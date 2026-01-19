Ger cumplit în toată țara și temperaturi de până la -16 grade. Informații de ultimă oră direct de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul
Gândul, 19 ianuarie 2026 11:50
Vremea rămâne deosebit de rece și astăzi în aproape toată țara, potrivit informațiilor obținute în exclusivitate de Gândul, direct de la ANM. Temperaturile se mențin negative în majoritatea regiunilor, iar meteorologii avertizează că frigul se va accentua pe parcursul nopții. Maximele zilei se vor încadra între -8 grade Celsius în Transilvania și Moldova și valori […]
Acum 5 minute
12:30
Donald Trump zguduie piețele globale. Aurul a atins un nou maxim istoric, iar bursele au scăzut dramatic pe fondul tensiunilor cu Europa # Gândul
Aurul a ajuns luni la un nou maxim istoric, în timp ce piețele bursiere au intrat în scădere, pe fondul temerilor legate de o posibilă escaladare a conflictului economic dintre Statele Unite și Europa. Declarațiile și amenințările recente ale lui Donald Trump, legate de Groenlanda, au amplificat tensiunile transatlantice și au crescut îngrijorarea investitorilor. Situația […]
Acum 10 minute
12:20
Piața imobiliară din România rămâne activă, însă diferențele dintre proprietățile care se vând rapid și cele care rămân luni întregi fără oferte sunt tot mai vizibile. În contextul actual, interesul cumpărătorilor este influențat de factori obiectivi, precum prețurile, costurile de finanțare sau contextul economic, dar și de deciziile concrete luate de proprietari atunci când își […]
12:20
PSD discută ruperea coaliției. Lia Olguța Vasilescu: „Suntem într-o procedură de consultare dacă mai rămânem sau nu la guvernare” # Gândul
Tensiunile din coaliție devin din ce în ce mai apăsătoare. Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat că PSD își consultă membrii pentru a decide dacă va mai rămâne la guvernare alături de premierul Ilie Bolojan. Ea transmite că noul premier acționează unilateral și ignoră partenerii. PSD, în procedură de consultare pentru ieșirea de la […]
Acum 30 minute
12:10
Julia Sauter, prima reacție după ce a plâns la Campionatul European de Patinaj. Ce mesaj a transmis românca # Gândul
Patinatoare cu cetățenie română și germană, Julia Sauter a impresionat la Campionatul European de Patinaj de la Sheffield (Marea Britanie) printr-un moment care nu va fi uitat prea curând: ea s-a prăbușit în lacrimi, în aplauzele spectatorilor, scrie PROSPORT. Concursul de patinaj a fost câștigat de estonianca Niina Petrokina. Locul 6 la programul liber ales […]
12:10
Premierul Japoniei, Sanae Takaichi, a tranmis că parlamentul va fi dizolvat în decursul acestei săptămâni și va convoca alegeri anticipate pentru a obține sprijinul popular pentru creșterea cheltuielilor și noua strategie de apărare, relatează Mediafax. Potrivit declarațiilor făcute de șefa executivului de la Tokyo, parlamentul va fi dizolvat vineri, iar în cadrul alegerilor anticipate vor […]
Acum o oră
11:50
11:40
Ce spune Mihai Trăistariu despre impozitul pentru apartamentele pe care le are la mare. ”Să vedem cât o să vină acum, mi-e și teamă” # Gândul
Mihai Trăistariu, în vârstă de 49 de ani, este îngrijorat de impozitul pe care îl va avea de plătit pentru cele opt apartamente pe care le deține pe litoral. Cântărețul face bani din spectacolele pe care le susține și de la evenimentele la care participă. De asemenea, are și afaceri în turism. Mihai Trăistariu deține […]
11:40
Paula Seling, în centrul unui scandal diplomatic. Artista a făcut un gest care a stârnit un val de critici la Eurovision Moldova 2026 # Gândul
Cântăreața Paula Seling se află în centrul unui scandal diplomatic uriaș, în urma unei replici aparent banale. Artista a fost invitată să jurizeze concursul Eurovision de la Chișinău și a început să împartă felicitări, însă a facut-o și în limba rusă, lucru care a pornit un adevărat scandal, relatează Observator. Gestul aparent banal făcut de […]
11:40
