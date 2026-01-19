Ministrul muncii îngroapă creșterea pensiilor pentru pensionarii cu grupe de muncă. De ce nu va schimba legea?

Newsweek.ro, 19 ianuarie 2026 06:10

Ministrul muncii, Florin Manole, a făcut ieri seară un anunț foarte important pentru toți pensionari...

Acum 30 minute
06:10
Ministrul muncii, Florin Manole, a făcut ieri seară un anunț foarte important pentru toți pensionari...
Acum 12 ore
21:30
Ministrul muncii anunță ce ajutoare la pensie primesc pensionarii în 2026. Cine are cel mai mult de suferit? Newsweek.ro
Pensionarii vor avea un an greu în acest an. Pensiile nu au fost indexate la 1 ianuarie cu 7%, valoa...
20:50
Iranul analizează restabilirea treptată a accesului la Internet după întreruperea pe timpul protestelor Newsweek.ro
Puterea iraniană ia în calcul duminică să ”restabilească treptat” accesul la Internet, după o tăiere...
20:40
Generalul Alexus Grynkewich, comandantul forțelor Aliate din Europa, efectuează o vizită de lucru la Cincu Newsweek.ro
Comandantul suprem al forţelor Aliate din Europa (SACEUR), generalul Alexus G. Grynkewich, se va afl...
20:20
David Popovici face senzație la Otopeni! A împlinit un vis și i-a inspirat pe tinerii înotători Newsweek.ro
David Popovici şi-a împlinit un vis în acest weekend, la Otopeni având loc Sprint With The Stars, ev...
20:10
Descoperire șocantă în Africa: un loc de înmormântare „ciudat”, mai vechi decât orice se știa până acum Newsweek.ro
Arheologii au descoperit cel mai vechi sit de incinerare african cunoscut la poalele Muntelui Hora, ...
19:50
Iarna adevărată lovește România! Ger năprasnic și cod galben în toată țara Newsweek.ro
Anul acesta, luna ianuarie își confirmă numele de gerar. Este iarnă ca la carte în România. După zil...
19:40
Locul unde nimeni nu mai trăiește: arhipelagul scoțian izolat, inclus în topul zonelor „bântuite” Newsweek.ro
Un arhipelag scoțian abandonat, situat la 160 de km de continent, găzduiește cele mai impresionante ...
19:40
Expert zice care pensionari pierd bani la pensie după schimbarea calculului la vechimea în muncă. Ce au lucrat Newsweek.ro
Newsweek a relatat și a explicat modul în care se schimbă calculul vechimii în muncă. Zilele lucrate...
19:20
Incendiu puternic la Universitatea din Oradea. Laboratoare distruse complet, intervenție de urgență Newsweek.ro
Un incendiu de amploare s-a produs, duminică, într-o clădire a Universităţii Oradea, fiind distruse ...
19:10
Companiile aeriene înăspresc acum regulile privind bagajele de mână. Ce nu mai putem avea în geantă? Newsweek.ro
Mai multe companii aeriene și-au înăsprit recent regulile privind bateriile externe și țigările elec...
18:50
10 euro pe pachet! Acestea sunt noile prețuri la țigări în Europa. În cât timp vor costa 50 lei și în România? Newsweek.ro
Începând cu 19 ianuarie 2026, prețurile țigărilor în Austria vor crește semnificativ – multe sortime...
18:40
Sistemul de frontiere al UE intră în vigoare – mii de intrări oprite. Zeci de mii de puncte de control în UE Newsweek.ro
Gata cu ștampile, ci cu amprente digitale și scanări faciale: Odată cu noul sistem de intrare/ieșire...
18:20
Aurul a explodat la un nou record! Este acum momentul perfect să vinzi și să faci profit? Newsweek.ro
Prețul aurului tocmai a atins un nou record. Cei care vor să fie inteligenți au acum mai multe oport...
18:20
Planul „Consiliul Păcii” pentru Ucraina al lui Trump costă 1.000.000.000$ de aliat Newsweek.ro
Oficialii americani au propus ideea extinderii „Consiliului de Pace” din Gaza pentru a include și al...
18:10
Păianjenul Nosferatu și alți monștri vor apărea în 2026 în Europa. Ce șanse sunt să fie și în România? Newsweek.ro
De la țânțari tigru la viermi plați: Ca urmare a schimbărilor climatice, tot mai multe specii de ani...
