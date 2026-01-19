Ce variante au cei care îşi doresc animale de companie, dar nu pot avea grijă de ele
ObservatorNews, 19 ianuarie 2026 02:30
Vă doriţi un animal de companie, dar nu puteți să îl aveți în casă din diverse motive? Nu e motiv de panică. Sunt centre în care vă puteţi relaxa alături de căţei, pisici, cai sau, dacă vă doriţi ceva mai exotic, o alpaca. Specialiștii spun că animalele ne ajută să ne exprimăm emoţiile mai ușor.
• • •
Acum o oră
02:30
Acum 6 ore
21:30
Trump deschide uşile Consiliului pentru Pace. Calitatea de membru permanent costă un miliard de dolari # ObservatorNews
Cel puţin alte şapte ţări au anunţat duminică faptul că Statele Unite le-au invitat să se alăture "Consiliului pentru Pace" al preşedintelui american Donald Trump, un nou organism format din lideri mondiali menit să supervizeze următorii paşi în Gaza şi care are ambiţii pentru un mandat mai larg în afacerile globale.
21:30
România participă la Forumul Economic Mondial de la Davos. Cine face parte din delegaţie # ObservatorNews
România va participa la ediţia din 2026 a Forumului Economic Mondial de la Davos cu cea mai consistentă delegaţie guvernamentală dintre toate ediţiile conferinţei, anunţă, duminică, Ministerul Afacerilor Externe (MAE).
Acum 8 ore
20:30
20:20
Covor de petale la Amsterdam. Peste 200.000 de lalele, expuse de Ziua internaţională a lalelei # ObservatorNews
Covor de petale în Amsterdam. Peste 200.000 de lalele au fost expuse în inima capitalei Olandei. Vizitatorii au avut mână liberă să exploreze grădina uriaşă şi să plece acasă cu buchete de colecţie. De ziua internaţională a lalelei, oamenii au putut admira peste 100 de soiuri diferite.
20:10
Protest uriaş în Serbia. Mii de oameni au ieşit pe străzi să strige împotriva guvernului preşedintelui Aleksandar Vucic. Manifestanţii i-au acuzat pe politicieni de corupţie şi au cerut organizarea de alegeri anticipate. Studenţii spun că mişcarea antiguvernamentală a strâns 400.000 de semnături şi se va transforma într-un partid politic care va lupta împotriva corupţiei.
20:10
Doar 10 ore de soare în întreaga ţară. Cum se deszăpezesc corect panourile fotovoltaice # ObservatorNews
Producţia de curent a panourilor fotovoltaice a scăzut astăzi la doar 7% în condiţiile în care am avut aproape 10 ore de soare în toată ţara. De vină este şi zăpada care acoperă instalaţiile. Aproape 270.000 de prosumatori au această problemă care reduce producţia cu aproape o treime faţă de zilele bune.
20:10
Ceremonie inedită în Spania. Zeci de animale de companie au fost binecuvântate de preoţii catolici # ObservatorNews
Ceremonie inedită în Spania, unde zeci de animale de companie au fost binecuvântate de preoţii catolici. Oamenii au venit cu pisicile, câinii şi chiar papagalii şi au aşteptat răbdători ca acestea să fie stropite cu agheasmă. După ceremonie, toate animalele au fost primite în biserică, unde fanfara Poliției Municipale a interpretat muzică tradițională.
20:00
Un bărbat a fost prins la furat chiar de proprietarul cafenelei pe care a spart-o. Totul a fost filmat # ObservatorNews
Un bărbat a fost prins la furat într-o cafena din Caransebeş, chiar de proprietar. Iar întâlnirea a fost filmată.
19:40
Proteste masive în Groenlanda: "Este ireal şi absurd să facem parte din circul pe care îl face Donald Trump" # ObservatorNews
Proteste de amploare în Groenlanda. Mii de oameni au ieşit pe străzi şi i-au cerut lui Donald Trump să renunţe la ideea anexării insulei. Liderul de la Casa Albă a trecut, însă, la represalii. Impune taxe vamale ţărilor europene care se împotrivesc planului său.
