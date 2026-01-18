Trei miniştri ai Guvernului Bolojan şi un consilier prezidenţial participă la Forumul Economic Mondial de la Davos; Consilierul prezidențial Marius Lazurca explică de ce nu merge Nicuşor Dan la Davos
Financial Intelligence, 18 ianuarie 2026 22:20
Trei miniştri ai Guvernului Ilie Bolojan şi consilierul prezidenţial Radu Burnete vor reprezenta România la cea de-a 56-a […] The post Trei miniştri ai Guvernului Bolojan şi un consilier prezidenţial participă la Forumul Economic Mondial de la Davos; Consilierul prezidențial Marius Lazurca explică de ce nu merge Nicuşor Dan la Davos appeared first on Financial Intelligence.
• • •
Alte ştiri de Financial Intelligence
Acum 15 minute
22:30
Președintele Nicușor Dan urmărește strict interesele naționale, iar eventualele asemănări cu pozițiile altor state sunt „pure coincidențe”; Nu aș paria pe divorțul dintre SUA și Europa (Lazurca) # Financial Intelligence
Președintele Nicușor Dan urmărește strict interesele naționale, iar eventualele asemănări cu pozițiile altor state sunt „pure coincidențe”, a […] The post Președintele Nicușor Dan urmărește strict interesele naționale, iar eventualele asemănări cu pozițiile altor state sunt „pure coincidențe”; Nu aș paria pe divorțul dintre SUA și Europa (Lazurca) appeared first on Financial Intelligence.
22:30
România nu va trimite trupe în Groenlanda, a declarat Marius Lazurca, consilier prezidenţial pentru securitate națională şi pentru […] The post Lazurca: România nu va trimite trupe în Groenlanda appeared first on Financial Intelligence.
Acum 30 minute
22:20
Trei miniştri ai Guvernului Bolojan şi un consilier prezidenţial participă la Forumul Economic Mondial de la Davos; Consilierul prezidențial Marius Lazurca explică de ce nu merge Nicuşor Dan la Davos # Financial Intelligence
Trei miniştri ai Guvernului Ilie Bolojan şi consilierul prezidenţial Radu Burnete vor reprezenta România la cea de-a 56-a […] The post Trei miniştri ai Guvernului Bolojan şi un consilier prezidenţial participă la Forumul Economic Mondial de la Davos; Consilierul prezidențial Marius Lazurca explică de ce nu merge Nicuşor Dan la Davos appeared first on Financial Intelligence.
22:20
Manda, întrebat dacă va fi șeful SRI: Nu cred. E alegerea președintelui (Antena 3) # Financial Intelligence
Claudiu Manda, secretarul general al PSD, întrebat dacă va fi viitorul director al SRI, a declarat: „Nu cred” […] The post Manda, întrebat dacă va fi șeful SRI: Nu cred. E alegerea președintelui (Antena 3) appeared first on Financial Intelligence.
Acum o oră
22:10
Lazurca la Antena 3: Administrația Prezidențială analizează dacă România va face parte din „Consiliul Păcii” al lui Trump; „A fost o surpriză invitaţia preşedintelui Trump” # Financial Intelligence
România analizează inițiativa președintelui SUA pentru noul așa-zis „Consiliu de Pace”, a declarat Marius Lazurca, consilierul președintelui Nicușor […] The post Lazurca la Antena 3: Administrația Prezidențială analizează dacă România va face parte din „Consiliul Păcii” al lui Trump; „A fost o surpriză invitaţia preşedintelui Trump” appeared first on Financial Intelligence.
Acum 2 ore
21:30
Trump vrea ca țările să plătească 1 miliard de dolari pentru locuri permanente în Consiliul Păcii # Financial Intelligence
Administrația Trump vrea ca țările să plătească 1 miliard de dolari pentru a rămâne în Consiliul Păcii, potrivit […] The post Trump vrea ca țările să plătească 1 miliard de dolari pentru locuri permanente în Consiliul Păcii appeared first on Financial Intelligence.
