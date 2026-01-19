VIDEO EXCLUSIV | „Efectul Pufi”, film inspirat de povestea cățelului regizorului Kiki Cristian Vasilescu și al producătoarei Cristina Iordache / Interviu exclusiv cu actrița Gabriela Marin: „Trebuie să convingem oamenii să nu mai abandoneze”

6 februarie este data la care urmează să intre în cinematografe unul dintre cele mai așteptate filme dedicate iubitorilor de căței și nu numai. O comedie spumoasă care spune povestea unui personaj care descoperă cât de mult succes poate avea la doamne cu ajutorul unui necuvântător. Actrița Gabriela Marin, unul dintre personajele centrale ale producției, […] © G4Media.ro.

