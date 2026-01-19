Accident feroviar în Spania. Două trenuri de mare viteză s-au ciocnit în apropiere de Adamuz. Bilanțul a crescut la 21 de morți
DigiFM.ro, 19 ianuarie 2026 09:20
Un tren de mare viteză a deraiat şi s-a ciocnit cu altul care venea din sens opus în sudul Spaniei, duminică, cel de-al doilea tren fiind împins de pe şine şi rostogolindu-se pe un terasament. Coliziunea a provocat moartea a cel puţin 21 de persoane, potrivit surselor din poliţie, relatează Reuters.
Accident feroviar în Spania. Două trenuri de mare viteză s-au ciocnit în apropiere de Adamuz. Bilanțul a crescut la 39 de morţi şi 123 de răniţi # DigiFM.ro
Coliziunea între două trenuri de mare viteză, duminică seara, în Analuzia, în sudul Spaniei, s-a soldat cu 39 de morţi, potrivit unui nou bilanţ, confirmat luni dimineaţa de către Ministerul spaniol de Interne, relatează AFP.
Cristiano Ronaldo, de două ori mai bine plătit decât Messi. Portughezul este pe primul loc în clasamentul celor mai bine plătiţi sportivi din lume în 2025 # DigiFM.ro
Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo a acumulat venituri de 260 de milioane de dolari în 2025, potrivit site-ului specializat „Sportico”. Pentru al treilea an consecutiv, Ronaldo se află în fruntea clasamentului celor mai bine plătiţi sportivi.
Luna ianuarie are şi ziua cea mai deprimantă din anul care tocmai a început şi, în mod deloc surprinzător, aceasta va fi o zi de luni. În 2026, cea mai deprimantă zi a anului - supranumită ”Blue Monday” de consilierii în lifestyle din Marea Britanie - este 19 ianuarie.
Ce pensie are Traian Băsescu în 2026. În noiembrie 2014 lua 2.950 de lei pe lună: "Asta mi se pare anormal" # DigiFM.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu a dezvăluit cât ia pensie acum, după ce în 2014 încasa 2.950 de lei lunar.
Elon Musk, ironizat după ce i-a dat fiicei sale un nume dintr-un joc video. Fratele ei geamăn nu are nici el un nume obișnuit # DigiFM.ro
Elon Musk este ironizat după ce a dezvăluit săptămâna trecută că i-a dat fiicei sale în vârstă de patru ani numele ”celei mai puternice vrăji din Elden Ring”, Comet Azure, în pofida faptului că nu are tocmai un palmares impresionant în acest joc video.
Nicușor Dan, îngrijorat de tensiunile dintre SUA și Europa, după ce Donald Trump a amenințat cu taxe vamale mai mari țările care susțin Groenlanda # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan spune că situaţia declanşată de intenţia preşedintelui american Donald Trump de a aplica taxe vamale mai mari ţărilor care susţin Groenlanda este îngrijorătoare. Şeful statului susţine că trebuie reluate discuţiile directe, la nivelurile diplomatice corespunzătoare.
Satoshi, reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision 2026. Ascultă piesa "Viva, Moldova!", cântată în mai multe limbi # DigiFM.ro
Republica Moldova și-a ales reprezentantul la Eurovision 2026. Este vorba despre Satoshi, cântăreț popular și în România. Acesta a urcat pe scenă alături de Aliona Moon, dar și de Lana Cărăuș, alături de trei instrumentiști.
Traian Băsescu nu crede în ieșirea PSD de la guvernare: "PSD-ul face ce ştie el mai bine, nu-şi asumă ce a făcut" # DigiFM.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu nu crede că se va rupe coaliţia de guvernare şi a explicat că PSD face ”ce ştie mai bine: nu-și asumă ce a făcut” . Băsescu a mai afirmat că social-democrații nu vor face alianţă cu AUR din cauza reputaţiei dobândite de acest partid, atât pe plan naţional, cât şi internaţional.