21:30
Rusia “salută” tarifele impuse de Trump aliaților NATO în legătură cu Groenlanda ca fiind „prăbușirea” alianței (Kiev Independent) # Financial Intelligence
Oficialii ruși au “salutat” amenințarea președintelui american Donald Trump de a impune tarife aliaților NATO în legătură cu […] The post Rusia “salută” tarifele impuse de Trump aliaților NATO în legătură cu Groenlanda ca fiind „prăbușirea” alianței (Kiev Independent) appeared first on Financial Intelligence.
Acum 4 ore
20:10
Statele UE condamnă amenințările tarifare ale lui Trump și iau în considerare măsuri de ripostă # Financial Intelligence
Principalele state ale Uniunii Europene au condamnat duminică amenințările tarifare ale președintelui american Donald Trump împotriva aliaților europeni […] The post Statele UE condamnă amenințările tarifare ale lui Trump și iau în considerare măsuri de ripostă appeared first on Financial Intelligence.
20:00
Viktor Orbán a publicat scrisoarea de invitaţie a lui Donald Trump la Consiliul de Pace # Financial Intelligence
Prim-ministrul Viktor Orbán a publicat sâmbătă pe o reţea de socializare scrisoarea în care preşedintele american Donald Trump […] The post Viktor Orbán a publicat scrisoarea de invitaţie a lui Donald Trump la Consiliul de Pace appeared first on Financial Intelligence.
19:50
Piețele mondiale se confruntă cu o nouă lovitură, după ce Trump promite să impună tarife vamale asupra Europei în legătură cu Groenlanda # Financial Intelligence
Euro și piețele europene se așteaptă să fie supuse presiunii Amenințarea tarifelor lui Trump se adaugă îngrijorărilor legate […] The post Piețele mondiale se confruntă cu o nouă lovitură, după ce Trump promite să impună tarife vamale asupra Europei în legătură cu Groenlanda appeared first on Financial Intelligence.
Acum 6 ore
18:30
Militarii germani se retrag din Groenlanda cu misiunea de recunoaştere îndeplinită # Financial Intelligence
O echipă de recunoaştere în Groenlanda formată din 15 militari germani urma să revină duminică la Copenhaga, a […] The post Militarii germani se retrag din Groenlanda cu misiunea de recunoaştere îndeplinită appeared first on Financial Intelligence.
18:30
Coaliţia militară condusă de SUA s-a retras integral din Irak, cu excepţia Kurdistanului # Financial Intelligence
Irakul a anunţat duminică retragerea forţelor coaliţiei conduse de SUA de la bazele de pe întreg teritoriul irakian, […] The post Coaliţia militară condusă de SUA s-a retras integral din Irak, cu excepţia Kurdistanului appeared first on Financial Intelligence.
18:30
Nicuşor Dan – apel la dialog: Sunt îngrijorat de escaladarea declaraţiilor publice dintre partenerii şi aliaţii transatlantici # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan se arată ”profund îngrijorat” de ”escaladarea declaraţiilor publice dintre partenerii şi aliaţii transatlantici” cu privire […] The post Nicuşor Dan – apel la dialog: Sunt îngrijorat de escaladarea declaraţiilor publice dintre partenerii şi aliaţii transatlantici appeared first on Financial Intelligence.
Acum 12 ore
14:40
Macron va cere “activarea instrumentului anti-coerciţie” al UE în caz de impunere a unor tarife vamale suplimentare de către SUA # Financial Intelligence
Preşedintele francez Emmanuel Macron, care va fi “întreaga zi în contact cu omologii săi europeni”, va cere “activarea […] The post Macron va cere “activarea instrumentului anti-coerciţie” al UE în caz de impunere a unor tarife vamale suplimentare de către SUA appeared first on Financial Intelligence.
14:20
Giorgia Meloni a discutat cu Trump, căruia i-a spus că ameninţarea cu noi tarife vamale este o “eroare” # Financial Intelligence
Şefa guvernului italian Giorgia Meloni a calificat duminică drept “o eroare” ameninţarea cu tarife vamale suplimentare formulată de […] The post Giorgia Meloni a discutat cu Trump, căruia i-a spus că ameninţarea cu noi tarife vamale este o “eroare” appeared first on Financial Intelligence.