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție interviul acordat de Marius Lazurca, consilier prezidențial pentru securitate națională, la Antena 3 CNN. „Marius Lazurca, surprinzătorul numit consilier prezidențial și învăluit într-o aură de mare om de cultură, de savant, de intelectual, de cărturar și mai ales […]
Acum 2 ore
11:30
Te-ai gândit cum să economisești până la 2.000 de lei pe lună? Alegerile financiare care sunt făcute zilnic, săptămânal sau lunar reprezintă și unul dintre aspectele pentru care bugetul propriu se micșorează. Una dintre alegeri reprezintă mâncarea comandată (aproape) zilnic, la job, de exemplu. În ultimul an, mâncarea comandată a cunoscut o scumpire cu până […]
11:20
Surpriză în echipa de gimnastică feminină. Cine s-a întors să concureze pentru România, după ce în 2025 alegea banii americanilor # Gândul
Debutul de an 2026 aduce o veste excelentă pentru sportul românesc: cea mai valoroasă gimnastă a noastră s-a întors în țară și este pregătită să concureze, din nou, sub „tricolor”, scrie PROSPORT. Anul trecut, ea alegea banii americanilor, convinsă că viitorul ei trebuie să fie departe de plaiurile natale. În acest an sunt programate să […]
11:10
Jaqueline Cristian, locul 37 WTA, a fost eliminată duminică nopate din runda inaugurală de la Australian Open, primul Mare Șlem al anului 2026. Sportiva din România a fost învinsă de favorita 19, sportiva cehă Karolina Muchova, scor 6-3, 7-6 (8/6). Pentru Jaqueline Cristian aceasta este a patra înfrângere din tot atâtea meciuri disputate cu Muchova. […]
11:00
Au apărut noi imagini din Rusia. Cum încearcă localnicii să își salveze mașinile de sub munții de zăpadă # Gândul
O „apocalipsă a zăpezii” a lovit Kamceatka din Rusia. În urma unei furtuni de zăpadă masive, autoritățile au declarat situația de urgență în regiune la începutul acestei săptămâni. Între timp, apar noi imagini care îi surprind pe localnici încercând să își salveze autoturismele de sub nămeții de zăpadă. Cum își salvează localnicii mașinile de sub […]
11:00
Imagini incredibile din Rusia: 50 de alergători au participat la un ultramaraton la -41 de grade, în cel mai rece oraș de pe Pământ # Gândul
Un ultramaraton desfășurat la temperaturi extreme a atras atenția la nivel mondial, după ce CNN a publicat imagini spectaculoase din Oimiakon, Rusia, una dintre cele mai reci zone de pe planetă. Cunoscut drept „Polul Frigului”, orășelul a fost din nou gazda uneia dintre cele mai dure competiții de anduranță. Cincizeci de alergători au luat startul […]
10:50
Cum l-a prezentat Antena 1 pe Cristian Boureanu, concurent la Survivor 2026. Telespectatorii au crezut că este o greșeală apărută pe burtieră # Gândul
Survivor 2026 este una dintre cele mai antrenante ediții de până acum și nu numai concurenții sunt luați prin surprindere, ci și telespectatorii, după cum remarcă CANCAN.RO. De curând, publicul a observat cum l-a prezentat Antena 1 pe Cristian Boureanu și mulți au crezut că este o greșeală ce apare pe burtieră. Competiția difuzată de Antena […]
10:40
Cum explică oamenii lui Nicuşor Dan lipsa lui de la Davos. Consilierul Marius Lazurca: mesajul este “nu umblu teleleu prin lume” # Gândul
Consilierul prezidenţial pentru securitate a transmis un mesaj, în numele lui Nicuşor Dan, pentru românii care încă se întreabă de ce preşedintele nu merge la DAVOS(Forumul Economic Mondial). Răspunsul acestuia nu poate fi catalogat chiar un model de eleganţă şi diplomaţie, obţinute la cele mai înalte şcoli europene. După ce românii au avut un preşedinte […]
10:40
Motivul pentru care mii de cetățeni români sunt pregătiți să își vândă locuințele și să se mute în străinătate. Ce spun experții # Gândul
Tot mai mulți cetățeni români ar lua în calcul să își vândă locuințele din România și să se mute în străinătate, cu scopul de a căuta un trai mai bun. Experții relevă o schimbare a mentalității. Țara noastră rămâne, în continuare, în clasamentul statelor din Europa în care există cei mai mulți proprietari de locuințe. […]
Acum 4 ore
10:30
