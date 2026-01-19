Un aeroport abandonat din Canada va fi transformat într-un oraș modern. La cât va ajunge investiția
Gândul, 19 ianuarie 2026 15:20
Aeroportul abandonat Downsview, din nord-vestul orașului Toronto, Canada, va fi transformat într-un oraș modern cu peste 60.000 de locuitori. Investiția va fi de miliarde de euro, iar spațiul va dispune, de altfel, de locuințe, spații verzi, precum și de spații comerciale. Aeroportul abandonat Downsview din Toronto, Canada, se va transforma într-un adevărat centru urban. Aici, […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
15:40
Gabriela Cristea, enervată la culme din cauza traficului. ”E frustrant să fiu luată de fraieră” # Gândul
Gabriela Cristea, în vârstă de 50 de ani, a răbufnit în mediul online cu privire la trafic. ”E frustrant să fiu luată de fraieră” , a comentat aceasta. Gabriela Cristea este căsătorită cu muzicianul Tavi Clonda din anul 2015. Din mariajul cu Tavi Clonda, Gabriela Cristea are două fetițe, Victoria și Iris. Înainte de a […]
15:40
Meci de gală pentru Istvan Kovacs! La ce meci de Liga Campionilor a fost delegat arbitrul român # Gândul
Istvan Kovacs are parte de un meci important din grupele Champions League în această săptămână. Miercuri, 21 ianuarie, de la 19:45, centralul din Carei se va afla la centru la partida Galatasaray – Atletico Madrid, din faza principală a UEFA Champions League. Meci de gală pentru Istvan Kovacs! La ce meci de Liga Campionilor a […]
Acum 30 minute
15:30
Beijingul îi cere lui Trump să nu se mai folosească de China pentru a-și urmări „propriile interese egoiste” în Groenlanda # Gândul
Beijingul a răspuns, luni, remarcilor președintelui american Donald Trump despre o amenințare chineză la adresa Groenlandei. Ministerul de Externe a îndemnat Statele Unite să înceteze să mai folosească „amenințarea Chinei” ca justificare pentru „ambiția sa de a prelua controlul asupra Groenlandei“. „China și-a explicat în repetate rânduri poziția cu privire la problema Groenlandei. Dreptul internațional, […]
15:20
Un aeroport abandonat din Canada va fi transformat într-un oraș modern. La cât va ajunge investiția # Gândul
Aeroportul abandonat Downsview, din nord-vestul orașului Toronto, Canada, va fi transformat într-un oraș modern cu peste 60.000 de locuitori. Investiția va fi de miliarde de euro, iar spațiul va dispune, de altfel, de locuințe, spații verzi, precum și de spații comerciale. Aeroportul abandonat Downsview din Toronto, Canada, se va transforma într-un adevărat centru urban. Aici, […]
15:20
Cel de-al doilea salvator al fetiței căzute în lacul din Parcul din Craiova face dezvăluiri: ”Tatăl nu trebuie blamat” # Gândul
Mădălin Popescu, cel de-al doilea salvator al fetiței căzute în lacul din Parcul din Craiova, a făcut dezvăluri cu privire la incidentul care a avut loc sâmbătă. Bărbatul a explicat în detalii cum a decurs intervenția sa și ce l-a determinat să facă acest gest. Cel de-al doilea salvator a declarat că nu a stat […]
Acum o oră
15:10
Telefonul tău s-ar putea să nu se oprească din sunat astăzi. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de marți, 20 ianuarie 2026. Berbec Astăzi ar putea avea loc la tine acasă o întâlnire de grup, probabil legată de muncă. Orice ar avea de discutat grupul, ar trebui să se rezolve rapid, după care vei […]
15:10
„Grynch” a fost primit de Nicuşor Dan, la Cotroceni: „NATO Eastern Sentry va întări apărarea Alianței Nord-Atlantice pe întreg Flancul Estic” # Gândul
Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR) și al Comandamentului European al Armatei Statelor Unite ale Americii (USEUCOM), general Alexus G. Grynkewich, a fost primit luni la Cotroceni de preşedintele Nicuşor Dan. În cadrul discuțiilor, președintele Nicușor Dan a evidențiat provocările de securitate din regiunea Mării Negre, determinate de războiul de agresiune al Rusiei […]
15:10
O femeie a fost atacată de fostul concubin în liftul blocului, din Sectorul 2. Polițiștii au reușit să-l prindă pe agresor # Gândul
