Departamentul Apărării SUA pregăteşte 1500 de soldaţi pentru desfăşurare în Minnesota
Bursa, 19 ianuarie 2026 07:30
Departamentul Apărării Statelor Unite a ordonat unor militari în serviciul activ din Alaska să se pregătească pentru o eventuală desfăşurare în statul Minnesota, unde au loc proteste ample împotriva deportărilor impuse de guvernul federal, au declarat duminică doi oficiali pentru Reuters.
• • •
Alte ştiri de Bursa
Acum 30 minute
07:30
Pieţele financiare internaţionale intră într-o nouă fază de volatilitate după ce preşedintele american Donald Trump a anunţat posibile tarife suplimentare pentru mai multe state europene, în contextul disputei privind Groenlanda, relatează Reuters.
07:30
Elon Musk solicită despăgubiri cuprinse între 65,5 şi 109,4 miliarde de dolari de la OpenAI şi între 13,3 şi 25,1 miliarde de dolari de la Microsoft, susţinând că cele două companii au obţinut and #8222;câştiguri necuvenite and #8221; ca urmare a sprijinului său iniţial, potrivit unui document depus la un tribunal federal din SUA, relatează CNBC.
07:30
Departamentul Apărării Statelor Unite a ordonat unor militari în serviciul activ din Alaska să se pregătească pentru o eventuală desfăşurare în statul Minnesota, unde au loc proteste ample împotriva deportărilor impuse de guvernul federal, au declarat duminică doi oficiali pentru Reuters.
Acum o oră
07:20
Populaţia Chinei a scăzut pentru al patrulea an consecutiv în 2025, rata natalităţii atingând un minim istoric, arată datele oficiale publicate luni, potrivit Reuters.
Acum 2 ore
06:50
David Popovici şi-a împlinit un vis în acest weekend, la Otopeni având loc Sprint With The Stars, eveniment la care tinerii înotători au şansa să întâlnească mari campioni şi că concureze alături de ei.
06:40
Echipa naţională a Senegalului a învins duminică seara, la Rabat, scor 1-0 după prelungiri, reprezentativa Marocului, în finala Cupei Africii pe Naţiuni, cucerind trofeul.
Acum 8 ore
00:00
Fostul preşedinte al UEFA, Michel Platini, a lansat un atac extrem de dur la adresa actualului preşedinte al FIFA, Gianni Infantino, pe care îl acuză că a concentrat puterea şi a diminuat democraţia internă a forului fotbalistic mondial.
00:00
Enciclopedia online Wikipedia a anunţat, săptămâna trecută, cu ocazia împlinirii a 25 de ani de existenţă, încheierea unor acorduri comerciale în valoare de milioane de dolari cu mai multe companii importante din sectorul tehnologic.
00:00
Ministerul Culturii a anunţat că face demersurile pentru achiziţionarea corespondenţei dintre Veronica Micle şi Mihai Eminescu, un fond documentar de importanţă majoră pentru patrimoniul cultural românesc.
00:00
Ariane 6, lansare strategică pentru Europa: racheta va trimite pe orbită sateliţii Amazon Leo # Bursa
Racheta spaţială europeană Ariane 6 urmează să fie lansată pe 12 februarie de la Centrul Spaţial Kourou din Guyana Franceză, într-o misiune care va plasa pe orbita joasă a Pământului 32 de sateliţi ai constelaţiei Amazon Leo, proiect dezvoltat de grupul american Amazon, fondat de miliardarul Jeff Bezos.
00:00
BNR a afişat, vineri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care s-a menţinut la 5,65%.
00:00
Euro s-a apreciat, vineri, cu 0,44 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0907 lei/euro.
00:00
National Stock Exchange of India Ltd. (NSE), cea mai mare bursă de valori din India, intenţionează să depună până la sfârşitul lunii martie proiectul de prospect pentru listarea sa mult aşteptată, spun surse citate de Reuters.
00:00
Bank of America Corp. a raportat rezultate solide pentru ultimul trimestru din 2025, cu o creştere de 12% a profitului net şi un avans de 18% al câştigului pe acţiune, însă acţiunile băncii au fost sub presiune, pe fondul îngrijorărilor macroeconomice şi al propunerilor de reglementare în domeniu, potrivit Departamentului de Analiză al https://tradeville.ro/?utm_source=bursaro and utm_medium=media and utm_campaign=treviqTradeVille.