Bărbatul care a salvat o fetiță căzută în lacul înghețat din Craiova are 47 de ani și este din India. A venit în 2024 în România # DigiFM.ro
Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a anunțat că salvatorul fetiţei care a căzut sâmbătă în lacul din Parcul Romanescu din municipiu este cetăţean indian şi este în România din iunie 2024. Ea a precizat că acesta va primi titlul de cetăţean de onoare al oraşului. Şi craiovenii care au intrat în apă pentru a ajuta fetiţa vor fi premiaţi.
Un asiatic a salvat o fetiță din Craiova care căzuse în lacul înghețat din parc. A ținut-o în brațe până la sosirea pompierilor. Va fi făcut cetățean de onoare # DigiFM.ro
Un cetățean din India, care locuiește și muncește în România, a salvat o fetiță din Craiova, care căzuse în lacul parțial înghețat din Parcul Nicolae Romanescu. Acesta a ținut-o în brațe jumătate de oră până la sosirea pompierilor. Olguța Vasilescu, primarul localității, a anunțat că-l va face cetățean de onoare pe salvator.
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică pentru municipiul Bucureşti, valabilă în intervalul 18 ianuarie, ora 10:00 - 22 ianuarie, ora 10:00, care avertizează asupra unui val de frig, cu temperaturi deosebit de scăzute şi ger dimineaţa şi noaptea.
Venus Williams, eliminată în primul tur la Australian Open 2026. Sportiva de 45 de ani a primit o invitație de la organizatori # DigiFM.ro
Venus Williams a fost eliminată în primul tur la Australian Open 2026. Sportiva americană a devenit, duminică, la 45 de ani, cea mai în vârstă jucătoare care a participat la Australian Open în Era Open.
Bucăți dintr-o dronă, găsite într-o curte din Vrancea. MApN: "Au fost ridicate în vederea analizării" # DigiFM.ro
Reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale au anunţat că o echipă de specialişti a ridicat bucăţi de dronă dintr-o gospodărie din judeţul Vrancea.
Ilona Brezoianu, răspuns pentru Andreea Bălan, după ce solista a criticat-o la tv: "Te aștept cu drag să-ți dau niște sfaturi pentru viitoarele filme în care vei juca" # DigiFM.ro
Zilele trecute, invitată în emisiunea "La Măruță", Andreea Bălan nu a ezitat să facă o listă de cinci persoane publice pe care nu le place. Pe lângă Mihai Petre, Iulia Albu, Raluca Bădulescu și Mihai Trăistariu, cântăreața a adăugat-o și pe Ilona Brezoianu, actrița care i-a luat locul în juriul "Te cunosc de undeva".
Emmanuel Macron, reacție după ce Donald Trump a amenințat cu noi tarife vamale pentru sprijinul acordat Groenlandei: "Inacceptabil. Europenii vor răspunde" # DigiFM.ro
Ameninţările lui Donald Trump de a impune noi tarife vamale ţărilor ce se opun unei anexări a Groenlandei de către SUA sunt "inacceptabile", a declarat Emmanuel Macron, care promite un răspuns "unit" al europenilor, informează AFP.
România, invitată de SUA în Consiliul pentru Pace. Donald Trump i-a trimis o scrisoare lui Nicușor Dan # DigiFM.ro
România a fost invitată să devină membru al “Consiliului pentru Pace” privind Ucraina, printr-o scrisoare adresată de Donald Trump preşedintelui Nicuşor Dan, a transmis Administraţia Prezidenţială.
Atenționările de frig, prelungite de meteorologi. De duminică seara, gerul cuprinde toată țara # DigiFM.ro
Meteorologii au prelungit până joi dimineaţă, 22 ianuarie 2026, atenţionările de ger. Conform prognozei făcute publice duminică, 18 ianuarie, după un scurt interval în care aria afectată de temperaturi foarte scăzute se va restrânge, din seara zile de 19 ianuarie, gerul cuprinde toată ţara.
Acordul UE - Mercosur, semnat după 25 de ani de negocieri. Ursula von der Leyen: "Se vor elimina taxe vamale de miliarde de euro" # DigiFM.ro
Uniunea Europeană şi Mercosur au semnat sâmbătă, 17 ianuarie, la Asuncion, în Paraguay, un acord comercial istoric, marcând finalul a 25 de ani de negocieri şi crearea oficială a uneia dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, cu peste 700 de milioane de locuitori, reprezentând 30% din PIB-ul global, relatează AFP.