Polițiștii au reținut luni 19 ianuarie un individ care și-a atacat fosta iubită în liftul unui bloc din Sectorul 2, unde se află domiciliul acesteia. Incidentul a avut loc cu o zi înainte, duminică, iar agresorul ar fi utilizat un cuțit. Femeia, în vârstă de 49 de ani, a fost atacată de fostul concubin, în […]
Acum 2 ore
14:40
Adevărul despre plecarea lui Bebe Cotimanis de la Pro TV. ”PRO TV-ul nu mai era același. A dispărut sub mine, s-a scurs” # Gândul
Constantin „Bebe” Cotimanis, în vârstă de 70 de ani, a explicat care a fost motivul plecării sale de la postul de televiziune Pro TV. Bebe Cotimanis este unul dintre cei mai cunoscuți actori de pe scena artistică din România. De-a lungul anilor, Bebe Cotimanis și-a împrumutat vocea reclamelor făcute pentru promovarea emisiunilor și filmelor […]
14:40
Polițiștii din Botoșani caută o persoană care a extras 15.000 de lei dintr-un bancomat și i-a uitat acolo pe aparat. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ), suma de bani a fost găsită în cursul zilei de sâmbătă pe bancomatul aparținând ING Bank, de pe strada Marchian. „Posesorul banilor se poate prezenta la sediul Poliției […]
14:40
Tragedie în Italia. Un român de doar 14 ani a murit în urma unui accident rutier, în timp ce mergea spre școală. Cum s-a produs catastrofa # Gândul
Tragedie în Italia! Mark Ricard Mariuț, un adolescent român în vârstă de 14 ani, a murit în Italia, în urma unui accident rutier. Tânărul se îndrepta spre stația de autobuz, un traseu pe care îl făcea zilnic pentru a merge la școală. Băiatul nu a murit pe loc, ci a fot transportat la spital în […]
14:40
Ciprian Ciucu spune că se concentrează pe salvarea sistemului de termoficare: „Voi cere conducerii ELCEN și Termoenergetica să vină cu explicații clare, dacă soluții nu au” # Gândul
Ciprian Ciucu anunță că își concentrează activitatea, în perioada următoare, pe salvarea sistemului de termoficare din București, care riscă să ajungă în faliment. Edilul spune că situația actuală repetă aproape identic problemele care au dus, în trecut, la colapsul RADET. Ciucu afirmă că, într-o primă etapă, prioritatea este evitarea falimentului Termoenergetica, iar pe parcursul anului […]
14:30
Au crezut că este o glumă. Un bărbat din China și-a devastat locuința, pentru că soția lui a cumpărat o mașină de spălat vase fără să-l întrebe # Gândul
Un bărbat din China a avut o reacție agresivă, după ce soția sa a decis să achiziționeze o mașină de spălat vase, însă fără să-l întrebe pe partener. Bărbatul a devastat locuința, supărat fiind de achiziția casnică. Apoi, și-a oferit scuzele. Vezi mai jos povestea. Un bărbat din China și-a devastat locuința, pentru că soția […]
14:20
ANM anunță temperaturi de -13 grade și ninsori abundente în toată țara. Cum va fi vremea în perioada 19 ianuarie – 1 februarie # Gândul
Experții ANM au transmis prognoza în intervalul 19 ianuarie – 1 februarie. Ultima săptămâna a lunii ianuarie va fi marcată de precipitații intense în toată țara. Valorile termice vor scădea și până la -13 grade în unele regiuni, iar maximele nu vor depăși 6 grade. BANAT Temperaturile maxime vor fi în creștere, de la o […]
14:10
ÎCCJ desființează așa-zisele „expertize” ale specialiștilor anonimi: „O distorsionare a concluziilor și inducere în eroare a publicului” # Gândul
Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a transmis luni, 19 ianuarie, o clarificare publică referitor la speculațiile apărute în presă, potrivit cărora expertiza asupra legii pensiei magistraților ar „denatura” pensia contributivă. Comunicatul oficial al ÎCCJ explică, punctual, că pensia de serviciu rămâne inferioară pensiei contributive, chiar și în contextul unei majorări de 100% a […]
14:10
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Imagini istorice la Dinamo! Visul devine realitate și se pregătesc noi mutări # Gândul
„Exclusiv Dinamo” ediție nouă astăzi, de la 16:45. Alexandru Brădescu și Cătălin Mureșanu vin cu tot ce nu ați văzut la TV de la meciul cu U Cluj. Dăm calificativele și vedem cine ia patru stele și dacă dăm „garsonieră”. Imagini în premieră: s-a furat startul la stadionul Dinamo! Imagini cu primele lucrări de la […]
