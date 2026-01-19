Socialistul António José Seguro, învingător în primul tur al prezidențialelor din Portugalia – în turul decisiv el îl va înfrunta pe candidatul extremei-dreapta
19 ianuarie 2026
Duminică, Portugalia a votat pentru alegerea succesorului președintelui conservator Marcelo Rebelo de Sousa, al cărui mandat se încheie în martie. Cu 11 candidați în cursă – un număr record –, primul tur s-a încheiat fără ca vreunul dintre aceștia majoritate absolută, ducând la un tur 2 istoric pe 8 februarie – primul după 40 de […]
Acum 30 minute
09:10
Dezvăluire-șoc: Administrația Trump a cerut în secret informații despre infrastructura militară din Groenlanda, în vederea unei invazii asupra insulei # Aktual24
În contextul escaladării tensiunilor diplomatice dintre Statele Unite și Danemarca privind statutul Groenlandei, un nou episod controversat a ieșit la iveală. Ziarul danez Berlingske, unul dintre cele mai respectate publicații din Danemarca, a publicat duminică seara un articol bazat pe documente interne ale Forțelor Armate Daneze și ale Ministerului Apărării, obținute în formă puternic cenzurată […]
Acum o oră
08:50
08:40
Consilierul Lazurca despre absența lui Nicușor Dan de la Davos: „Mesajul este: «Nu umblu teleleu prin lume când sunt lucruri atât de importante de făcut în țară»” # Aktual24
Absența președintelui Nicușor Dan de la Forumul Economic Mondial de la Davos, care începe săptămâna viitoare, a generat întrebări și speculații în spațiul public. Duminică seara, consilierul prezidențial pentru securitate națională și politică externă, Marius Lazurca, a oferit explicații detaliate, subliniind că decizia șefului statului reflectă o prioritizare atentă a urgențelor interne și nu o […]
Acum 2 ore
08:20
Trolling suprem: Hackerii au deturnat programele televiziunilor oficiale din Iran, transmițând în direct un mesaj de revoltă al prințului Reza Pahlavi – VIDEO # Aktual24
Un eveniment rar și spectaculos s-a produs în Iran: televiziunile de stat au atacate virtual de hackeri, care au difuzat, în locul programelor obișnuite, imagini cu proteste în curs și mesaje atribuite lui Reza Pahlavi, fiul ultimului șah al Iranului și figură proeminentă a opoziției. Potrivit Jerusalem Post, incidentul a avut loc duminică seară printr-o […]
08:10
„Ne vom apăra drepturile”, promite primarul din Minneapolis după ce Pentagonul a anunțat că va trimite 1.500 de soldați pentru a „pacifica” orașul # Aktual24
Orașul Minneapolis se află într-un punct critic după ce Pentagonul a pus aproximativ 1.500 de soldați activi din Alaska în stare de pregătire pentru o posibilă desfășurare în statul Minnesota, în contextul intensificării acțiunilor de aplicare a legilor imigrației de către Departamentul de Securitate Internă (DHS). Soldații, care fac parte din două batalioane de infanterie […]
07:50
Diplomație „mioritică”: În conflictul dintre SUA și UE, România este „solidară cu ambele părți”, susține consilierul prezidențial Marius Lazurca # Aktual24
Poziționarea României în contextul tensiunilor recente dintre administrația americană și liderii europeni privind Groenlanda a stârnit dezbateri aprinse în spațiul public, mulți internauți apreciind atitudinea autorităților de la București drept o dovadă de duplicitate, ambiguitate și ipocrizie. Mesajul transmis de președintele Nicușor Dan, interpretat de unii drept ambiguu, a fost însă clarificat de Marius Lazurca, […]
07:40