Donald Trump acuză opt ţări europene că joacă un "joc foarte periculos" şi ameninţă cu taxe vamale pentru că susțin Groenlanda # DigiFM.ro
Donald Trump a acuzat opt ţări aliate europene, inclusiv Franţa şi Germania, că joacă "un joc foarte periculos" în Groenlanda, teritoriu pe care vrea să îl anexeze, după ce aceste state au trimis acolo personal militar, şi le-a ameninţat cu taxe vamale, relatează AFP şi Reuters.
Gabriela Ruse a început cu dreptul Australian Open. A învins-o pe Daiana Iastremska, numărul 27 WTA, și e în turul doi # DigiFM.ro
Gabriela Ruse a învins-o pe Daiana Iastremska (Ucraina) în două seturi, cu 6-4, 7-5, duminică, la Melbourne, în prima rundă a turneului Australian Open, primul Mare Şlem al anului.
Paula Seling, criticată după ce a folosit o expresie în rusă la Eurovision Moldova 2026: "Am încercat să fiu drăguţă şi simpatică. Habar nu aveam că e în limba rusă" # DigiFM.ro
Paula Seling, membră a juriului de la Eurovision Molfova 2026, a avut un mesaj la finala naţională şi a felicitat publicul cu formula „Maladieţ, Moldova!”, echivalentul rusesc al expresiei „Bravo, Moldova!”. Momentul nu a fost trecut cu vederea de internauţi, care au criticat alegerea limbii, scrie Ziarul de Gardă. Ulterior, într-un clip postat pe pagina sa de Facebook, Paula Seling şi-a prezentat scuzele, explicând că, din dorinţa de a fi ”drăguţă şi simpatică”, a folosit un cuvânt care habar nu avea că este în limba rusă şi fără să ştie că va crea supărare.
Conturile regale sunt pe plus. Cât a câștigat prințul William în 2025 și din ce provin veniturile lui # DigiFM.ro
Situația financiară a prințului William arată mai mult decât bine după 2025. Prințul de Wales, care își obține veniturile din administrarea Ducatului de Cornwall, a încasat aproximativ 30 de milioane de dolari anul trecut.
Polițiștii locali pot folosi camere portabile de înregistrare. Nicușor Dan: "Contribuie la creșterea transparenței activității lor şi la consolidarea siguranţei publice" # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, sâmbătă după-amiază, 17 ianuarie, că a promulgat legea care permite poliţiştilor locali să utilizeze camere foto-video-audio portabile în exercitarea atribuţiilor de serviciu.
Protest cu mii de oameni la Copenhaga. Își arată susținerea pentru Groenlanda, în fața amenințărilor lui Trump: "Make America Go Away" # DigiFM.ro
Mii de manifestanţi s-au adunat sâmbătă, 17 ianuatie, la Copenhaga, în Danemarca, pentru a denunţa ambiţiile teritoriale ale lui Donald Trump, care continuă să-şi afişeze intenţia de a pune mâna pe Groenlanda, relatează AFP.
Valeriu Stoica, despre scenariul unei alianțe PSD - AUR: "Ar însemna moarte politică. PSD va fi înghițit de AUR" # DigiFM.ro
Fostul preşedinte al PNL, Valeriu Stoica, consideră că o alianţă la guvernare a PSD cu AUR ar însemna moartea politică a social-democraţilor. Stoica a afirmat că electoratul PSD deja s-a diluat, iar o asemenea alianţă va fi fatală pentru social-democraţi, care vor fi înghiţiţi de AUR.
Cât plătește impozit Traian Băsescu pentru apartamentul său de 154 m pătrați: "E o creștere consistentă" # DigiFM.ro
Invitat la emisiunea "În fața ta" de la Digi24, fostul președinte Traian Băsescu a dezvăluit cât plătește impozit în 2026 pentru casa în care locuiește alături de soția sa, Maria.
