Victor Ponta vine luni la Puterea Știrilor. Transmisiune LIVE pe Facebook, Youtube și X
PSNews.ro, 18 ianuarie 2026 22:30
Fostul premier Victor Ponta este invitat, luni, la emisiunea ”Puterea Știrilor”, moderată de redactorul-șef PS News, Marinela Angheluș. Emisiunea poate fi urmărită live, la ora 16:00, pe pagina de Facebook PS News și pe canalul oficial de Youtube al PS News. Articolul Victor Ponta vine luni la Puterea Știrilor. Transmisiune LIVE pe Facebook, Youtube și X apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 30 minute
22:30
Fostul premier Victor Ponta este invitat, luni, la emisiunea ”Puterea Știrilor”, moderată de redactorul-șef PS News, Marinela Angheluș. Emisiunea poate fi urmărită live, la ora 16:00, pe pagina de Facebook PS News și pe canalul oficial de Youtube al PS News. Articolul Victor Ponta vine luni la Puterea Știrilor. Transmisiune LIVE pe Facebook, Youtube și X apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
20:30
Primarul municipiului Craiova, Olguţa Vasilescu, afirmă că premierul Ilie Bolojan a refuzat să aloce suma de 350 de milioane pentru reparații la grupurile energetice, motiv pentru care rețeaua a cedat, iar locuitorii și producătorul de automobile Ford au rămas fără căldură de cinci ori în două săptămâni, de fiecare dată mai mult de 24 de […] Articolul VIDEO Lia Olguța Vasilescu acuză: Ilie Bolojan a lăsat locuitorii și Ford fără căldură apare prima dată în PS News.
20:30
Autostrada Unirii A8: Contractul pentru primii kilometri din R. Moldova trebuie semnat până la finalul lunii mai # PSNews.ro
Contractul pentru ultimul lot din Autostrada Unirii A8 Tg Mureș – Iași – Ungheni, care include și cinci kilometri de autostradă pe teritoriul Republicii Moldova, trebuie semnat până la finalul lunii mai. Aceasta pentru a putea beneficia de finanțare prin programul militar SAFE, anunţă directorul general al CNIR, Gabriel Budescu. „Se află în licitație prin […] Articolul Autostrada Unirii A8: Contractul pentru primii kilometri din R. Moldova trebuie semnat până la finalul lunii mai apare prima dată în PS News.
20:30
Prima săptămână a acestui an a adus ușoare ieftiniri la toate produsele alimentare de bază – lapte, ouă, unt, pui și porc, arată o analiză a Economica ppe baza datelor comunicate de Comisia Europeană. Dacă ne raportăm însă la perioada similară a lui 2025, avem fluctuații importante la unt. Ouăle s-au scumpit cel mai mult. […] Articolul Cât ne costă mâncarea în 2026. Date oficiale. Fluctuații mari la unt și porc apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
18:30
Cu ce companii aeriene e cel mai sigur să zbori în Europa. Topul celor mai bine cotate linii # PSNews.ro
Deși zborurile comerciale sunt, de decenii, cel mai sigur mod de transport, mai multe accidente aviatice intens mediatizate în ultimele 12 luni i-au făcut, în mod firesc, pe pasageri – atât pe cei care zboară frecvent, cât și pe cei anxioși – să privească cu teamă urcarea la bordul unui avion. AirlineRatings a realizat clasamentul […] Articolul Cu ce companii aeriene e cel mai sigur să zbori în Europa. Topul celor mai bine cotate linii apare prima dată în PS News.
18:30
Regatul Unit a dat în folosință cu succes un elicopter fără pilot, relatează Sky News. Elicopterul autonom va fi folosit pentru misiuni periculoase de mare risc. Va face şi misiuni de urmărire a submarinelor în Oceanul Atlantic. Dezvoltarea și folosirea acestui nou dispoztiv vine pe fondul unor tensiuni geopolitice majore și va fi crucial pentru apărarea […] Articolul Primul elicopter fără pilot și-a luat zborul. În ce misiuni va fi folosit Proteus apare prima dată în PS News.