“Am primit gratuit acte pentru casă și teren!” Fondurile europene au ajutat argeșenii din Mioarele # Gândul
Comuna Mioarele din județul Argeș este una dintre comunele cadastrate cu fonduri europene de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), iar Ion B. este unul dintre cei care, înainte să aibă carte funciară nouă, deținea doar câteva documente primite de la părinții lui. Ca mulți alți proprietari, nu a înțeles importanța înscrierii acelor […]
10:30
Ședință tensionată la Palatul Victoria. Liderii coaliției de guvernare discută acordul Mercosur și reforma administrației în prima întâlnire din 2026 # Gândul
Coaliția de guvernare se întâlnește luni pentru prima dată în noul an. Se anunță o ședință tensionată, marcată de discuții pe acordul Mercosur și animozitățile dintre PSD și USR și reforma administrației, unde Bolojan le va cere liderilor de partide să fie de acord cu încă o asumare de răspundere în Parlament. PSD îi cere […]
10:20
Accident feroviar grav în Spania. Numărul morților a crescut la 39. 48 de persoane, inclusiv cinci minori, rămân spitalizate # Gândul
Accidentul feroviar din localitatea Adamuz, Spania, de duminică seara, a provocat 39 de morți și cel puțin 152 de răniți, dintre care 24 sunt în stare gravă, conform ultimelor cifre ale autoriților, relatează El Pais. Ministrul spaniol al Transporturilor, Óscar Puente, care s-a deplasat la locul accidentului, a avertizat că numărul morților „nu este definitiv” […]
10:10
Cum ar putea evita SUA și NATO o catastrofă în Groenlanda. Militarii danezi și contingentele europene modeste nu ar rezista unui atac american. „Trei direcții de acțiune sunt în desfășurare” # Gândul
Disensiunea transatlantică privind Groenlanda tocmai s-a adâncit, iar în acest moment de echilibru instabil sunt în desfășurare trei direcții de acțiune pentru a evita un conflict catastrofal pentru cea mai mare insulă din lume. Una este diplomatică: prin intermediul grupului de lucru la nivel înalt convenit la o reuniune din 14 ianuarie la Washington între […]
10:10
Mesajul lui Nicuşor Dan pentru Regele Spaniei şi victimele accidentului feroviar: „Gândurile și rugăciunile mele sunt alături de familiile victimelor” # Gândul
Pe fondul accidentului feroviar din Andaluzia-Spania, preşedintele Nicuşor Dan a transmis un mesaj familiilor victimelor, dar şi Majestăţii Sale Regelui. Coliziunea dintre două trenuri de mare viteză, care a avut loc duminică seara în Andaluzia, sudul Spaniei, a provocat cel puțin 39 de morți, conform unui nou bilanț confirmat luni dimineață pentru AFP de către […]
10:10
TOP 10 | Orașele din România cu cele mai multe divorțuri. Care e singura localitate în care 1 din 3 căsnicii eșuează # Gândul
Divorțul a devenit o realitate a timpurilor în care trăim. Diferențele dintre mediul urban și cel rural sunt mai vizibile ca oricând, iar un top realizat pe baza estimărilor privind procentul căsniciilor încheiate prin divorț scoate la iveală un fenomen îngrijorător. Există orașe în România unde aproape o treime dintre mariaje se destramă. București – […]
10:00
Bărbatul din Oradea care și-a înjunghiat mama a fost arestat preventiv. Câți ani de închisoare riscă agresorul # Gândul
Denis Marcel Bercea, bărbatul din Oradea care și-a atacat sâmbătă mama cu un cuțit, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Duminică, Tribunalul Bihor a emis un mandat pe numele său, la propunerea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, care îl cercetează pentru violență în familie sub forma tentativei de omor, […]
09:50
Caz medical extrem de rar în Brazilia. O femeie a descoperit că a rămas însărcinată de două ori în același timp. „Am avut două nașteri într-o noapte” # Gândul
O tânără de 24 de ani din Brazilia a trecut printr-o experiență medicală aproape unică. Femeia a rămas însărcinată cu un al doilea copil în timp ce era deja gravidă. Fenomenul, cunoscut sub numele de superfetație, este extrem de rar, cu doar aproximativ zece cazuri documentate la nivel mondial. Kathleen Nicole Ramos Santos, din Nova […]
09:40
