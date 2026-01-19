Europa vs Trump
Euractiv.ro, 19 ianuarie 2026 14:50
Relația transatlantică se deteriorează pe zi ce trece, mesajele președintelui american Donald Trump creând stupoare printre aliați.
Acum o oră
14:50
Acum 4 ore
12:50
Datele ultimului Barometru al Opiniei Publice arată că mai puțin de 50% din moldoveni ar vota pentru unire.
12:40
De Ziua Unirii Principatelor Române, 24 ianuarie, partidul extremist AUR anunță că lansează programul pilot „Înapoi Acasă”, dedicat românilor din diaspora care își doresc să revină în România.
11:40
În cadrul plenului de la Strasbourg care începe luni, eurodeputații vor decide dacă vor solicita avizul Curții Europene de Justiție cu privire la compatibilitatea acordurilor UE-Mercosur cu tratatele UE.
Acum 6 ore
11:20
MAE îi informează pe cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Italia, Regiunea Sicilia, asupra faptului că Departamentul Național de Protecție Civilă a emis un cod roșu pentru Regiunea Sicilia.
10:50
Iran: Un oficial spune că numărul deceselor verificate în urma protestelor este de peste 5.000 # Euractiv.ro
Un oficial regional iranian a declarat, sub protecția anonimatului, că autoritățile au verificat cel puțin 5.000 de decese în urma protestelor din Iran, inclusiv aproximativ 500 de membri ai forțelor de securitate, potrivit unei relatări Reuters.
10:40
Accident feroviar grav în sudul Spaniei: un tren Iryo a deraiat și a intrat pe linia unui Alvia # Euractiv.ro
Două trenuri de mare viteză s-au ciocnit duminică seara în sudul Spaniei, după ce un tren Iryo care circula de la Malaga spre Madrid a deraiat în apropiere de Adamuz, relatează El País.
10:20
Oxfam: averea miliardarilor a atins un record în 2025 și „subminează libertatea politică” # Euractiv.ro
Oxfam avertizează, înainte de Davos, că averea combinată a miliardarilor a crescut cu peste 16% în 2025, până la 18,3 trilioane de dolari, amplificând inegalitatea și influența politică a ultra-bogaților.
10:00
Comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa, la București. Este primit de președintele Dan # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan îl primește, luni, pe comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa și al Comandamentului European al Armatei Statelor Unite ale Americii, generalul Alexus G. Grynkewich, informează Agerpres.
09:40
Președintele interimar are o relație pragmatică cu Trump; întrebarea este dacă va construi un guvern de tranziție sau dorește să rămână la putere, scrie „O Globo” (Brazilia) sub semnătura Janaínei Figueiredo.
Acum 8 ore
09:30
Casa Albă a anunțat numele unora dintre liderii care vor juca un rol în supravegherea următorilor pași în Gaza, după ce Comitetul Palestinian pentru Guvernarea Teritoriului (NCAG), supervizat de SUA, s-a întrunit pentru prima dată vineri la Cairo.
09:30
Consilierul prezidențial Marius Lazurca a explicat duminică, la Antena 3 CNN, că președintele Nicușor Dan nu merge la Davos pentru că vrea să transmită mesajul: „Nu umblu teleleu prin lume când sunt lucruri importate"
09:20
Fiul cel mare al ultimului șah al Persiei, Reza Pahlavi, a adresat șase solicitări comunității internaționale în cadrul unei conferințe de presă la Washington, notează „La Stampa” (Italia).
09:10
Laureatul Premiului Nobel, Krugman: Iată de ce noile taxe vamale impuse de Trump sunt ilegale # Euractiv.ro
„Descurajarea europeană a funcționat”, spune Paul Krugman: amenințarea lui Donald Trump cu taxe vamale pentru statele care au trimis trupe în Groenlanda e „un urlet de frustrare”, iar tarifele pentru expansiune ar fi „clar ilegale”.
08:30
Președintele francez ia în considerare activarea instrumentului anticoercitiv al UE ca răspuns la amenințarea lui Donald Trump de a impune taxe vamale suplimentare de 10% țărilor europene, ca reacție la criza groenlandează, notează „France 24”.
08:20
Președintele a anunțat pe platforma sa, Truth că, începând cu 1 februarie, vor fi impuse tarife vamale de 10% Danemarcei, Norvegiei, Suediei, Franței, Germaniei, Marii Britanii, Olandei și Finlandei, informează agenția ANSA (Italia).
08:10
Amenințările cu anexarea și sancțiunile comerciale agitate de Donald Trump au declanșat o mobilizare fără precedent în Groenlanda și Danemarca. Sâmbătă, mii de protestatari au denunțat ingerința americană, scrie „Courrier International” (Franța).
