renunţă la transferul lui Radu Drăguşin. O nouă ofertă oficială pentru fundaşul român # Antena Sport
Echipa care nu renunţă la transferul lui Radu Drăguşin este RB Leipzig. Germanii sunt gata să facă prima ofertă oficială pentru a obţine semnătura fundaşului român de la Tottenham. AS Roma a fost echipa care ajunsese la un acord cu Radu Drăguşin, conform jurnaliştilor italieni. În cele din urmă, mutarea a picat, dat fiind faptul
08:20
Un titular de la FCSB, băgat în şedinţă de Gigi Becali. Avertisment dur: “Îl sun şi asta o să-i spun” # Antena Sport
Gigi Becali a anunţat că va băga în şedinţă un titular de la FCSB, după eşecul cu FC Argeş, scor 0-1, din etapa a 22-a din Liga 1. Patronul campioanei s-a declarat nemulţumit de Darius Olaru, despre care a transmis că-l va suna pentru a purta o discuţie. Gigi Becali a transmis că marea problemă
08:10
“Cel mai bun transfer”. Cristi Săpunaru, verdict după ce a aflat ce mutare bombă pregăteşte Rapid # Antena Sport
Cristi Săpunaru a oferit o reacţie fermă despre transferul lui Olimpiu Moruţan la Rapid. Internaţionalul român de 26 de ani este la un pas să semneze cu formaţia din Giuleşti. Moruţan a ajuns deja la o înţelegere cu oficialii de la Rapid şi este aşteptat să semneze contractul zilele următoare, pentru a se alătura antrenamentelor
08:10
Suma uriaşă câştigată de Gabriela Ruse după victoria senzaţională de la Australian Open 2026 # Antena Sport
Gabriela Ruse s-a calificat în turul 2 de la Australian Open 2026, reuşind prima victorie românească la Melbourne, în acest an. Ea a trecut în două seturi, 6-4, 7-5, de Dayana Yastremska, după o oră şi 49 de minute. Succesul nu i-a adus doar egalarea celei mai bune peformanţe din carieră de la Australian Open.
08:00
Gabriela Ruse, după calificarea spectaculoasă în turul 2 la Australian Open: “O victorie importantă” # Antena Sport
Gabriela Ruse s-a calificat în turul 2 de la Australian Open 2026, după ce a eliminat-o în prima rundă pe Dayana Yastremska. Românca s-a impus cu 6-4, 7-5, după un meci care a durat o oră şi 49 de minute. Pentru Ruse, românca de 28 de ani de pe locul 79 WTA, aceasta este a
07:40
Gabriela Ruse s-a calificat în turul 2 de la Australian Open 2026, după ce a eliminat-o în prima rundă pe Dayana Yastremska. Românca s-a impus cu 6-4, 7-5, după un meci care a durat o oră şi 49 de minute. Primul break al partidei a venit la 2-2 în primul set, atunci când Gabriela s-a
Acum 24 ore
00:30
Transmis în direct pe AntenaPLAY, meciul dintre Rio Ave și Benfica Lisabona s-a încheiat cu o victorie a formației antrenate de Jose Mourinho. Scorul final a fost stabilit încă din prima repriză. Sporting Lisabona a învins-o fără probleme, cu 3-0, pe Casa Pia, în meciul care a deschis returul de campionat din Liga Portugal. În
17 ianuarie 2026
23:30
PSV Eindhoven pare să nu aibă rival nici în acest sezon în Olanda, asta după ce echipa antrenată de Peter Bosz a obținut victoria cu numărul 17 din actuala ediție de campionat. Dennis Man nu a fost titular în disputa cu Fortuna Sittard, dar a intrat pe teren în minutul 71, în momentul când echipa
23:20
Benfica lui Jose Mourinho, beneficiara unui autogol rarisim în Liga Portugal! Execuție imparabilă # Antena Sport
Benfica lui Jose Mourinho, beneficiara unui autogol rarisim în Liga Portugal! Execuție imparabilă
23:20
Victor Angelescu, anunț despre transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid. Ultimele detalii despre lovitura iernii în Liga 1 # Antena Sport
Victor Angelescu a oferit ultimele detalii despre transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid. Președintele giuleștenilor a confirmat faptul că echipa e la un pas să bată palma cu internaționalul român. Angelescu a dezvăluit, după victoria cu Metaloglobus (1-0), că Moruțan are șanse mari să semneze cu Rapid săptămâna viitoare. Mijlocașul de 26 de ani se va întoarce