Jaful de la Luvru, surprins de camerele de supraveghere. Imagini difuzate în premieră la televiziunile franceze # Gândul
Au apărut noi imagini surpriză pe camerele de supraveghere cu momentul jafului spectaculos de la Luvru, publicate de televiziunile franceze. Camerele au surprins exact întreaga operațiune a celor doi hoți care puseseră mâna pe bijuterii în valoare de 88 de milioane de euro. Noi imagini din momentul jafului de la Luvru Pe 19 octombrie 2025, în […]
09:30
Trump acuză Danemarca că ar fi ignorat timp de 20 de ani avertismentele NATO în privința amenințării rusești în Groenlanda: „Acum a sosit momentul” # Gândul
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a acuzat Danemarca că nu a reușit să contracareze „amenințarea rusă” din Groenlanda și a afirmat că administrația sa este pregătită să intervină pentru a „rezolva problema”, reiterând că Washingtonul urmărește obținerea controlului asupra teritoriului arctic. „De 20 de ani, NATO spune Danemarcei că «trebuie să îndepărtați amenințarea rusă din […]
09:20
Asociaţia pentru Pensiile Administrate Privat din România anunţă un record de 19,6%, în 2025, pentru Pilonul 3 # Gândul
Pilonul 3 de pensii facultative a atins un randament record de 19,6%, în 2025, informează Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR). Suma administrată a ajuns la 7,4 miliarde de lei, mai informează aceeaşi sursă. Cele 10 fonduri de pensii private facultative (Pilonul 3) au înregistrat în 2025 cel mai bun randament investițional din […]
09:20
Continuă „bombele” detonate în culisele PRO TV, după anunțul care a surprins întreaga industrie media: „La Măruță” se oprește definitiv, după aproape 18 ani de emisie. Un brand solid și o figură centrală a postului din Pache Protopopescu ies din grilă, iar în locul lor pare să se pregătească o mutare de proporții. De ceva […]
09:20
Dinamo a învins U Cluj, 1-0, în etapa 22 a Superligii, golul fiind marcat de Mamoudou Karamoko. După reușită, jucătorul și antrenorul roș-albilor Zeljko Kopic au „schimbat inimioare”, iar croatul a explicat gesturile. Dinamo a urcat pe locul doi, 41 de puncte, în Superliga, și U Cluj e pe locul opt, 33 de puncte. Zeljko […]
09:10
Calcule „la cald” care dau fiori reci. Riscă statele arabe din Golf să fie prinse în focul încrucișat al unui conflict Iran vs. SUA? „Momentul lor de pericol maxim” # Gândul
În ciuda relațiilor îmbunătățite cu Iranul, mai ales în ultimii ani, statele arabe din Golf rămân îngrijorate că o operațiune militară americană împotriva Teheranului ar putea provoca un răspuns împotriva bazelor și trupelor americane situate pe propriile teritorii. Ministrul iranian al apărării – generalul de brigadă Aziz Nasirzadeh – a avertizat că țările care oferă […]
09:10
TikTok întărește controlul vârstei în Europa. Mii de conturi vor fi blocate. Ce se schimbă pentru utilizatorii din Europa # Gândul
Platforma de socializare TikTok a anunțat implementarea unor măsuri suplimentare de verificare a vârstei utilizatorilor în Europa, menite să blocheze accesul copiilor care nu au împlinit vârsta minimă de 13 ani. În următoarele săptămâni, TikTok își va îmbunătăți sistemele de verificare a vârstei în Uniunea Europeană, Marea Britanie și Elveția, prin introducerea unei tehnologii de […]
09:10
Cine este românul Cristian Cenușe, deținut politic în Venezuela și eliberat după mai bine de un an de detenție # Gândul
Duminica aceasta, organizaţia neguvernamentală Foro Penal, dedicată apărării deţinuţilor politici din Venezuela, a anunţat că un cetăţean român a fost eliberat din închisoarea Rodeo I din statul Miranda, în nord, lângă capitala Caracas, relatează EFE, preluată de Agerpres. Organizația a transmis, prin intermediul platformei X, că bărbatul se numește Cristian Cenuşe și a fost reţinut […]
09:00
Eleganţă, stil şi rafinament în comunicare, la Cotroceni. Întrebat de ce nu merge la DAVOS, Nicuşor Dan a răspuns: „Nu umblu teleleu prin lume” # Gândul