18:30
N. Dan despre situaţia declanşată de ameninţările lui Trump: „Sunt profund îngrijorat. Să reluăm dialogul direct” # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, duminică, într-o postare pe un site de socializare referitor la situaţia declanşată de intenţia preşedintelui american Donald Trump de a aplica taxe vamale mai mari ţărilor care susţin Groenlanda, că este „profund îngrijorat de escaladarea declaraţiilor publice dintre partenerii şi aliaţii transatlantici cu privire la evoluţiile recente”. Şeful statului susţine că […] Articolul N. Dan despre situaţia declanşată de ameninţările lui Trump: „Sunt profund îngrijorat. Să reluăm dialogul direct” apare prima dată în PS News.
18:30
Reprezentanții Poliției Române au anunțat că în 2025 tendința descendentă a accidentelor rutiere s-a menținut la nivel național. Astfel, pe parcursul anului trecut au fost înregistrate 3.950 de accidente rutiere grave. Acestea au fost soldate cu decesul a 1.293 de persoane și rănirea gravă a altor 3.125. „Comparativ cu perioada similară a anului 2024, au […] Articolul Creşte siguranța pe șosele. Mai puține accidente rutiere în România, anul trecut apare prima dată în PS News.
18:30
Pentru un trai mai bun, românii sunt dispuși să se mute în altă parte, inclusiv în străinătate. Românii sunt cei mai mulți numeric proprietari de locuințe din Europa, cu un procent ce ajunge la 83%, comparativ cu media europeană de 63%. În același timp, însă, peste 30% dintre ei se declară interesați să vândă locuința […] Articolul Mulți români sunt dispuși să vândă casa și să se mute în străinătate apare prima dată în PS News.
17:30
Daniel Funeriu, propunere în cazul tinerilor dependenți de rețele sociale. „Ar avea un mare impact!” # PSNews.ro
Daniel Funeriu ridică un semnal de alarmă privind modul în care petrecerea excesivă a timpului pe telefoanele mobile influențează viețile oamenilor, în special pe cele ale tinerilor. Fostul ministru al Educației are și o soluție. Astfel ca experiența digitală să devină mai constructivă și nu doar concentrată pe distracții și distrageri. În opinia lui Funeriu, […] Articolul Daniel Funeriu, propunere în cazul tinerilor dependenți de rețele sociale. „Ar avea un mare impact!” apare prima dată în PS News.
17:30
Cât costă un an de vechime în muncă. Românii îşi pot cumpăra cel mult 6 ani. De la 1 iulie se scumpeşte # PSNews.ro
Cei care sunt aproape de vârsta standard de pensionare, dar nu au stagiul minim necesar de cotizare caută să cumpere ani de vechime în muncă. Au voie cel mult șase. În fiecare an, aproximativ 6.000-7.000 de oameni îşi cumpără ani de vechime pentru pensie. Cei mai mulți dintre cei care apelează la această soluție cumpără […] Articolul Cât costă un an de vechime în muncă. Românii îşi pot cumpăra cel mult 6 ani. De la 1 iulie se scumpeşte apare prima dată în PS News.
17:30
Uniunea Europeană ia în calcul activarea instrumentului anti-coerciție. Este un mecanism creat special pentru a răspunde presiunilor economice venite din afara blocului comunitar. Subiectul a intrat în prim-plan după ce președintele Franței, Emmanuel Macron, ar urma să ceară folosirea acestui instrument în cazul unor noi taxe vamale americane. Discuția apare într-un context tensionat. Donald Trump […] Articolul Macron vrea “activarea instrumentului anti-coerciție” al UE împotriva SUA apare prima dată în PS News.
17:30
Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA anunţă că a luat măsuri speciale pentru perioada 17-21 ianuarie, în contextul unei avertizări de vreme deosebit de rece în toată ţara. Temperaturile minime prognozate vor coborî frecvent până la minus 20 de grade Celsius. Astfel, lucrătorii companiei monitorizează permanent şinele. Au activat sistemele de încălzire ale macazurilor […] Articolul CFR anunţă măsuri speciale în condiţiile gerului extrem din perioada 17-21 ianuarie apare prima dată în PS News.
