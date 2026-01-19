Cosmopolis a atras o investiţie de un milion de euro prin deschiderea restaurantului Hesburger în Cosmopolis Plaza

00:00

* Marcel Murgoci, Estinvest: and #8221;Nevoia statului de bani poate avea un efect pozitiv asupra ratei de distribuire a dividendelor la societăţile deţinute majoritar de acesta and #8221;* Irina Răilean, Mosaiq8: and #8221;Sectorul energetic rămâne unul dintre pilonii pieţei de capital româneşti în 2026, cu perspective solide susţinute de liberalizarea pieţelor şi de îmbunătăţirea cadrului de funcţionare and #8221;* Mihai Căruntu, AAFBR: and #8221;Principalele acţiuni de dividende vor rămâne Hidroelectrica şi OMV Petrom, fiind de aşteptat ca dividendele predictibile să susţină cotaţiile bursiere ale acestor companii în 2026 and #8221;* and #8221;O provocare majoră pentru investitorii de la BVB o reprezintă companiile de utilităţi reglementate, care au înregistrat în 2025 creşteri ale capitalizării cu totul atipice and #8221;, consideră vicepeşedintele AAFBR