Consilierul prezidenţial pentru securitate a transmis un mesaj, în numele lui Nicuşor Dan, pentru românii care încă se întreabă de ce preşedintele nu merge la DAVOS(Forumul Economic Mondial). Răspunsul acestuia poate fi catalogat un model de eleganţă şi diplomaţie, obţinute la cele mai înalte şcoli europene. După ce românii au avut un preşedinte precum Klaus […]
08:50
Orașele din România în care ninge în martie și aprilie. București e pe lista meteorologilor Accuweather # Gândul
Primăvara lui 2026 începe cu surprize neașteptate din partea vremii. Datele culese de meteorologii Accuweather confirmă un scenariu de care ne temeam – iarna refuză să părăsească definitiv România. Sau cel puțin sudul țării. Potrivit prognozelor publicate de Accuweather, ninsorile nu vor ocoli nici Bucureștiul. Martie cu lapoviță și temperaturi negative în Capitală Vom avea […]
08:40
Blue Monday 2026. De ce 19 ianuarie este considerată cea mai deprimantă zi a anului. Cum poate fi depășit acest sindrom # Gândul
Luna ianuarie aduce, și în 2026, ceea ce consilierii în lifestyle din Marea Britanie numesc cea mai deprimantă zi a anului. Supranumită „Blue Monday”, aceasta cade luni, 19 ianuarie, și este asociată cu un cumul de factori psihologici, sociali și economici specifici începutului de an. „Blue Monday” care s-ar putea traduce și în expresia „Lunea […]
Acum 6 ore
08:30
Mario Iorgulescu, prins de carabinieri în Italia după scandalul generat pe TikTok: „Eram fugit din clinică și fără tratament” # Gândul
Mario Iorgulescu, care sub influența substanțelor stupefiante și alcoolului a provocat un accident mortal și a fugit de la locul accidentului, a revenit în atenția publică după ce a anunțat că a fost prins de carabinieri în Italia și readus în clinica din care fugise. După controversele iscate în mediul online, Mario Iorgulescu a publicat […]
08:30
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 19 ianuarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Gândul
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 19 ianuarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitatul emisiunii este Ion Cristoiu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
08:10
Război în Orientul Mijlociu, ziua 835. Viața revine la normal în Iran. S-au redeschis școlile, iar populația are acces la Internet # Gândul
În Iran s-a redeschis parțial accesul la Internet, a informat organizația neguvernamentală Netblocks, specializată în monitorizarea securității informatice, printr-un mesaj preluat de AFP din rețelele sociale. „Datele de trafic indică o revenire semnificativă a anumitor servicii online, printre care Google, ceea ce poate indica restabilirea unui acces puternic filtrat, coroborând mărturiile utilizatorilor care vorbesc despre […]
07:40
Imagini spectaculoase. După o finală ireală și bătălii continue, Senegalul câștigă Cupa Cupei Africii pe Națiuni din 2025 împotriva Marocului # Gândul
Selecționata de fotbal a Senegalului a câștigat Cupa Africii pe Națiuni 2026, găzduită de Maroc, după ce a învins în finală, duminică seara, la Rabat, echipa țării gazdă, cu 1-0. Unicul gol a meciului a fost marcat în prelungiri de Pape Gueye, mijlocașul echipei Villarreal. Finală plină de momente tensionate Finala de la Cupa Africii […]
07:20
19 Ianuarie, calendarul zilei: Actrița Tippi Hedren împlinește 96 de ani, Dolly Parton face 80. Horia Tecău împlinește 41 de ani # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 19 ianuarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Tippi Hedren este o actriță și activistă americană, cunoscută mai ales pentru rolurile sale din filmele lui Alfred Hitchcock. Născută pe 19 ianuarie 1930, în New Ulm, Minnesota, ea și-a început cariera […]
07:10
Cutremur în Silicon Valley: taxa pe miliardari a Californiei ar putea schimba definitiv harta bogăției în America # Gândul
California se află în fața uneia dintre cele mai sensibile dezbateri din ultimii ani: dacă cei mai bogați locuitori ai statului ar trebui să plătească o taxă specială doar pentru că sunt extrem de bogați. Propunerea este simplă pe hârtie, dar explozivă în realitate. O taxă unică de 5% pe averile de peste un miliard […]