17:30
Lia Olguţa Vasilescu anunţă că salvatorul fetiţei din Craiova va deveni cetăţean de onoare al oraşului # PSNews.ro
Un indian şi-a pus viaţa în pericol sâmbătă. S-a avântat pe gheaţa lacului Romanescu, din Craiova, ca să salveze un copil de 5 ani, căzut în apă. Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a scris pe Facebook că oamenii care s-au implicat în salvarea copilului vor fi premiaţi de către muncipalitate. Ea speră ca acest gest […] Articolul Lia Olguţa Vasilescu anunţă că salvatorul fetiţei din Craiova va deveni cetăţean de onoare al oraşului apare prima dată în PS News.
17:30
Se închide ultima mină de cărbune din Cehia. Se încheie peste 250 de ani de exploatare subterană # PSNews.ro
Cehia se pregăteşte să închidă, la finalul lunii ianuarie, ultimul său puţ de exploatare a cărbunelui superior. Pune astfel capăt unei industrii care a alimentat timp de două secole dezvoltarea economică a Europei Centrale. Mina CSM din Stonava, aflată aproape de graniţa cu Polonia, extrage în aceste zile ultimele tonete de cărbune din galerii adânci […] Articolul Se închide ultima mină de cărbune din Cehia. Se încheie peste 250 de ani de exploatare subterană apare prima dată în PS News.
17:30
Meloni l-a sunat pe Trump după ce a văzut ce taxe vamale vrea să impună țărilor europene # PSNews.ro
Şefa Guvernului italian, Giorgia Meloni, cataloghează drept o ”greşeală” ameninţarea cu suprataxe vamale agitată de către Donald Trump. Preşedintele SUA a ameninţat opt ţări europene – între care nu se află şi Italia. Acestea se opun voinţei sale de a dobândi Groenlanda. Meloni anunţă că i-a transmis punctul său de vedere, relatează AFP, potrivit Mediafax. […] Articolul Meloni l-a sunat pe Trump după ce a văzut ce taxe vamale vrea să impună țărilor europene apare prima dată în PS News.
17:30
Anunț de la Revolut pentru toți clienții! Bani înapoi, abonamente gratuite, limite mai mari # PSNews.ro
Revolut, cea mai mare bancă locală din perspectiva numărului de clienți cu conturi curente, anunță că oferă un serviciu premium care poate fi folosit gratuit în anumite condiții. Serviciul vine cu beneficii multiple, conform sursei citate, de la abonamente gratuite până la sume de bani returnate. Revolut își anunță clienții că pot benefici de varianta […] Articolul Anunț de la Revolut pentru toți clienții! Bani înapoi, abonamente gratuite, limite mai mari apare prima dată în PS News.
Acum 8 ore
16:30
Pas înainte pentru tunelul incredibil de 9 miliarde de euro care leagă Europa de Africa. Va avea 42 de kilometri # PSNews.ro
Un studiu de fezabilitate făcut de experții germani în tuneluri Herrenknecht a concluzionat că forarea tunelului între Gibraltar și Maroc este „fezabilă din punct de vedere tehnic”. Tunelul va avea 42 de kilometri lungime, dintre care 27 sub apă, cu o adâncime maximă de 420 de metri. Se fac pași în direcția construirii unui tunel […] Articolul Pas înainte pentru tunelul incredibil de 9 miliarde de euro care leagă Europa de Africa. Va avea 42 de kilometri apare prima dată în PS News.
16:30
”La 16 ianuarie 2026, președintele american Donald Trump, în calitatea sa de președinte fondator al Consiliului Păcii, i-a trimis o scrisoare prin care-l invită pe președintele Recep Tayyip Erdogan să devină membru fondator al Consiliului Păcii”, anunță pe X directorul de comunicații al republicii turce Burhanettin Duran. Erdogan nu a comentat imediat, sâmbătă, acest anunț. […] Articolul Trump l-a invitat pe Erdogan să devină membru fondator al Consiliului Păcii apare prima dată în PS News.
