Oficial iranian: Cel puţin 5.000 de morţi în protestele din Iran. Teheranul acuză „terorişti şi revoltaţi înarmaţi”
Aktual24, 18 ianuarie 2026 14:40
Cel puţin 5.000 de persoane au fost ucise în protestele izbucnite în Iran, inclusiv aproximativ 500 de membri ai forţelor de securitate, a declarat duminică un oficial iranian din regiune, citând „date verificate”. Acesta a acuzat „terorişti şi revoltaţi înarmaţi” că au ucis „iranieni nevinovaţi”. Protestele la nivel naţional au început pe 28 decembrie, pe […]
Acum 30 minute
14:40
Oficial iranian: Cel puţin 5.000 de morţi în protestele din Iran. Teheranul acuză „terorişti şi revoltaţi înarmaţi"
Cel puţin 5.000 de persoane au fost ucise în protestele izbucnite în Iran, inclusiv aproximativ 500 de membri ai forţelor de securitate, a declarat duminică un oficial iranian din regiune, citând „date verificate”. Acesta a acuzat „terorişti şi revoltaţi înarmaţi” că au ucis „iranieni nevinovaţi”. Protestele la nivel naţional au început pe 28 decembrie, pe […]
Acum 2 ore
14:00
Tâlhărie în Sectorul 5. O pensionară de 68 de ani s-a luptat cu atacatorul după ce a fost jefuită – VIDEO # Aktual24
Un bărbat în vârstă de 55 de ani a fost reţinut de poliţiştii Secţiei 19 Poliţie, fiind bănuit de săvârşirea infracţiunii de tâlhărie, după ce ar fi smuls cerceii din aur ai unei femei de 68 de ani, într-o scară de bloc din Sectorul 5 al Capitalei. Potrivit Poliţiei, incidentul a avut loc la data […]
13:40
Europa ia în calcul opţiuni fără precedent pentru a riposta faţă de Trump. „Bazooka comercială”, una dintre posibilele măsuri # Aktual24
Decizia lui Donald Trump de a impune tarife vamale ţărilor care şi-au exprimat sprijinul pentru Groenlanda aduce relaţiile transatlantice în pragul unei crize majore. Acum, liderii europeni discută modalităţi de a răspunde Washingtonului, variante considerate până de curând inimaginabile, notează Politico. Relaţiile dintre Statele Unite şi Uniunea Europeană sunt tensionate de luni de zile. Preşedintele […]
13:10
Nu-ți „provoca” „tăticul”. Emisarul rus își bate joc de Europa în legătură cu tarifele impuse de Trump pentru Groenlanda # Aktual24
Emisarul prezidențial rus și șeful Fondului Rus de Investiții Directe, Kirill Dmitriev, a avertizat sâmbătă Europa că nu ar trebui să-și „provoace tatăl”, după anunțul președintelui american Donald Trump de a impune noi tarife vamale asupra a opt țări europene pentru disputa privind Groenlanda. „Trump impune tarife vamale de 10% Regatului Unit, Danemarcei, Franței, Germaniei, […]
Acum 4 ore
13:00
Craiova: Cine este bărbatul care a salvat fetița de 5 ani de la înec. Este cetățean indian și lucrează ca muncitor în construcții – VIDEO # Aktual24
Surse oficiale au precizat pentru aktual24.ro că bărbatul care a salvat de la înec fetița din Craiova este cetățean indian, iar nu nepalez, numele lui fiind Vipan Kumar. El are vârsta de 47 ani și este în România din data de 22.06.2024, prima dată ca angajat la VDG Profi Building SRL, cu sediul în județul […]
12:40
Prezidențiale în Portugalia. Sondajele arată că favoritul din primul tur va pierde în al doilea tur # Aktual24
Portugalia votează duminică în primul tur al alegerilor prezidențiale, în care un candidat de extremă dreaptă ar putea ajunge pentru prima dată la un tur de scrutin. Sondajele prevăd că Andre Ventura, liderul partidului de extremă dreaptă Chega („Destul”), ar putea câștiga în primul tur, dar ar pierde al doilea tur, indiferent de candidatul pe […]
12:20
Explozie cauzată de acumulare de gaze într-un bloc din Buzău. Un bărbat rănit, 25 de persoane evacuate # Aktual24
Pompierii din Buzău au intervenit duminică dimineaţă, 18 ianuarie, în urma unui apel la numărul unic de urgenţă 112 care semnala producerea unei explozii într-un apartament dintr-un bloc situat pe Aleea Industriei din municipiul Buzău. La faţa locului au fost mobilizate de urgenţă echipaje de pompieri şi prim ajutor, intervenţia fiind asigurată cu o autospecială […]