Anul 2025 a fost marcat de o succesiune fără precedent de fenomene meteorologice extreme (caniculă, secetă severă şi episoade de precipitaţii intense) care confirmă o tendinţă de încălzire accelerată şi o variabilitate tot mai accentuată a vremii, arată datele oficiale ale Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM).
Celine Dion, omagiu emoționant pentru soțul ei, în ziua în care acesta ar fi împlinit 84 de ani: "Amintirea ta continuă să ne ghideze" # DigiFM.ro
Celine Dion a marcat ziua în care regretatul ei soț, Rene Angélil, ar fi împlinit 84 de ani. Gestul vine la doar câteva zile după ce artista a comemorat 10 ani de la moartea acestuia.
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a apărut purtând ochelari de soare cu lentile albăstrui la o întâlnire desfășurată la Palatul Élysée. Cu o zi înainte, șeful statului fusese văzut cu ochiul drept vizibil înroșit în timpul discursului său de Anul Nou adresat Forțelor Armate, susținut la baza militară din Istres (Bouches-du-Rhône).
Novak Djokovic țintește al 25-lea titlu de Mare Șlem. "Întotdeauna am o şansă, mai ales aici", a spus el înainte de Australian Open # DigiFM.ro
În căutarea celui de-al 25-lea titlu de Mare Şlem la 38 de ani, Novak Djokovic abordează Australian Open, care începe duminică, 18 ianuarie, la Melbourne, cu încredere, dar şi cu precauţie: "Întotdeauna am o şansă, mai ales aici", a declarat el.
Ger în toată țara, până miercuri. Temperaturi cu aproape 10 grade mai mici decât cele normale datei # DigiFM.ro
Zona afectată de ger se restrânge în cursul zilei de sâmbătă, pentru ca din cursul serii şi până duminică dimineaţă să cuprindă aproape toată ţara, anunţă meteorologii. De asemenea, după o uşoară restrângere a ariei afectate de frig, de duminică seară, toată ţara se va afla sub atenţionare meteorologică cod galben de ger, doar judeţele Bihor şi Arad nefiind vizate. Gerul se menţine până miercuri.
Actorul Răzvan Ionescu a murit la 71 de ani. Își dedicase mare parte din viață teologiei # DigiFM.ro
Actorul Răzvan Ionescu a murit la vârsta de 71 de ani, anunță sâmbătă, 17 ianuarie, Teatrului Naţional Bucureşti.
Andreea Bălan, fără ezitare când a fost întrebată ce vedete antipatizează: "Mihai Petre e ceva rău, Ilona Brezoianu a venit în locul meu și degeaba" # DigiFM.ro
Andreea Bălan a mizat pe cartea sincerității într-un context în care multe vedete au refuzat să dea lucrurile pe față. Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, solista a răspuns fără ezitare când a fost întrebată care sunt persoanele publice pe care le antipatizează.
Două persoane au fost rănite după o explozie într-un bloc din Alba Iulia. Una dintre victime va fi transferată în străinătate # DigiFM.ro
Un bărbat a suferit arsuri, iar o tânără o plagă la un picior în urma unei explozii produse, sâmbătă, 17 ianuarie, într-un bloc din Alba Iulia.
Cum arată Selena Gomez fără pic de machiaj. Vedeta a avut o perioadă plină de evenimente # DigiFM.ro
Selena Gomez își lasă tenul să se odihnească după ce a participat la evenimente consecutive în care a afișat un machiaj complet.
Ursula von der Leyen și președintele Braziliei au sărbătorit la Rio de Janeiro acordul comercial UE - Mercosur # DigiFM.ro
Președintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au sărbătorit vineri, 16 ianuarie, la Rio de Janeiro, acordul comercial UE-Mercosur, salutându-l ca pe un succes pentru multilateralism, în pofida îngrijorărilor care persistă, informează sâmbătă EFE.