16:30
„Își mai permite Europa pensii generoase de la stat?”, este titlul unei complexe analize Financial Times, care pune în discuție îmbătrânirea populației continentului, rata scăzută a natalității, dificultatea sistemelor de pensii în marile state europene și măsurile disperate pe care le iau Guvernele pentru a proteja totuși populația, în fața noilor provocări militare și economice. Deciziile legate […] Articolul ANALIZĂ Bomba cu ceas din Europa. Sistemul de pensii a devenit „călcâiul lui Ahile” apare prima dată în PS News.
16:30
Managerul unui spital din Timișoara a primit o donație de un milion de euro de la mama sa # PSNews.ro
Medicul Tudor Constantin Luca, managerul Institutului de Boli Cardiovasculare din Timișoara, are în declarația sa de avere o donație de la mama sa, din urmă cu 5 ani, în valoare de un milion de euro. Este una dintre cele mai generoase donații care apare într-o declarație de avere a unui bugetar. Medicul a cumpărat două […] Articolul Managerul unui spital din Timișoara a primit o donație de un milion de euro de la mama sa apare prima dată în PS News.
16:30
Averile judecătorilor CCR. Magistratul cu apartament în Spania, 100.000 de euro din salarii și 110.000 euro din pensii # PSNews.ro
Judecătorii Curții Constituționale a României (CCR), instituția care a decis să amâne, pentru a patra oară, să se pronunțe asupra reformei pensiilor magistraților, au averi consistente. Sunt reflectate în declarațiile de avere depuse în 2024 (și, în cazul unuia dintre judecători, în 2025). Apartamente în străinătate și depozite bancare de sute de mii de euro… […] Articolul Averile judecătorilor CCR. Magistratul cu apartament în Spania, 100.000 de euro din salarii și 110.000 euro din pensii apare prima dată în PS News.
16:30
Cum s-a simțit în Bulgaria șocul adoptării Euro. Jurnalist: Cumpăr cam aceleași produse cu aceleași sume # PSNews.ro
Bulgaria a intrat la 1 ianuarie în zona Euro. Primele săptămâni de tranziție demontează multe dintre miturile care circulă și în România. Jurnalistul bulgar Vladimir Mitev explică, pentru „Adevărul” , cum s-a schimbat viața de zi cu zi a vecinilor de la sud de Dunăre odată cu adoptarea monedei unice europene. Trecerea la moneda unică […] Articolul Cum s-a simțit în Bulgaria șocul adoptării Euro. Jurnalist: Cumpăr cam aceleași produse cu aceleași sume apare prima dată în PS News.
15:20
STUDIU Reuters. Ce face presa ca să reziste valului de schimbări aduse de Inteligenţa Artificială? Ce poate face ca să meargă mai departe? Cum se va „împăca” jurnalismul cu zona de influencing şi creatori de conţinut. Un studiu Reuters trece în revistă care ar fi soluţiile, după discuţii cu aproape 200 de oameni de media […] Articolul STUDIU Cum se schimbă presa din cauza Inteligenţei Artificiale şi a influencerilor? apare prima dată în PS News.
15:20
Victor Ponta, avertisment după ce Trump i-a scris președintelui Nicuşor Dan: „Vor exista efecte” # PSNews.ro
Victor Ponta a reacționat rapid, după ce s-a aflat că președintele SUA, Donald Trump, i-a scris lui Nicușor Dan. Oficialul de la Washington susține că țara noastră se află într-un moment crucial. „Ne aflăm în cea mai complicată și imprevizibilă situație de poziționare a României în politica externă de după 1989. Solicitarea SUA este extrem […] Articolul Victor Ponta, avertisment după ce Trump i-a scris președintelui Nicuşor Dan: „Vor exista efecte” apare prima dată în PS News.
