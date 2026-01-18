Insulele Feroe a obținut prima victorie din istorie la un turneu final de handbal masculin! Scor zdrobitor
Gazeta Sporturilor, 18 ianuarie 2026 20:50
Insulele Feroe s-a impus în fața celor din Muntenegru, scor 37-24, în al doilea meci din faza grupelor la Campionatul European de handbal masculin.În România, meciurile Campionatului European nu vor fi televizate. Vor fi transmite doar pe platforma de streaming VoyoToate partidele României vor putea fi urmărite în format liveTEXT pe GSP.ro. Aici vor putea fi găsite și toate informațiile relevante din turneu, declarații, rezultate și clasamente actualizate. ...
• • •
Acum 10 minute
21:00
Cu cine a ajuns să semneze fostul jucător de la PSG și naționala Franței » S-ar putea duela cu Cristiano Ronaldo # Gazeta Sporturilor
Ajuns la 33 de ani, Layvin Kurzawa este în discuții avansate cu Persib Bandung, liderul din prima ligă indoneziană. Fostul internațional francez a evoluat ultima dată pentru Boavista, în Portugalia.Kurzawa a intrat în prim-planul fotbalului european în urmă cu mai bine de 10 ani, pe vremea când îmbraca tricoul celor de la AS Monaco, acea echipa plină de jucători tineri, de perspectivă, care a detronat-o pe PSG de la șefia campionatului. ...
Acum 30 minute
20:50
20:40
Daniel Pancu își „înțeapă” predecesorii de la CFR Cluj, apoi face o promisiune: „Nu sunt obișnuit să tremur” # Gazeta Sporturilor
CFR Cluj - Oțelul Galați 1-0. Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, a tras primele concluzii imediat după ce echipa lui a debutat cu dreptul în noul an, succes 1-0 cu Oțelul, în runda cu numărul #22. La finalul jocului, Pancu a spus că nu este obișnuit cu emoții până la final și a promis că va vorbi despre play-off dacă învinge la FCSB. ...
20:40
Acum o oră
20:30
MM Stoica propune o măsură drastică în Superliga: „Lipsă de respect! Vom avea o întâlnire cu FRF” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), oficialul celor de la FCSB, a vorbit despre o problemă recurentă cu care se confruntă unele echipe din Superliga. Este vorba despre instalație de încălzire a gazonului. Deși unele formații beneficiază de ea, nu funcționează la capacitate maximă, iar terenurile sunt înghețate.Duminică, Csikszereda a învins-o pe FC Botoșani, scor 1-0. Partida a avut loc pe un teren înghețat, în condiții extrem de grele. ...
20:30
Laszlo Balint, nemulțumit de arbitraj după înfrângerea cu CFR: „Eu nu mă pricep, dar poate ne lămurește cineva” # Gazeta Sporturilor
Laszlo Balint, antrenorul celor de la Oțelul Galați, a reacționat după ce echipa sa a pierdut pe terenul celor de la CFR Cluj, scor 0-1, într-un meci din etapa #22 din Superliga.Tehnicianul dunărenilor și-a felicitat elevii și consideră că echipa sa a dominat partida. Laszlo Balint a vorbit și despre eliminarea lui Conrado, venită la jumătatea primei reprize. Antrenorul a transmis că lui acea fază i se pare interpretabilă și cere lămuriri. ...
Acum 2 ore
20:00
Clubul din Serie A și-a onorat patronul dispărut cu prima victorie în deplasare din acest sezon! # Gazeta Sporturilor
Fiorentina a obținut prima victorie în deplasare din acest sezon, după 2-1 cu Bologna, în etapa 21 din Serie A.Succesul a venit într-un context special pentru „viola”, care a jucat pentru memoria patronului Rocco Commisso, decedat sâmbătă, 17 ianuarie. Jucătorii au purtat banderole negre, iar la încălzire au îmbrăcat tricouri speciale. Înaintea partidei s-a ținut un minut de reculegere, la fel ca pe toate stadioanele din Italia în această etapă. ...
