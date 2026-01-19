Tehnologie de ultimă generație produsă de BlueSpace Technology, integrată pe Cobra II, cea mai nouă mașină tactică blindată a Armatei României

09:30

Rusia se pregătește să vizeze liniile electrice ale celei mai mari centrale nucleare din Europa, într-o acțiune care […] The post Rusia plănuiește un atac major asupra liniilor electrice ale celei mai mari centrale nucleare din Europa; Centrala nucleară de la Zaporizhzhia și substațiile critice ar fi ținta unui atac, ca parte a unei strategii mai ample de presiune (Fox News) appeared first on Financial Intelligence.