23:00
„Ești pregătit să iei titlul?” Daniel Paraschiv, mesaj ferm după ce a debutat la Rapid în meciul cu Metaloglobus # Antena Sport
Daniel Paraschiv a oferit prima reacție, după ce a debutat la Rapid, în victoria cu Metaloglobus, scor 1-0. Atacantul a fost trimis în teren de Costel Gâlcă la pauză, luându-i locul lui Claudiu Petrila. Întrebat despre titlu, Daniel Paraschiv a recunoscut faptul că își dorește să devină campion alături de giuleșteni, însă echipa de sub Grant
22:40
Mihai Teja nu a mai rezistat, după eșecul cu Rapid: „Același scenariu. Nu avem nimic” # Antena Sport
Rapidul a avut parte de un meci dificil
22:40
„Vine Olimpiu Moruțan?” Răspunsul clar dat de Costel Gâlcă, după ce Rapid a învins-o la limită pe Metaloglobus # Antena Sport
Costel Gâlcă a oferit prima reacție, după ce Rapid a învins-o cu 1-0 pe Metaoglobus, în etapa a 22-a din Liga 1. Antrenorul giuleștenilor a fost întrebat despre cel mai așteptat transfer de la formația de sub Grant, cel al lui Olimpiu Moruțan. Gâlcă a confirmat faptul că internaționalul român este la un pas să semneze […] The post „Vine Olimpiu Moruțan?” Răspunsul clar dat de Costel Gâlcă, după ce Rapid a învins-o la limită pe Metaloglobus appeared first on Antena Sport.
22:30
Constantin Grameni rămâne cu picioarele pe pământ după victoria cuMetaloglobus: „Trebuie să muncim” # Antena Sport
Rapid București este noul lider al Ligii 1, după succesul obținut pe teren propriu contra celor de la Metaloglobus București. Alex Dobre a fost din nou erou pentru formația antrenată de Costel Gâlcă, reușind să marcheze unicul gol al meciului. Chiar dacă jocul echipei nu a fost unul deloc strălucit, lipsa de experiență a nou […] The post Constantin Grameni rămâne cu picioarele pe pământ după victoria cuMetaloglobus: „Trebuie să muncim” appeared first on Antena Sport.
22:30
Alexandru Dobre, semnal de alarmă după ce a fost „eroul” Rapidului cu Metaloglobus: „Asta trebuie să facem” # Antena Sport
Alexandru Dobre a oferit prima reacție după ce a marcat unicul gol al partidei Rapid – Metaloglobus 1-0, din etapa a 22-a din Liga 1. Mijlocașul a transmis că echipa trebuie să practice un joc mult mai solid, dacă vrea să se mențină pe prima poziție. Rapid a revenit, provizoriu, pe primul loc în Liga 1. Giuleștenii […] The post Alexandru Dobre, semnal de alarmă după ce a fost „eroul” Rapidului cu Metaloglobus: „Asta trebuie să facem” appeared first on Antena Sport.
22:00
Rapid – Metaloglobus 1-0. Echipa lui Costel Gâlcă este prima în Liga 1, grație lui Alex Dobre # Antena Sport
Rapid București a urcat pe primul loc în Liga 1, după succesul chinuit obținut în fața celor de la Metaloglobus București. Alex Dobre a fost decisiv pentru echipa sa și a marcat unicul gol al partidei. Chiar dacă disputa a început cu un protest al Peluzei Nord, care a intrat pe stadion abia în minutul […] The post Rapid – Metaloglobus 1-0. Echipa lui Costel Gâlcă este prima în Liga 1, grație lui Alex Dobre appeared first on Antena Sport.
21:30
Adrian Șut, titular la debutul la Al Ain. Nota primită de fostul mijlocaș de la FCSB, după meciul cu două eliminăr # Antena Sport
Adrian Șut a fost titular la debutul la Al Ain. Fostul mijlocaș de la FCSB a bifat primul meci la noua echipă, cu care a semnat în această iarnă. Adrian Șut a prins echipa de start în remiza obținută de Al Ain, pe teren propriu, cu Al Wahda, scor 2-2, în etapa a 23-a din prima ligă din […] The post Adrian Șut, titular la debutul la Al Ain. Nota primită de fostul mijlocaș de la FCSB, după meciul cu două eliminăr appeared first on Antena Sport.