14:10
DAVOS, nu! ONU, nu! „Priorităţile” de politică externă ale lui Nicuşor Dan, explicate de politologul Ştefan Popescu # Gândul
„Eu nu umblu teleleu prin lume” a fost răspunsul preşedintelui Nicuşor Dan, transmis de consilierul prezidenţial pe probleme de securitate internă, Marius Lazurca, în cadrul unui interviu televizat, cu privire la motivul pentru care preşedintele Nicuşor Dan refuză, pentru a doua oară, să participe la un alt eveniment mondial de amploare la care vor participa […]
13:50
Un copil de 12 ani a fost prins la volan de polițiști după ce a furat o mașină și a condus-o din Sibiu până în Hunedoara # Gândul
Un copil de 12 ani, din Chișneu-Criș, a fost prins de polițiști după ce a furat o mașină din județul Sibiu și a condus-o până în județul Hunedoara. Totul s-a întâmplat în noaptea de 19 ianuarie, în jurul orei 03:00. Polițiștii au încercat să oprească autoturismul pe DN7, în localitatea Câmpuri-Surduc, însă șoferul nu a […]
13:50
Tensiuni înaintea deschiderii Forumului de la Davos. Miliardarii lumii, acuzați că subminează democrația # Gândul
Chiar înaintea deschiderii Forumului de la Davos, Organizația internațională pentru combaterea sărăciei și inegalităților (Oxfam) acuză o concentrare fără precedent a bogăției la nivel global și atrage atenția asupra impactului politic al marilor averi. Potrivit raportului publicat și de France24, averea miliardarilor a atins un nivel record în 2025. Peste 3000 de miliardari la nivel […]
Acum 4 ore
13:40
Durerea fără margini prin care a trecut Anca Sigartău. ”Se vor împlini cele 40 de zile de când a adormit” # Gândul
Actrița Anca Sigartău, în vârstă de 58 de ani, a trecut printr-o mare suferință în luna decembrie, când tatăl său a încetat din viață. Artista a scris despre cele întâmplate pe contul său de socializare. Anca Sigartău are o carieră de succes ca actriță. În 1985 a fost admisă la Institutul de Artă Teatrală […]
13:40
Codul Rutier 2026 | Greșeala banală care poate aduce o amendă de peste 1.600 de lei. E lege # Gândul
Codul Rutier 2026. O greșeală banală din trafic ar putea să aducă șoferului nu doar o amendă de peste 1.600 de lei, ci ar putea provoca și incidente. Totul este legat, însă, de modul în care șoferii se comportă atunci când semaforul este verde intermitent la dreapta. Nu toți șoferii cunosc sau aplică regulile, atunci […]
13:30
Liderii europeni și președintele Zelenski discută despre politicile „imprevizibile“ ale lui Trump într-un grup de chat. Când se „activează“ de obicei „Grupul de la Washington“ și cine face parte din el # Gândul
Liderii țărilor europene și președintele ucrainean Volodymyr Zelenski discută despre politicile controversate ale președintelui american Donald Trump într-un grup de chat. Această coaliție „informală“ ar fi primit numele de „Grupul de la Washington”, relatează Politico. Publicația, care citează mai multe surse, susține că liderii europeni schimbă, în mod regulat, mesaje pe acest grup comun, iar […]
13:30
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a primit o invitație în „Consiliul pentru Pace” creat de SUA, a declarat purtătorul de cuvânt al liderului de la Kremlin, Dmitri Peskov. Potrivit acestuia, invitația a fost transmisă „pe canale diplomatice”. „În prezent, studiem toate detaliile acestei propuneri. Sperăm să luăm legătura cu partea americană pentru a clarifica toate nuanțele”, […]
13:20
Cătălin Predoiu, lăudat de Banca Centrală Europeană după scandalul cu bancnote false din recuzita de film # Gândul
Banca Centrală Europeană (BCE) i-a scris ministrului Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, după captura bancnotelor false din Portul Constanța. Operațiunea a generat o cascadă de ironii în mediul online după ce s-a descoperit că banii erau, în realitate, recuzită de film. Cum răspunde MAI la mesajul Băncii Centrale Europene: „S-a râs, dar rezultatele au fost apreciate” […]
13:20
Alexandru Chipciu, semnal de alarmă după Dinamo – U Cluj: „Din ce am văzut, ce s-a jucat până acum a fost hochei” # Gândul