Demonstrația de forță continuă: Donald Trump va aduce la Forumul Economic Mondial de la Davos cea mai mare delegație americană din istorie # Aktual24
Atmosfera de la Forumul Economic Mondial din 2026 este departe de tema oficială a ediției, „Un spirit al dialogului”, într-un context internațional marcat de tensiuni geopolitice, confruntări economice și rupturi diplomatice profunde. Potrivit unei analize publicate de The Guardian, prezența președintelui american Donald Trump la Davos domină agenda reuniunii desfășurate între 19 și 23 ianuarie, […]
Acum 4 ore
07:20
O nouă concesie făcută Rusiei: Rafinăria NIS din Serbia, controlată de oligarhii lui Putin, și-a reluat activitatea după o derogare temporară de la sancțiunile SUA # Aktual24
Rafinăria de petrol din Serbia operată de compania Naftna Industrija Srbije (NIS), controlată majoritar de grupuri rusești și aflată sub sancțiuni impuse de Statele Unite, și-a reluat activitatea după aproape două luni de întrerupere, în urma obținerii unei derogări temporare de la regimul de sancțiuni al Washingtonului. Informația a fost confirmată de autoritățile sârbe și […]
07:10
Tragedie feroviară în sudul Spaniei: cel puțin 21 de morți după coliziunea a două trenuri de mare viteză # Aktual24
O gravă tragedie feroviară a avut loc duminică seara în sudul Spaniei, unde două trenuri de mare viteză au deraiat și s-au ciocnit, provocând moartea a cel puțin 21 de persoane și rănirea gravă a zeci de altele. Accidentul s-a produs în apropierea localității Adamuz, din provincia Córdoba, pe una dintre principalele magistrale feroviare care […]
Acum 12 ore
23:10
Viitorul educației – Cursuri personalizate prin AI, învățare hibridă și micro-certificări # Aktual24
Educația a fost întotdeauna motorul principal al progresului uman. De la școlile antice până la universitățile moderne, fiecare epocă a modelat modul în care oamenii învață în funcție de nevoile economice, tehnologice și sociale ale timpului său. Astăzi, ne aflăm într-un moment de cotitură major: revoluția digitală, accelerată de inteligența artificială (AI), schimbă fundamental nu […]
22:40
„Europa nu va fi şantajată”. Premierul danez Mette Frederiksen își înăsprește tonul la adresa Statelor Unite # Aktual24
Premierul danez Mette Frederiksen anunță că „Europa nu va fi şantajată”. Liderii europeni continuă să îşi coordoneze răspunsul la ameninţările tarifare ale preşedintelui american Donald Trump legate de Groenlanda. Trump a anunţat că va impune noi taxe vamale începând cu luna februarie asupra a opt state aliate ale SUA – Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Olanda, […]
22:10
UE a pregătit contraatacul: SUA s-ar putea trezi cu taxe vamale în valoare de 93 de miliarde de euro # Aktual24
Ţările membre ale Uniunii Europene ar putea aplica Statelor Unite taxe vamale în valoare de 93 de miliarde de euro ca retorsiune faţă de taxele vamale cu care a ameninţat preşedintele Donald Trump aliaţii din NATO care se opun intenţiilor sale de anexare a Groenlandei, scrie duminică ziarul Financial Times, citat de Reuters. Măsurile europene […]
21:40
Oana Țoiu merge la Forumul Economic Mondial de la Davos. Cine mai face parte din delegația României # Aktual24
România va fi reprezentată la ediţia din 2026 a Forumului Economic Mondial (WEF) de la Davos de o delegaţie guvernamentală condusă de ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, alături de ministrul investiţiilor şi proiectelor europene, Dragoş Pîslaru, ministrul energiei, Bogdan Ivan, şi consilierul prezidenţial Radu Burnete. Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe, miniştrii participă la […]