Acum 24 ore
17:20
VIDEO Turcia lansează transportorul de trupe complet electric. Blindatul trece neobservat pe câmpul de luptă Newsweek.ro
Ministerul Apărării Naționale din Turcia a livrat primul transportor blindat electric E-ZPT produs î...
17:00
Cum să scapi definitiv de ciuperca care provoacă mătreață. Trucul ieftin care elimină mătreața după spălare Newsweek.ro
Mătreața nu este doar un inconvenient estetic, ci un semnal că scalpul tău are nevoie de atenție. De...
16:40
Cum să speli corect pernele la mașina de spălat fără să le strici? Vezi la cât timp trebuie spălate Newsweek.ro
Cei mai mulți dintre noi avem obiceiul de a ne spăla fețele de pernă în fiecare săptămână, dar perne...
16:10
Ce impozit plătești dacă închiriezi casa sau apartamentul? Ce amendă iei dacă o faci la negru? Newsweek.ro
Guverbul a schimbat normele prin care impozitează apartamentele, casele, terenurile și mașinile pent...
15:50
S-a vândut încă o clădire istorică din centrul Iașului, de pe strada Lăpușneanu. CIne a cumpărat? Newsweek.ro
Clădirea istorică Romtelecom de pe strada Lăpușneanu, situată lângă Biserica Banu și Terasa Corso, a...
15:30
Ce sancțiuni vrea să ceară Macron dacă Trump va majora taxele vamale pentru mai multe țări europene Newsweek.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron, care va fi "întreaga zi în contact cu omologii săi europeni", ...
15:20
De ce au protestat fermierii ieșeni în vestul județului, blocând DN2? Newsweek.ro
Fermier din Iași, despre protestul care a cuprins țara: mișcarea a fost împinsă în zona politică, de...
15:10
Horoscop 3 zodii care vor avea o săptămână fantastică. Energia astrologică explodează Newsweek.ro
Horoscop ianuarie După 18 ianuarie 2026, viața începe în sfârșit să se îmbunătățească pentru trei se...
15:00
„Să fiți pregătiți pentru încă 2-3 ani dificili!”. Ce le-a spus Bolojan primarilor ieșeni Newsweek.ro
La fel ca astă-vară, precedenta sa vizită la Iași, premierul Ilie Bolojan a trecut vineri ca vântul ...
14:50
Cum poți să scazi factura la energia electrică cu 35%. Nu este deloc complicat Newsweek.ro
Consumatorii casnici care plătesc facturi mai mari la energie electrică ar putea diminua costurile c...
14:20
Programul-pilot de vaccinare antigripală în farmacii devine serviciu permanent. Ce rol vor avea farmaciile? Newsweek.ro
În 2023 a demarat un program-pilot de vaccinare antigripală în farmacii, după intrarea în vigoare a ...
14:20
Ce i-a spus Meloni lui Trump despre majorarea tarifelor vamale ca presiune pentru controlul Groenlandei Newsweek.ro
Şefa guvernului italian Giorgia Meloni i-a adus la cunoştinţă preşedintelui american punctul său de ...
14:10
Atacuri ruseşti la Harkov şi Sumî. Cel puţin un mort şi patru răniţi, inclusiv un copil Newsweek.ro
Cel puţin o femeie a fost ucisă la Harkov, iar pateu persoane au fost rănite la Sumî, în bombardamen...
14:10
Un an vechime la pensie va costa mai mult din 2026, chiar dacă pensiile sunt înghețate. Care va fi noul preț? Newsweek.ro
Veste proastă pentru toți pensionarii. Un an vechime va fi mai scump de la 1 iulie 2026 atunci când ...
13:30
Un nepalez a salvat o fată de cinci ani care a căzut în lacul din Parcul Romanescu, din Craiova Newsweek.ro
Un nepalez este salvatorul fetei de cinci ani care a căzut în lacul din Parcul Nicolae Romanescu din...
13:10
Peste 150 de persoane, salvate de pe munte în ultimele 24 de ore. Recomandări de la salvamontiști Newsweek.ro
Echipele Salvamont din întreaga țară au intervenit pentru salvarea a 156 de persoane aflate în dific...
12:50
Meteo. Nu scăpăm de frig. Din seara zilei de 19 ianuarie, gerul cuprinde toată ţara Newsweek.ro
Meteorologii au prelungit până joi dimineaţă atenţionările de ger. Conform prognozei făcute publice ...
12:30
Explozie într-un bloc din Buzău. O persoană a fost rănită Newsweek.ro
Pompierii buzoieni intervin, duminică, în urma unei explozii produse într-un bloc de pe Aleea Indust...
