O capodoperă de diplomație românească: un șpagat perfect executat de Nicușor Dan între SUA și UE peste Groenlanda 

10:20

Un oficial iranian regional afirmă, sub protecţia anonimatului, că autorităţile au verificat cel puţin 5.000 de decese în urma protestelor din Iran, între care aproximativ 500 de membri ai forţelor de securitate, dând vina pe „terorişti şi insurgenţi înarmaţi” pentru uciderea unor „iranieni nevinovaţi”, transmite Agerpres. Oficialul, care a refuzat să fie numit din cauza […] © G4Media.ro.