19:40
Tensiuni uriaşe între SUA şi Iran. Trump cere schimbarea regimului iranian. Ayatollahul îl numeşte "infractor" # ObservatorNews
Donald Trump îi cere liderului de la Teheran să plece de la putere, după ce ayatollahul l-a numit "infractor". Bilanțul masacrului din Iran a ajuns la 5.000 de morți, iar regimul continuă să ţină țara în beznă digitală. Fără internet, doar câteva povești despre curajul celor care înfruntă gloanțele ies la iveală. O tânără a fost împuşcată în ceafă de poliţişti, iar familia ei i-a căutat trupul ore în şir.
19:40
Mulţi şoferi agresivi scapă de amenzi chiar din cauza victimelor. Ce greşeli nu trebuie să faci # ObservatorNews
Mulţi şoferi agresivi pe şosele scapă de amenzi, deşi avem o lege în acest sens. Mai puţin de un sfert dintre reclamaţii sunt luate în considerare de poliţişti. Chiar victimele îi scapă.
19:30
Gerul venit din Rusia doboară recorduri. De 60 de ani nu a mai fost atât de frig. Meteorologii au prelungit şi extins astăzi a treia oară codul galben de temperaturi extreme. Cu toate acestea, unii şi-au făcut curaj să înoate într-o piscină în aer liber.
19:20
Cum s-a produs explozia din Buzău. Proprietarul are arsuri grave, 25 de familii au fost evacuate # ObservatorNews
Ziua şi explozia. O garsonieră dintr-un bloc din Buzău a sărit astăzi în aer. Proprietarul a suferit arsuri grave, iar 25 de familii au fost evacuate de urgenţă. Deflagraţia s-a produs din cauza unei acumulări de gaze, după ce proprietarul ar fi umblat la o instalaţie de încălzire.
19:20
Paula Seling, în mijlocul unui scandal diplomatic după o replică banală. Gafa făcută la Eurovision # ObservatorNews
O gafă a cântăreţei Paula Seling stârneşte controverse peste Prut. Artista, invitată să jurizeze concursul Eurovision, a felicitat Republica Moldova. în limba rusă. Mesajul a stârnit numeroase critici în mediul online, inclusiv de la diplomaţi moldoveni, care i-au reamintit artistei că limba oficială a Moldovei este româna. Paula Seling a prezentat ulterior scuze şi a afirmat că expresia folosită o auzise la alţi artişti, fără să ştie că este în rusă.
Acum 12 ore
19:10
Cine e indianul care a salvat-o pe fetiţa de 5 ani din Craiova: "Am şi eu în India, o fetiţă la fel" # ObservatorNews
Un muncitor în construcţii din India a devenit erou la Craiova. El este salvatorul care s-a aruncat ieri înaintea pompierilor în apele îngheţate ale unui lac, să salveze o fetiţă de cinci ani. Deși gheața s-a rupt sub el, nu i-a dat drumul copilei nicio secundă 20 de minute până au venit ajutoarele. Gândul la fiica lui, cam de aceeaşi vârstă, i-a dat putere să reziste. Din spital, unde a fost internat în şoc hipotermic, a aflat că va primi titlul "Cetăţean de onoare al Craiovei".
19:10
Denis a murit la doar 2 ani şi 6 luni. Părinţii acuză medicii: "Ni s-a spus răstit că e grav copilul" # ObservatorNews
Deznodământ tragic după o lungă suferinţă. Denis, băieţelul de doar doi ani și jumătate, care era în moarte cerebrală după o operație la Spitalul Județean din Constanţa, a murit noaptea trecută la Grigore Alexandrescu. Aproape o lună, copilul a fost ținut în viață doar cu ajutorul aparatelor, în timp ce părinții se rugau la un miracol și încercau să obțină răspunsuri. Familia acuză medicii de neglijență şi anunţă că va da spitalul în judecată.
19:00
Germania, după ameninţările lui Donald Trump: "Nu vom fi șantajați și va exista un răspuns european" # ObservatorNews
Germania și partenerii săi europeni nu vor fi "șantajați" de președintele american Donald Trump, a declarat ministrul german al finanțelor și vicecancelarul Lars Klingbeil. Germania va întinde întotdeauna o mână de ajutor Statelor Unite pentru a găsi soluții comune. Berlinul, însă, nu poate fi de acord cu Washingtonul în privința Groenlandei, a declarat Klingbeil într-un comunicat.
