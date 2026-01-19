Bulgaria menține cele mai mici prețuri la energia electrică din UE. România, la polul opus. Minim 1,07 lei/kwh
Newsweek.ro, 19 ianuarie 2026 12:20
Ministrul Energiei, Jecho Stankov, a respins ferm afirmațiile fostului ministru de finanțe, Asen Vas...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 5 minute
12:40
Washington Post: Kremlinul, tot mai izolat. Politica haotică a lui Trump a erodat autoritatea lui Putin # Newsweek.ro
Autoritatea lui Vladimir Putin este în declin atât intern, cât și extern, pe fondul războiului de uz...
Acum 30 minute
12:20
Judecători cu 20.000 lei salariu nu au redactat 2.000 hotărârâri judecătorești în termenul legal. Ce au pățit? # Newsweek.ro
Inspecția Judiciară a decis să penalizeze mai mulți judecători care nu au redactat în termen mii de ...
12:20
Bulgaria menține cele mai mici prețuri la energia electrică din UE. România, la polul opus. Minim 1,07 lei/kwh # Newsweek.ro
Ministrul Energiei, Jecho Stankov, a respins ferm afirmațiile fostului ministru de finanțe, Asen Vas...
Acum o oră
12:10
Averea miliardarilor, la nivel record. 12 persoane deţin mai mulţi bani decât circa 4.000.000.000 de oameni # Newsweek.ro
Cele mai bogate 12 persoane din lume deţin mai mulţi bani decât circa 4.000.000.000 de oameni, indic...
11:50
Un indian salveză o fetiță și le închide gura lui George Simion și AUR care au instigat contra „străinilor” # Newsweek.ro
Lecția indianului erou care a oprit propaganda AUR împotriva muncitorilor străini. Extremistul AUR, ...
Acum 2 ore
11:40
1.293 de morți, în România, în accidente auto, în 2025. Cu 12,5% mai puțini ca în 2024. Motivul? Autostrăzile # Newsweek.ro
Cu 1.293 de morți în accidente auto în 2025, România rămâne „campioană” europeană la acest capitol. ...
11:20
VIDEO Poliția din Suedia nu mai vrea mașini electrice:„Dacă conduci cu viteză, nu parcurgi mai mult de 150 km” # Newsweek.ro
Poliția din Suedia renunță, cel puțin pentru moment, la planul de a trece la mașini de intervenție r...
11:10
MAE a solicitat autorităților spaniole date despre posibile victime în accidentul feroviar. Ce știm până acum? # Newsweek.ro
MAE s-a autosesizat în cazul accidentului feroviar din Spania şi a cerut autorităţilor spaniole info...
11:00
Mesajul lui Nicușor Dan după accidentul feroviar din Spania: „Am fost profund întristat” # Newsweek.ro
Nicuşor Dan a transmis un mesaj de condoleanțe Majestăţii Sale Regelui şi poporului spaniol după acc...
10:50
Alertă de ger în România. Ministrul Energiei a convocat Comandamentul Energetic Național # Newsweek.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a convocat luni după-amiaza Comandamentul Energetic Național, la se...
Acum 4 ore
10:40
Ce pensie are Traian Băsescu? Fostul președinte a recunoscut: „Era ridicolă. Mi se pare că s-a mărit brusc” # Newsweek.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a dezvăluit ce pensie are în prezent. El a afirmat că suma pe care ...
10:30
O escrocherie „invizibilă”, pe WhatsApp. Aplicația funcționează normal dar altcineva citește mesajele # Newsweek.ro
O nouă metodă de phishing, extrem de greu de detectat, circulă în prezent și face victime. Atacatori...
10:20
Noi probleme în industria auto. Un gigant furnizor de piese de schimb închide o fabrică importantă # Newsweek.ro
Problemele de pe piața auto. Un important furnizor de piese de schimb își închide fabrica din German...
10:10
Lunea Albastră: Este sau nu 19 ianuarie cea mai deprimantă zi din 2026? Care e adevărul? # Newsweek.ro
Se spune că Lunea Albastră este cea mai deprimantă zi a anului și se presupune că se bazează pe calc...
10:00
Trump acuză Danemarca și promite să „rezolve” problema „amenințării ruse” din Groenlanda # Newsweek.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că Danemarca nu a reușit să contracareze „amen...
09:40
Criza Groenlandei. Meloni îl avertizează pe Trump: „Tarifele suplimentare împotriva Europei sunt o eroare” # Newsweek.ro
Șefa guvernului italian, Giorgia Meloni, a calificat duminică drept „o eroare” amenințarea președint...
