Explozie urmată de incendiu la o centrală termică pe lemne. Un bărbat a murit
Newsweek.ro, 19 ianuarie 2026 14:50
Un bărbat de 53 de ani a murit, luni, în urma unei explozii care s-a produs la o centrală termică pe...
Acum 5 minute
15:30
Ucraina schimbă strategia de război. Șeful armatei anunță operațiuni ofensive împotriva rușilor în 2026 # Newsweek.ro
Comandantul-șef al armatei ucrainene afirmă că Ucraina va lansa operațiuni ofensive în 2026, pe fond...
Acum 30 minute
15:10
O mamă singură și-a vândut casa după ce a crescut fiul. Și-a găsit jobul visurilor ei la vârsta de 60 de ani # Newsweek.ro
O femeie a luat o decizie radicală după ce fiul ei a crescut și și-a construit propria carieră. La p...
15:10
Industria automotive din România trece printr-un moment de cotitură fără precedent – o combinație de...
Acum o oră
15:00
VIDEO O antrenoare trage de păr o sportivă minoră de la gimnastică ritmică. Cine răspunde? # Newsweek.ro
Un material video, care circula în mediul online, a redeschis discuția despre metodele de antrenamen...
14:50
Un bărbat de 53 de ani a murit, luni, în urma unei explozii care s-a produs la o centrală termică pe...
14:50
22.000.000.000$ costă nava de război clasa Trump. Va avea rachete hipersonice, rachete de croazieră nucleare # Newsweek.ro
Analistul Eric Labs de la Biroul Bugetar al Congresului SUA a anunțat costul probabil al navelor de ...
14:40
Fără precedent. Casa de Pensii, amendată cu 1.000 lei pentru că nu crește pensiile. „Nu mai amânați” # Newsweek.ro
Tribunalele somează casele de pensii să ofere un răspuns la cererile de recalculare înaintate de pen...
Acum 2 ore
14:30
EXCLUSIV România e „campioana” transporturilor de persoane din UE. Are cele mai vechi autobuze: 17,8 ani # Newsweek.ro
România e „campioana” transporturilor de persoane din UE. Conform statisticilor, în țara noastră cir...
14:20
Un copil de 12 ani a furat o mașină din județul Sibiu. A fost urmărit și prins în județul Hunedoara # Newsweek.ro
Un copil în vârstă de 12 ani, din Chișineu-Criș, județul Arad, a furat o mașină din județul Sibiu și...
14:20
Vremea pare să intre într-un proces de încălzire, dar crește probabilitatea de precipitații, potrivi...
14:10
Semne tot mai clare că Putin ar putea ataca o țară NATO în 2026. Narva, posibilul punct fierbinte # Newsweek.ro
Analiști occidentali avertizează că Vladimir Putin ar putea folosi un eventual acord de pace în Ucra...
13:50
Accident feroviar în Spania. Un român aflat în unul dintre trenurile implicate a fost rănit uşor # Newsweek.ro
Un român aflat în unul dintre trenurile implicate în accidentul feroviar din Spania a fost rănit uşo...
Acum 4 ore
13:30
Nicușor Dan îi salvează pe șoferii de camion și dube de taxa pe distanța parcursă. Exemplu: TIR – 19.800 lei # Newsweek.ro
Șoferii de camion și dube, și, evident, transportatorii, pot respira ușurați, deocamdată. Președinte...
13:20
Trump, tot mai orbit de furie la adresa Europei: „Nu mă mai simt obligat să mă gândesc exclusiv la pace” # Newsweek.ro
Donald Trump i-a transmis o scrisoare cu un mesaj șocant premierului Norvegiei, în care susține cont...
13:10
Bulgarii, atrași de miracolul românesc din inima Transilvaniei. Unde vin vecinii noștri în vacanță, în România # Newsweek.ro
Un resort de glamping din Transilvania a devenit o adevărată atracție nu doar pentru turiștii români...
13:00
Groenlanda: Emisarului preşedintelui Trump i-a fost retrasă o invitaţie de a asista la o cursă de câini # Newsweek.ro
Federaţia groenlandeză pentru câini de sanie a anunţat că invitaţia, care i-a fost adresată fără şti...
12:50
Fostul şef al NATO George Robertson crede că Trump nu va ataca Groenlanda, Tactică de negociere # Newsweek.ro
Fostul şef al NATO George Robertson crede că Trump nu va ataca Groenlanda, fiind vorba de o tactică ...