00:00
Romanii renunţă la investiţiile speculative din Dubai; Strategia lor în EAU - relocarea şi achiziţiile prin ipotecă # Bursa
*(Interviu cu Cristina Stoian, CEO Simple Choices)Reporter: Cum a evoluat cererea venită din partea clienţilor români pentru imobiliarele din Emiratele Arabe Unite şi care este trendul vânzărilor către aceştia?Cristina Stoian: În 2025, au existat mult mai multe cereri din partea românilor care au trecut la nivelul următor şi nu doar investesc, dar se şi mută în Emiratele Arabe Unite, alegând nu numai Dubai-ul pentru investiţii, ci mai nou şi Abu Dhabi.
00:00
Parlamentul European are, în aceste zile, una dintre cele mai tensionate şi încărcate sesiuni din ultimii ani, în care se intersectează o nouă moţiune de cenzură împotriva Comisiei Europene, controversatul acord UE-Mercosur, relaţia tot mai complicată cu Statele Unite, revendicările fostului preşedinte Donald Trump privind Groenlanda, sprijinul financiar masiv pentru Ucraina şi repoziţionarea strategică a Uniunii într-un context geopolitic tot mai instabil.
00:00
Prosumatorii vor putea împărţi surplusul de electricitate produs din surse regenerabile cu alţi consumatori, gratuit sau contra cost, pe baza unor acorduri directe, potrivit unui proiect de ordonanţă de urgenţă pus în dezbatere public de Ministerul Energiei la finalul săptămânii trecute.
00:00
* Marcel Murgoci, Estinvest: and #8221;Nevoia statului de bani poate avea un efect pozitiv asupra ratei de distribuire a dividendelor la societăţile deţinute majoritar de acesta and #8221;* Irina Răilean, Mosaiq8: and #8221;Sectorul energetic rămâne unul dintre pilonii pieţei de capital româneşti în 2026, cu perspective solide susţinute de liberalizarea pieţelor şi de îmbunătăţirea cadrului de funcţionare and #8221;* Mihai Căruntu, AAFBR: and #8221;Principalele acţiuni de dividende vor rămâne Hidroelectrica şi OMV Petrom, fiind de aşteptat ca dividendele predictibile să susţină cotaţiile bursiere ale acestor companii în 2026 and #8221;* and #8221;O provocare majoră pentru investitorii de la BVB o reprezintă companiile de utilităţi reglementate, care au înregistrat în 2025 creşteri ale capitalizării cu totul atipice and #8221;, consideră vicepeşedintele AAFBR
00:00
* FMI: Ţările avansate sunt aşteptate să înregistreze creşteri sub media globalăPieţele emergente par pregătite să impulsioneze creşterea economiei mondiale anul acesta, în timp ce multe ţări avansate sunt aşteptate să înregistreze un avans inferior mediei globale, condorm raportului Perspectivele Economice Mondiale publicat în octombrie 2025 de Fondul Monetar Internaţional (FMI), care oferă previziuni actualizate privind dinamica PIB-ului real în 2026.
00:00
*Reprezentanţii companiei susţin că listarea va duce la accelerarea investiţiilor şi promit o politică atractivă privind dividendeleElectro-Alfa International, unul dintre cei mai importanţi jucători români din industria echipamentelor electrice şi a proiectelor energetice integrate, a făcut pasul decisiv spre piaţa de capital şi a anunţat oficial, în cadrul unei conferinţe de presă, intenţia de listare la Bursa de Valori Bucureşti, printr-o majorare de capital social care ar putea duce la un free-float de aproximativ 35%.
00:00
Acordul UE-Mercosur este inutil - Europa nu este competitivă în raport cu China şi SUA, pe piaţa sud-americană # Bursa
Implicaţiile acordului dintre UE şi organizaţia Mercosur (Argentina, Bolivia, Brazilia, Paraguay şi Uruguay) au generat discuţii aprinse mai ales din punct de vedere al impactului asupra agriculturii din UE, în special din punct de vedere al standardelor de siguranţă alimentară şi a capacităţii producătorilor locali de a rezista în faţa unor producătorilor sud-americani, care pot avea până la patru recolte pe an.
00:00
* BET-FI a depăşit pragul de 100.000 de puncte
Acum 12 ore
22:20
O reuniune de urgenţă a ambasadorilor Uniunii Europene a început la ora 18:00 la Bruxelles, după anunţul lui Donald Trump privind taxele vamale legate de Groenlanda, a relatat Digi24.
22:10
O reuniune de urgenţă a ambasadorilor Uniunii Europene a început la ora 18:00 la Bruxelles, după anunţul lui Donald Trump privind taxele vamale legate de Groenlanda, a relatat Digi24.
