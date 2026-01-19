Somnul e afectat din cauza muncii și a rețelelor sociale. Specialiștii avertizează asupra riscurilor grave pentru sănătate
StirileProtv.ro, 19 ianuarie 2026 07:50
Munca în exces ori timpul petrecut pe rețelele sociale ajung să reducă orele de somn.
Acum 30 minute
07:50
07:50
Astăzi avem vreme extrem de rece, soare la deal și la munte, înnorări și condiții de ceață în rest. În sudul României mai pot să vină câțiva fulgi de zăpadă.
07:50
Bărbat lovit pe trecerea de pietoni, după un accident în lanț, în Sectorul 4. A fost transportat în stare gravă la spital # StirileProtv.ro
Un bărbat lovit de o mașină în timp ce traversa strada, în sectorul 4 al Capitalei, a ajuns în stare gravă la spital, azi-noapte.
07:40
Tragedia feroviară din Spania, cu cel puțin 21 de morți și 75 de răniți, e ”complet ciudată”. 484 de oameni erau în trenuri # StirileProtv.ro
Accidentul feroviar cu zeci de morți și răniți, în sudul Spaniei, după ce două trenuri de mare viteză s-au ciocnit în provincia Cordoba, este ”complet ciudat”, potrivit autorităților. 484 de pasageri se aflau în cele două trenuri.
07:40
Consilierul prezidențial Marius Lazurca, întrebat dacă i-a fost propusă şefia SRI sau SIE: „Nu pot confirma sau infirma” # StirileProtv.ro
Consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius Lazurca, a declarat că nu poate confirma sau infirma dacă președintele Nicușor Dan i-a propus conducerea SRI ori a SIE.
Acum o oră
07:30
Pieţele globale se pregătesc pentru noi turbulenţe după ameninţarea lui Trump cu tarife asupra Europei din cauza Groenlandei # StirileProtv.ro
Pieţele financiare internaţionale devin volatile după ce preşedintele SUA, Donald Trump, a ameninţat cu tarife suplimentare împotriva unor state europene în contextul disputei privind Groenlanda.
07:20
Tragedie în Spania. Cel puțin 21 de oameni au murit și peste 30 răniți grav după ciocnirea a două trenuri de mare viteză # StirileProtv.ro
Un accident feroviar care a implicat duminică două trenuri de mare viteză a făcut cel puţin 21 de morţi şi peste 30 de răniţi grav în sudul Spaniei, potrivit Gărzii Civile, după o ciocnire foarte violentă care a aruncat mai multe vagoane de pe şine,
07:20
Interdicția rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani s-ar putea extinde. Mai multe țări ar putea urma exemplul Australiei # StirileProtv.ro
Interdicția Australiei privind accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale a declanșat dezbateri globale, Regatul Unit fiind principalul candidat să urmeze exemplul, potrivit CNBC.
07:20
Elon Musk cere până la 134 mld. dolari de la OpenAI şi Microsoft, invocând câştiguri necuvenite din sprijinul său iniţial # StirileProtv.ro
Elon Musk cere despăgubiri de până la 134 de miliarde de dolari de la OpenAI şi Microsoft, acuzând că cele două companii au obţinut „câştiguri necuvenite” datorită sprijinului său iniţial, potrivit unui document depus la un tribunal federal din SUA.
07:20
Blue Monday - ce este și de ce este considerată cea mai tristă zi a anului. Cum influențează starea de spirit # StirileProtv.ro
Termenul „Blue Monday” desemnează a treia zi de luni din ianuarie, anul acesta, 19 ianuarie 2026. Aceasta a devenit cunoscută drept „cea mai deprimantă zi a anului”.
Acum 12 ore
21:30
Răzbunarea SUA. Donald Trump l-a eliminat pe liderul Al-Qaeda din Siria, responsabil de moartea a doi soldați americani # StirileProtv.ro
Un terorist cu funcție mare în gruparea Al-Qaeda a fost ucis în ultimul val de atacuri comandate de președintele Donald Trump asupra Siriei, după ce un atac al ISIS a provocat moartea a trei americani.
21:20
Incendiu puternic la o fabrică de poliester din Cluj. Nouă autospeciale s-au mobilizat să stingă flăcările # StirileProtv.ro
Un incendiu a izbucnit, duminică seară, la o fabrică de prelucrare a polistirenului, în judeţul Cluj. Potrivit oficialilor ISU, nouă autospeciale de stingere au fost mobilizate pentru lichidarea incendiului.