12:40
Washington Post: Kremlinul, tot mai izolat. Politica haotică a lui Trump a erodat autoritatea lui Putin # Newsweek.ro
Autoritatea lui Vladimir Putin este în declin atât intern, cât și extern, pe fondul războiului de uz...
12:20
Judecători cu 20.000 lei salariu nu au redactat 2.000 hotărârâri judecătorești în termenul legal. Ce au pățit? # Newsweek.ro
Inspecția Judiciară a decis să penalizeze mai mulți judecători care nu au redactat în termen mii de ...
12:20
Bulgaria menține cele mai mici prețuri la energia electrică din UE. România, la polul opus. Minim 1,07 lei/kwh # Newsweek.ro
Ministrul Energiei, Jecho Stankov, a respins ferm afirmațiile fostului ministru de finanțe, Asen Vas...
12:10
Averea miliardarilor, la nivel record. 12 persoane deţin mai mulţi bani decât circa 4.000.000.000 de oameni # Newsweek.ro
Cele mai bogate 12 persoane din lume deţin mai mulţi bani decât circa 4.000.000.000 de oameni, indic...
11:50
Un indian salveză o fetiță și le închide gura lui George Simion și AUR care au instigat contra „străinilor” # Newsweek.ro
Lecția indianului erou care a oprit propaganda AUR împotriva muncitorilor străini. Extremistul AUR, ...
11:40
1.293 de morți, în România, în accidente auto, în 2025. Cu 12,5% mai puțini ca în 2024. Motivul? Autostrăzile # Newsweek.ro
Cu 1.293 de morți în accidente auto în 2025, România rămâne „campioană” europeană la acest capitol. ...
Acum 6 ore
11:20
VIDEO Poliția din Suedia nu mai vrea mașini electrice:„Dacă conduci cu viteză, nu parcurgi mai mult de 150 km” # Newsweek.ro
Poliția din Suedia renunță, cel puțin pentru moment, la planul de a trece la mașini de intervenție r...
11:10
MAE a solicitat autorităților spaniole date despre posibile victime în accidentul feroviar. Ce știm până acum? # Newsweek.ro
MAE s-a autosesizat în cazul accidentului feroviar din Spania şi a cerut autorităţilor spaniole info...
11:00
Mesajul lui Nicușor Dan după accidentul feroviar din Spania: „Am fost profund întristat” # Newsweek.ro
Nicuşor Dan a transmis un mesaj de condoleanțe Majestăţii Sale Regelui şi poporului spaniol după acc...
10:50
Alertă de ger în România. Ministrul Energiei a convocat Comandamentul Energetic Național # Newsweek.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a convocat luni după-amiaza Comandamentul Energetic Național, la se...
10:40
Ce pensie are Traian Băsescu? Fostul președinte a recunoscut: „Era ridicolă. Mi se pare că s-a mărit brusc” # Newsweek.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a dezvăluit ce pensie are în prezent. El a afirmat că suma pe care ...
10:30
O escrocherie „invizibilă”, pe WhatsApp. Aplicația funcționează normal dar altcineva citește mesajele # Newsweek.ro
O nouă metodă de phishing, extrem de greu de detectat, circulă în prezent și face victime. Atacatori...
10:20
Noi probleme în industria auto. Un gigant furnizor de piese de schimb închide o fabrică importantă # Newsweek.ro
Problemele de pe piața auto. Un important furnizor de piese de schimb își închide fabrica din German...
10:10
Lunea Albastră: Este sau nu 19 ianuarie cea mai deprimantă zi din 2026? Care e adevărul? # Newsweek.ro
Se spune că Lunea Albastră este cea mai deprimantă zi a anului și se presupune că se bazează pe calc...
10:00
Trump acuză Danemarca și promite să „rezolve” problema „amenințării ruse” din Groenlanda # Newsweek.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că Danemarca nu a reușit să contracareze „amen...
09:40
Criza Groenlandei. Meloni îl avertizează pe Trump: „Tarifele suplimentare împotriva Europei sunt o eroare” # Newsweek.ro
Șefa guvernului italian, Giorgia Meloni, a calificat duminică drept „o eroare” amenințarea președint...
Acum 8 ore
09:30
Până când trebuie să plătești taxele și impozitele, ca să ai o reducere de 10%? Cum faci cont pe ghișeul.ro? # Newsweek.ro
Până când trebuie să plătești taxele și impozitele, ca să ai o reducere de 10%? Sunt trei metode pri...