08:00
Scurt-circuitul este suprarealist. Donald Trump insistă: vrea Groenlanda „cu orice preț”. Când a fost întrebată în mod specific, purtătoarea sa de cuvânt, Karoline Leavitt, a răspuns că „nicio opțiune nu este exclusă”, inclusiv acțiunea militară.
Acum 12 ore
07:10
Marius Lazurca, consilier prezidențial pentru securitate națională și pentru politică externă, a explicat duminică seara, la Antena 3 CNN, mesajul lui Nicușor Dan în scandalul Trump-Europa pentru Groenlanda.
Acum 24 ore
21:00
Trei miniștri și un consilier prezidențial vor reprezenta România la Forumul de la Davos # Euractiv.ro
România va fi reprezentată la ediția din 2026 a Forumului Economic Mondial de la Davos de ministra de Externe, Oana Țoiu, ministrul Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, și consilierul prezidențal Radu Burnete.
Ieri
13:30
O eurodeputată suedeză născută la București: „O Europă care nu poate lupta nu poate decide” # Euractiv.ro
Într-un text publicat pe 17 ianuarie 2026, eurodeputata suedeză Alice Teodorescu Måwe — născută la București și stabilită în Suedia din 1989 — cere o schimbare de paradigmă: Europa trebuie să-și construiască putere reală, militară și industrială.
11:20
Administrația Prezidențială confirmă primirea scrisorii transmise de președintele SUA, Donald Trump, președintelui Nicușor Dan, prin care este adresată oficial invitația ca România să devină membru al “Consiliului pentru Pace”.
10:30
Uniunea Europeană și Mercosur au semnat un acord comercial istoric după 25 de ani de negocieri # Euractiv.ro
Uniunea Europeană și Mercosur au semnat sâmbătă la Asuncion, în Paraguay, un acord comercial istoric, marcând finalul a 25 de ani de negocieri între UE și statele Mercosur, informează Agerpres.
10:10
Groenlanda, Trump și Europa: Cum rămâne cu solidaritatea, NATO și autonomia strategică # Euractiv.ro
În ultimele săptămâni, un subiect care părea rezervat ficțiunii geopolitice a intrat brusc pe agenda reală: ideea ca Statele Unite să-și extindă controlul asupra Groenlandei.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:50
„Magistrații vă urăsc, ca să ne înțelegem. De fapt, vorbesc de ăștia aflați la putere acum. Dacă ați vedea ce discuții au loc pe forumurile de magistrați despre societatea civilă, despre ONG-uri, sunt discuțiile suveraniștilor despre soroșiști”.
17:30
Machado i-a „prezentat” lui Trump medalia Nobelului pentru Pace, după întâlnirea de la Casa Albă # Euractiv.ro
Lidera opoziției venezuelene María Corina Machado a declarat că i-a „prezentat” președintelui american Donald Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace pe care l-a primit în 2025, într-o întâlnire desfășurată la Casa Albă, pe 15 ianuarie 2026.
16:30
Ministrul Apărării, despre programul SAFE: 21 de proiecte de înzestrare, contractate în ritm alert # Euractiv.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a transmis vineri, după aprobarea planului SAFE al României, că sunt 21 de programe de înzestrare și ele vor fi contractate "în ritm alert în următoarele luni".
15:50
Ministerul Afacerilor Externe salută eliberarea unui cetățean român, aflat de mai bine de un an în detenție în Republica Bolivariană a Venezuelei.
15:20
Și premierul Moldovei Alexandru Munteanu ar vota pentru unirea cu România la un eventual referendum # Euractiv.ro
Prim-ministrul a declarat pentru Observatorul de Nord că dacă ar avea de luat o astfel de decizie personală, ar vota pentru.
14:10
Primarii PSD din județul Iași nu vor participa la întâlnirea cu premierul Ilie Bolojan, prezent vineri în municipiu, conducerea PSD Iași motivând că întrunirea este pur formală și că deciziile de reduceri bugetare au fost deja luate.
12:30
Nicușor Dan, după aprobarea programului SAFE: Proiectele vor consolida creșterea economică # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis vineri că aprobarea de către Comisia Europeană a asistenței financiare alocate României prin programul SAFE reprezintă un pas major înainte pentru consolidarea securității noastre..
09:20
09:20
Decizii privind pensiile magistraților și soarta a doi judecători de la CCR, așteptate vineri # Euractiv.ro
După trei amânări încă de la finele anului trecut, Curtea Constituțională discută vineri sesizarea ÎCCJ proiectul Guvernului privind reforma pensiilor magistraților.
09:10
E o chestiune de timp, granițele nu sunt niciodată controlate definitiv, nimic nu este, până când SUA, China sau Rusia nu vor ocupa încă bucată de pământ, scrie „Jornal de Notícias” (Portugalia) sub semnătura Joanei Almeida Silva.