21:20
Ce pensie are Băsescu. Fostul președinte are de trei ori mai puțin decât pensia lui Tudorel Toader # Aktual24
Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat duminică, la Digi 24, că în prezent are o pensie de aproximativ 11.000 de lei, precizând însă că, în momentul în care s-a pensionat, în noiembrie 2014, pensia sa era de 2.950 de lei, sumă pe care a calificat-o drept „anormală” în raport cu funcţiile ocupate şi cu anii […]
21:10
Schimbările climatice reprezintă una dintre cele mai mari provocări globale ale secolului XXI, cu efecte care nu se limitează doar la mediul înconjurător. Temperaturile în creștere, fenomenele meteorologice extreme, secetele prelungite, inundațiile și uraganele afectează ecosistemele și sănătatea umană, deschizând calea pentru apariția și răspândirea bolilor infectioase. Bolile care odinioară erau regionale sau izolate, precum […]
21:00
Manda îl amenință pe Bolojan, după ce și nevasta lui l-a atacat pe premier: ”Nu mai e suportabilă muzica, s-ar putea să schimbăm lăutarul” – VIDEO # Aktual24
Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a lansat noi amenințări la adresa lui Ilie Bolojan, duminică seara, la scurt timp după ce și soția lui, Lia Olguța Vasilescu l-a atacat pe premier. „Eu cred că trebuie să începem cu începutul. Am intrat la guvernare pentru că am fost invitați, nu ne-am dorit. Nu se putea […]
Acum 24 ore
20:10
Cum te avertizează corpul înainte de apariția diabetului: semne pe care nu trebuie să le ignori # Aktual24
Diabetul este adesea numit „boala tăcută” pentru că se poate instala fără ca noi să ne dăm seama, ascunzându-se în umbra unor simptome aparent banale sau ușor de ignorat. Cu toate acestea, corpul nostru trimite semnale subtile, ca niște mici avertismente, atunci când nivelul zahărului din sânge începe să fie dezechilibrat. Ignorarea acestor semne poate […]
19:40
România a primit un „cadou otrăvit”. O invitație din partea președintelui american Donald Trump de a face parte din „Consiliul de Pace pentru Gaza”. De ce ar invita Trump o țară precum România, care nu are interese majore în acea zonă, nu este vreo mare putere și nu a manifestat niciodată vreo dorință de a […]
19:10
Spațiul fără bariere – Povestea Michaelei Benthaus. Un pas mic pentru o rachetă, un salt uriaș pentru umanitate # Aktual24
În istoria explorării spațiului există momente care depășesc granițele tehnologiei și ale științei, devenind simboluri ale curajului, ale perseverenței și ale redefinirii limitelor umane. Zborul Michaelei Benthaus, o ingineră din Germania și prima persoană utilizatoare de scaun rulant care a ajuns în spațiu, este un astfel de moment. Nu este doar o realizare tehnică sau […]
19:10
El este salvatorul indian al fetiței din Craiova. Numeroși români i-au găsit contul de Facebook și îi transmit mulțumiri: ”Felicitări pentru curaj” # Aktual24
Vipan Kumar, bărbatul care a salvat de la înec fetița din Craiova, este în stare bună din punct de vedere al sănătății după ce a stat în apa înghețată a lacului din Parcul Nicolae Romanescu pentru a salva o fetiță de 5 ani. O primă fotografie cu el, la spital, a fost postată pe pagina […]
18:50
Planurile unor miliardari SUA cu Groenlanda, anunțate încă din 2024: Înființarea unui uriaș oraș-stat, Praxis. Un experiment pentru viitorul umanității # Aktual24
Atenţia acordată de preşedintele american Donald Trump Groenlandei, inclusiv afirmaţiile potrivit cărora Statele Unite „trebuie să aibă Groenlanda”, ar putea avea în spate și alte motivații decât cele care țin de invoca ”securitate națională”. Mai mulți miliardari americani din cercul de apropiați al lui Trump și-a anunțat încă din 2024 planurile legate de Groenlanda. Materiale […]