21:20
Alvaro Arbeloa a reacționat după ce suporterii l-au huiduit pe Florentino Perez: „Nu susțin Real Madrid” # Antena Sport
Real Madrid a obținut primul succes în La Liga sub comanda noului antrenor, dar victoria nu i-a mulțumit pe o parte dintre suporterii madrileni, care și-au huiduit favoriții încă de dinaintea partidei. Nici Florentino Perez nu a scăpat de furia acestora, președintele fiind și el apostrofat de fanii „los blancos”. Alvaro Arbeloa le-a răspuns după […] The post Alvaro Arbeloa a reacționat după ce suporterii l-au huiduit pe Florentino Perez: „Nu susțin Real Madrid” appeared first on Antena Sport.
21:10
Contract nou pentru Cătălin Cîrjan la Dinamo, după oferta refuzată. Andrei Nicolescu a oferit toate detaliile # Antena Sport
Dinamo e gata să-i ofere un nou contract lui Cătălin Cîrjan, după oferta refuzată. Căpitanul „câinilor” a fost aproape de plecarea de la echipă în această iarnă, însă nu a dat curs propunerii venite din partea ucrainenilor de la Metalist 1925 Harkov, care ofereau suma de 4,5 milioane de euro. Andrei Nicolescu a dezvăluit că se poartă negocieri cu […] The post Contract nou pentru Cătălin Cîrjan la Dinamo, după oferta refuzată. Andrei Nicolescu a oferit toate detaliile appeared first on Antena Sport.
20:40
The post Jurnal Antena Sport | Căpitanul Cîrjan are o promisiune appeared first on Antena Sport.
20:40
The post Jurnal Antena Sport | Mircea Lucescu nu are liniște înaintea barajului cu Turcia appeared first on Antena Sport.
20:20
Rapid, aproape să-l transfere pe fostul campion cu FCSB. Lovitura pe care au pregătit-o giuleștenii # Antena Sport
Rapid a fost aproape să-l transfere pe fostul campion cu FCSB, Andrei Vlad. Portarul de 26 de ani și-a dat acordul pentru revenirea în Liga 1, însă mutarea a picat, în cele din urmă. Andrei Vlad, care în prezent evoluează la Aktobe, a fost poreclit de Gigi Becali ca fiind „Messi al portarilor”. Goalkeeper-ul l-a dezamăgit ulterior pe patronul […] The post Rapid, aproape să-l transfere pe fostul campion cu FCSB. Lovitura pe care au pregătit-o giuleștenii appeared first on Antena Sport.
20:20
Eduard Florescu a răbufnit, după Farul – Hermannstadt 1-1: „Nu am trăit așa ceva. Inuman!” # Antena Sport
Hermannstadt a scăpat printre degete victoria la Ovidiu contra Farului, asta după ce Ionuț Vînă a reușit să restabilească egalitatea pe final de meci pentru echipa lui Ianis Zicu. La debutul în tricoul sibienilor, Eduard Florescu a marcat un gol superb pentru formația lui Dorinel Munteanu, dar a avut un discurs dur după fluierul final. […] The post Eduard Florescu a răbufnit, după Farul – Hermannstadt 1-1: „Nu am trăit așa ceva. Inuman!” appeared first on Antena Sport.
20:10
Farul Constanța a făcut un pas greșit în lupta pentru clasarea pe un loc de play-off, reușind să scoată doar o remiză pe teren propriu contra celor de la Hermannstadt. Ianis Zicu a reacționat imediat după fluierul final și a transmis că echipa sa se află într-o situație periculoasă, mai ales după jocul prestat de […] The post Ianis Zicu, verdict sumbru după 1-1 cu Hermannstadt: „De acolo se retrogradează” appeared first on Antena Sport.
19:40
Dorinel Munteanu, reacție categorică după Farul – Hermannstadt 1-1: „Meritam cele trei puncte” # Antena Sport
Dorinel Munteanu a oferit prima reacție, după ce Hermannstadt a remizat în deplasare cu Farul, scor 1-1, în etapa a 22-a din Liga 1. Antrenorul sibienilor s-a declarat nemulțumit de rezultat, fiind convins că echipa sa ar fi meritat cele trei puncte. Hermannstadt a fost echipa care a deschis scorul. Eduard Florescu a punctat spectaculos […] The post Dorinel Munteanu, reacție categorică după Farul – Hermannstadt 1-1: „Meritam cele trei puncte” appeared first on Antena Sport.
19:20
Farul – Hermannstadt 1-1. Pas greșit pentru Ianis Zicu în lupta pentru un loc de play-off # Antena Sport
Farul Constanța și Hermannstadt au remizat sâmbătă în cadrul etapei cu numărul 22 din Liga 1. Gruparea din Ovidiu avea nevoie de victorie în contextul luptei la play-off, dar aceștia au evitat înfrângerea în minutele de final. De partea cealaltă, formația sibiană încă nu a spart gheața sub comanda lui Dorinel Munteanu, având doar două […] The post Farul – Hermannstadt 1-1. Pas greșit pentru Ianis Zicu în lupta pentru un loc de play-off appeared first on Antena Sport.
