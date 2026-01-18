Victor Ponta vine luni la Puterea Știrilor. Transmisiune LIVE pe Facebook, Youtube și X

17:30

Cei care sunt aproape de vârsta standard de pensionare, dar nu au stagiul minim necesar de cotizare caută să cumpere ani de vechime în muncă. Au voie cel mult șase. În fiecare an, aproximativ 6.000-7.000 de oameni îşi cumpără ani de vechime pentru pensie. Cei mai mulți dintre cei care apelează la această soluție cumpără […]