18:40
Preşedintele Iranului avertizează: "Orice atac asupra ayatollahului Ali Khamenei va însemna război" # ObservatorNews
Președintele iranian Masoud Pezeshkian a avertizat duminică că orice atac asupra liderului suprem al țării, ayatollahul Ali Khamenei, ar însemna o declarație de război.
18:30
România intră într-o zonă de incertitudine ridicată în intervalul 23 - 25 ianuarie, avertizează meteorologii. Țara se va afla la contactul a două mase de aer complet diferite care vor genera fenomene imprevizibile.
18:00
Iran a trăit cele mai sângeroase proteste din ultimele decenii. Autorităţile raportează peste 5.000 de morţi # ObservatorNews
Iranul traversează cea mai gravă criză din ultimele decenii, cu mii de morți după proteste și avertismente privind posibile execuții. Iranul a fost zguduit de cele mai sângeroase proteste din ultimele decenii, autoritățile raportând cel puțin 5.000 de morți după săptămâni de manifestații la nivel național.
17:50
Statele europene vizate de tarifele lui Donald Trump ameninţă cu o "bazooka" la nivel comercial # ObservatorNews
Liderii europeni au criticat duminică amenințarea președintelui american Donald Trump cu tarife vamale, din cauza opoziției lor față de planurile sale privind Groenlanda, avertizând că relațiile transatlantice sunt în pericol.
17:30
Primarul din Minneapolis susţine că oraşul este "sub asediu", după ce a fost "invadat" de agenţi ICE # ObservatorNews
Primarul orașului Minneapolis, Jacob Frey, nu s-a abţinut în cel mai recent mesaj adresat administrației Trump. Apărând duminică la emisiunea "State of the Union" de la CNN, Frey i-a spus gazdei Jake Tapper că orașul său este "asediat" după ce a fost "invadat" de agenții ICE în timpul recentei represiuni împotriva imigrației de către Departamentul de Securitate Internă al președintelui Donald Trump.
17:10
Nicuşor Dan: "Sunt profund îngrijorat de escaladarea declarațiilor dintre aliații transatlantici" # ObservatorNews
Președintele Nicușor Dan reacționează cu privire la tensiunile dintre Donald Trump si Groenlanda.
16:50
Fostul preşedinte Traian Băsescu a făcut publică suma pe care o încasează din pensie. În plus, Băsescu a explicat că nu consideră suma "prea mare".
16:20
Un aeroport va fi transformat în unul dintre cele mai moderne oraşe din ţară. Investiţie de 18 miliarde € # ObservatorNews
Un aeroport abandonat din Canada va fi transformat într-un oraș modern cu peste 60.000 de locuitori. Acesta va avea zeci de mii de locuințe, spații comerciale și numeroase spații verzi. Investiția este estimată la 18 miliarde de euro.
15:50
Militarii germani se întorc din Groenlanda. Au raportat că şi-au îndeplinit misiunea # ObservatorNews
O echipă de recunoaştere în Groenlanda formată din 15 militari germani urma să revină duminică la Copenhaga, a declarat agenţiei dpa un purtător de cuvânt al forţelor armate.
15:50
Statele vizate de tarifele americane: "Aceste ameninţări subminează relaţiile transatlantice" # ObservatorNews
Emisarii UE au fost convocați astăzi la discuții de urgență la Bruxelles, în contextul în care Marea Britanie și aliații UE se confruntă cu o nouă rundă de tarife vamale impuse de Donald Trump - de data aceasta din cauza Groenlandei. Acțiunea președintelui a fost calificată drept "inacceptabilă", în timp ce opoziția se manifestă și pe plan intern. Opt ţări europene au emis duminică o declaraţie comună de solidaritate cu Groenlanda după ameninţările preşedintelui american Donald Trump cu anexarea insulei arctice de către SUA
15:30
Femeie în fustă şi palton, coborâtă de pe pârtie de jandarmi: "Muntele nu e podium de modă" # ObservatorNews
O femeie şi un bărbat au cerut ajutorul jandarmilor montani, sâmbătă, 17 ianuarie. Cei doi au rămâs blocaţi în Masivul Postăvaru.