18:20
Presshub: Acordul UE / Mercosur văzut din perspectiva Americii Latine: consum, comerț și responsabilitate # Aktual24
Praguay este una din țările membre în Mercosur, prescurtare de la Piața Comună Sudică: Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay. Venezuela este suspendată din 2016 iar Bolivia este în proces de aderare. Acordul UE – Mercosur, negociat un sfert de secol, este privit cu scepticism de multe țări ale Uniunii Europene, unele ca Franța s-au opus, […]
18:00
USR Dolj: ”Vinovaţi pentru frigul din casele craiovenilor sunt Olguţa Vasilescu şi toţi acoliţii ei puşi în funcţii de conducere” # Aktual24
Preşedintele USR Dolj, Cezar Drăgoescu, a criticat dur, duminică, într-o postare publică, situaţia sistemului de termoficare din Craiova şi a acuzat-o pe primarul PSD al municipiului, Olguţa Vasilescu, că este responsabilă pentru problemele actuale cu încălzirea, respingând afirmaţiile potrivit cărora vina ar aparţine guvernului condus de Ilie Bolojan. Într-un mesaj intitulat ironic „Zeiţa crivăţului din […]
17:50
Nicuşor Dan, reacție la ”escaladarea” declaraţiilor dintre aliaţii transatlantici. Liderii europeni reacţionează la ameninţările tarifare ale lui Donald Trump # Aktual24
Preşedintele României, Nicuşor Dan, afirmă duminică, într-o postare pe platforma X, că este profund îngrijorat de escaladarea declaraţiilor publice dintre partenerii şi aliaţii transatlantici în contextul tensiunilor generate de intenţia preşedintelui american Donald Trump de a impune taxe vamale mai mari ţărilor care susţin Groenlanda, şi susţine că trebuie reluate discuţiile directe la nivel diplomatic. […]
17:40
Guvernul laburist al Marii Britanii se pregătește de o nouă luptă: resetarea relațiilor cu UE. Legislația ar putea fi adoptată în primăvară sau vară # Aktual24
După ce a câștigat alegerile din iulie 2024, care i-au înlăturat pe conservatori după 14 ani la putere, prim-ministrul Keir Starmer a început imediat repararea și reconstrucția relațiilor cu UE. El speră că o relație mai profundă cu vecinii europeni poate ajuta la relansarea economiei Marii Britanii, relatează RFI. Guvernul său laburist se pregătește să […]
17:20
Olguța Vasilescu, noi atacuri violente la adresa lui Bolojan: ”Niciodată nu a fost atât de multă bătaie de joc la adresa primăriilor” # Aktual24
Primarul municipiului Craiova, Olguţa Vasilescu, preşedintele Asociaţiei Municipiilor din România, susţine că niciodată administraţiile publice locale nu au fost tratate cu „atâta bătaie de joc” de Guvern cum se întâmplă acum, motiv pentru care primarii din toate partidele sunt nemulţumiţi de premierul Ilie Bolojan, nu numai cei social-democraţi. Vasilescu a afirmat duminică, într-o conferinţă de […]
16:50
Opt state europene, mesaj comun contra lui Trump. Lor li s-a adăugat și Meloni din Italia # Aktual24
Opt ţări europene au emis duminică o declaraţie comună de solidaritate cu Groenlanda după ameninţările preşedintelui american Donald Trump cu anexarea insulei arctice de către SUA, transmite Reuters. „Ca membri ai NATO, ne-am angajat să întărim securitatea în Arctica, în interesul transatlantic comun”, arată Finlanda, Franţa, Germania, Norvegia, Olanda, Regatul Unit şi Suedia în comunicatul […]
16:40
Rusia și Ucraina au convenit asupra unui armistițiu local pentru reparații la centrala nucleară din Zaporijia # Aktual24