19:40
Gata, Moruțan vine mâine la București! Transferul e rezolvat, șanse să joace în deplasarea cu UTA # Gazeta Sporturilor
Vești bune pentru giuleșteni. Mult așteptatul transfer al lui Olimpiu Moruțan, jucător ofensiv capabil să organizeze jocul Rapidului, este finalizat, conform unor surse din lumea fotbalului. Ar putea evolua chiar runda viitoare, pe 26 ianuarie, în deplasarea cu UTA.Prin intermediul lui Ioan Becali, Rapid a ajuns la un acord cu Aris Salonic pentru împrumutul lui Olimpiu Moruțan (26 de ani) până la finalul acestui sezon, cu opțiune de cumpărare. ...
19:30
Primul jucător transferat de Marius Șumudică în Arabia Saudită are 7 titluri în palmares # Gazeta Sporturilor
Marius Șumudică (54 de ani) a revenit în această iarnă pe banca tehnică. Românul a preluat-o pe Al Okhdood, formație din Arabia Saudită, iar obiectivul este evitarea retrogradării. În primele trei meciuri, echipa lui Șumudică a obținut o victorie și două înfrângeri. Pentru ca obiectivul să fie mai ușor de îndeplinit, Al Okhdood l-a transferat pe atacantul norvegian Tokmac Nguen (32 de ani), cel care a câștigat de-a lungul carierei șapte campionate. ...
Acum 4 ore
19:10
Corona Brașov, vicecampioana României, joacă ACUM, în Polonia, în etapa a doua din grupa de EHF European League, pe terenul celor de la Zaglebie Lubin. Meciul a început la ora 19:00, poate fi urmărit în format liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Digi Sport 2 și Prima Sport 4. Formația brașoveană a debutat cu stângul în competiție, fiind învinsă de Dijon, scor 30-35, în primul meci al grupei D din EHF European League, săptămâna trecută, pe teren propriu. ...
19:10
„Telenovela” Maignan continuă pe San Siro » Căpitanul lui Milan amână prelungirea contractului # Gazeta Sporturilor
Mike Maignan (30 de ani) a intrat în ultimele șase luni de contract și ar putea pleca gratis de la AC Milan în vară. Oficialii „rossonerilor” i-au propus deja prelungirea înțelegerii, însă portarul francez amână răspunsul.Programul complet al etapei #21 din Serie AViitorul titularului din poarta milanezilor rămâne unul incert. ...
18:50
Robert Ilyes a găsit „salvatorul” după victoria cu FC Botoșani: „El ne-a ținut în viață” # Gazeta Sporturilor
Robert Ilyes, antrenorul celor de la Csikszereda, a reacționat după ce echipa sa a reușit să învingă FC Botoșani, revelația acestui sezon, scor 1-0, într-un meci din etapa #22.Antrenorul ciucanilor și-a felicitat elevii, dar în special pe portarul Eduard Pap, despre care Ilyes consideră că „i-a ținut în viață” în duelul cu FC Botoșani. Eduard Pap a avut nu mai puțin de 6 intervenții în partida cu echipa de pe locul 4 din Superliga. ...
18:40
Parma și Genoa au remizat duminică, scor 0-0, într-un meci din etapa 21 în Serie A. Partida a oferit puține faze de poartă, iar echipa lui Dan Șucu e cea care poate regreta rezultatul, după ce a avut cele mai clare ocazii de gol. Internaționalul român Nicolae Stanciu (32 de ani) n-a făcut parte din lot, în contextul în care se află la un pas de transferul în China. ...
18:20
Leo Grozavu a răbufnit după eșecul de la Miercurea Ciuc și a cerut socoteală: „Nu trebuia dat drumul meciului” # Gazeta Sporturilor
Leo Grozavu (58 de ani), tehnicianul celor de la FC Botoșani, a venit extrem de nemulțumit la interviul după meci, pierdut de echipa lui în deplasarea de la Csikszereda, scor 0-1, în runda a 22-a din Superliga. ...
18:20
Hannover, formația fundașului central Virgil Ghiță (27 de ani), a pierdut pe terenul celor de la Kaiserslautern, scor 1-3, în etapa 18 din Bundesliga 2. Internaționalul român a fost integralist.A fost primul meci oficial din 2026 pentru Hannover, formație care a făcut cantonamentul de iarnă în Antalya. Echipa antrenată de Christian Titz se luptă pentru promovarea în Bundesliga. ...
