Trucul simplu pe care îl ignorăm, dar prin care putem să economisim până la 2.000 de lei pe lună

09:10

Suntem o societate grăbită, care munceşte de multe ori până la epuizare. Cel puţin aşa spun studiile, care arată că unul din patru angajaţi a ajuns anul trecut la limita burnoutului. Avem însă de partea noastră un ajutor, care nu ne costă nimic. Doar timp. Timp pentru noi. Specialiştii spun că o plimbare între copaci, în parc sau pădure, ne ajută să reducem stresul, oboseală şi ne îmbunătăţeşte starea fizică şi psihică.