09:00
Iranul își redeschide spațiul aerian. Trump: „Pahlavi? Nu știu dacă țara îl vrea, dar mie îmi place” # Euractiv.ro
SUA sunt pregătite să atace Iranul. După avertismentele din ultimele zile împotriva ayatollahilor pentru reprimarea brutală a protestelor, potrivit „Reuters”, Trump a decis să intervină, relatează „La Stampa” (Italia).
08:50
Însărcinatul cu afaceri britanic, Danae Dholakia, a fost convocată joi dimineață la Ministerul rus de Externe pentru a fi informată despre „retragerea acreditării” unui diplomat de la ambasadă, informează „Le Figaro” (Franța).
08:40
Vladimir Putin a declarat că reluarea discuțiilor privind propunerile Rusiei pentru construirea unei arhitecturi de securitate globală juste „ar ajuta la rezolvarea crizei din Ucraina”, scrie „IL Corriere della Sera” (Italia).
08:30
Danemarca și SUA nu reușesc să-și rezolve divergențele privind insula, iar în Arctica încep întăririle militare europene cu trupe daneze, suedeze, norvegiene, franceze și germane, notează „Cadena SER” (Spania).
08:20
Senatorii republicani se declară consternați de insistența cu care Trump afirmă că vrea să apeleze la forță militară ca să preia controlul asupra Groenlandei, situație care ar oferi Rusiei un mai mare avantaj în războiul său împotriva Ucrainei.
08:00
Întâlnirea care a avut loc miercuri, la Casa Albă, între miniștrii de externe de la Copenhaga și Nuuk, vicepreședintele Vance și secretarul de stat Rubio a durat doar 50 de minute: „Intenția de cucerire este clară”, scrie „Avvenire” (Italia).
15 ianuarie 2026
21:40
Proiectele României din programul SAFE, comunicate public săptămâna viitoare, anunță Guvernul # Euractiv.ro
Guvernul României salută aprobarea de către Comisia Europeană a Aplicației depuse de România pentru finanțare prin instrumentul financiar SAFE (Security Action for Europe).
20:10
Prevenția cancerului: cum pot adolescenții să reducă riscurile înainte ca ele să devină obiceiuri # Euractiv.ro
Cele mai multe cancere nu apar „din senin”, iar riscurile pornesc din adolescență: fumatul, expunerea repetată la mesaje publicitare care normalizează comportamente nocive, sedentarismul și alegerile alimentare influențate de rețelele sociale.
20:10
Comisia Europeană a aprobat planurile naționale de apărare a opt state membre și a înaintat Consiliului o propunere de aprobare a asistenței financiare pentru Belgia, Bulgaria, Danemarca, Spania, Croația, Cipru, Portugalia și România.
17:50
Președintele CSM: Reforma pensiilor magistraților-un pretext, ținta-schimbarea șefilor din justiție # Euractiv.ro
Președintele CSM, Liviu Odagiu, a declarat înaintea ședinței Secției pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) că, anul trecut, reforma pensiilor magistraților a fost doar un pretext, principala țintă fiind modificarea legilor justiției. Alt judecător din CSM a vorbit despre „agenda ascunsă” a Guvernului. „Primul scop: schimbarea persoanelor care ocupă legitim funcții de conducere în sistemul judiciar, cel de-al doilea, schimbarea modului de desemnare a acestor persoane, ia...
17:40
Cu doar șase luni înainte de prăbușirea regimului comunist, România omagia centenarul morții lui Mihai Eminescu.
15:40
Ministerul Agriculturii: Peste 527 milioane euro, autorizate la plată pentru fermierii români # Euractiv.ro
Ministerul Agriculturii, prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), a autorizat la plată, în perioada 2 decembrie 2025 – 14 ianuarie 2026, suma de 527,8 milioane euro, reprezentând plăți regulare aferente anului de cerere 2025.
15:10
Lui Nicușor Dan i se pare că România e la începutul unui proces profund de reconciliere națională # Euractiv.ro
România a făcut față testului de maturitate anul trecut, când a avut de înfruntat un război hibrid, iar acum e la începutul unui proces profund de reconciliere națională, crede președintele Nicușor Dan.
14:10
De ce un român sărac plătește mai mult la energie ca un grec sărac care nu are preț plafonat # Euractiv.ro
Un român cu venituri minime cheltuiește peste o treime din venitul anual pentru gaze și energie electrică, spre deosebire de Grecia, unde sprijinul acoperă aproape integral costurile consumatorilor vulnerabili, potrivit unei analize AEI.
13:00
MAE al R. Moldova îi informează pe cetățeni despre decizia administrativă anunțată de SUA, care vizează suspendarea temporară a emiterii vizelor de imigrare pentru cetățenii unor state. inclusiv ai Moldovei, începând cu 21 ianuarie 2026.
11:50
În Iran, oamenii protestează împotriva dificultăților economice. Cu toate acestea, regimul de la Teheran a reușit să sfideze sancțiunile internaționale timp de decenii și să continue comerțul – cu China, dar și cu Europa.