Acum 8 ore
06:10
Războiul resurselor în 2026: în lupta mondială pentru minerale critice, Donald Trump bagă 7,5 miliarde de dolari. În ce investește Pentagonul ca să-și asigure aprovizionarea strategică # Gândul
Pentagonul a preluat o participație de 150 de milioane de dolari într-o companie de galiu cu sediul în Louisiana, în încercarea de a consolida aprovizionarea cu materiale esențiale producătorilor de apărare și de a contracara dominația chineză asupra lanțurilor de aprovizionare, arată Financial Times. Compania Atlantic Alumina a anunțat în această săptămână că investiția Pentagonului […]
06:10
Infrastructura României, cursă contracronometru în 2026: Avem miliarde din PNRR, dar n-are cine să toare asfaltul. Drumurile, între presiunea timpului și criza de personal # Gândul
Pentru 2026, analizele internaționale și rapoartele marilor bănci și ale asociațiilor de profil arată că România traversează o perioadă record de expansiune a rețelei de transport, alimentată masiv de termenele-limită ale PNRR. Pe șantierele din România, asfaltul se toarnă în ritm record, dar rămâne presiunea timpului și criza forței de muncă care ar putea să […]
06:10
„Efectul Trump” în America Latină: stabilitatea ar putea transforma Venezuela într-o destinație turistică, nu doar exportator de petrol # Gândul
Viitorul economic al Venezuelei este legat aproape exclusiv de petrol, însă specialiștii atrag atenția că țara are un potențial turistic uriaș, care rămâne aproape nefolosit din cauza instabilității politice și economice, potrivit Financial Times. Venezuela are plaje cu recife de corali, munți andini și cea mai înaltă cascadă din lume, dar turismul contribuie în prezent […]
05:40
Un studiu bazat pe gemeni finlandezi arată că istoricul reproductiv are o legătură detectabilă cu durata de viață a femeilor și îmbătrânirea biologică la nivel populațional, arată iltalehti.fi. Numărul de copii și momentul sarcinilor se reflectă în sănătatea și speranța de viață a unei femei la vârsta adultă, arată un studiu finlandez recent. Conform unui […]
05:20
Alarmă în laboratoarele din SUA: ce boală a învățat să „păcălească” tratamentele cu un singur medicament # Gândul
Oamenii de știință de la compania americană Gilead Sciences, care deține singurul medicament eficient împotriva HIV, au testat dacă virusul se poate adapta la lenacapavir. Rezultatele sugerează că se poate, dar arată și că s-ar putea să nu fie de fapt prea periculoasă, arată presa din Cehia. Dezvoltarea unui medicament cu ingredientul activ lenacapavir a […]
05:10
Oamenii de știință suedezi au descoperit că primii oameni vânau cu otravă acum 60.000 de ani # Gândul
Homo sapiens din sudul Africii folosea săgeți otrăvite încă de acum 60.000 de ani, potrivit oamenilor de știință suedezi care au descoperit astfel de arme în ceea ce este acum Africa de Sud. Aceștia raportează cea mai veche descoperire de acest fel într-un articol publicat în revista Science Advances. Invenția arcului le-a oferit oamenilor capacitatea […]
05:10
„Miracolul” argentinian 2026 se numește „El Loco”. Cum a învins Javier Milei criza și a restituit SUA 2,5 miliarde de dolari # Gândul
Argentina a rambursat banii împrumutați în cadrul swap-ului valutar de 20 de miliarde de dolari cu Trezoreria SUA. Acest moment marchează ieșirea regimului, condus de Javier Milei, dintr-o criză economică care a amenințat să destabilizeze guvernul său anul trecut, notează Financial Times. Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat pe platforma X că Argentina a […]
Acum 24 ore
22:40
Ce reguli trebuie să respecți când semaforul este verde intermitent la dreapta. Situații în care poți rămâne fără permis # Gândul
Mulți șoferi nu știu ce au de făcut atunci când întâlnesc o intersecție cu semaforul verde intermitent la dreapta pornit. Codul Rutier din 2026 stabilește exact rolul acestui tip de semafor, însă de multe ori se ajunge să fie greșit interpretat și chiar să provoace accidente, relatează ProMotor. Ce prevede Codul Rutier pentru semaforul verde […]
