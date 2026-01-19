Alcoolemie de peste 300 mg/dl: bărbat resuscitat după ce a căzut într-o groapă de patru metri

10:40

Blue Monday, a treia zi de luni din ianuarie, este considerată cea mai deprimantă zi din an și cade anul acesta pe 19 ianuarie. Conceptul a fost lansat în 2005 de psihologul britanic Cliff Arnall, pe baza unei formule ce ia în calcul factori precum vremea, datoriile, lipsa de motivație și revenirea la muncă după sărbători. Deși popularizat la nivel global și folosit intens în campanii de marketing, Blue Monday este criticat de experți, care îl consideră pseudoștiințific și avertizează că depresia nu poate fi redusă la o singură zi.