12:20
Administrația Prezidențială a confirmat, duminică, primirea scrisorii transmise de președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, președintelui Nicușor Dan, prin care este adresată oficial invitația ca România să devină membru al ”Consiliului pentru Pace”. Președintele Donald Trump a anunțat în urmă cu două zile formarea Consiliului pentru Pace. ”Componența Consiliului va fi anunțată în curând, […]
12:10
Trump vrea să preia pe persoană fizică rolul Organizației Națiunilor Unite. Cine ar vrea să i se alăture trebuie să vină cu cel puțin un miliard de dolari # Aktual24
Administrația Trump solicită țărilor care doresc un loc permanent în noul său Consiliu pentru Pace să contribuie cu cel puțin 1 miliard de dolari americani. Conform unui proiect de statut pentru grupul propus, văzut de Bloomberg, președintele Donald Trump ar fi președintele său inaugural și ar decide cine este invitat să fie membru. Deciziile ar […]
12:10
Povestea Dianei Fossey nu este doar despre gorilele de munte, este despre o femeie care a sfidat toate convențiile pentru a proteja o specie pe cale de dispariție, chiar cu prețul propriei vieți. Deși astăzi munca ei este celebrată și a lăsat o moștenire vizibilă, viața ei a fost marcată de controverse, obsesii și confruntări […]
11:40
Un sătean din Vrancea s-a trezit cu o dronă militară prăbușită în curte. Ce spun autoritățile # Aktual24
O dronă militară, de provenienţă neconfirmată, rusească sau ucraineană, s-a prăbuşit sâmbătă după-amiază, 17 ianuarie, în curtea unui cetăţean din comuna Tănăsoaia, judeţul Vrancea, au declarat surse ale Ministerului Apărării Naţionale. Potrivit presei locale, proprietarul curţii s-a speriat în momentul impactului şi a alertat imediat autorităţile locale, care au notificat ulterior instituţiile judeţene şi centrale […]
11:07
Craiova: Un nepalez a salvat viața unei fetițe de 5 ani care a căzut în lacul înghețat din Parcul Nicolae Romanescu. El a fost primul care a sărit în apă # Aktual24
O fetiţă în vârstă de 5 ani a căzut, sâmbătă, în lacul îngheţat din Parcul Nicolae Romanescu din Craiova, iar un cetăţean nepalez, angajat al unui restaurant din oraş, a fost primul care a sărit în apă şi singurul care a reuşit să ajungă la copil şi să o ţină la suprafaţă până la sosirea […]
11:07
Odată cu venirea frigului și a zilelor mai scurte, corpul nostru devine mai vulnerabil. Răcelile, gripe și alte infecții respiratorii par să fie la tot pasul. Sistemul imunitar, adevărata noastră armură, are nevoie de atenție și de sprijin suplimentar. Din fericire, câteva obiceiuri simple, dar fundamentate științific, pot face diferența între o iarnă petrecută în […]
11:07
Gafă ”penibilă” a Paulei Seling la Finala Eurovision Moldova. Ea a prezentat scuze apoi: ”Am încercat să fiu drăguţă şi simpatică, am folosit un cuvânt care habar nu aveam că este în limba rusă” – VIDEO # Aktual24
Paula Seling, membră a juriului internaţional la Finala Naţională Eurovision Moldova 2026, şi-a cerut scuze publice pe Facebook după ce, în timpul transmisiei în direct, a felicitat publicul folosind expresia în limba rusă „Maladieţ, Moldova”, echivalentul lui „Bravo, Moldova”. Momentul a avut loc sâmbătă seara, 17 ianuarie, pe scena preselecţiei naţionale pentru Eurovision 2026 de […]
Acum 6 ore
10:50
Rusia, nou atac cu drone la granița României: ”Două aeronave de luptă F-16, din Baza 86 Aeriană de la Feteşti, au primit ordin de pregătire” # Aktual24
Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a identificat, duminică, în jurul orei 1:15, un grup de drone aeriene ale Federaţiei Ruse care evoluau în spaţiul aerian ucrainean, la aproximativ 10 km nord de frontiera cu România. „Două aeronave de luptă F-16, din Baza 86 Aeriană de la Feteşti, au primit ordin de pregătire […]
10:10
Albatrosul și prețul progresului: povestea unei specii prinse între cer, ocean și pescuitul industrial # Aktual24