18:10
Carlos Alcaraz, calificare în trei seturi în turul 2 la Australian Open, dar „nu mă așteptam la asemenea nivel” # Gazeta Sporturilor
Liderul ATP, Carlos Alcaraz (22 de ani), a depășit runda inaugurală de la Australian Open, după victoria cu 6-3, 7-6 (2), 6-2 în fața australianului Adam Walton (26 de ani, locul 81 mondial).Aflat la primul său meci oficial la nouă săptămâni de la precedentul, finala Turneului Campionilor de la Torino, și primul fără Juan Carlos Ferrero, Carlos Alcaraz și-a început campania la Melbourne – în singurul turneu de Grand Slam pe care nu l-a câștigat până acum. ...
18:10
Incredibil ce a cerut George Russell în noul său contract cu Mercedes » Toto Wolff a refuzat: „Poate ar trebui să vorbesc cu FIA despre asta” # Gazeta Sporturilor
Pilotul britanic George Russell a dezvăluit detalii despre o cerere destul de extravagantă pe care a făcut-o în timpul negocierilor pentru noul său contract cu echipa Mercedes din Formula 1, dar care a fost refuzată. Spre finalul sezonului 2025, Russell și-a asigurat o prelungire a contractului, ceea ce îl va menține în echipă și în 2026, coechipier al lui Andrea Kimi Antonelli. ...
17:50
Raphinha (29 de ani) nu va fi prezent nici măcar pe banca de rezerve a Barcelonei la meciul cu Real Sociedad, programat astăzi, 18 ianuarie, de la ora 22:00. Clubul catalan a făcut anunțul oficial pe rețelele de socializare.Programul complet al etapei #20 din La LigaAtacantul brazilian traversa o formă excelentă. ...
17:50
Alanyaspor - Fenerbahce, meci de foc pentru Ianis Hagi în Turcia » Echipe probabile # Gazeta Sporturilor
Alanyaspor - Fenerbahce, meci în etapa 18 din campionatul Turciei, se joacă în această seară, de la ora 19:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și nu va fi la TV în România. Ianis Hagi (27 de ani) și Umit Akdag (22 de ani) sunt anunțați titulari.Înaintea partidei, Alanyaspor se află pe locul 10 în campionat, cu 21 de puncte după 17 etape. De cealaltă parte, Fenerbahce e pe 2, cu 39, la 4 de liderul Galatasaray. ...
17:40
Senegal - Maroc, finala Cupei Africii pe Națiuni, a fost programată astăzi, 18 ianuarie, de la ora 21:00. Meciul va fi transmis în format liveTEXT pe GSP.ro și nu este televizat în România.În finala mică a turneului Nigeria s-a impus în fața Egiptului, scor 1-0.Finala Cupei Africii pe Națiuni se va juca la Rabat, capitala Marocului, pe Stade Prince Moulay Abdallah. Deși Maroc figurează ca oaspete, va fi echipa care va beneficia de avantajul unor tribune pline de suporteri. ...
17:40
Explicația unei schimbări surprinzătoare în Giulești » De ce a „dispărut” Petrila la pauza meciului Rapid - Metaloglobus # Gazeta Sporturilor
Inclusiv după victoria scurtă cu Metaloglobus (1-0), din prima rundă a anunlui 2026, Costel Gâlcă, antrenorul Rapidului, a vorbit tot despre transferuri, despre venirea lui Olimpiu Moruțan, dar și a altor jucători pe care încă îi mai așteaptă ca să întărească lotul. Gâlcă a fost nevoit să forțeze cu Petrila, în ciuda unor probleme de ordin medical. ...
17:30
Portughezul Diogo Ribeiro, una dintre vedetele invitate la „Sprint with the Stars”, are o poveste teribilă de viață: și-a pierdut tatăl la patru ani, iar un accident de motocicletă i-a pus cariera în pericol # Gazeta Sporturilor
Diogo Ribeiro (21 de ani), unul dintre cele șapte staruri care au înotat sâmbătă la Otopeni la invitația lui David Popovici, are o prietenie de lungă durată cu românul și spune că înotul l-a ajutat în momentele grele.Diogo Ribeiro și David Popovici se știu din vremea în care erau doi puști cu multe visuri. ...