09:30
Până când trebuie să plătești taxele și impozitele, ca să ai o reducere de 10%? Cum faci cont pe ghișeul.ro? # Newsweek.ro
Până când trebuie să plătești taxele și impozitele, ca să ai o reducere de 10%? Sunt trei metode pri...
09:10
Gabriel Biriș: Cheltuielile cu pensiile și salariile sunt 92% din încasările statului. De ce e „scandalos”? # Newsweek.ro
Expertul finanșist Gabriel Biriș spune că s-a ajuns într-o situație scandaloasă în careaproape toat...
09:10
Alternativa „ONU” al lui Trump, primită cu reticență de guvernele lumii. Ungaria, singura țară care a acceptat # Newsweek.ro
Guvernele din întreaga lume au reacționat cu prudență față de inițiativa lui Donald Trump privind în...
09:00
Victorie uriașă pentru Dinamo în Superliga. „Câinii roșii”, la un singur punct de liderul Rapid București # Newsweek.ro
Dinamo București a obținut o victorie extrem de importantă în lupta pentru titlu, impunându-se cu 1-...
08:50
Venitul minim de incluziune va fi virat mâine în conturi. Ce sume primesc beneficiarii? # Newsweek.ro
Mâine, 20 ianuarie, va fi virat venitul minim de incluziune, destinat să ajute oamenii nevoiași și f...
Acum 6 ore
08:30
Marius Lazurca evită un răspuns clar: „Nu pot confirma, nici infirma” o posibilă ofertă pentru șefia SRI - SIE # Newsweek.ro
Consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius Lazurca, a declarat că nu poate confirm...
08:30
Coliziune „complet ciudată” în Spania: două trenuri de mare viteză s-au izbit în Cordoba. Zeci de morți # Newsweek.ro
Accidentul feroviar cu zeci de morți și răniți, în sudul Spaniei, după ce două trenuri de mare vitez...
08:20
Bogații devin mai bogați ca niciodată: averea miliardarilor explodează în 2025 și „amenință democrația” # Newsweek.ro
Averea miliardarilor a atins un nivel record în 2025, „subminând libertatea politică” şi alimentând ...
08:10
Alertă majoră în Cluj: fabrică de polistiren cuprinsă de flăcări, nouă autospeciale ISU trimise de urgenţă # Newsweek.ro
Un incendiu a izbucnit, duminică seară, la o fabrică de prelucrare a polistirenului, în judeţul Cluj...
08:00
Pensiile militare, următorul scandal în PSD-PNL-USR. Ministrul muncii se opune creșterii vârstei de pensioare # Newsweek.ro
Premierul Bolojan și ministrul Apărării au anunțat că vor să crească vârsta de pensionare a militari...
07:50
Lovitură de imagine la Davos: România trimite cea mai mare delegaţie guvernamentală din toate timpurile # Newsweek.ro
România va participa la ediţia din 2026 a Forumului Economic Mondial de la Davos cu cea mai consiste...
07:40
Forța SUA care va da jos regimul de la Teheran e pe drum. Președintele Iranului declară „război total” # Newsweek.ro
SUA trimit avioane cargo și două portavioane în Orientul Mijlociu, coordonându-se îndeaproape cu Isr...
07:30
Trucul care topește gheața mai repede decât sarea. Adaugi și detergent pentru vase în amestec # Newsweek.ro
O alunecare se poate produce într-o clipă, chiar și atunci când totul pare sigur. Un truc simplu, fă...
07:20
Cum scapi de condensul de la ferestre cu un articol de uz casnic pe care îl ai în baie. Îl folosesc bărbații # Newsweek.ro
Condensul de pe ferestre este o problemă frecventă iarna, dar un truc simplu și ieftin, folosit un o...
07:10
Horoscop 20 ianuarie. Luna în Vărsător îi face geloși pe Săgetători. Balanțele, zi cu certuri de la bani # Newsweek.ro
Horoscop 20 ianuarie. Luna în Vărsător îi face geloși pe Săgetători. Balanțele au parte de o zi cu c...
Acum 8 ore
06:10
Ministrul muncii îngroapă creșterea pensiilor pentru pensionarii cu grupe de muncă. De ce nu va schimba legea? # Newsweek.ro
Ministrul muncii, Florin Manole, a făcut ieri seară un anunț foarte important pentru toți pensionari...