Alexandru Chipciu a vorbit despre meciul cu Dinamo, lipsa unor jucători importanți, ca Lukic și Nistor, dar și starea terenurilor din Superliga. Dinamo a câștigat cu U Cluj, 1-0, golul fiind marcat de Mamoudou Karamoko. Ardelenii sunt pe locul opt în Superliga, 33 de puncte, și etapa următoare joacă meciul cu Unirea Slobozia. Alexandru Chipciu: […]
13:10
Șocul trăit de un șofer de TIR când a aflat cât valora, de fapt, toată marfa pe care el tocmai o vânduse cu numai 1200 de euro # Gândul
Un șofer de TIR a avut parte de un adevărat șoc atunci când a descoperit cât valora, de fapt, toată marfa din autotren pe care el tocmai o vânduse cu numai 1200 de euro. Povestea a fost făcută publică și nu puțini au fost cei care l-au compătimit pe bărbat. El a crezut că face […]
13:10
Azi începe al 56-lea Forum de la Davos, la care România nu este reprezentată de preşedinte. Explicaţia lui Nicuşor Dan despre absenţă: nu umblu teleleu prin lume! Gândul prezintă lista cu personalităţi care umblă “teleleu” prin lume, în frunte cu Trump # Gândul
De mai bine de cinci decenii, Forumul de la Davos, din Elveţia, reuneşte lideri din mediul de afaceri, guverne, societate civilă, organizații internaționale, mediul academic și generația următoare pentru a înțelege provocările globale și pentru a face lumea să avanseze împreună. Cu toate acestea, preşedintele României, Nicuşor Dan, spune că prezenţa sa la cel mai […]
13:00
Dorian Popa a ajuns la Tribunal flancat de bodyguarzi și bandajat la nas. Judecat pentru că a condus sub influența substanțelor interzise # Gândul
Influencerul Dorian Popa a ajuns la Curtea de Apel București, unde este judecat apelul la dosarul în care este acuzat că a condus sub influența substanțelor interzise. Acesta e condamnat la 8 luni cu suspendare, pentru că s-a urcat la volan după ce a consumat cannabis. Dorian Popa s-a prezentat la Tribunal, alături de avocata […]
12:50
CAB respinge și a doua cerere de desființare a Comitetului pentru Legile Justiției. Toni Neacsu: „Silvia Uscov și-a asumat o luptă în numele altora” # Gândul
Curtea de Apel București a respins a doua cerere de desființare a Comitetului pentru Legile Justiției, înființat la Guvern. Contestația depusă de avocata Silvia Uscov împotriva deciziei premierului. Instanța a stabilit că avocat AUR nu are calitatea procesuală de a contesta în instanță constituirea grupului de lucru de la Guvern pe legile Justiției, fiind luată […]
12:50
Top 5 state cu cel mai ridicat cost al vieții din lume. Primul loc este ocupat de o țară europeană # Gândul
Iată un top al statelor cu cel mai ridicat cost al vieții, la nivel mondial. De menționat faptul că acest cost al vieții variază în funcție de mai mulți factori, printre aceștia numărându-se prețurile caselor și puterea de cumpărare. În clasament se află și o țară din Europa. Vezi mai jos, în articol, detaliile. Există […]
12:40
Andreea Bălan a dat de pământ cu câteva vedete din showbiz. Ce a putut să spună despre Iulia Albu și Mihai Petre # Gândul
Andreea Bălan, în vârstă de 41 de ani, a spus foarte clar care dintre vedetele din showbiz-ul autohton nu îi sunt tocmai pe plac și a explicat și de ce. Andreea Bălan a fost prezentă zilele trecute la emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, alături de Iuliana Beregoi, pentru a promova filmul ”un […]
12:40
Scrisoarea controversată a lui Trump către premierul Norvegiei: „Având în vedere că țara dumneavoastră nu mi-a acordat Premiul Nobel, nu mă mai gândesc exclusiv la Pace” # Gândul
Prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Støre a confirmat, luni, că a primit o scrisoare de la președintele american Donald Trump, în weekend, în care acesta spunea că nu mai este interesat „exclusiv” de pace, din cauza faptului că nu a primit Premiul Nobel pentru Pace, relatează Politico. „Având în vedere că țara dumneavoastră a decis să […]
12:40