13:30
NIS, companie deținută de Rusia și sancționată de SUA, repornește rafinăria din Serbia # Financial Intelligence
Compania petrolieră NIS, deținută în majoritate de Rusia, a repornit o rafinărie din Serbia, reluând importurile de țiței […] The post NIS, companie deținută de Rusia și sancționată de SUA, repornește rafinăria din Serbia appeared first on Financial Intelligence.
13:30
MApN a anunţat că au fost ridicate bucăţi de dronă dintr-o gospodărie din Vrancea # Financial Intelligence
Reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale au anunţat că o echipă de specialişti a ridicat bucăţi de dronă dintr-o gospodărie […] The post MApN a anunţat că au fost ridicate bucăţi de dronă dintr-o gospodărie din Vrancea appeared first on Financial Intelligence.
12:40
Groenlanda/ Ministrul de externe danez, în turneu diplomatic în Norvegia, Regatul Unit şi Suedia # Financial Intelligence
Şeful diplomaţiei daneze începe un turneu diplomatic în Norvegia, Regatul Unit şi Suedia, trei aliaţi apropiaţi şi membri […] The post Groenlanda/ Ministrul de externe danez, în turneu diplomatic în Norvegia, Regatul Unit şi Suedia appeared first on Financial Intelligence.
12:30
Producţia de gaze a scăzut cu 1% în primele 11 luni din 2025; importurile s-au majorat cu 70,9% (INS) # Financial Intelligence
Producţia de gaze naturale utilizabile a României a fost, în primele 11 luni din 2025, de 6,843 milioane […] The post Producţia de gaze a scăzut cu 1% în primele 11 luni din 2025; importurile s-au majorat cu 70,9% (INS) appeared first on Financial Intelligence.
11:07
SUA vrea să creeze un „Consiliu de Pace” pentru Ucraina, cu participarea Rusiei; Antena 3: Donald Trump l-a invitat pe Nicușor Dan în „Consiliul de Pace” pentru Ucraina # Financial Intelligence
Administrația americană are în vedere crearea unui „Consiliu pentru Pace” special care să supravegheze implementarea unui viitor acord […] The post SUA vrea să creeze un „Consiliu de Pace” pentru Ucraina, cu participarea Rusiei; Antena 3: Donald Trump l-a invitat pe Nicușor Dan în „Consiliul de Pace” pentru Ucraina appeared first on Financial Intelligence.
10:50
Fondul american de investiții Noble Capital RSD dă în judecată Rusia pentru datorii neplătite din perioada țaristă în valoare de 225 de miliarde de dolari # Financial Intelligence
Fondul american de investiții Noble Capital RSD a intentat un proces împotriva Rusiei, solicitând peste 225 de miliarde […] The post Fondul american de investiții Noble Capital RSD dă în judecată Rusia pentru datorii neplătite din perioada țaristă în valoare de 225 de miliarde de dolari appeared first on Financial Intelligence.
10:30
Ministrul groenlandez al resurselor minerale salută reacţia ţărilor europene în faţa tarifelor vamale americane # Financial Intelligence
Unul dintre miniştrii cei mai importanţi ai guvernului groenlandez, Naaja Nathanielsen, a salutat sâmbătă reacţia ţărilor europene vizate […] The post Ministrul groenlandez al resurselor minerale salută reacţia ţărilor europene în faţa tarifelor vamale americane appeared first on Financial Intelligence.
