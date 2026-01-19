VIDEO. Mario Iorgulescu, prins de carabinierii italieni după ce a fugit din clinica în care a fost internat: „Acum sunt iar sub tratament” – VIDEO

10:30

Românii care vor să-şi cumpere vechime în muncă la preţuri avantajoase o mai pot face până la 1 iulie 2026. De la acea dată, un an de vechime va fi cu 800 de lei mai scump. Oamenii care se apropie de vârsta standard de pensionare, dar nu au stagiul minim necesar de cotizare caută să […] The post Cât te costă să cumperi acum un an de vechime în muncă. De la 1 iulie, se scumpeşte foarte mult! first appeared on Ziarul National.