15:30
O jucătoare de tenis din Turcia a devenit favorita publicului la Melbourne după un gest devenit viral # ObservatorNews
Zeynep Sonmez și-a câștigat un loc în inimile fanilor, precum și în runda a doua de la Australian Open, duminică, după ce jucătoarea turcă s-a grăbit să ajute o fată de mingi care leșinase în căldura chinuitoare de la Melbourne.
15:10
Vremea de mâine 19 ianuarie. Ger şi frig în toată ţara. Maxime, între -10 şi 0 grade # ObservatorNews
Vremea va rămâne foarte rece, cu ger dimineața și noaptea în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime se vor încadra în general între -10 şi 0 grade, iar cele minime între -21 şi -5 grade.
15:10
Fată de 14 ani din Bihor, arestată pentru viol, pornografie infantilă şi şantaj asupra unui alt minor # ObservatorNews
O fată în vârstă de 14 ani a fost arestată preventiv de Tribunalul Bihor, pentru 15 zile, pentru pornografie infantilă, viol săvârşit asupra unui minor şi şantaj, după ce a produs mai multe materiale video cu o persoană minoră în care aceasta avea un comportament sexual explicit.
14:50
Băsescu: "Cea mai mare problemă a României este dobânda la datorii. Este greu de imaginat cum ne vom descurca" # ObservatorNews
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, susține că cea mai mare problemă a țării în momentul de față o reprezintă dobânda la datorii. Este greu de imaginat cum ne vom descurca, a spus fostul șef al statului.
14:50
Cele mai frumoase 11 străzi din lume. Prima din top își schimbă aspectul în fiecare zi # ObservatorNews
Cele mai frumoase străzi din lume sunt în Australia, Europa și America de Nord. Potrivit unui top realizat de britanici, trei străzi de pe continentele menționate ocupă primele trei locuri. Strada considerată cea mai frumoasă își schimbă aspectul în fiecare zi.
14:40
Jaf într-o scară de bloc din Bucureşti: o femeie de 68 a rămas fără cercei. Unde au fost găsite bijuteriile # ObservatorNews
Un bărbat a smuls cerceii din aur din urechile unei femei în vârstă de 68 de ani,într-o scară de bloc din Bucureşti. Pentru că femeia pornise în urmărirea lui, bărbatul a împins-o şi ea a căzut pe scări. Poliţiştii au reuşit în scurt timp prinderea bărbatului. De asemenea, cerceii au fost recuperaţi dintr-o casă de amanet.
14:30
Meloni a discutat cu Trump despre tarifele vamale în Europa: "I-am spus că mi se pare o greşeală" # ObservatorNews
Italia nu se numără printre țările amenințate de noi tarife vamale americane, dar acest lucru nu a împiedicat-o pe Giorgia Meloni să-i spună lui Donald Trump ce părere are despre decizia sa.
Acum 24 ore
14:10
Copilul aflat în moarte cerebrală din Constanța a murit la Bucureşti. Denis avea doar doi ani # ObservatorNews
Băieţelul de doar 2 ani, transferat în stare critică la Bucureşti după o operaţie la spitalul din Constanţa, a murit noaptea trecută. Micuţul era deja în moarte cerebrală de trei săptămâni. Părinţii îi acuză acum pe medicii constănţeni de neglijenţă şi erori grave în îngrijirea postoperatorie.
14:00
Soluţia prin care românii îşi pot reduce cu până la 35% costurile la energie electrică # ObservatorNews
Consumatorii casnici care plătesc facturi mai mari la energie electrică ar putea diminua costurile cu până la 35% prin schimbarea furnizorului, în condiţiile în care pe piaţă există oferte sub 1 leu/kWh, susţine preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliţă.