21:20
România, cu cea mai mare delegație guvernamentală de până acum la Forumul Economic Mondial de la Davos # StirileProtv.ro
România va participa la ediţia din 2026 a Forumului Economic Mondial de la Davos cu cea mai consistentă delegaţie guvernamentală dintre toate ediţiile conferinţei, anunţă, duminică, Ministerul Afacerilor Externe (MAE).
21:10
”Oare ar trebui să încălzesc mașina înainte de a conduce pe temperaturi foarte mici?”. Iată ne sfătuiesc experții americani # StirileProtv.ro
Pe măsură ce temperaturile scăzute acoperă tot mai multe regiuni ale țării, experții auto au lămurit care este, de fapt, adevărul despre conducerea unui autovehicul în timpul unor temperaturi foarte scăzute.
21:10
Horoscop 19 ianuarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi reușită. Sunt aspecte asortate și o să ne putem simți în largul nostru ca să facem lucruri valoroase, de care să fim mândri.
21:00
Puterea iraniană ia în calcul duminică să ”restabilească treptat” accesul la Internet, după o tăiere fără precedent, în timpul unui val de contestare a puterii, cu scopul de a ascunde, acuză apărători ai drepturilor omului, o represiune sângeroasă.
20:20
Un simplu test de sânge poate prezice ce tratament pentru cancerul de sân va funcționa cel mai bine, arată un studiu # StirileProtv.ro
Oamenii de știință au dezvoltat un test simplu de sânge, bazat pe ADN, care poate prezice cât de bine vor răspunde pacientele cu cancer de sân la tratament, scrie The Guardian.
20:10
După 10 zile și proteste soldate cu mii de morți, Iranul a restabilit parțial accesul cetățenilor la internet # StirileProtv.ro
Accesul la internet a fost restabilit parțial în Iran, duminică, potrivit organizației nonguvernamentale Netblocks, specializată în monitorizarea securității informatice, într-un mesaj preluat de AFP de pe rețelele sociale.
19:30
Tarifele lui Donald Trump tensionează alianța transatlantică. Europa ia în calcul „bazooka comercială” # StirileProtv.ro
”Europa nu se va lăsa șantajată" - declară premierul danez Mette Frederiksen, ca răspuns la amenințarea lui Trump de a impune tarife vamale, de la 1 februarie împotriva a 8 membri NATO, din cauza Groenlandei.
19:30
Cel mai mare safir purpuriu din lume a fost scos la vânzare în Sri Lanka. Valorează cel puțin 300 de milioane de dolari # StirileProtv.ro
A fost scos la vânzare în Sri Lanka cel mai mare safir purpuriu cunoscut din lume.
19:20
Industria din UE care și-ar putea tripla exporturile după semnarea acordului Mercosur. Care sunt beneficiile pentru România # StirileProtv.ro
Documentul istoric, semnat în Paraguay între Uniunea Europeană și Mercosur, creează una dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, care reunește peste 700 de milioane de consumatori și aproape 30% din PIB-ul global.
19:20
În România apar tot mai multe restaurante cu program redus și meniuri scurte. Este noua rețetă de succes # StirileProtv.ro
Restaurantele din marile orașe ale României sunt într-o transformare continuă. Apar tot mai multe bistro-uri cu echipe restrânse şi cu un program de lucru redus.
19:20
Comandantul suprem al forțelor NATO din Europa, în vizită la Cincu și Sibiu alături de șeful Armatei Române # StirileProtv.ro
Comandantul suprem al forţelor Aliate din Europa (SACEUR), generalul Alexus G. Grynkewich, se va afla, marţi, alături de generalul Gheorghiţă Vlad, şeful Statului Major al Apărării, într-o vizită de lucru la Centrul Naţional de Instruire „Getica”.
19:20
Taxele de salubrizare au crescut în mai multe orașe. Cine riscă amenzi de până la 1.000 de lei # StirileProtv.ro
Atenție, noul an aduce în unele localități și creșteri de taxe pentru ridicarea gunoiului. Primii vizați sunt cei care nu au un contract de salubrizare. În unele cazuri, suma poate să urce până la o mie de lei de persoană pe an.