12:10
Vacanța de schi cu copilul, pe Valea Prahovei ori în Poiana Brașov? Cel mai „ieftin”, 1.700 lei/zi Newsweek.ro
Prețurile au luat-o complet razna. Dacă părinții se gândesc să meargă în vacanța de schi cu copilul ...
11:50
Economist zice că pensiile și salariile nu se vor mai putea plăti. „Lipsesc 50.000.00.000€”. Pe ce se bazează? Newsweek.ro
Un economist pretinde că pensiile și salariile nu se vor mai putea fi plătite în anul 2026. El anunț...
11:50
David Popovici a pierdut pariul. Cât trebuie să-i plătească lui Alexandru? Newsweek.ro
David Popovici a pierdut un paricu pe care l-a făcut cu Alexandru, colegul său de antrenament. Cei d...
11:30
Nicușor Dan, invitat de Donald Trump în „Consiliul de Pace” pentru Ucraina. Scrisoarea primită din SUA Newsweek.ro
România a fost invitată oficial să participe la Consiliul de Pace pentru Ucraina. Președintele Nicuș...
11:20
Pulovere curate ca noi, fără spălare: trucul simplu pe care nu-l știai. Îl poți folosi doar iarna Newsweek.ro
În nordul îndepărtat, un vechi truc de iarnă își face apariția. Poți folosi zăpadă proaspătă pentru ...
11:07
Nou atac cu drone rusești lângă granița României. Două F-16 au fost pregătite de misiune dar au rămas la sol Newsweek.ro
Locuitorii din nordul judeţului Tulcea au primit mesaj RO-Alert după un nou atac cu drone asupra por...
10:40
Alertă nouă de frig puternic, de la meteorologi. Gerul cuprinde toataă țara. Temperaturi de -20 grade Celsius Newsweek.ro
Meteorologii au emis o nouă alertă de frig puternic. Începând de luni, gerul va cuprinde toata țara,...
10:30
De ce plătesc românii energie electrică scumpă? Explicația expertului: Răspunsul este psihologic. Le e frică Newsweek.ro
Românii plătesc energie electrică scumpă. Expertul în energie Dumitru Chisăliță spune că mulți ar fi...
10:20
Bucătăria românească, printre cele mai bune 100 din lume. Mujdei, sarmale, magiun - preferatele turiștilor Newsweek.ro
România se poate mândri cu una dintre cele mai bune bucătării din lume. Preparate deja celebre, prec...
10:10
Sfârșitul „erei cărbunelui”, după peste 250 de ani. Cehia închide ultima mină de cărbune superior Newsweek.ro
„Era cărbunelui” se aproprie cu pași repezi de sfârșit, după peste 250 de ani. Cehia închide ultima ...
09:50
FOTO Carambol mortal, cu 4 mașini, pe o șosea din Arad. Un mort și 5 răniți Newsweek.ro
Un carambol mortal, încare au fost implicate 4 mașini, a avut loc, în această dimineață, pe o șosea ...
09:40
VIDEO Paula Seling, criticată masiv după ce a spus „Maladieţ, Moldova!” în finala Eurovision. Reacția artistei Newsweek.ro
Cântăreața româncă Paula Seling, membră a juriului Eurovision, a gafat la finala din Republica Moldo...
09:20
Protestele împotriva agenților ICE din Minnesota: Trump amenință cu Legea Insurecţiei și 1.500 de soldați Newsweek.ro
De câteva zile, în statul american Minnesota și mai ales în orașul Minneapolis au loc proteste împot...
08:50
Atenție! Pericol de îngheț, pe lacuri și acumulări de apă. Sfaturile specialiștilor DSU Newsweek.ro
România îngheață la propriu. Iar specialiștii DSU atrag atenția asupra pericolului de îngheț pe lacu...
08:40
VIDEO Cum arată racheta uriașă SLS pregătită de NASA pentru Artemis II, prima misiune pe Lună după 50 de ani Newsweek.ro
NASA pregătește lansarea Artemis II, prima sa misiune pe Lună după o pauză de peste 50 de ani, cu aj...
08:10
De ce să renunți la dușul fierbinte după ce ai intrat în casă? Rutina greșită care te poate îmbolnăvi iarna Newsweek.ro
Dușul fierbinte imediat după ce ai intrat în casă, pe timp de iarnă, poate slăbi mecanismele natural...