17:20
Dinamo - U Cluj, duelul „fraților” » Comentăm la GSP Live Special cu Adrian Scarlatache și George Florescu # Gazeta Sporturilor
Ediția specială GSP Live revine duminică, 18 ianuarie, ora 20:00, cu prilejul meciului dintre Dinamo și U Cluj, contând pentru etapa cu numărul 22 din Superliga.Emisiunea poate fi urmărită pe site-ul www.gsp.ro, pe pagina de Facebook a Gazetei Sporturilor, pe canalul de YouTube, dar și pe TikTok.Mihai Mironică îi va avea ca invitați la GSP Live Special pe Adrian Scarlatache, fost fotbalist la Dinamo, respectiv George Florescu, fost fotbalist la U Cluj. ...
Acum 6 ore
17:10
Soacra pune presiune și îi dă cele mai bune sfaturi! „Dublu” campion al României e gata de revenirea în Superligă: „Să fie totul bine” # Gazeta Sporturilor
Denis Haruț (26 de ani), fundașul lui Sepsi, vorbește despre obiectivul clar al echipei, revenirea în Superligă, despre perioada dificilă a retrogradării, lupta strânsă din Liga 2 și experiențele care l-au format ca jucător, de la presiunea de la FCSB până la echilibrul găsit în viața de familie.- Denis, sunteți în plină pregătire la Sfântu Gheorghe. Urmează un cantonament în Antalya. Cum a fost începerea antrenamentelor?- Ne bucurăm că ne-am întors. ...
17:00
Echipa este aproape de desființare, iar fanii au răbufnit: „Două giratorii – sute de milioane / În timp ce sportul local moare!” # Gazeta Sporturilor
Fanii Ceahlăului Piatra Neamț, echipa din eșalonul secund al fotbalului românesc aflată în pragul colanpsului, au răbufnit împotriva autorităților locale La începutul acestei săptămâni, Angelo Alistar, președintele Ceahlăului, a anunțat că echipa este aproape de desființare, dacă nu apare sprijin din partea autorităților locale. În semn de susținere pentru club, fanii au afișat numeroase mesaje în oraș.FOTO. ...
16:40
Numărul 37 ATP nu se dezminte: cum a servit la minge de meci în turul 1 la Australian Open! # Gazeta Sporturilor
Jucătorul francez Corentin Moutet (26 de ani, locul 37 mondial) s-a calificat în turul secund la Australian Open după victoria cu 6-4, 7-6 (1), 6-3 în fața australianului Tristan Schoolkate (24 de ani, numărul 98 ATP), iar la minge de meci a servit din mână. ...
16:40
Mihai Neșu reclamă noile măsuri fiscale, după ce va avea de plătit 36.000 de euro pe an: „Mult mai greu să ajutăm” # Gazeta Sporturilor
Mihai Neșu (42 de ani), fostul fotbalist care administrează centrul de recuperare prin care încearcă să ajute copiii și adulții cu dizabilități, se așteaptă ca activitatea să le fie afectată de una dintre noile decizii adoptate de Guvern, de a elimina scutirea persoanelor cu handicap de la plata impozitului pe clădiri, terenuri și autovehicule, lăsând decizia la nivelul fiecărei UAT.Pe 10 mai 2011, Mihai Neșu a suferit o accidentare care i-a schimbat radical viața. ...
16:30
Ștefan Târnovanu, aproape de plecarea de la FCSB: „E o echipă din top 5 campionate ale Europei” # Gazeta Sporturilor
Ștefan Târnovanu (25 de ani), unul dintre cei importanți jucători de la FCSB, are șanse foarte mari să părăsească echipa campioană în vară.Anunțul a fost făcut de impresarul Giovanni Becali (73 de ani). Acesta a declarat că portarul poate ajunge într-un campionat puternic, chiar în primele 5 ale Europei. ...