Philip Morris România a primit certificarea Angajator de Top (Top Employer), o recunoaștere a excelenței demonstrate în practicile de resurse umane care poziționează compania în clasamentul celor mai doriți angajatori, concentrați pe adaptarea la nevoile unei forțe de muncă diverse, la nivel global. „Ne onorează să vedem confirmată strategia noastră de a construi echipe puternice, […]
12:30
Donald Trump zguduie piețele globale. Aurul a atins un nou maxim istoric, iar bursele au scăzut dramatic pe fondul tensiunilor cu Europa # Gândul
Aurul a ajuns luni la un nou maxim istoric, în timp ce piețele bursiere au intrat în scădere, pe fondul temerilor legate de o posibilă escaladare a conflictului economic dintre Statele Unite și Europa. Declarațiile și amenințările recente ale lui Donald Trump, legate de Groenlanda, au amplificat tensiunile transatlantice și au crescut îngrijorarea investitorilor. Situația […]
12:20
Piața imobiliară din România rămâne activă, însă diferențele dintre proprietățile care se vând rapid și cele care rămân luni întregi fără oferte sunt tot mai vizibile. În contextul actual, interesul cumpărătorilor este influențat de factori obiectivi, precum prețurile, costurile de finanțare sau contextul economic, dar și de deciziile concrete luate de proprietari atunci când își […]
12:20
PSD discută ruperea coaliției. Lia Olguța Vasilescu: „Suntem într-o procedură de consultare dacă mai rămânem sau nu la guvernare” # Gândul
Tensiunile din coaliție devin din ce în ce mai apăsătoare. Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat că PSD își consultă membrii pentru a decide dacă va mai rămâne la guvernare alături de premierul Ilie Bolojan. Ea transmite că noul premier acționează unilateral și ignoră partenerii. PSD, în procedură de consultare pentru ieșirea de la […]
12:10
Julia Sauter, prima reacție după ce a plâns la Campionatul European de Patinaj. Ce mesaj a transmis românca # Gândul
Patinatoare cu cetățenie română și germană, Julia Sauter a impresionat la Campionatul European de Patinaj de la Sheffield (Marea Britanie) printr-un moment care nu va fi uitat prea curând: ea s-a prăbușit în lacrimi, în aplauzele spectatorilor, scrie PROSPORT. Concursul de patinaj a fost câștigat de estonianca Niina Petrokina. Locul 6 la programul liber ales […]
12:10
Premierul Japoniei, Sanae Takaichi, a tranmis că parlamentul va fi dizolvat în decursul acestei săptămâni și va convoca alegeri anticipate pentru a obține sprijinul popular pentru creșterea cheltuielilor și noua strategie de apărare, relatează Mediafax. Potrivit declarațiilor făcute de șefa executivului de la Tokyo, parlamentul va fi dizolvat vineri, iar în cadrul alegerilor anticipate vor […]
11:50
Ger cumplit în toată țara și temperaturi de până la -16 grade. Informații de ultimă oră direct de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul # Gândul
Vremea rămâne deosebit de rece și astăzi în aproape toată țara, potrivit informațiilor obținute în exclusivitate de Gândul, direct de la ANM. Temperaturile se mențin negative în majoritatea regiunilor, iar meteorologii avertizează că frigul se va accentua pe parcursul nopții. Maximele zilei se vor încadra între -8 grade Celsius în Transilvania și Moldova și valori […]
Acum 6 ore
11:40
Ce spune Mihai Trăistariu despre impozitul pentru apartamentele pe care le are la mare. ”Să vedem cât o să vină acum, mi-e și teamă” # Gândul
Mihai Trăistariu, în vârstă de 49 de ani, este îngrijorat de impozitul pe care îl va avea de plătit pentru cele opt apartamente pe care le deține pe litoral. Cântărețul face bani din spectacolele pe care le susține și de la evenimentele la care participă. De asemenea, are și afaceri în turism. Mihai Trăistariu deține […]
11:40
Paula Seling, în centrul unui scandal diplomatic. Artista a făcut un gest care a stârnit un val de critici la Eurovision Moldova 2026 # Gândul
Cântăreața Paula Seling se află în centrul unui scandal diplomatic uriaș, în urma unei replici aparent banale. Artista a fost invitată să jurizeze concursul Eurovision de la Chișinău și a început să împartă felicitări, însă a facut-o și în limba rusă, lucru care a pornit un adevărat scandal, relatează Observator. Gestul aparent banal făcut de […]