19:10
Întrebarea care l-a făcut să râdă pe Cristi Chivu, după ce Inter a învins-o pe Udinese: „Începe să înțeleagă” # Antena Sport
Cristi Chivu a oferit prima reacție după ce Inter a învins-o cu 1-0 pe Udinese, în etapa a 21-a din Serie A. Formația antrenorului român și-a mărit avansul la șase puncte în fruntea clasamentului, cel puțin până la meciul de duminică al rivalei AC Milan. După victoria la limită cu Udinese, Cristi Chivu a început […] The post Întrebarea care l-a făcut să râdă pe Cristi Chivu, după ce Inter a învins-o pe Udinese: „Începe să înțeleagă” appeared first on Antena Sport.
19:00
Rio Ave – Benfica LIVE VIDEO (22:30). Jose Mourinho are nevoie de victorie pentru a rămâne aproape de rivale # Antena Sport
Sporting Lisabona a învins-o fără probleme, cu 3-0, pe Casa Pia, în meciul care a deschis returul de campionat din Liga Portugal. În urma acestei victorii clare, formația antrenată de Rui Borges, aflată pe 2, s-a apropiat la 4 puncte de liderul FC Porto. Sâmbătă, capul de afiș al zilei care va fi transmis pe AntenaPLAY […] The post Rio Ave – Benfica LIVE VIDEO (22:30). Jose Mourinho are nevoie de victorie pentru a rămâne aproape de rivale appeared first on Antena Sport.
18:30
Rapid – Metaloglobus, 20:00, LIVE TEXT. Giuleştenii pot urca pe primul loc în Liga 1. Echipele de start # Antena Sport
Meciul Rapid – Metaloglobus e de la ora 20:00 în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Giuleştenii pot urca pe primul loc, ei fiind, înaintea partidei, pe locul 2, cu 39 de puncte, la un singur punct în spatele liderului Universitatea Craiova. Peluza Nord a Rapidului protestează la acest meci. Ea va […] The post Rapid – Metaloglobus, 20:00, LIVE TEXT. Giuleştenii pot urca pe primul loc în Liga 1. Echipele de start appeared first on Antena Sport.
18:30
Englezii au aflat motivul pentru care Tottenham nu l-a lăsat pe Radu Drăgușin să plece. Transferul la AS Roma a picat # Antena Sport
Englezii au aflat motivul pentru care Tottenham nu l-a lăsat pe Radu Drăgușin (23 de ani) să plece, în această iarnă. Spurs s-a opus transferului fundașului român la AS Roma. Jurnaliștii italieni anunțau că stopperul naționalei ajunsese la o înțelegere cu AS Roma, astfel că revenirea acestuia în Serie A era tot mai aproape. Totuși, Tottenham nu și-a dat […] The post Englezii au aflat motivul pentru care Tottenham nu l-a lăsat pe Radu Drăgușin să plece. Transferul la AS Roma a picat appeared first on Antena Sport.
18:30
Daniel Pancu, discurs despre situația lui Ciprian Deac: „Deciziile antrenorului nu se discută niciodată” # Antena Sport
Daniel Pancu a susținut sâmbătă o conferință de presă în care a prefațat disputa dintre CFR Cluj și Oțelul Galați, din etapa cu numărul 22 a Ligii 1. Printre altele, tehnicianul din Gruia a vorbit și despre transferurile care vor sosi la echipă în această perioadă, dar a ținut să lămurească și situația lui Ciprian […] The post Daniel Pancu, discurs despre situația lui Ciprian Deac: „Deciziile antrenorului nu se discută niciodată” appeared first on Antena Sport.
17:50
Antrenorul echipei Barcelona, Hansi Flick, a confirmat că atacantul brazilian Raphinha este incert pentru meciul de duminică din deplasare cu Real Sociedad, din La Liga. “Raphinha a suferit o accidentare şi a efectuat doar un antrenament în sală. Va trebui să aşteptăm până mâine. Încă nu ştim dacă va putea juca împotriva lui Real Sociedad”, a declarat el într-o conferinţă de presă. Raphinha, incert pentru Real Sociedad – Barcelona Între timp, portarul […] The post Probleme pentru Barcelona. Raphinha ar putea rata următorul meci din La Liga appeared first on Antena Sport.