15:20
România își consolidează cooperarea cu statele nordice la reniunea „Snow Meeting” de la Vilnius # PSNews.ro
Reuniunea „Snow Meeting” de la Vilnius a dat startul discuțiilor privind agenda de securitate la începutul anului, România consolidându-și cooperarea diplomatică cu țările nordice și pregătindu-se pentru viitorul summit NATO, dar și privind aderarea la OCDE. Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a declarat sâmbătă că, la invitația omologului său lituanian, Kęstutis Budrys, a prezentat perspectiva […] Articolul România își consolidează cooperarea cu statele nordice la reniunea „Snow Meeting” de la Vilnius apare prima dată în PS News.
15:20
Proiectele care pot scoate Bucureștiul din frig. Capitala riscă să rămână în improvizații dacă nu se intervine rapid # PSNews.ro
Sute de mii de oameni stau cu aceeași grijă. Se va încălzi suficient caloriferul, de data asta? Dacă nu, intrăm într-un scenariu pe care îl știm pe de rost. Nervi, reclamații, explicații „subțiri” și termene de remediere împinse la nesfârșit. Între timp, improvizațiile au devenit rutină. Un reșou, un calorifer electric sau, mai simplu, o […] Articolul Proiectele care pot scoate Bucureștiul din frig. Capitala riscă să rămână în improvizații dacă nu se intervine rapid apare prima dată în PS News.
15:20
Noi trageri loto au loc astăzi. Câștiguri de peste 3,19 milioane de euro la 6/49, report uriaș la Joker # PSNews.ro
Duminică, 18 ianuarie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerile loto de joi, Loteria Română a acordat 29.189 de câștiguri în valoare totală de peste 3,58 milioane de lei. La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 16,23 […] Articolul Noi trageri loto au loc astăzi. Câștiguri de peste 3,19 milioane de euro la 6/49, report uriaș la Joker apare prima dată în PS News.
15:20
Un nepalez este salvatorul fetei de cinci ani care a căzut în lacul din Parcul Nicolae Romanescu din Craiova. Incidentul s-a produs sâmbătă. Bărbatul a fost primul care s-a aruncat în apa deosebit de rece, fiind urmat apoi de alți adulți. Un nepalez a salvat copilul căzut în lacul înghețat din parcul craiovean. Bărbatul lucrează […] Articolul Un nepalez a salvat un copil căzut în lacul din Parcul Romanescu, la Craiova apare prima dată în PS News.
15:20
Cea mai frumoasă cale ferată îngustă din România este linia Turda – Abrud, conform unui sondaj realizat de pagina de Facebook de specialitate „CFR Istorie și Cotidian”. Sondajul privind cea mai frumoasă cale ferată îngustă din România a ajuns la final, scrie sursa citată. În urma alegerilor participanților la sondaj, a rezultat următorul top: Locul 1 […] Articolul FOTO Cele mai frumoase căi ferate înguste din România. Linia Turda – Abrud, locul 1 apare prima dată în PS News.
15:20
Subvențiile acordate partidelor politice au fost reduse în 2026, ca urmare a deciziilor adoptate de Guvern anul trecut. Potrivit datelor Autorității Electorale Permanente, formațiunile au primit cu până la 2 milioane de lei mai puțin pe lună față de finalul lui 2025. În decembrie subvențiile au însumat aproape 20 de milioane de lei. Totalul anual […] Articolul Subvențiile pentru partide au scăzut. Cheltuielile au crescut însă peste plafonul lunar apare prima dată în PS News.
15:20
Ţoiu, prezentă la reuniunea „Snow Meeting”, la Vilnius. Discuţii despre importanţa strategică a Mării Negre şi Dunării # PSNews.ro
Ministrul român de Externe, Oana Ţoiu, anunţă că a discutat cu omologii săi la Reuniunea „Snow Meeting”, desfăşurată la Vilnius, Lituania, despre importanţa strategică a Mării Negre şi a Dunării, extinderea colaborării internaţionale pentru protejarea cablurilor submarine şi a infrastructurii energetice şi despre nevoia de securitate maritimă, prin cooperare cu ţările riverane. „Pentru România, intensificarea […] Articolul Ţoiu, prezentă la reuniunea „Snow Meeting”, la Vilnius. Discuţii despre importanţa strategică a Mării Negre şi Dunării apare prima dată în PS News.