10:30
UE va organiza o reuniune de urgență privind tarifele impuse de Trump din cauza Groenlandei # Financial Intelligence
Membrii Parlamentului European și legislatorii americani au criticat dur planul de a impune noi taxe asupra a opt […] The post UE va organiza o reuniune de urgență privind tarifele impuse de Trump din cauza Groenlandei appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
09:30
Siegfried Mureşan: Ratificarea acordului comercial UE–SUA în Parlamentul European va trebui să mai aştepte; Cele mai mari trei grupuri pro-europene din Parlamentul European vor amâna ratificarea acordului # Financial Intelligence
Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan afirmă că ratificarea acordului comercial UE–SUA în Parlamentul European va trebui să mai aştepte, […] The post Siegfried Mureşan: Ratificarea acordului comercial UE–SUA în Parlamentul European va trebui să mai aştepte; Cele mai mari trei grupuri pro-europene din Parlamentul European vor amâna ratificarea acordului appeared first on Financial Intelligence.
09:00
Groenlanda/ “Ameninţările tarifare sunt inacceptabile”, declară Macron, care promite un răspuns “unit” al europenilor # Financial Intelligence
Ameninţările lui Donald Trump de a impune noi tarife vamale ţărilor ce se opun unei anexări a Groenlandei […] The post Groenlanda/ “Ameninţările tarifare sunt inacceptabile”, declară Macron, care promite un răspuns “unit” al europenilor appeared first on Financial Intelligence.
07:30
Acordul de liber schimb cu UE este “cea mai mare realizare’ a Mercosur, subliniază Milei # Financial Intelligence
Preşedintele Argentinei, Javier Milei, a subliniat sâmbătă că acordul de liber schimb semnat la Asuncion de Uniunea Europeană […] The post Acordul de liber schimb cu UE este “cea mai mare realizare’ a Mercosur, subliniază Milei appeared first on Financial Intelligence.
07:30
Israelul contestă componenţa unui organism al Consiliului de Pace pentru Gaza anunţat de Trump # Financial Intelligence
Israelul contestă componenţa unui organism al Consiliului de Pace din Gaza anunţat de preşedintele american Donald Trump, din […] The post Israelul contestă componenţa unui organism al Consiliului de Pace pentru Gaza anunţat de Trump appeared first on Financial Intelligence.
Ieri
20:30
Trump: Opt țări se vor confrunta cu tarife de până la 25%, până la încheierea unui acord de achiziție a Groenlandei # Financial Intelligence
Opt țări se vor confrunta cu tarife tot mai mari „până la încheierea unui acord pentru achiziționarea completă […] The post Trump: Opt țări se vor confrunta cu tarife de până la 25%, până la încheierea unui acord de achiziție a Groenlandei appeared first on Financial Intelligence.
18:50
Acord UE-Mercosur: “Un comerţ echitabil, mai degrabă decât tarife vamale” (von der Leyen, VIDEO) # Financial Intelligence
“Un comerţ echitabil, mai degrabă decât tarife vamale”, a declarat sâmbătă, la Asuncion, în Paraguay, preşedinta Comisiei Europene, […] The post Acord UE-Mercosur: “Un comerţ echitabil, mai degrabă decât tarife vamale” (von der Leyen, VIDEO) appeared first on Financial Intelligence.
17:20
Mii de persoane au protestat la Copenhaga împotriva planurilor lui Trump: “Groenlanda nu este de vânzare” # Financial Intelligence
Câteva mii de persoane s-au adunat sâmbătă la Copenhaga şi în alte oraşe din Danemarca pentru a denunţa […] The post Mii de persoane au protestat la Copenhaga împotriva planurilor lui Trump: “Groenlanda nu este de vânzare” appeared first on Financial Intelligence.
16:30
Bolojan: Cel mai important capitol de investiţii e să absorbim cele zece miliarde de euro din PNRR # Financial Intelligence
Guvernul îşi propune să absoarbă în acest an cele zece miliarde de euro din Planul Naţional de Redresare […] The post Bolojan: Cel mai important capitol de investiţii e să absorbim cele zece miliarde de euro din PNRR appeared first on Financial Intelligence.
16:20
Turcia: Trump l-a invitat pe Erdogan să facă parte din Consiliul de Pace pentru Gaza # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump l-a “invitat” pe omologul său turc Recep Tayyip Erdogan să facă parte din Consiliul […] The post Turcia: Trump l-a invitat pe Erdogan să facă parte din Consiliul de Pace pentru Gaza appeared first on Financial Intelligence.