Rusia și Ucraina au convenit vineri asupra unui armistițiu local pentru a permite reparații la ultima linie electrică de rezervă rămasă la centrala nucleară din Zaporijia, a anunțat vineri Agenția Internațională pentru Energie Atomică. Lucrările la linie, care a fost avariată și deconectată ca urmare a activității militare din 2 ianuarie, ar trebui să înceapă […]
16:10
Mii de oameni au protestat din nou în Serbia, studenții promițând să continue lupta împotriva corupției # Aktual24
Mii de oameni au protestat din nou sâmbătă în Serbia, în timp ce studenții au anunțat debutul unei noi etape în lupta lor împotriva președintelui Aleksandar Vucic. Aceștia organizează peste un an de demonstrații de masă care au zguduit guvernul autocratic al lui Vucic. Scandând „hoții”, protestatarii din Novi Sad au acuzat guvernul de corupție, […]
16:10
Olguța Vasilescu dă vina pe Bolojan pentru frigul din apartamentele craiovenilor: ”Premierul a lăsat locuitorii şi Ford fără căldură” # Aktual24
Primarul municipiului Craiova, Olguţa Vasilescu, afirmă că premierul Ilie Bolojan a refuzat să aloce suma de 350 de milioane pentru reparaţii la grupurile energetice, motiv pentru care reţeaua a cedat iar locuitorii şi producătorul de automobile Ford au rămas fără căldură de cinci ori în două săptămâni, de fiecare dată mai mult de 24 de […]
15:40
Aproape 50% dintre germani susțin boicotarea Cupei Mondiale FIFA dacă SUA vor anexa Groenlanda cu forța — sondaj # Aktual24
Aproape jumătate dintre germani susțin boicotarea Cupei Mondiale FIFA 2026 dacă Statele Unite vor anexa Groenlanda prin forță, potrivit unui sondaj realizat de Institutul Sociologic INSA, comandat de ziarul Bild. Cupa Mondială din 2026 va avea loc în SUA, Mexic și Canada în perioada 11 iunie – 19 iulie, relatează Bild. Conform sondajului, 47% dintre […]
15:10
Chestiunea Groenlandei devine din ce în ce mai bizară. După ce a petrecut ultimul an vorbind despre anexarea insulei care este parte a Danemarcei, în general fără ca lumea să-l ia foarte tare în serios, Trump și-a reluat și accentuat retorica după ce a reușit să-l îndepărteze pe președintele Venezuelei, Nicolas Maduro. Problema este că […]
14:40
Oficial iranian: Cel puţin 5.000 de morţi în protestele din Iran. Teheranul acuză „terorişti şi revoltaţi înarmaţi” # Aktual24
Cel puţin 5.000 de persoane au fost ucise în protestele izbucnite în Iran, inclusiv aproximativ 500 de membri ai forţelor de securitate, a declarat duminică un oficial iranian din regiune, citând „date verificate”. Acesta a acuzat „terorişti şi revoltaţi înarmaţi” că au ucis „iranieni nevinovaţi”. Protestele la nivel naţional au început pe 28 decembrie, pe […]
14:00
Tâlhărie în Sectorul 5. O pensionară de 68 de ani s-a luptat cu atacatorul după ce a fost jefuită – VIDEO # Aktual24
Un bărbat în vârstă de 55 de ani a fost reţinut de poliţiştii Secţiei 19 Poliţie, fiind bănuit de săvârşirea infracţiunii de tâlhărie, după ce ar fi smuls cerceii din aur ai unei femei de 68 de ani, într-o scară de bloc din Sectorul 5 al Capitalei. Potrivit Poliţiei, incidentul a avut loc la data […]
13:40
Europa ia în calcul opţiuni fără precedent pentru a riposta faţă de Trump. „Bazooka comercială”, una dintre posibilele măsuri # Aktual24
Decizia lui Donald Trump de a impune tarife vamale ţărilor care şi-au exprimat sprijinul pentru Groenlanda aduce relaţiile transatlantice în pragul unei crize majore. Acum, liderii europeni discută modalităţi de a răspunde Washingtonului, variante considerate până de curând inimaginabile, notează Politico. Relaţiile dintre Statele Unite şi Uniunea Europeană sunt tensionate de luni de zile. Preşedintele […]