15:20
Pompierii din cadrul ISU Buzău intervin duminică într-un bloc din municipiu unde s-a produs o explozie. O persoană a fost rănită, iar mai multe apartamente afectate de suflul deflagraţiei. Un număr de 35 de apartamente dintr-un total de 79 au fost afectate. Blocul este situat în zona industrială a municipiului Buzău. Etajul al doilea al […] Articolul Explozie puternică într-un bloc din Buzău. Au fost afectate 35 de apartamente apare prima dată în PS News.
Acum 12 ore
14:20
„Este pur și simplu scandalos!” Criză majoră între UE și SUA după tarifele anunțate de Trump # PSNews.ro
Uniunea Europeană și Statele Unite se află în fața unei noi crize comerciale. Aceasta după ce Donald Trump a impus tarife suplimentare asupra țărilor europene care au contribuit cu trupe la o desfășurare militară în Groenlanda. Tarifele vor fi de 10% și vor urca la 25% începând cu 1 iunie. Vor rămâne în vigoare „până […] Articolul „Este pur și simplu scandalos!” Criză majoră între UE și SUA după tarifele anunțate de Trump apare prima dată în PS News.
14:20
Avocatul Valeriu Stoica, fost președinte PNL și ministru al justiției, apreciază că sistemul de pensii este supus riscului de colaps, dacă problema pensiilor speciale nu va fi rezolvată. „Problema pensiilor de serviciu în magistratură este o mică parte a unei probleme mult mai mari. Cea a pensiilor speciale pentru toate categoriile profesionale. Pensiile magistraților reprezintă […] Articolul Avertismentul unui fost ministru și președinte PNL: Sistemul de pensii poate să crape apare prima dată în PS News.
14:20
O dronă rusească a fost găsită sâmbătă într-o localitate din Vrancea. Armata și SRI fac verificări # PSNews.ro
O dronă rusească a fost găsită de autorități în județul Vrancea, în comuna Tănăsoaia. Aparatul de zbor a căzut în curtea unei case părăsite și nu a provocat pagube materiale. Potrivit informațiilor Digi24, drona nu are legătură cu atacurile rusești asupra porturilor de la Dunăre, din noaptea de sâmbătă spre duminică. Ministerul Apărării Naționale a […] Articolul O dronă rusească a fost găsită sâmbătă într-o localitate din Vrancea. Armata și SRI fac verificări apare prima dată în PS News.
14:20
Alegeri prezidențiale în Portugalia. Candidatul de extremă dreapta poate câștiga turul 1. Andre Ventura are 43 de ani # PSNews.ro
Candidatul și liderul liderul partidului de extrema dreapta din Portugalia, André Ventura, ar putea câștiga primul tur al alegerilor prezidenţiale, arată sondajele. Totuși, deputatul în vârstă de 43 de ani are foarte puține șanse să câștige și turul al doilea. Portughezii se prezintă la urne duminică pentru primul tur al alegerilor prezidențiale. Extrema dreaptă, principala […] Articolul Alegeri prezidențiale în Portugalia. Candidatul de extremă dreapta poate câștiga turul 1. Andre Ventura are 43 de ani apare prima dată în PS News.
14:20
Judecătoarea Raluca Moroșanu, „eroina” Recorder, a fost exclusă din două dosare după comentariile de la conferința CAB # PSNews.ro
Judecătoarea Raluca Moroșanu, „eroina” Recorder, a fost îndepărtată pentru a doua oară, în mai puțin de o lună, dintr-un dosar penal. Un complet al Curții de Apel București a admis o cerere de recuzare. Decizia a fost luată pe fondul declarațiilor publice făcute de magistrat în contextul scandalului Recorder. S-a luat şi pe fondul comentariilor […] Articolul Judecătoarea Raluca Moroșanu, „eroina” Recorder, a fost exclusă din două dosare după comentariile de la conferința CAB apare prima dată în PS News.