15:50
Promisiunea lui Christopher Braun la revenirea la CFR Cluj: „Este important să ajungem în play-off!” # Gazeta Sporturilor
CFR Cluj a oficializat transferul lui Christopher Braun (34 de ani) la echipă. Fundașul venit de la Rapid a mai evoluat pentru formația din Ardeal între ianuarie 2022 și ianuarie 2023.Cu ocazia revenirii la echipă, Braun a acordat un interviu pentru canalul oficial de YouTube al echipei antrenate de Daniel Pancu.VIDEO. ...
15:30
Începutul de an 2026 l-a prins pe Michael Carrick în Barbados, o destinație la modă printre englezii cu bani. Soare de Caraibe, ocean, plajă, prieteni precum Wayne Rooney alături, într-un cuvânt o viață liniștită. Programul lunii ianuarie, au aflat cei de la ”The Athletic”, includea și un turneu de golf în Thailanda, genul de eveniment caritabil la care foste glorii ale sportului sunt deseori invitate. Tot un fel de relaxare, evident. ...
15:30
Wayne Rooney, dezvăluire uluitoare la „Match of the Day” » Handicapul de care suferă # Gazeta Sporturilor
Fostul atacant al naționalei Angliei, Wayne Rooney, a mărturisit că nu aude cu urechea stângă. A rămas surd din cauza unui accident petrecut într-o vacanță!Cel mai bun marcator din toate timpurile al lui Manchester United a povestit în culisele emisiunii „Match of the Day” (Meciul Zilei), de la BBC, că nu aude cu urechea stângă. Cu toate astea, postul a acceptat să colaboreze cu el și-l plătește și foarte bine - dezvăluie tabloidul britanic The Sun. ...
Acum 8 ore
15:10
Celta Vigo și Rayo Vallecano se întâlnesc în această seară, de la ora 19:00, într-o partidă din cadrul etapei cu numărul 20 din la Liga. Meciul va fi transmis în format liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 2 și Digi Sport 3.Andrei Rațiu, fundașul celor de la Rayo, a suferit o accidentare musculară și va rata duelul cu Ionuț Radu, portarul lui Celta Vigo. ...
15:00
„Cât de ridicol!” » Campionul din F1, scandalizat de situația unui pilot: sancționat în decembrie 2024, va ispăși pedeapsa în martie! # Gazeta Sporturilor
La revenirea în Formula 1 după ce a petrecut sezonul 2025 pe tușă, Valtteri Bottas (36 de ani), acum pilot Cadillac, va avea de ispășit o penalizare de 5 locuri, primită în decembrie 2024, pe când conducea pentru Kick Sauber.Valtteri Bottas a condus cel mai recent în Formula 1 pe 8 decembrie 2024, ultima lui cursă pentru Kick Sauber, devenită Audi pentru sezonul 2026. ...
14:50
Aryna Sabalenka, amintiri de la prima participare la Australian Open: „Probabil n-a fost cea mai bună experiență” # Gazeta Sporturilor
Liderul WTA, Aryna Sabalenka (28 de ani), s-a calificat în turul secund la Australian Open, după 6-4, 6-1 contra lui Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (20 de ani, numărul 118 mondial), apoi a rememorat prima ei experiență la Melbourne.De două ori campioană în primul turneu de Mare Șlem al sezonului, în 2023 și 2024, și finalistă anul trecut, Aryna Sabalenka se simte foarte bine pe hardul de la Melbourne. ...
14:50
Olimpiu Moruțan, sfătuit de fostul patron să evite o eventuală revenire la FCSB: „E o tocătoare de fotbaliști acolo” # Gazeta Sporturilor
Ajuns la 26 de ani, Olimpiu Moruțan nu a avut succes la cluburile pentru care a evoluat în afara României, iar acum este pe cale de a reveni în Superliga, fiind foarte aproape de a ajunge la un acord cu Rapid, potrivit surselor GSP. ...
14:40
Cum arată interiorul Daciei care a scris istorie la Dakar » Butoane, cabluri, fibră de carbon și soluții „old-school” # Gazeta Sporturilor
Dacia a reușit performanța istorică de a câștiga Raliul Dakar la categoria auto, iar dincolo de succesul sportiv, atenția s-a mutat imediat asupra mașinii care a dus brandul românesc pe cea mai înaltă treaptă a podiumului.Interiorul prototipului de rally-raid este departe de orice mașină de serie și arată cât de extremă este competiția din deșert.FOTO. Cum pornești „bestia” de la DakarTotul începe cu un buton special, cu două trepte. ...