Acum 24 ore
21:30
Ministrul muncii anunță ce ajutoare la pensie primesc pensionarii în 2026. Cine are cel mai mult de suferit? # Newsweek.ro
Pensionarii vor avea un an greu în acest an. Pensiile nu au fost indexate la 1 ianuarie cu 7%, valoa...
20:50
Iranul analizează restabilirea treptată a accesului la Internet după întreruperea pe timpul protestelor # Newsweek.ro
Puterea iraniană ia în calcul duminică să ”restabilească treptat” accesul la Internet, după o tăiere...
20:40
Generalul Alexus Grynkewich, comandantul forțelor Aliate din Europa, efectuează o vizită de lucru la Cincu # Newsweek.ro
Comandantul suprem al forţelor Aliate din Europa (SACEUR), generalul Alexus G. Grynkewich, se va afl...
20:20
David Popovici face senzație la Otopeni! A împlinit un vis și i-a inspirat pe tinerii înotători # Newsweek.ro
David Popovici şi-a împlinit un vis în acest weekend, la Otopeni având loc Sprint With The Stars, ev...
20:10
Descoperire șocantă în Africa: un loc de înmormântare „ciudat”, mai vechi decât orice se știa până acum # Newsweek.ro
Arheologii au descoperit cel mai vechi sit de incinerare african cunoscut la poalele Muntelui Hora, ...
19:50
Anul acesta, luna ianuarie își confirmă numele de gerar. Este iarnă ca la carte în România. După zil...
19:40
Locul unde nimeni nu mai trăiește: arhipelagul scoțian izolat, inclus în topul zonelor „bântuite” # Newsweek.ro
Un arhipelag scoțian abandonat, situat la 160 de km de continent, găzduiește cele mai impresionante ...
19:40
Expert zice care pensionari pierd bani la pensie după schimbarea calculului la vechimea în muncă. Ce au lucrat # Newsweek.ro
Newsweek a relatat și a explicat modul în care se schimbă calculul vechimii în muncă. Zilele lucrate...
19:20
Incendiu puternic la Universitatea din Oradea. Laboratoare distruse complet, intervenție de urgență # Newsweek.ro
Un incendiu de amploare s-a produs, duminică, într-o clădire a Universităţii Oradea, fiind distruse ...
19:10
Companiile aeriene înăspresc acum regulile privind bagajele de mână. Ce nu mai putem avea în geantă? # Newsweek.ro
Mai multe companii aeriene și-au înăsprit recent regulile privind bateriile externe și țigările elec...
18:50
10 euro pe pachet! Acestea sunt noile prețuri la țigări în Europa. În cât timp vor costa 50 lei și în România? # Newsweek.ro
Începând cu 19 ianuarie 2026, prețurile țigărilor în Austria vor crește semnificativ – multe sortime...
18:40
Sistemul de frontiere al UE intră în vigoare – mii de intrări oprite. Zeci de mii de puncte de control în UE # Newsweek.ro
Gata cu ștampile, ci cu amprente digitale și scanări faciale: Odată cu noul sistem de intrare/ieșire...
18:20
Aurul a explodat la un nou record! Este acum momentul perfect să vinzi și să faci profit? # Newsweek.ro
Prețul aurului tocmai a atins un nou record. Cei care vor să fie inteligenți au acum mai multe oport...
18:20
Oficialii americani au propus ideea extinderii „Consiliului de Pace” din Gaza pentru a include și al...
18:10
Păianjenul Nosferatu și alți monștri vor apărea în 2026 în Europa. Ce șanse sunt să fie și în România? # Newsweek.ro
De la țânțari tigru la viermi plați: Ca urmare a schimbărilor climatice, tot mai multe specii de ani...
17:20
VIDEO Turcia lansează transportorul de trupe complet electric. Blindatul trece neobservat pe câmpul de luptă # Newsweek.ro
Ministerul Apărării Naționale din Turcia a livrat primul transportor blindat electric E-ZPT produs î...
17:00
Cum să scapi definitiv de ciuperca care provoacă mătreață. Trucul ieftin care elimină mătreața după spălare # Newsweek.ro
Mătreața nu este doar un inconvenient estetic, ci un semnal că scalpul tău are nevoie de atenție. De...
16:40
Cum să speli corect pernele la mașina de spălat fără să le strici? Vezi la cât timp trebuie spălate # Newsweek.ro
Cei mai mulți dintre noi avem obiceiul de a ne spăla fețele de pernă în fiecare săptămână, dar perne...