14:20
România trebuie să importe gaze naturale din Ungaria în perioadele de ger maxim, anunţă Asociaţia Energia Inteligentă # PSNews.ro
România se confruntă, în perioadele de ger sever, cu limitări ale capacităţii de livrare din producţia internă şi din depozite. Importurile de gaze, în special din Ungaria, devin necesare pentru acoperirea vârfurilor de consum şi menţinerea echilibrului sistemului, avertizează Asociaţia Energia Inteligentă. „România are gaze la nivel anual. Dar România poate ajunge în situaţia în […] Articolul România trebuie să importe gaze naturale din Ungaria în perioadele de ger maxim, anunţă Asociaţia Energia Inteligentă apare prima dată în PS News.
14:20
Preşedintele american Donald Trump a inaugurat un bulevard care-i poartă numele. Este un bulevard familiar coloanelor prezidenţiale. Leagă Aeroportul Internaţional din Palm Beach şi Mar-a-Lago, reşedinţa şi clubul său de golf private. Începând de vineri, o porţiune a acestei artere, Southern Boulevard, poartă titlul onorific ”President Donald J. Trump Boulevard”, scrie Reuters. Şeful statului american […] Articolul Donald Trump a inaugurat un bulevard care-i poartă numele apare prima dată în PS News.
13:10
Siegfried Mureșan: Cele mai mari grupuri pro-europene din PE vor amâna ratificarea acordului comercial UE-SUA # PSNews.ro
Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan afirmă că, în acest nou context, ratificarea acordului comercial UE–SUA în Parlamentul European va trebui să mai aştepte. Reacţia vine după ce Donald Trump a ameninţat mai multe state europene cu taxe vamale de până la 25% „până la momentul încheierii unui acord pentru achiziţia completă şi totală a Groenlandei”. ”Ar […] Articolul Siegfried Mureșan: Cele mai mari grupuri pro-europene din PE vor amâna ratificarea acordului comercial UE-SUA apare prima dată în PS News.
13:10
Răsturnare de situație! Klaus Iohannis și Carmen Iohannis şi-au plătit datoriile pentru care fuseseră emise somaţii # PSNews.ro
După ce numele lor au apărut recent pe lista somațiilor de plată a Primăriei Sibiu, Klaus și Carmen Iohannis nu mai figurează în prezent cu datorii la bugetul local. Primăria a explicat că informațiile publicate pe platforma online se bazau pe o listă veche. Obligațiile fiscale restante au fost achitate între timp. Primăria Sibiu a […] Articolul Răsturnare de situație! Klaus Iohannis și Carmen Iohannis şi-au plătit datoriile pentru care fuseseră emise somaţii apare prima dată în PS News.
13:10
Ambasadorii UE se reunesc de urgență la Bruxelles după amenințările tarifare ale lui Trump # PSNews.ro
Ambasadorii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene se reunesc duminică, la Bruxelles, într-o ședință de urgență. Întâlnirea are loc în contextul amenințărilor lansate de președintele american privind impunerea unor taxe vamale tot mai mari împotriva țărilor europene care susțin Groenlanda. Reuniunea a fost convocată de Cipru, stat care deține președinția rotativă a UE […] Articolul Ambasadorii UE se reunesc de urgență la Bruxelles după amenințările tarifare ale lui Trump apare prima dată în PS News.
13:10
METEO Atenţionările de ger au fost prelungite până joi dimineaţă. Gerul cuprinde toată ţara # PSNews.ro
Meteorologii au prelungit până joi dimineaţă atenţionările de ger. Conform prognozei făcute publice duminică, după un scurt interval în care aria afectată de temperaturi foarte scăzute se va restrânge, din seara zile de 19 ianuarie, gerul cuprinde toată ţara. În perioada 18 ianuarie, ora 10:00 – 22 ianuarie, ora 10:00, sunt prognozate vreme deosebit de […] Articolul METEO Atenţionările de ger au fost prelungite până joi dimineaţă. Gerul cuprinde toată ţara apare prima dată în PS News.
