Cosmopolis a atras o investiţie de un milion de euro prin deschiderea restaurantului Hesburger în Cosmopolis Plaza
Bursa, 19 ianuarie 2026 14:50
Cosmopolis îşi consolidează poziţia de destinaţie de referinţă în nordul Capitalei pentru investitorii internaţionali prin deschiderea unui nou restaurant Hesburger în Cosmopolis Plaza, în urma unei investiţii de un milion de euro realizate de brandul finlandez de fast-food, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Atragerea unor branduri internaţionale precum Hesburger reflectă maturitatea Cosmopolis Plaza ca ecosistem comercial şi capacitatea sa de a susţine creşterea pe termen lung a afacerilor, printr-un trafic constant, o bază de rezidenţi în continuă expansiune şi o poziţionare strategică în zona de nord a Bucureştiului, a relatat comunicatul.
