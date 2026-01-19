Kremlinul, despre ipoteza în care Trump ar anexa Groenlanda: „Este greu să nu fii de acord cu experţii care spun că ar intra în istorie”

15:00

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anună luni că zilele acestea se concentrează pe salvarea sistemului de termoficare, într-o primă fază pe salvarea de la faliment, apoi tot anul se va ocupa de optimizarea şi eficientizarea lui. Primarul arată că falimentul Termoenergetica atrage automat falimentul ELCEN şi colapsul mega-sistemului de termoficare moştenit de la comunişti, iar acum nu mai este loc de menevre politicianiste, ci de acţiune. Primarul mai afirmă că a stabilit cu ministrul Energiei Bogdan Ivan să analizeze, mâine, activitatea Elcen şi Termoenergetica şi să discute despre stadiul investiţiilor pentru retehnologizarea ELCEN şi soluţiile pentru a avea un sistem de termoficare coerent. În plus, primarul cere sprijinul bucureştenilor pentru a face cu concursul Guvernului reformele necesare.