De mii de ani, albatrosul a fost una dintre cele mai impresionante prezențe ale oceanelor lumii. Cu o anvergură a aripilor ce poate depăși trei metri, această pasăre marină pare mai degrabă o creație mitologică decât un animal real. Planează ore întregi fără să bată din aripi, folosind curenții de aer de deasupra valurilor, traversând […]
09:40
Într-un an în care veștile despre schimbările climatice par adesea copleșitoare, 2025 aduce și motive de speranță. Emisiile continuă să crească, iar natura încă se degradează, însă anumite progrese discrete, dar semnificative, merită să fie celebrate. Acțiuni bine țintite în domeniul energiei curate, protecției ecosistemelor și drepturilor indigene au generat rezultate concrete pentru climă și […]
09:10
Unde a dispărut Grindeanu de aproape o lună. Fost consilier prezidențial: ”Șeful PSD este în concediu în Brazilia” # Aktual24
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a dispărut din spațiul public de aproape o lună, din 23 decembrie 2025, în condițiile în care România este zguduită de mai multe crize provocate chiar personaje promovate de PSD. Grindeanu nu a mai apărut în spațiul public de dinainte de Crăciun, deși în România au apărut mai multe crize serioase […]
Acum 8 ore
08:40
Efectul Iran: Turcia, Pakistan şi Arabia Saudită pregătesc un pact de apărare pe fondul tensiunilor SUA–Iran # Aktual24
Pe fondul escaladării tensiunilor dintre Statele Unite şi Iran, care riscă să destabilizeze din nou Orientul Mijlociu, două puteri militare regionale, Turcia şi Pakistan, au anunţat că pregătesc un parteneriat trilateral de apărare alături de Arabia Saudită. Anunţul vine în contextul în care vecinii Iranului aşteaptă clarificări după decizia preşedintelui american Donald Trump de a […]
08:10
Alimentația copilului nu înseamnă doar a-i umple farfuria, ci a-i oferi baza pentru o dezvoltare armonioasă, energie constantă și un sistem imunitar puternic. Chiar și părinții cei mai grijulii pot face greșeli subtile, care, repetate în timp, pot influența negativ sănătatea și obiceiurile alimentare ale copilului. Recunoașterea acestor erori este primul pas spre o nutriție […]
07:10
În fiecare zi, pacienții se confruntă cu o întrebare aparent simplă: să ia sau nu suplimente alimentare? Rafturile farmaciilor și magazinele online abundă de capsule colorate, pudre și flacoane care promit energie, memorie, imunitate sau chiar întinerire. Pentru mulți, suplimentele par o soluție rapidă la problemele cotidiene: oboseală, stres, alimentație dezechilibrată. Dar din punct de […]
Acum 24 ore
23:00
UE avertizează în legătură cu amenințările cu tarife pentru Groenlanda ale lui Trump: „O spirală descendentă periculoasă” # Aktual24
Liderii Uniunii Europene avertizează că Trump ar putea impune tarife țărilor europene până finalizează achiziția Groenlandei Șefa UE, Ursula von der Leyen, și Antonio Costa, președintele Consiliului European, au emis o declarație comună la câteva ore după ce Trump a amenințat mai multe națiuni europene cu tarife vamale de până la 25%. „Tarifele vor submina […]
22:30
Oficial american: Premierul israelian nu a fost informat intenționat despre includerea Qatarului și Turciei în panelul pentru Gaza # Aktual24
Premierul israelian Benjamin Netanyahu nu a fost notificat intenționat de Statele Unite cu privire la componența comitetului executiv al Consiliului pentru Pace din Gaza, a spus, sâmbătă, un oficial american de rang înalt pentru Channel 12, după declarația premierului din această seară, conform căreia dezvăluirea organismului de supraveghere „nu a fost coordonată cu Israelul și […]
22:00
Israelul contestă liderii mondiali desemnați de Casa Albă pentru „consiliul păcii” din Gaza, care ar urma să supravegheze temporar guvernarea și reconstrucția în Fâșia Gaza. Potrivit The Guardian, Casa Albă și alte surse au anunțat o serie de numiri și invitații în ultimele două zile, inclusiv președintele turc Recep Tayyip Erdoğan, președintele egiptean, Abdel Fattah […]
21:50