14:30
Reconfigurare traseu ofensiv » Cum a mutat Daniel Paraschiv centrul de gravitație al Rapidului, la debut # Gazeta Sporturilor
Rapid s-a impus la limită, 1-0, în prima partidă oficială din 2026, cu Metaloglobus, în runda cu numărul 22 a Superligii. Giuleștenii au avut un joc mai puțin eficient, inclusiv din cauza condițiilor meteorologice, însă ofensiva a produs, într-un final, golul care a adus punctele.În partea secundă, Daniel Paraschiv a debutat în tricoul vișiniu, mutare care a schimbat mult aliniamentul lui Constantin Gâlcă. ...
14:30
Cine este bruneta misterioasă care a atras atenția în timpul antrenamentului lui Novak Djokovic # Gazeta Sporturilor
În timpul antrenamentului lui Novak Djokovic (38 de ani) la Melbourne, o atenție deosebită a atras-o iubita partenerului său de antrenament, Aleksandar Kovacevic, jucător de tenis american de origine sârbă.Deși antrenamentul a fost întrerupt pentru scurt timp, deoarece Djokovic a cerut ajutor ajutor medical, ceea ce a stârnit îngrijorare, el a reușit să continue și să finalizeze sesiunea. ...
14:20
Rapid a anunțat transferul lui Christopher Braun: „Acest capitol se apropie de sfârșit, dar nu voi pleca” # Gazeta Sporturilor
Rapid a anunțat despărțirea de Christopher Braun (34 de ani). Fundașul lateral revine la CFR Cluj, echipa la care a mai evoluat un an, între ianuarie 2022 și ianuarie 2023.„Christopher Braun își încheie parcursul la Rapid după trei sezoane petrecute în Giulești și merge la CFR Cluj.Îi mulțumim lui Braun pentru profesionalismul și implicarea arătate în tricoul Rapidului și îi urăm mult succes în continuare! Good luck (n.r. ...
14:20
Real Sociedad - Barcelona, atracția etapei din La Liga » Echipele probabile + cote # Gazeta Sporturilor
Real Sociedad primește vizita liderului Barcelona în etapa 20 din La Liga. Meciul începe la ora 22:00 și poate fi urmărit liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Prima Sport 2 și Digi Sport 2.În cazul unei victorii, Barcelona ar redobândi avansul de 4 puncte fața de rivala Real Madrid.Live de la ora 22:00 » Real Sociedad - BarcelonaClick AICI pentru statistici!Real Sociedad - Barcelona, echipele probabileReal Sociedad (4-4-2): Remiro - Aramburu, J. Martin, Caleta-Car, S. ...
14:10
Dino Toppmoller, pe făraș la Eintracht » Clubul vrea să-l abordeze pe Xabi Alonso # Gazeta Sporturilor
Conducătorii lui Eintracht Frankfurt sunt supărați că echipa a câștigat doar un singur meci din ultimele 7 susținute și în 18 etape a încasat nu mai puțin de 39 de goluri.Imediat după meciul cu Werder (3-3), de vineri seară, directorul sportiv Markus Krosche a refuzat să-l susțină pe antrenorul Dino Toppmoller, iar cele mai importante publicații din Germania, Kicker și Bild, au anunțat că la club se va ține astăzi o ședință de criză. ...
14:00
Atac total la adresa lui Vassaras: „Mi-a schimbat delegările la opt meciuri dintr-o etapă. Nu sunt o marionetă!” + Dezvăluiri despre Deaconu: „A promovat numai peste gard” # Gazeta Sporturilor
Patrițiu Abrudan, 71 ani, fost vicepreședinte FRF și CCA, dezvăluie cum a demisionat în 2014 din conducerea Comisiei de Arbitri în urma intervențiilor brutale operate de Kyros Vassaras peste delegările la Liga 1, care se aflau în sarcina sa. ...