22:00
O reuniune de urgenţă a ambasadorilor Uniunii Europene a început la ora 18:00 la Bruxelles, după anunţul lui Donald Trump privind taxele vamale legate de Groenlanda, a relatat Digi24.
21:50
Ţările membre ale Uniunii Europene ar putea aplica Statelor Unite taxe vamale în valoare de 93 de miliarde de euro ca retorsiune faţă de taxele vamale cu care a ameninţat preşedintele Donald Trump aliaţii din NATO care se opun intenţiilor sale de anexare a Groenlandei, scrie duminică ziarul Financial Times, citat de Reuters.
21:10
and #8222;NATO islamic and #8221; aflat la început de drum ar putea în curând să se concentreze pe Somaliland # Bursa
Cererea ministrului somalez al Apărării ca Arabia Saudită să îşi repete campania sud-yemenită în Somaliland, coroborată cu rapoartele despre iminenta alianţă a celor două ţări cu Egiptul, care l-ar include astfel de facto pe aliatul lor eritreean, sugerează cu tărie că ceva important s-ar putea pregăti în curând, relatează Bloomberg.
21:10
Preşedintele AUR, George Simion, anunţă lansarea, pe 24 ianuarie, a programului pilot 'Înapoi Acasă', dedicat românilor din Diaspora.
21:00
and #8222;Consiliul de pace and #8221; al lui Trump pentru Gaza: Ce oficiali arabi au fost numiţi, invitaţi? # Bursa
Preşedintele american Donald Trump a anunţat crearea unui and #8222;Comitet Naţional pentru Administrarea Gazei and #8221; şi a unui and #8222;Consiliu pentru Pace and #8221; ca parte a celei de-a doua faze a and #8222;planului în 20 de puncte pentru a pune capăt conflictului din Gaza and #8221;, a transmis Casa Albă.
20:40
and #8222;NATO islamic and #8221; aflat la început de drum ar putea în curând să se concentreze pe Somaliland # Bursa
Cererea ministrului somalez al Apărării ca Arabia Saudită să îşi repete campania sud-yemenită în Somaliland, coroborată cu rapoartele despre iminenta alianţă a celor două ţări cu Egiptul, care l-ar include astfel de facto pe aliatul lor eritreean, sugerează cu tărie că ceva important s-ar putea pregăti în curând, relatează Bloomberg.
20:30
Trump doreşte o taxă de un miliard de dolari de la statele care doresc să se alăture Consiliului pentru Pace din Gaza # Bursa
Administraţia Trump solicită naţiunilor interesate să deţină un loc permanent în cadrul unui and #8222;Consiliu al Păcii and #8221; propus pentru Fâşia Gaza să angajeze o finanţare de cel puţin 1 miliard de dolari, transmite Bloomberg.
20:20
În Iran s-a redeschis parţial duminică accesul la internet, a informat organizaţia neguvernamentală Netblocks, specializată în monitorizarea securităţii informatice, printr-un mesaj preluat de AFP din reţelele sociale, transmite AFP.
19:50
Iranul ameninţă cu război după declaraţiile lui Trump despre un and #8222;nou lider and #8221; pentru Khamenei # Bursa
Preşedintele iranian Massoud Pezeshkian ameninţă duminică că orice atac care l-ar viza pe liderul suprem iranian Ali Khamenei, care deţine puterea în Iran, va fi o declaraţie de război, conform AFP.
19:50
Fostul preşedinte Traian Băsescu a afirmat că are o pensie de 11.000 de lei, dar că atunci când a ieşit la pensie, în noiembrie 2014, a avut 2950 de lei, news.ro.
19:10
Nicuşor Dan: Sunt îngrijorat de escaladarea declaraţiilor publice dintre partenerii şi aliaţii transatlantici # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan se arată and #39; and #39;profund îngrijorat and #39; and #39; de and #39; and #39;escaladarea declaraţiilor publice dintre partenerii şi aliaţii transatlantici and #39; and #39; cu privire la evoluţiile recente şi face apel la dialog.
19:10
Guvernele din întreaga lume au reacţionat prudent duminică faţă de invitaţia preşedintelui american Donald Trump de a se alătura iniţiativei sale numite Consiliul pentru Pace, consemnează Reuters.
Acum 24 ore
18:40
Irakul a anunţat duminică retragerea forţelor coaliţiei conduse de SUA de la bazele de pe întreg teritoriul irakian, cu excepţia regiunii autonomie Kurdistan din nord, transmite AFP.