Mii de oameni din Groenlanda și Danemarca au protestat împotriva planurilor președintelui american Donald Trump de a prelua Groenlanda – un teritoriu danez autonom. Demonstrații au avut loc în orașe daneze, inclusiv în capitala daneză Copenhaga, precum și în capitala Groenlandei, Nuuk. Mitingurile coincid cu o vizită la Copenhaga a unei delegații a Congresului SUA. […]
21:40
”Nu ne lăsăm șantajați”. Reacție tăioasă a Suediei la tarifele ”Groenlanda” ale lui Trump # Aktual24
Reacţionând la noile tarife americane, premierul suedez Ulf Kristersson a declarat că ţările europene „nu se vor lăsa şantajate”. „Aceasta este o problemă a Uniunii Europene care afectează mult mai multe state decât cele vizate direct. Suedia are discuţii intense cu alte ţări din UE, cu Norvegia şi cu Regatul Unit pentru a conveni un […]
21:30
Trump a cumpărat obligațiuni de 1 milion de dolari la Netflix și Warner Bros la câteva zile după ce a spus că „va fi implicat” în fuziunea dintre cele două companii # Aktual24
Donald Trump a cumpărat obligațiuni în valoare de cel puțin 1 milion de dolari la Netflix și Warner Bros Discovery (WBD), potrivit unui formular de declarație financiară, la câteva zile după ce a spus că va „fi implicat” într-o propusă fuziune între cele două companii. Casa Albă a publicat vineri un raport financiar care arată […]
21:20
Franța, reacție dură la tarifele ”Groenlanda” ale lui Trump: ”Nicio intimidare şi nicio ameninţare nu ne vor influenţa, nici în Ucraina, nici în Groenlanda” # Aktual24
Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a declarat sâmbătă că ameninţările cu tarife vamale ale preşedintelui american Donald Trump legate de Groenlanda sunt inacceptabile şi că, dacă acestea vor fi confirmate, Europa va răspunde în mod coordonat. „Nicio intimidare şi nicio ameninţare nu ne vor influenţa, nici în Ucraina, nici în Groenlanda, nici oriunde altundeva în lume […]
21:20
Iranul intenționează să se rupă definitiv de internetul global, permițând doar persoanelor verificate de regim să se conecteze online, potrivit activiștilor iranieni pentru drepturile digitale. „Un plan confidențial este în curs de desfășurare pentru a transforma accesul internațional la internet într-un «privilegiu guvernamental»”, potrivit unui raport al Filterwatch, o organizație care monitorizează cenzura internetului din […]
20:50
Ayatollahul Ali Khamenei recunoaște: Mii de morți în protestele din Iran, unele victime ucise cu o violență extremă # Aktual24
Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a recunoscut pentru prima dată că mii de oameni au fost uciși în timpul protestelor care au zguduit Iranul în ultimele două săptămâni. Într-un discurs de joi, Khamenei a declarat că mii de oameni au fost uciși, „unii într-un mod inuman și sălbatic” și a dat vina pe SUA […]
20:00
După 13 etape, pilotul qatarez Nasser Al Attiyah și copilotul său belgian Fabian Lurquin de la Dacia Sandriders au terminat pe primul loc raliul Dakar 2026, desfășurat între 3 și 17 ianuarie, în deșertul Arabiei Saudite, potrivit Golazo. Aflat la a doua participare, echipajul a câștigat raliul în 48 de ore, 56 de minute și […]
19:50
Paraguay este singura țară din America Latină unde există două limbi oficiale: spaniolă și guarani. Guarani este o limbă indigenă care este vorbită de majoritatea populației Paraguayului, Constituția din 1992 fiind cea care a consolidat acest statut egal, începând, astfel, un moment istoric de reparație morală și identitară. Contextul a fost unul legat de trecerea […]
19:40
Într-o mișcare surprinzătoare pe scena diplomatică internațională, președintele american Donald Trump l-a invitat pe omologul său turc, Recep Tayyip Erdogan, să devină membru fondator al Consiliului de Pace pentru Gaza, un mecanism recent creat pentru a supraveghea încetarea focului și reconstrucția teritoriului palestinian. Anunțul a fost făcut sâmbătă de serviciul de comunicare al Republicii Turce […]
19:30