14:20
Kazahstanul a început să formeze operatori de drone după atacurile asupra terminalelor sale petroliere # Financial Intelligence
Kazahstanul a înfiinţat o şcoală de operatori de drone militare în urma recentelor atacuri ucrainene asupra terminalelor sale […] The post Kazahstanul a început să formeze operatori de drone după atacurile asupra terminalelor sale petroliere appeared first on Financial Intelligence.
12:30
Nicuşor Dan a promulgat legea privind continuitatea accesului la vaccinarea anti-HPV # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că a promulgat legea de adoptare a unei ordonanţe a Guvernului care asigură continuitatea […] The post Nicuşor Dan a promulgat legea privind continuitatea accesului la vaccinarea anti-HPV appeared first on Financial Intelligence.
12:20
Rusia a doborât 99 de drone ucrainene în cinci regiuni şi deasupra Mării Negre şi a Mării Azov # Financial Intelligence
Apărarea aeriană rusească a doborât 99 de drone ucrainene cu aripi fixe în noaptea de vineri spre sâmbătă […] The post Rusia a doborât 99 de drone ucrainene în cinci regiuni şi deasupra Mării Negre şi a Mării Azov appeared first on Financial Intelligence.
11:40
ASF a respins proiectul de achiziție și cererea de dobândire de către Ileana Herling a calității de acționar semnificativ direct al SSIF BRK Financial Group; Contestația acționarei în instanță, respinsă # Financial Intelligence
Curtea de Apel București a respins cererea prin care Ileana Herling, acționar al BRK Financial Group, a cerut anularea […] The post ASF a respins proiectul de achiziție și cererea de dobândire de către Ileana Herling a calității de acționar semnificativ direct al SSIF BRK Financial Group; Contestația acționarei în instanță, respinsă appeared first on Financial Intelligence.
11:40
ASF a câștigat procesul cu DallBogg, prin care compania de asigurări contestase decizia prin care i s-a interzis activitatea pe teritoriul României # Financial Intelligence
Autoritatea de Supraveghere Financiară a câștigat, la Curtea de Apel București, procesul cu DallBogg, prin care compania de […] The post ASF a câștigat procesul cu DallBogg, prin care compania de asigurări contestase decizia prin care i s-a interzis activitatea pe teritoriul României appeared first on Financial Intelligence.
10:00
Lula și von der Leyen au sărbătorit la Rio de Janeiro acordul comercial UE – Mercosur # Financial Intelligence
Președintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au sărbătorit vineri, […] The post Lula și von der Leyen au sărbătorit la Rio de Janeiro acordul comercial UE – Mercosur appeared first on Financial Intelligence.
09:20
Elon Musk îl face „idiot” pe directorul general al Ryanair, în conflictul privind Wi-Fi-ul Starlink din avioane # Financial Intelligence
Elon Musk l-a numit vineri pe CEO-ul Ryanair, Michael O’Leary, un „idiot complet” care ar trebui concediat, escaladând […] The post Elon Musk îl face „idiot” pe directorul general al Ryanair, în conflictul privind Wi-Fi-ul Starlink din avioane appeared first on Financial Intelligence.
08:50
Google va face apel la decizia instanței americane privind monopolul ilegal în domeniul căutărilor pe internet # Financial Intelligence
Google a depus, vineri, o cerere de apel împotriva hotărârii unui judecător federal care a stabilit că firma […] The post Google va face apel la decizia instanței americane privind monopolul ilegal în domeniul căutărilor pe internet appeared first on Financial Intelligence.
08:40
Citatul săptămânii: “Sunt pentru reducerea taxelor în orice circumstanţe şi cu orice scuză, pentru orice motiv, oricând este posibil”. Milton Friedman # Financial Intelligence
The post Citatul săptămânii: “Sunt pentru reducerea taxelor în orice circumstanţe şi cu orice scuză, pentru orice motiv, oricând este posibil”. Milton Friedman appeared first on Financial Intelligence.