11:40
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție interviul acordat de Marius Lazurca, consilier prezidențial pentru securitate națională, la Antena 3 CNN. „Marius Lazurca, surprinzătorul numit consilier prezidențial și învăluit într-o aură de mare om de cultură, de savant, de intelectual, de cărturar și mai ales […]
11:30
Te-ai gândit cum să economisești până la 2.000 de lei pe lună? Alegerile financiare care sunt făcute zilnic, săptămânal sau lunar reprezintă și unul dintre aspectele pentru care bugetul propriu se micșorează. Una dintre alegeri reprezintă mâncarea comandată (aproape) zilnic, la job, de exemplu. În ultimul an, mâncarea comandată a cunoscut o scumpire cu până […]
11:20
Surpriză în echipa de gimnastică feminină. Cine s-a întors să concureze pentru România, după ce în 2025 alegea banii americanilor # Gândul
Debutul de an 2026 aduce o veste excelentă pentru sportul românesc: cea mai valoroasă gimnastă a noastră s-a întors în țară și este pregătită să concureze, din nou, sub „tricolor”, scrie PROSPORT. Anul trecut, ea alegea banii americanilor, convinsă că viitorul ei trebuie să fie departe de plaiurile natale. În acest an sunt programate să […]
11:10
Jaqueline Cristian, locul 37 WTA, a fost eliminată duminică nopate din runda inaugurală de la Australian Open, primul Mare Șlem al anului 2026. Sportiva din România a fost învinsă de favorita 19, sportiva cehă Karolina Muchova, scor 6-3, 7-6 (8/6). Pentru Jaqueline Cristian aceasta este a patra înfrângere din tot atâtea meciuri disputate cu Muchova. […]
11:00
Au apărut noi imagini din Rusia. Cum încearcă localnicii să își salveze mașinile de sub munții de zăpadă # Gândul
O „apocalipsă a zăpezii” a lovit Kamceatka din Rusia. În urma unei furtuni de zăpadă masive, autoritățile au declarat situația de urgență în regiune la începutul acestei săptămâni. Între timp, apar noi imagini care îi surprind pe localnici încercând să își salveze autoturismele de sub nămeții de zăpadă. Cum își salvează localnicii mașinile de sub […]
11:00
Imagini incredibile din Rusia: 50 de alergători au participat la un ultramaraton la -41 de grade, în cel mai rece oraș de pe Pământ # Gândul
Un ultramaraton desfășurat la temperaturi extreme a atras atenția la nivel mondial, după ce CNN a publicat imagini spectaculoase din Oimiakon, Rusia, una dintre cele mai reci zone de pe planetă. Cunoscut drept „Polul Frigului”, orășelul a fost din nou gazda uneia dintre cele mai dure competiții de anduranță. Cincizeci de alergători au luat startul […]
10:50
Cum l-a prezentat Antena 1 pe Cristian Boureanu, concurent la Survivor 2026. Telespectatorii au crezut că este o greșeală apărută pe burtieră # Gândul
Survivor 2026 este una dintre cele mai antrenante ediții de până acum și nu numai concurenții sunt luați prin surprindere, ci și telespectatorii, după cum remarcă CANCAN.RO. De curând, publicul a observat cum l-a prezentat Antena 1 pe Cristian Boureanu și mulți au crezut că este o greșeală ce apare pe burtieră. Competiția difuzată de Antena […]
10:40
Cum explică oamenii lui Nicuşor Dan lipsa lui de la Davos. Consilierul Marius Lazurca: mesajul este “nu umblu teleleu prin lume” # Gândul
Consilierul prezidenţial pentru securitate a transmis un mesaj, în numele lui Nicuşor Dan, pentru românii care încă se întreabă de ce preşedintele nu merge la DAVOS(Forumul Economic Mondial). Răspunsul acestuia nu poate fi catalogat chiar un model de eleganţă şi diplomaţie, obţinute la cele mai înalte şcoli europene. După ce românii au avut un preşedinte […]
10:40
Motivul pentru care mii de cetățeni români sunt pregătiți să își vândă locuințele și să se mute în străinătate. Ce spun experții # Gândul
Tot mai mulți cetățeni români ar lua în calcul să își vândă locuințele din România și să se mute în străinătate, cu scopul de a căuta un trai mai bun. Experții relevă o schimbare a mentalității. Țara noastră rămâne, în continuare, în clasamentul statelor din Europa în care există cei mai mulți proprietari de locuințe. […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.