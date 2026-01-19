Cătălin Predoiu, lăudat de Banca Centrală Europeană după scandalul cu bancnote false din recuzita de film

11:40

Mihai Trăistariu, în vârstă de 49 de ani, este îngrijorat de impozitul pe care îl va avea de plătit pentru cele opt apartamente pe care le deține pe litoral. Cântărețul face bani din spectacolele pe care le susține și de la evenimentele la care participă. De asemenea, are și afaceri în turism. Mihai Trăistariu deține […]