19:20
Avioanele TAROM ar putea oferi internet gratuit pasagerilor. Costul implementării poate ajunge la un 1 milion de euro # StirileProtv.ro
Într-o lume ultra-digitalizată, internetul în avion este încă un serviciu oferit în schimbul unor sume destul de mari de bani.
19:10
Explozia care s-a produs la un bloc din Buzău a fost filmată de o cameră de supraveghere. Mai multe locuințe au fost distruse # StirileProtv.ro
O explozie violentă a zguduit din temelii un bloc de garsoniere din Buzău. Un bărbat de 64 de ani a ajuns la spital cu arsuri grave, iar mai multe locuințe au fost distruse de suflu. Zeci de oameni au ieșit speriați din case doar cu hainele de pe ei.
19:10
De ce se produc atât de multe explozii în blocuri în această perioadă. Avertismentul dat de specialiști pentru populație # StirileProtv.ro
Cazul din Buzău, unde o explozie s-a produs într-un bloc, nu este unul izolat! Gerul îi determină pe mulți să caute soluții rapide și ieftine pentru încălzirea locuințelor, doar că unele alegeri pot fi extrem de periculoase.
19:10
Cine este eroul care și-a riscat viața pentru a salva fetița căzută într-un lac în Craiova. Primele declarații din spital # StirileProtv.ro
Indianul de 47 de ani care fără să stea pe gânduri și-a pus viața în pericol ca să salveze o fetiță căzută într-un lac înghețat va fi făcut cetățean de onoare al Craiovei. Deocamdată, este internat, la fel și copila.
19:10
O masă de aer arctic a ajuns în România și aduce temperaturi de -20 de grade Celsius. Meteorolog: „Nu va dispărea curând” # StirileProtv.ro
Anul acesta, luna ianuarie își confirmă numele de gerar. Este iarnă ca la carte în România. După zile și nopți foarte reci, de luni, 19 ianuarie, toată țara intră sub un cod galben.
19:10
Trucul ieftin care elimină condensul de pe geamuri. Costă câțiva lei și concurează cu un dezumidificator # StirileProtv.ro
Un truc casnic extrem de ieftin ar putea scuti oamenii de nevoia de a folosi dezumidificatoare scumpe pentru condensul de pe geamuri.
Acum 24 ore
18:40
Un incendiu de amploare s-a produs, duminică, într-o clădire a Universităţii Oradea, fiind distruse un atelier şi un laborator de inginerie, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bihor.
17:20
O insulă „bântuită”, evacuată acum 90 de ani, este un mic paradis pentru turiști. A fost inclusă în patrimoniul UNESCO # StirileProtv.ro
Un arhipelag scoțian abandonat, situat la 160 de km de continent, găzduiește cele mai impresionante stânci din Marea Britanie și a fost inclus printre cele mai „bântuite” zone din Regat.
17:20
Reacții prudente la Consiliul pentru Pace propus de Trump; doar Ungaria acceptă fără rezerve # StirileProtv.ro
Guvernele din întreaga lume au reacţionat prudent duminică faţă de invitaţia preşedintelui american Donald Trump de a se alătura iniţiativei sale numite Consiliul pentru Pace, consemnează Reuters.
17:00
Președintele României, Nicușor Dan, se declară ”profund îngrijorat”: ”Trebuie să reluăm dialogul direct” # StirileProtv.ro
Președintele României, Nicușor Dan, se declară ”profund îngrijorat” din cauza evenimentelor recente, care au legătură cu situația din Groenlanda, provocate de președintele SUA, Donald Trump.
16:40
VIDEO cu ”apocalipsa zăpezii”. Locuitorii unui oraș din Rusia ies din case pe ferestre, din cauza ninsorilor foarte puternice # StirileProtv.ro
Locuitorii din Kamceatka, Rusia, au publicat pe rețelele sociale înregistrări video dramatice în care se vede cum încearcă să facă față unor furtuni de zăpadă extrem de puternice.
16:40
O femeie care glumea că are un „măr al lui Adam” la gât a fost devastată să afle că, de fapt, era vorba despre o tumoră canceroasă de 6 cm.
16:30
Ce pensie are acum fostul președinte Traian Băsescu: „În 2014, după 44 de ani de serviciu, aveam 2.950 de lei” # StirileProtv.ro
Traian Băsescu spune că are o pensie de 11.000 de lei, dar că la ieşirea la pensie, în 2014, a avut 2.950 de lei, considerând anormală pensia mică pentru funcţiile ocupate.