13:50
Incendiu violent într-o clădire din campusul Universității din Oradea. Un laborator şi un atelier, distruse # ObservatorNews
Un incendiu violent a izbucnit în noaptea de sâmbătă spre duminică într-o clădire din campusul Universității din Oradea, pompierii militari reușind să împiedice extinderea flăcărilor la celelalte laboratoare și la etajele superioare ale imobilului.
13:20
Momentul când un nepalez sare în apă să salveze fetiţa din Craiova, în timp ce pompierii abia pregăteau barca # ObservatorNews
Au apărut noi imagini cu salvarea fetiţei de 5 ani, din lacul îngheţat al unui parc din Craiova. Primul care i-a sărit în ajutor a fost un cetăţean nepalez, angajat al unui restaurant din apropiere. A încercat să ajungă la ea pe o targă, sub ochii pompierilor, care priveau de pe mal.
12:50
Incendiu, urmat de o explozie puternică, în localitatea Gherla, din judeţul Cluj. Flăcările au izbucnit, în această dimineaţă, la o patiserie de aproximativ 10 metri pătraţi.
12:30
Gestul Paulei Seling care a stârnit un val de critici la Eurovision Moldova. Reacţia artistei # ObservatorNews
Prezentă ca jurat internațional în finala națională Eurovision Moldova 2026, Paula Seling a stârnit controverse după ce a felicitat publicul cu expresia "Molodeț, Moldova!", echivalentul rusesc al lui "Bravo". Comentariul, făcut în direct, a fost rapid taxat în mediul online, unde numeroși utilizatori au criticat alegerea artistei, mai ales în contextul sensibil al limbii în Republica Moldova.
12:20
Washington Post: Posibilă misiune în Minnesota, Pentagonul pregătește 1.500 de militari # ObservatorNews
Pentagonul a ordonat ca aproximativ 1.500 de militari să fie pregătiți pentru o posibilă misiune în Minnesota, potrivit Washington Post. Oficialii americani nu au făcut încă declarații oficiale pe această temă. Tensiunile din Minnesota au crescut după ce au izbucnit proteste masive împotriva agenților Serviciului pentru Imigrare și Vamal (ICE), în urma împușcării mortale a unei femei de către un agent ICE.
12:00
Explozie într-un bloc din Buzău din cauza unei acumulări de gaze: O persoană a fost rănită # ObservatorNews
O persoană a fost rănită în urma exploziei produse într-un bloc din Buzău. Din fericire, deflagraţia nu a fost urmată de un incendiu.
11:40
Fragmente dintr-o dronă militară au fost găsite în curtea unui localnic din Vrancea. MApN confirmă informaţia fără însă să ofere şi alte detalii. O investigaţie este în curs de desfăşurare.
11:20
Trump invită România în "Consiliul de Pace" pentru Ucraina. Scrisoarea a ajuns la Nicușor Dan # ObservatorNews
Președintele SUA, Donald Trump, a invitat România să se alăture "Consiliului de Pace" pentru Ucraina. Scrisoarea oficială cu invitația a fost primită sâmbătă de Nicușor Dan.
11:07
Val de frig extrem peste România. ANM extinde atenționarea de ger în toată țara până joi # ObservatorNews
Administrația Națională de Meteorologie a extins până joi avertizările pentru ger pentru întreaga țară, în contextul unui val de frig persistent. Se vor înregistra temperaturi minime de până la -20°C.
10:50
10:40
Patru staţii meteo au înregistrat cea mai rece dimineaţă de 18 ianuarie din ultimii 60 de ani # ObservatorNews
Patru staţii meteo au înregistrat cea mai rece dimineaţă de 18 ianuarie din ultimii 60 de ani. Potrivit ANM s-au înregistrat patru recorduri termice zilnice la stațiile Darabani, Stânca Ștefănești, Gura Portiței, Oltenița.
10:10
Staţiunea care a adunat sute de turişti în această perioadă. Stratul de zăpadă depăşeşte 60 de centimetri # ObservatorNews
Staţiunea Păltiniş continuă să adune pasionaţi ai sporturilor de iarnă şi turişti dornici de distracţie şi adrenalină. Sute de oameni au ajuns pe pârtii, unde condițiile au fost ideale atât pentru începători, cât și pentru schiorii experimentați.
