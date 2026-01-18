Ce pensie are Traian Băsescu după recalculare. Fostul președinte câștiga 2.950 de lei, dar suma s-a mărit brusc

11:10

Călin Georgescu revine cu un mesaj video adresat susținătorilor săi, subliniind dificultățile cotidiene ale românilor și importanța păstrării conștiinței naționale. El îl evocă pe Mihai Eminescu ca un reper moral esențial în aceste vremuri grele. Călin Georgescu a transmis un mesaj video în care abordează problemele cu care se confruntă mulți români, precum facturile, frigul