14:00
O nouă demitere în Premier League?! Președintele clubului s-a înfuriat la maxim după ultimele declarații ale antrenorului # Gazeta Sporturilor
Oliver Glasner (51 de ani) a înfuriat conducerea lui Crystal Palace după ce tehnicianul austriac a declarat că el și jucătorii se simt „abandonați”, în urma eșecului suferit în etapa 22 din Premier League, 1-2 în deplasare cu Sunderland.Glasner a acuzat lipsa de investiții de la club, fapt care l-a înfuriat la culme pe președintele Steve Parish, care ia în calcul demiterea tehnicianului, susține SkySports. ...
13:30
La 45 de ani și 215 zile, Venus Williams a fost aproape de o victorie incredibilă la Australian Open # Gazeta Sporturilor
La 45 de ani și 215 zile, legendara Venus Williams a profitat de wild-cardul primit la Australian Open și a fost foarte aproape de o victorie incredibilă în primul tur, unde a condus-o pe Olga Danilovic (24 de ani, #68 WTA) cu scorul de 4-0 în setul decisiv. Totuși, sârboaica a reușit să revină și s-a impus cu scorul de 6-7(5), 6-3, 6-4, într-un meci care a durat două ore și 19 minute. ...
13:30
Sabalenka, victorie fără emoții în primul meci de la Melbourne » Moment inedit cu Federer # Gazeta Sporturilor
Dubla campioană de la Australian Open și finalistă în 2025, Aryna Sabalenka (27 de ani), a debutat cu succes la ediția din acest an a turneului de Grand Slam de la Melbourne.Lidera clasamentului mondial a învins-o pe franțuzoaica Sara Rakotomanga Rajaona, beneficiară a unui wildcard, scor 6-4, 6-1, în doar 77 de minute de joc. ...
13:30
România - Danemarca, la Europeanul de handbal masculin » „Tricolorii” înfruntă marea favorită la trofeu! # Gazeta Sporturilor
În această seară, ora 21:30, pe Jyske Bank Boxen din Herning, Danemarca, România va înfrunta naționala gazdă în cadrul Campionatului European de handbal masculin. Duelul va fi liveTEXT pe GSP.ro și transmis pe platforma VOYO, nu și televizat.România a început turneul final cu un eșec, 34-40 contra Portugaliei, iar astăzi va înfrunta cea mai puternică echipă a competiției, marea favorită la trofeu. ...
13:20
Suporterii cer demiterea lui Thomas Frank » Daily Mail: „Conducerea i-a dat ultimatum” # Gazeta Sporturilor
Managerul lui Radu Drăgușin la Tottenham, Thomas Franck, este în mare pericol după rezultatele proaste din ultima vreme.Înaintea meciului cu West Ham, de sâmbătă, conducătorii lui Tottenham îl asiguraseră pe managerul Thomas Franck de susținerea lor. Însă eșecul suferit, 1-2, cu gol încasat în minutul 90+3, i-a scos din minți pe fanii Spurs-ilor. ...
13:20
Unde ar urma să ajungă fostul jucător dorit de Becali la FCSB » La un pas de Liga a 2-a # Gazeta Sporturilor
Arnold Garita (30 de ani), fostul atacant al celor de la FC Argeș și un nume aflat în trecut pe lista lui Gigi Becali pentru FCSB, este foarte aproape de un nou transfer. Camerunezul ar urma să semneze în liga a doua din China, după ce nu mai intră în planurile celor de la Hapoel Beer Sheva, anunță presa din Israel.Arnold Garita a fost foarte aproape de FCSB înainte ca roș-albaștrii să-l transfere pe Daniel Bîrligea. ...
Acum 12 ore
13:00
Noi acuzații șocante împotriva fotbalistului francez: „Nu valorezi nimic, am mai făcut sex cu 300 de femei!” # Gazeta Sporturilor
Larissa Ferrari, 29 de ani, fostă iubită a fotbalistului Dimitri Payet (38), a lansat o nouă serie de acuzații grave la adresa acestuia.Detalii din relația celor doi au devenit publice în martie 2025, când avocata braziliană a dezvăluit că i-a fost amantă fotbalistului, câtă vreme acesta era încă însurat. ...