Meghan Markle și prințul Harry, într-o poză făcută la a treia întâlnire, acum 10 ani. Acum, fiica lor i-a filmat dansând în curte, tot îndrăgostiți # DigiFM.ro
Meghan Markle a postat în social media o fotografie cu ea şi prinţul Harry din 2016, precum şi un videoclip nou-nouţ filmat de fiica lor în vârstă de 4 ani și jumătate.
2026, un an bogat în lansări cinematografice. Blockbustere, filme biografice, staruri, mari regizori. În 2025 „au lipsit locomotivele” pentru a atrage publicul # DigiFM.ro
Revenirea lui Steven Spielberg, un film biografic despre Michael Jackson şi un nou "Toy Story" - 2026 promite să fie un an remarcabil pentru lansările cinematografice, o industrie care speră la o revenire a spectatorilor în sălile de cinema după un declin în 2025, transmite AFP.
Dorian Popa, pe masa de operație timp de 6 ore și jumătate. A trecut printr-o intervenție complexă la nas: „Mi-a scos din coastă o bucată de vreo 5 cm” # DigiFM.ro
Dorian Popa a trecut recent printr-o intervenție chirurgicală extrem de complexă la nivelul nasului, care s-a transformat într-o operație mult mai dificilă decât cea planificată inițial. Deși artistul se pregătea pentru o nouă intervenție estetică, medicii au descoperit în timpul procedurii o problemă medicală neașteptată, ceea ce a dus la prelungirea operației până la șase ore și jumătate.
O femeie din București și-a trimis singură mesaje de amenințare. Încerca să se răzbune pe fostul soț # DigiFM.ro
O femeie de 35 de ani din Bucureşti a vurt să se răzbune pe fostul soţ, a cumpărat o cartelă telefonică şi a trimis pe numărul ei de telefon mesaje de ameninţare extremă. Ulterior, a reclamat la Poliţie că bărbatul i le-ar fi trimis, acesta fiind dus la audieri de la Suceava la Bucureşti. Cercetările au demonstrat că femeia a înscenat totul, fiind reţinută şi apoi plasată sub control judiciar.
Nadia Comăneci: „50 de ani de la primul 10. Este o sărbătoare pentru toată lumea”. Covaliu, despre „Anul Nadia”: Este un an cu totul şi cu totul special # DigiFM.ro
Fosta mare campioană Nadia Comăneci a afirmat într-un mesaj transmis cu ocazia lansării "Anului Nadia" la sediul Comitetului Olimpic şi Sportiv Român că prima notă de 10 din istoria gimnasticii, pe care a obţinut-o la Jocurile Olimpice de la Montreal în 1976, nu a fost doar un rezultat al său, ci al unei întregi ţări care a format-o.
Preţul gazelor naturale continuă să crească, pe fondul vremii neobişnuit de reci din unele părţi ale Europei, ajungând la cel mai ridicat nivel din ultimele aproape şase luni, transmite DPA.
Putin, discuţii cu liderii din Israel și Iran pentru a încerca să diminueze tensiunile, susţine Kremlinul # DigiFM.ro
Vladimir Putin a discutat vineri cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu şi urmează să discute cu omologul său iranian Masoud Pezeshkian, a anunţat Kremlinul, afirmând că preşedintele rus încearcă să reducă tensiunile în jurul Iranului, ţară parteneră a Moscovei, ameninţată cu lovituri americane, relatează AFP.
Bărbatul care a proiectat mesajul ”Marş la Moscova” în timpul protestului AUR, amendat cu 1.000 de lei pentru instigare # DigiFM.ro
Bărbatul care a proiectat mesajul ”Marş la Moscova” pe clădirile din Piaţa Universităţii, în timpul protestului AUR de joi seară, 15 ianuarie, a fost amendat cu 1.000 de lei.
Douăzeci şi şase de persoane au fost acuzate în Statele Unite de pariuri sportive trucate în baschetul universitar american şi baschetul profesionist din China, au anunţat autorităţile judiciare americane. Este vorba despre cel mai recent scandal care zguduie lumea baschetului din Statele Unite, după ce, în octombrie, mai multe personalităţi ale ligii americane de baschet, prestigioasa NBA, au fost implicate în două cazuri distincte de jocuri de noroc ilegale, relatează AFP.