16:20
MAI avertizează asupra unor provocări periculoase de pe Tiktok: „Pot duce la amenzi sau chiar închisoare” # StirileProtv.ro
MAI avertizează asupra provocărilor periculoase de pe TikTok, care îi determină pe unii, inclusiv minori, să facă gesturi riscante, precum aruncarea de obiecte pe geam sau distrugerea maşinilor.
15:40
”We Are The Underground” 2026, festivalul trupelor românești de rock/metal din anii '90: ”Cea mai mare ediție de până acum” # StirileProtv.ro
Unul dintre cele mai importante evenimente din muzica rock/metal autohtonă, ”We Are The Underground”, singurul festival dedicat formațiilor de metal din anii '90, are loc în perioada 23-24 ianuarie 2026, în Club Quantic din București.
15:30
Salvatorul fetiţei de 5 ani căzute într-un lac înghețat este indian și va primi titlul de cetăţean de onoare al Craiovei # StirileProtv.ro
Salvatorul fetiţei din Parcul Romanescu este un cetăţean indian, muncitor în construcţii, care va primi titlul de cetăţean de onoare al Craiovei, a anunţat primarul Lia Olguţa Vasilescu.
15:20
Un rapper iranian povestește scenele de groază văzute în Iran: cadavre lăsate pe străzi, ca să-i sperie pe protestatari # StirileProtv.ro
Un rapper iranian care a participat la protestele din țară a spus că a văzut ”un masacru pe străzi”, sugerând că forțe străine au fost aduse pentru a înăbuși protestele.
15:20
Traian Băsescu: „Cea mai mare problemă a României este dobânda la împrumuturi. E greu de imaginat cum o să ne descurcăm” # StirileProtv.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu spune că principala problemă a României este creşterea rapidă a dobânzilor la împrumuturi, care au ajuns la 11 miliarde de euro în 2025 şi sunt în continuă creştere.
15:20
„El spera că ajutorul lui Trump va veni”: de ce protestatarii din Iran se simt trădați # StirileProtv.ro
Când Donald Trump a spus că îi va „salva” pe protestatari dacă autoritățile iraniene vor începe să tragă, Siavash Shirzad l-a crezut pe președintele american, arată The Guardian într-un reportaj.
15:20
Frittata, omleta supremă. Cum se prepară rețeta originală și ce ingredient o face specială # StirileProtv.ro
Frittata este considerată de mulți „omleta supremă”, un preparat simplu, dar incredibil de versatil, care pune în valoare ouăle într-un mod spectaculos.
15:20
Peștera Dâmbovicioara, frumusețea ascunsă din Argeș - legende. Ghid complet pentru cei care ajung în Piatra Craiului # StirileProtv.ro
Peștera Dâmbovicioara este ușor accesibilă turiștilor, fiind în apropierea șoselei care străbate Cheile Dâmbovicioarei.
15:20
Obiceiuri simple care te ajută să economisești bani în 2026. Ce să schimbi în rutina ta pentru a strânge bani # StirileProtv.ro
Dacă economisirea banilor ți s-a părut mereu dificilă, stresantă sau pur și simplu nu funcționează, nu ești singur.
15:20
Într-o lume tot mai dominată de inteligența artificială, mulți angajați se întreabă ce îi așteaptă în viitor.
15:20
Mănăstirea Zamca: comoara ascunsă a Bucovinei cu istorie și arhitectură impresionantă. De ce merită vizitată # StirileProtv.ro
Mănăstirea Zamca este unul dintre cele mai valoroase obiective istorice din Suceava, un ansamblu medieval ridicat de comunitatea armeană stabilită în Moldova încă din secolul al XIV-lea.
15:00
Italia confiscă o navă venită din portul rusesc Novorossiisk: suspiciuni de eludare a sancțiunilor europene # StirileProtv.ro
Garda Financiară Italiană, împreună cu Agenția Vamală și a Monopolurilor (ADM), a reținut o navă care sosise din apele rusești ale Mării Negre în portul Brindisi din sudul țării.
14:50
Explozie puternică într-un bloc din Buzău, provocată de o acumulare de gaze. Un bărbat a suferit arsuri # StirileProtv.ro
O explozie a avut loc duminică dimineaţă dintr-un apartament din Buzău, provocată de acumularea de gaze din cauza unui defect la instalaţia individuală.