13:10
Semnarea acordului comercial UE–Mercosur, parafată sâmbătă, 16 ianuarie, deschide calea către una dintre cele mai mari zone de liber schimb la nivel global, dar scoate la iveală și diviziunile profunde din interiorul Uniunii Europene. Uniunea Europeană și blocul sud-american Mercosur au semnat un acord istoric de liber schimb, considerat cel mai amplu pact comercial încheiat […] Articolul Ce înseamnă acordul Mercosur pentru România. Miza pactului semnat sâmbătă apare prima dată în PS News.
13:10
Macron condamnă „amenințările tarifare inacceptabile” ale SUA în contextul disputei privind Groenlanda # PSNews.ro
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a spus sâmbătă că tarifele vamale lansate de președintele american Donald Trump în contextul Groenlandei sunt „inacceptabile” și nu își au locul în relațiile internaționale, subliniind că Europa va răspunde unitar și coordonat dacă acestea vor fi confirmate. Într-un comentariu pe platforma X, Macron a reafirmat atașamentul Franței față de suveranitatea […] Articolul Macron condamnă „amenințările tarifare inacceptabile” ale SUA în contextul disputei privind Groenlanda apare prima dată în PS News.
13:10
Prima româncă în turul doi la Australian Open 2026. Gabriela Ruse a învins-o pe Yastremska # PSNews.ro
Gabriela Ruse a luptat pentru fiecare punct și s-a impus cu 6–4, 7–5 în fața Dayanei Yastremska, calificându-se în turul al doilea la Australian Open. Duelul intens a durat aproape două ore. Românca a oferit o seară memorabilă fanilor care au urmărit meciul în direct. Într-o partidă începută la ora 02.00 (ora României), Ruse a dominat […] Articolul Prima româncă în turul doi la Australian Open 2026. Gabriela Ruse a învins-o pe Yastremska apare prima dată în PS News.
13:10
George Simion, mesaj către primari: Când se rupe coaliția, atunci cade și Guvernul gropar # PSNews.ro
George Simion, liderul AUR, a publicat pe Facebook un mesaj în care critică direct coaliția de guvernare. El spune că în momentul în care aceasta se va rupe, atunci va cădea și Guvernul „gropar”. Simion acuză actuala coaliție de anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut și subliniază că atunci când aceasta se va destrăma, va […] Articolul George Simion, mesaj către primari: Când se rupe coaliția, atunci cade și Guvernul gropar apare prima dată în PS News.
12:10
Proiect de lege: Impozitul auto, plătit la vânzare pentru vehiculele deținute pe termen scurt # PSNews.ro
Un nou proiect de lege propune modificarea modului în care este calculat și achitat impozitul pentru vehiculele cumpărate și vândute în cursul aceluiași an calendaristic. Potrivit proiectului, proprietarii nu vor mai aștepta finalul anului fiscal, ci vor datora impozitul la momentul înstrăinării autoturismului. Această măsură elimină ambiguitățile actuale, unde impozitul era legat strict de proprietatea […] Articolul Proiect de lege: Impozitul auto, plătit la vânzare pentru vehiculele deținute pe termen scurt apare prima dată în PS News.
12:10
Premieră militară: Slovenia trimite ofițeri în Groenlanda pentru operațiunea NATO „Reziliență Arctică” # PSNews.ro
Guvernul de la Ljubljana a anunțat oficial că va trimite doi ofițeri ai armatei slovene în Groenlanda, ca parte a operațiunii NATO „Reziliență Arctică”. Această misiune are ca obiectiv principal consolidarea securității regionale și sprijinirea eforturilor de apărare colectivă în zona arctică, o regiune de o importanță strategică tot mai mare pe harta geopolitică actuală. […] Articolul Premieră militară: Slovenia trimite ofițeri în Groenlanda pentru operațiunea NATO „Reziliență Arctică” apare prima dată în PS News.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.