09:10
Gabriel Biriș: Cheltuielile cu pensiile și salariile sunt 92% din încasările statului. De ce e „scandalos”? # Newsweek.ro
Expertul finanșist Gabriel Biriș spune că s-a ajuns într-o situație scandaloasă în careaproape toat...
09:10
Alternativa „ONU” al lui Trump, primită cu reticență de guvernele lumii. Ungaria, singura țară care a acceptat # Newsweek.ro
Guvernele din întreaga lume au reacționat cu prudență față de inițiativa lui Donald Trump privind în...
09:00
Victorie uriașă pentru Dinamo în Superliga. „Câinii roșii”, la un singur punct de liderul Rapid București # Newsweek.ro
Dinamo București a obținut o victorie extrem de importantă în lupta pentru titlu, impunându-se cu 1-...
08:50
Venitul minim de incluziune va fi virat mâine în conturi. Ce sume primesc beneficiarii? # Newsweek.ro
Mâine, 20 ianuarie, va fi virat venitul minim de incluziune, destinat să ajute oamenii nevoiași și f...
08:30
Marius Lazurca evită un răspuns clar: „Nu pot confirma, nici infirma” o posibilă ofertă pentru șefia SRI - SIE # Newsweek.ro
Consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius Lazurca, a declarat că nu poate confirm...
08:30
Coliziune „complet ciudată” în Spania: două trenuri de mare viteză s-au izbit în Cordoba. Zeci de morți # Newsweek.ro
Accidentul feroviar cu zeci de morți și răniți, în sudul Spaniei, după ce două trenuri de mare vitez...
08:20
Bogații devin mai bogați ca niciodată: averea miliardarilor explodează în 2025 și „amenință democrația” # Newsweek.ro
Averea miliardarilor a atins un nivel record în 2025, „subminând libertatea politică” şi alimentând ...
08:10
Alertă majoră în Cluj: fabrică de polistiren cuprinsă de flăcări, nouă autospeciale ISU trimise de urgenţă # Newsweek.ro
Un incendiu a izbucnit, duminică seară, la o fabrică de prelucrare a polistirenului, în judeţul Cluj...
08:00
Pensiile militare, următorul scandal în PSD-PNL-USR. Ministrul muncii se opune creșterii vârstei de pensioare # Newsweek.ro
Premierul Bolojan și ministrul Apărării au anunțat că vor să crească vârsta de pensionare a militari...
07:50
Lovitură de imagine la Davos: România trimite cea mai mare delegaţie guvernamentală din toate timpurile # Newsweek.ro
România va participa la ediţia din 2026 a Forumului Economic Mondial de la Davos cu cea mai consiste...
07:40
Forța SUA care va da jos regimul de la Teheran e pe drum. Președintele Iranului declară „război total” # Newsweek.ro
SUA trimit avioane cargo și două portavioane în Orientul Mijlociu, coordonându-se îndeaproape cu Isr...
Acum 12 ore
07:30
Trucul care topește gheața mai repede decât sarea. Adaugi și detergent pentru vase în amestec # Newsweek.ro
O alunecare se poate produce într-o clipă, chiar și atunci când totul pare sigur. Un truc simplu, fă...
07:20
Cum scapi de condensul de la ferestre cu un articol de uz casnic pe care îl ai în baie. Îl folosesc bărbații # Newsweek.ro
Condensul de pe ferestre este o problemă frecventă iarna, dar un truc simplu și ieftin, folosit un o...
07:10
Horoscop 20 ianuarie. Luna în Vărsător îi face geloși pe Săgetători. Balanțele, zi cu certuri de la bani # Newsweek.ro
Horoscop 20 ianuarie. Luna în Vărsător îi face geloși pe Săgetători. Balanțele au parte de o zi cu c...
06:10
Ministrul muncii îngroapă creșterea pensiilor pentru pensionarii cu grupe de muncă. De ce nu va schimba legea? # Newsweek.ro
Ministrul muncii, Florin Manole, a făcut ieri seară un anunț foarte important pentru toți pensionari...
Acum 24 ore
21:30
Ministrul muncii anunță ce ajutoare la pensie primesc pensionarii în 2026. Cine are cel mai mult de suferit? # Newsweek.ro
Pensionarii vor avea un an greu în acest an. Pensiile nu au fost indexate la 1 ianuarie cu 7%, valoa...