Craiova: Copil de cinci ani salvat după ce a căzut în lacul din Parcul Romanescu. Șase oameni au sărit să ajute # Aktual24
Un copil în vârstă de 5 ani a fost salvat, sâmbătă după-amiază, după ce a căzut în lacul din Parcul „Nicolae Romanescu” din municipiul Craiova, la o distanță de aproximativ 10 metri de mal, informează Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență Dolj. Un adult a intrat în apă pentru a-l salva și a reușit să […]
19:10
”Moarte politică pentru PSD”. Valeriu Stoica avertizează PSD să nu se bage în vreo alianță cu AUR # Aktual24
Fostul preşedinte al PNL Valeriu Stoica a afirmat, sâmbătă, la Digi 24, că o eventuală alianţă la guvernare între PSD şi AUR ar însemna „moarte politică” pentru pesediști, apreciind că electoratul PSD este deja diluat, iar AUR ar ajunge să înghită partidul. Stoica a analizat scenariul unei posibile ieşiri a PSD de la guvernare şi […]
19:10
Trump anunță noi tarife contra a opt țări europene până când SUA vor putea cumpăra Groenlanda: „Aceste ţări, care joacă acest joc foarte periculos, au pus în mişcare un nivel de risc care nu este sustenabil şi nu poate fi tolerat” # Aktual24
Preşedintele american Donald Trump a declarat, sâmbătă, că va impune un nou val de tarife vamale crescute asupra mai multor aliaţi europeni până când Statele Unite vor putea cumpăra Groenlanda, escaladând disputa privind viitorul vastei insule arctice aflate sub administraţia Danemarcei. Într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social, Trump a anunţat că, începând cu 1 […]
18:40
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, afirmă că aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) marchează un pas esențial pentru modul în care statul își va organiza activitatea în anii următori și subliniază că acest obiectiv se numără printre principalele priorități strategice ale țării pentru 2026. „Aderarea la OCDE este comparabilă ca impact cu […]
18:20
Valeriu Stoica dezvăluie că sunt tradători în PNL: ”Opoziţia PSD faţă de premierul Ilie Bolojan are uneori sprijin şi din interiorul PNL” # Aktual24
Fostul preşedinte al PNL Valeriu Stoica a afirmat, sâmbătă, la Digi 24, că liberalii se află de aproximativ opt ani într-o convieţuire mai apropiată sau mai îndepărtată cu PSD, iar această situaţie a creat legături şi consolidări între cele două partide. El a susţinut că premierul Ilie Bolojan nu ţine cont de aceste interferenţe, fapt […]
18:10
Cultura, sectorul bugetar unde salariile nu pot fi tăiate – ministrul Culturii. ”Oamenii de aici au deja cele mai mici venituri din sectorul bugetar” # Aktual24
Ministrul Culturii, András Demeter, a declarat pentru emisiunea Insider Politic de la Prima TV că salariile în biblioteci publice și muzee se situează între 3.000 și 4.000 de lei pe lună. „Nu putem tăia salariile în domeniul culturii, pentru că oamenii de aici au deja cele mai mici venituri din sectorul bugetar”, a spus Demeter. […]
18:10
Și polițiștii locali vor avea camere foto-video-audio portabile. Lege promulgată de președintele Nicușor Dan # Aktual24
Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat legea care permite poliţiştilor locali să utilizeze camere foto-video-audio portabile în exercitarea atribuţiilor de serviciu. ”Noua reglementare stabileşte clar situaţiile în care aceste sisteme pot fi folosite în spaţiul public, fără consimţământul persoanelor vizate, precum legitimarea, constatarea contravenţiilor, utilizarea mijloacelor de imobilizare sau intervenţiile pentru protejarea vieţii şi a ordinii […]
17:50
Teatrul românesc își ia adio de la unul dintre cei mai rafinați actori și intelectuali ai scenei. Răzvan Ionescu, actor, scriitor și profesor universitar, s-a stins din viață la vârsta de 71 de ani, lăsând în urmă o carieră memorabilă și o amprentă de neșters pe scena Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București. „Teatrul Naţional […]
17:40
Slovacia a semnat cu SUA pentru un nou reactor nuclear. Investiție de până la 17 miliarde de euro # Aktual24