13:10
Nu-ți „provoca” „tăticul”. Emisarul rus își bate joc de Europa în legătură cu tarifele impuse de Trump pentru Groenlanda # Aktual24
Emisarul prezidențial rus și șeful Fondului Rus de Investiții Directe, Kirill Dmitriev, a avertizat sâmbătă Europa că nu ar trebui să-și „provoace tatăl”, după anunțul președintelui american Donald Trump de a impune noi tarife vamale asupra a opt țări europene pentru disputa privind Groenlanda. „Trump impune tarife vamale de 10% Regatului Unit, Danemarcei, Franței, Germaniei, […]
13:00
Craiova: Cine este bărbatul care a salvat fetița de 5 ani de la înec. Este cetățean indian și lucrează ca muncitor în construcții – VIDEO # Aktual24
Surse oficiale au precizat pentru aktual24.ro că bărbatul care a salvat de la înec fetița din Craiova este cetățean indian, iar nu nepalez, numele lui fiind Vipan Kumar. El are vârsta de 47 ani și este în România din data de 22.06.2024, prima dată ca angajat la VDG Profi Building SRL, cu sediul în județul […]
12:40
Prezidențiale în Portugalia. Sondajele arată că favoritul din primul tur va pierde în al doilea tur # Aktual24
Portugalia votează duminică în primul tur al alegerilor prezidențiale, în care un candidat de extremă dreaptă ar putea ajunge pentru prima dată la un tur de scrutin. Sondajele prevăd că Andre Ventura, liderul partidului de extremă dreaptă Chega („Destul”), ar putea câștiga în primul tur, dar ar pierde al doilea tur, indiferent de candidatul pe […]
12:20
Explozie cauzată de acumulare de gaze într-un bloc din Buzău. Un bărbat rănit, 25 de persoane evacuate # Aktual24
Pompierii din Buzău au intervenit duminică dimineaţă, 18 ianuarie, în urma unui apel la numărul unic de urgenţă 112 care semnala producerea unei explozii într-un apartament dintr-un bloc situat pe Aleea Industriei din municipiul Buzău. La faţa locului au fost mobilizate de urgenţă echipaje de pompieri şi prim ajutor, intervenţia fiind asigurată cu o autospecială […]
12:20
Administrația Prezidențială a confirmat, duminică, primirea scrisorii transmise de președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, președintelui Nicușor Dan, prin care este adresată oficial invitația ca România să devină membru al ”Consiliului pentru Pace”. Președintele Donald Trump a anunțat în urmă cu două zile formarea Consiliului pentru Pace. ”Componența Consiliului va fi anunțată în curând, […]
12:10
Trump vrea să preia pe persoană fizică rolul Organizației Națiunilor Unite. Cine ar vrea să i se alăture trebuie să vină cu cel puțin un miliard de dolari # Aktual24
Administrația Trump solicită țărilor care doresc un loc permanent în noul său Consiliu pentru Pace să contribuie cu cel puțin 1 miliard de dolari americani. Conform unui proiect de statut pentru grupul propus, văzut de Bloomberg, președintele Donald Trump ar fi președintele său inaugural și ar decide cine este invitat să fie membru. Deciziile ar […]
12:10
Povestea Dianei Fossey nu este doar despre gorilele de munte, este despre o femeie care a sfidat toate convențiile pentru a proteja o specie pe cale de dispariție, chiar cu prețul propriei vieți. Deși astăzi munca ei este celebrată și a lăsat o moștenire vizibilă, viața ei a fost marcată de controverse, obsesii și confruntări […]
11:40
Un sătean din Vrancea s-a trezit cu o dronă militară prăbușită în curte. Ce spun autoritățile # Aktual24