18:10
Bursa de la Bucureşti a câştigat peste 24 miliarde de lei la capitalizare, în această săptămână # Bursa
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a câştigat 24,07 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 4,44%, în această săptămână, în timp ce valoarea tranzacţiilor cu acţiuni a crescut cu 328,7 milioane de lei, în comparaţie cu săptămâna anterioară.
17:50
Peste 200.000 de gospodării sunt private de energie în teritoriul ocupat de către Rusia în sudul Ucrainei, în urma unui atac al armatei ucrainene, anunţă duminică ocupaţia rusă, relatează AFP.
17:40
O echipă de recunoaştere în Groenlanda formată din 15 militari germani urma să revină duminică la Copenhaga, a declarat agenţiei dpa un purtător de cuvânt al forţelor armate.
17:30
Meloni anunţă la Seul că a vorbit cu Trump şi denunţă o and #8221;greşeală and #8221; în impunerea unor taxe vamale unor ţări europene # Bursa
Şefa Guvernului italian, Giorgia Meloni, a catalogat duminică drept and #8222;o greşeală and #8221; ameninţarea preşedintelui american Donald Trump de a impune suprataxe vamale unor state europene care se opun intenţiei sale de a dobândi Groenlanda, relatează AFP.
17:30
Autoritatea Vamală Română cumpără scanere pentru controlul bagajelor, de peste 6,7 milioane lei # Bursa
Autoritatea Vamală Română a lansat o procedură de licitaţie restrânsă pentru achiziţia de scanere cu raze X, destinate controlului bagajelor, în cadrul unui proiect de consolidare a capacităţii de control integrat, valoarea totală estimată a contractului fiind de 6,7 milioane lei, fără TVA.
16:50
Lia Olguţa Vasilescu: and #8221;Niciodată nu a fost atâta bătaie de joc din partea Guvernului faţă de administraţiile locale and #8221; # Bursa
Primarul municipiului Craiova, Olguţa Vasilescu, preşedintele Asociaţiei Municipiilor din România, susţine că niciodată administraţiile publice locale nu au fost tratate cu and #39; and #39;atâta bătaie de joc and #39; and #39; de Guvern cum se întâmplă acum, motiv pentru care primarii din toate partidele sunt nemulţumiţi de premierul Ilie Bolojan, nu numai cei social-democraţi
15:40
Fostul preşedinte Traian Băsescu nu crede că va rupe coaliţia de guvernare şi a explicat că PSD face and #8221;ce ştie mai bine and #8221; şi anume a adus ţara în această situaţie, din punct de vedere al deficitului, şi acum încearcă să dea impresia că altcineva este vinovat iar Guvernul face numai rele că încearcă să readucă situaţia macro-economică într-o situaţie acceptabilă
15:10
CNSP: Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică vor creşte anul acesta cu 0,8% # Bursa
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică ar urma să înregistreze anul acesta o creştere de 0,8% faţă de 2025, şi vor continua să se majoreze uşor în următorii trei ani, conform Prognozei 2025-2029, varianta de toamnă, a Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză
14:20
Peste 200.000 de gospodării au rămas fără curent electric în teritoriul ocupat de Rusia în sudul Ucrainei, după un atac al armatei ucrainene, au anunţat duminică autorităţile instalate de Moscova
13:20
Preşedintele american Donald Trump vrea noi lideri în Iran şi-l acuză pe liderul suprem iranian Ali Khamenei că este vinovat de and #8221;distrugerea totală a ţării sale and #8221;
12:40
Producţia de gaze naturale utilizabile a României a fost, în primele 11 luni din 2025, de 6,843 milioane tone echivalent petrol, cu 68.600 tep sub cea din perioada similară a anului trecut (minus 1%), conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică
11:30
România a fost invitată să devină membru al 'Consiliului pentru Pace and #8221; privind Ucraina, printr-o scrisoare adresată de preşedintele SUA Donald Trump preşedintelui Nicuşor Dan, a transmis Administraţia Prezidenţială
11:07
Comisia Europeană: Acordul comercial UE-Mercosur deschide noi oportunităţi pentru fermierii români # Bursa
În urma implementării Acordului comercial UE-Mercosur, actuale taxele vamale, de până la 55%, la produsele agroalimentare UE, vor fi eliminate, ajutând fermierii români să-şi majoreze exporturile în blocul comercial sud-american, se arată într-un document publicat pe site-ul Direcţiei Generale Comerţ a Comisiei Europene
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.