Slovacia a semnat cu Statele Unite un acord de cooperare în domeniul energiei nucleare. La prima vedere, un simplu parteneriat tehnic. În realitate, o mutare cu greutate geopolitică într-o Europă care își caută disperată independența energetică. Planul central al acordului: construirea unei noi unități nucleare de 1.200 de megawați la Jaslovské Bohunice. Cost estimat: între […]
17:10
”Candidatul poporului”. André Ventura, candidatul surpriză care zguduie scena politică portugheză # Aktual24
Alegerile prezidențiale din Portugalia au intrat în linie dreaptă, iar șocul politic este palpabil. André Ventura, liderul Partidului Chega („Destul”), considerat de multă lume un outsider, pare să fi reușit imposibilul: să se poziționeze drept favorit în primul tur. Situația este fără precedent, mai ales într-o țară cunoscută pentru stabilitatea sa politică, chiar dacă șansele […]
16:40
Într-o lume dominată de tehnologie, viteză și consum excesiv, modul în care călătorim se află într-un punct de cotitură. Turismul clasic, orientat spre cantitate, confort artificial și experiențe superficiale, este din ce în ce mai des pus sub semnul întrebării. În locul său, apare o nouă paradigmă: turismul responsabil hibrid, o formă de călătorie care […]
16:10
După mai bine de un sfert de secol de negocieri, Uniunea Europeană și Mercosur semnează sâmbătă, la Asunción, Paraguay, un acord istoric de liber-schimb. Acesta promite să transforme relațiile economice și diplomatice între două dintre cele mai mari blocuri comerciale ale lumii. Împreună, UE și Mercosur reprezintă aproape o treime din PIB-ul mondial și reunesc […]
15:50
Băsescu, despre Trump: ”În Venezuela totul s-a întâmplat datorită rezervelor de țiței pe care le are țara și nicidecum pentru traficul de droguri” # Aktual24
Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, în emisiunea „În fața ta” de la Digi24, că declarațiile și acțiunile președintelui american Donald Trump privind Groenlanda și Venezuela reprezintă o încălcare gravă a dreptului internațional și ridică serioase semne de întrebare asupra direcției în care se îndreaptă politica externă a Statelor Unite. Băsescu a afirmat că atât […]
15:40
În ultimul deceniu, un termen a devenit din ce în ce mai prezent în știri, pe rețelele sociale și în discuțiile despre investiții: criptomonedele. Dar ce sunt acestea cu adevărat? Sunt ele revoluția financiară care va redefini banii sau doar o bulă speculativă gata să explodeze? Pentru mulți, Bitcoin, Ethereum și alte monede digitale reprezintă […]
15:20
Rețea de trafic de migranți destructurată în vestul țării: ”Persoanele nu s-au supus somațiilor legale, iar unul dintre suspecți a distrus probe” # Aktual24
Autoritățile din Timișoara au destructurat o rețea suspectată că ar fi implicată în trafic de migranți, reținând doi bărbați, un român și un cetățean afgan. Cei doi au fost interceptați în trafic, după ce au refuzat să se supună somațiilor legale și au distrus probe, în timpul unei acțiuni a polițiștilor de frontieră. Potrivit unui […]
15:10
SUA pregătesc un consiliu paralel de pace pentru Ucraina. Trump este la cârma negocierilor # Aktual24
Statele Unite explorează ideea extinderii modelului de „Consiliu pentru Pace” dezvoltat pentru Fâșia Gaza, pentru a include și alte țări afectate de conflicte, precum Ucraina și Venezuela. Inițiativa, inspirată din planul președintelui Donald Trump pentru reconstrucția postbelică a Gazei, ar putea deschide o nouă etapă în implicarea americană în gestionarea conflictelor internaționale. Deocamdată, detaliile privind […]
Ieri
14:40
Iranul se află într-un moment critic al istoriei sale recente. Peste 3.000 de persoane au murit de la începutul protestelor din 28 decembrie, potrivit rapoartelor surselor interne și organizațiilor pentru drepturile omului. Mișcarea de contestare, inițial alimentată de inflația galopantă și de degradarea accelerată a nivelului de trai, s-a transformat rapid într-o revoltă de amploare […]