O dronă militară, de provenienţă neconfirmată, rusească sau ucraineană, s-a prăbuşit sâmbătă după-amiază, 17 ianuarie, în curtea unui cetăţean din comuna Tănăsoaia, judeţul Vrancea, au declarat surse ale Ministerului Apărării Naţionale. Potrivit presei locale, proprietarul curţii s-a speriat în momentul impactului şi a alertat imediat autorităţile locale, care au notificat ulterior instituţiile judeţene şi centrale […]
11:07
Craiova: Un nepalez a salvat viața unei fetițe de 5 ani care a căzut în lacul înghețat din Parcul Nicolae Romanescu. El a fost primul care a sărit în apă # Aktual24
O fetiţă în vârstă de 5 ani a căzut, sâmbătă, în lacul îngheţat din Parcul Nicolae Romanescu din Craiova, iar un cetăţean nepalez, angajat al unui restaurant din oraş, a fost primul care a sărit în apă şi singurul care a reuşit să ajungă la copil şi să o ţină la suprafaţă până la sosirea […]
11:07
Odată cu venirea frigului și a zilelor mai scurte, corpul nostru devine mai vulnerabil. Răcelile, gripe și alte infecții respiratorii par să fie la tot pasul. Sistemul imunitar, adevărata noastră armură, are nevoie de atenție și de sprijin suplimentar. Din fericire, câteva obiceiuri simple, dar fundamentate științific, pot face diferența între o iarnă petrecută în […]
11:07
Gafă ”penibilă” a Paulei Seling la Finala Eurovision Moldova. Ea a prezentat scuze apoi: ”Am încercat să fiu drăguţă şi simpatică, am folosit un cuvânt care habar nu aveam că este în limba rusă” – VIDEO # Aktual24
Paula Seling, membră a juriului internaţional la Finala Naţională Eurovision Moldova 2026, şi-a cerut scuze publice pe Facebook după ce, în timpul transmisiei în direct, a felicitat publicul folosind expresia în limba rusă „Maladieţ, Moldova”, echivalentul lui „Bravo, Moldova”. Momentul a avut loc sâmbătă seara, 17 ianuarie, pe scena preselecţiei naţionale pentru Eurovision 2026 de […]
10:50
Rusia, nou atac cu drone la granița României: ”Două aeronave de luptă F-16, din Baza 86 Aeriană de la Feteşti, au primit ordin de pregătire” # Aktual24
Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a identificat, duminică, în jurul orei 1:15, un grup de drone aeriene ale Federaţiei Ruse care evoluau în spaţiul aerian ucrainean, la aproximativ 10 km nord de frontiera cu România. „Două aeronave de luptă F-16, din Baza 86 Aeriană de la Feteşti, au primit ordin de pregătire […]
10:10
Albatrosul și prețul progresului: povestea unei specii prinse între cer, ocean și pescuitul industrial # Aktual24
De mii de ani, albatrosul a fost una dintre cele mai impresionante prezențe ale oceanelor lumii. Cu o anvergură a aripilor ce poate depăși trei metri, această pasăre marină pare mai degrabă o creație mitologică decât un animal real. Planează ore întregi fără să bată din aripi, folosind curenții de aer de deasupra valurilor, traversând […]
09:40
Într-un an în care veștile despre schimbările climatice par adesea copleșitoare, 2025 aduce și motive de speranță. Emisiile continuă să crească, iar natura încă se degradează, însă anumite progrese discrete, dar semnificative, merită să fie celebrate. Acțiuni bine țintite în domeniul energiei curate, protecției ecosistemelor și drepturilor indigene au generat rezultate concrete pentru climă și […]
Ieri
09:10
Unde a dispărut Grindeanu de aproape o lună. Fost consilier prezidențial: ”Șeful PSD este în concediu în Brazilia” # Aktual24
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a dispărut din spațiul public de aproape o lună, din 23 decembrie 2025, în condițiile în care România este zguduită de mai multe crize provocate chiar personaje promovate de PSD. Grindeanu nu a mai apărut în spațiul public de dinainte de Crăciun, deși în România au apărut mai multe crize serioase […]