07:40
Xi Jinping solicită accelerarea construirii unui nou parteneriat strategic între China și Canada # Financial Intelligence
Președintele chinez Xi Jinping și premierul canadian Mark Carney s-au întâlnit vineri pentru a doua oară în mai […] The post Xi Jinping solicită accelerarea construirii unui nou parteneriat strategic între China și Canada appeared first on Financial Intelligence.
07:30
Petroliere ruse în vizorul Occidentului; blocarea legală a Mării Baltice imposibilă — ambasador rus în Danemarca # Financial Intelligence
Ambasadorul rus în Danemarca, Vladimir Barbin, a subliniat că dreptul internațional garantează trecerea nestingherită a navelor prin strâmtorile […] The post Petroliere ruse în vizorul Occidentului; blocarea legală a Mării Baltice imposibilă — ambasador rus în Danemarca appeared first on Financial Intelligence.
07:30
Fostul secretar general al NATO a subliniat că acest lucru este necesar, printre altele, pentru discutarea controlului armamentului […] The post Stoltenberg solicită țărilor occidentale să inițieze un dialog cu Rusia appeared first on Financial Intelligence.
07:10
vantajele şi dezavantajele acordului UE – Mercosur: industrie, agricultură şi minerale critice (analiză EFE) # Financial Intelligence
Acordul de liber schimb dintre UE şi Mercosur ce va fi semnat, după 26 de ani de negocieri, […] The post vantajele şi dezavantajele acordului UE – Mercosur: industrie, agricultură şi minerale critice (analiză EFE) appeared first on Financial Intelligence.
07:00
Ambasada Franţei: Prezenţa militară franceză în România nu are legătură cu negocierile UE-Mercusor; informaţiile – false # Financial Intelligence
Informaţiile apărute recent în spaţiul public potrivit cărora Franţa ar fi “extrem de nemulţumită” de poziţia României privind […] The post Ambasada Franţei: Prezenţa militară franceză în România nu are legătură cu negocierile UE-Mercusor; informaţiile – false appeared first on Financial Intelligence.
07:00
SUA vor construi o bază navală în Peru, la mai puţin de 80 de kilometri de portul construit de chinezi # Financial Intelligence
Executivul Statelor Unite a dat undă verde cererii autorităţilor peruane de a prelua construirea noii baze navale de […] The post SUA vor construi o bază navală în Peru, la mai puţin de 80 de kilometri de portul construit de chinezi appeared first on Financial Intelligence.
Mai mult de 2 zile în urmă
20:30
Preţul gazelor naturale continuă să crească, pe fondul vremii neobişnuit de reci din unele părţi ale Europei, ajungând […] The post Vremea rece majorează preţul gazelor în Europa appeared first on Financial Intelligence.
20:00
Pasageri Wizz Air, dați jos din avion cu poliția, după ce aeronava a fost schimbată cu una mai mică; Pasagerii: “De ce nu vine Protecția Consumatorului”? (Antena 3); Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu o delegație Wizz Air; Bolojan: Personalul ANPC „poate fi redus fără niciun fel de probleme” # Financial Intelligence
Un scandal produs pe un aeroport din România s-a soldat cu debarcarea forțată și amendarea a doi pasageri, […] The post Pasageri Wizz Air, dați jos din avion cu poliția, după ce aeronava a fost schimbată cu una mai mică; Pasagerii: “De ce nu vine Protecția Consumatorului”? (Antena 3); Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu o delegație Wizz Air; Bolojan: Personalul ANPC „poate fi redus fără niciun fel de probleme” appeared first on Financial Intelligence.
19:40
Pîslaru, după decizia CCR privind pensiile magistraţilor: Amânarea nu e o soluţie; e nevoie de decizii curajoase şi asumate # Financial Intelligence
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a reacţionat vineri după decizia CCR de amânare a deliberărilor în […] The post Pîslaru, după decizia CCR privind pensiile magistraţilor: Amânarea nu e o soluţie; e nevoie de decizii curajoase şi asumate appeared first on Financial Intelligence.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.