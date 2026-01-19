Kremlinul, despre ipoteza în care Trump ar anexa Groenlanda: „Este greu să nu fii de acord cu experţii care spun că ar intra în istorie”
News.ro, 19 ianuarie 2026 16:50
Kremlinul a comentat luni că este greu să nu fii de acord cu experţii care afirmă că preşedintele SUA, Donald Trump, ar intra în istoria Statelor Unite şi a lumii dacă ar prelua controlul asupra Groenlandei, relatează TASS.
• • •
Acum 10 minute
17:00
UPDATE - Iaşi: O femeie a murit şi doi bărbaţi au suferit arsuri, în urma unui incendiu izbucnit într-un apartament din Tomeşti/ Mai multe persoane, evacuate de pompieri # News.ro
O femeie a murit şi doi bărbaţi au suferit arsuri, luni după-amiază, în urma unui incendiu izbucnit într-un apartament al unui bloc din Tomeşti, judeţul Iaşi. Alte cinci persoane au fost evacuate de pompieri, iar 12 au ieşit singure din imobil.
17:00
Premierul spaniol Pedro Sanchez decretează trei zile de doliu naţional şi promite o ”transparenţă absolută” după drama din Andaluzia # News.ro
Premierul spaniol Pedro Sanchez anunţă luni, într-o conferinţă de presă, ”o zi de doliu pentru toată Spania” după accidentul feroviar de duminică seara, în Andaluzia, relatează AFP.
17:00
Stellan Skarsgård, cap de afiş al filmului lui Joachim Trier, "Sentimental Value", desemnat sâmbătă Cel mai bun film european la gala European Film Academy, a lansat un atac dur în conferinţa de presă a laureaţilor. „Ne confruntăm cu o situaţie şi cu cerinţe absurde. Donald Trump este un om mic şi megaloman care vrea să cucerească lumea. A luat Venezuela, fără menajamente, pentru giganţii petrolului precum Chevron. Vrea să pună mâna pe Groenlanda pentru resursele sale minerale. Este un criminal”, a denunţat actorul suedez în vârstă de 74 de ani.
Acum 30 minute
16:50
Artişti, scenografi, designeri, studenţi şi creatori din domeniul artelor spectacolului sunt invitaţi să se înscrie la Bienala de Scenografie Bucureşti 2026 # News.ro
Artişti, scenografi, designeri, studenţi şi creatori din domeniul artelor spectacolului să participe la Bienala de Scenografie care va avea loc anul acesta în Bucureşti. Înscrierile se fac până la 1 martie.
16:50
16:40
Iaşi: O femeie în stop cardio-respirator şi doi bărbaţi cu arsuri, în urma unui incendiu izbucnit într-un apartament din Tomeşti/ Alte două femei şi trei copii, evacuaţi de pompieri # News.ro
O femeie se află în stop cardio-respirator şi doi bărbaţi au suferit arsuri, luni după-amiază, în urma unui incendiu izbucnit într-un apartament al unui bloc din Tomeşti, judeţul Iaşi. Alte două femei şi trei copii au fost evacuaţi de pompieri.
Acum o oră
16:30
Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) a decis luni menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an şi menţinerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50% pe an.
16:30
BNR: Există incertitudini şi riscuri semnificative la adresa perspectivei activităţii economice, implicit a evoluţiei pe termen mediu a inflaţiei, ce provin din mediul extern # News.ro
Corecţia bugetară iniţiată în 2025 şi continuată probabil în 2026, inclusiv prin implementarea în debutul acestui an a unor măsuri fiscal-bugetare suplimentare, este de natură să antreneze în perspectivă presiuni dezinflaţioniste tot mai intense din partea factorilor fundamentali, arată BNR, în raportul privind deciziile ce privesc problemele de politică monetară. Potrivit băncii central, incertitudini rămân totuşi asociate măsurilor ce vor fi probabil adoptate în viitor în scopul continuării consolidării bugetare dincolo de anul curent corespunzător Planului bugetar-structural pe termen mediu convenit cu CE şi procedurii de deficit excesiv.
16:20
Sorana Cîrstea joacă marţi dimineaţă, în primul tur la Australian Open. Jaqueline Cristian va evolua în runda inaugurală a probei de dublu # News.ro
Sorana Cîrstea, locul 41 mondia joacă marţi dimineaţă, în primul tur la Australian Open. Jaqueline Cristian va evolua în runda inaugurală a probei de dublu
16:10
Tabloidul Daily Mail a recurs la practici ilegale în mod „sistematic” pentru a obţine informaţii despre viaţa privată a prinţului Harry şi a altor personalităţi, a acuzat luni avocatul acestora, în prima zi a procesului în faţa Înaltei Curţi din Londra, scrie AFP.
16:10
Bogdan Ivan: Astăzi producem suficiente gaze, lucrul care ne dă un confort şi aproape garanţia că din luna aprilie nu o să crească preţurile la gaze naturale, după ce se va elimina schema de plafonare # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni că astăzi producem suficiente gaze, lucrul care ne dă un confort şi aproape garanţia că din luna aprilie nu o să crească preţurile la gaze naturale, după ce se va elimina schema de plafonare. Ministrul a mai spus că sunt pregătiţi şi cu mecanismul B, cel în care vor elimina treptat acest plafon la gaze, timp de un an de zile, până când vom începe să exploatăm şi mai multe gaze din Neptun Deep.
16:10
Armata norvegiană avertizează mii de proprietari, prin scrisori, că le va rechiziţiona bunurile în caz de război # News.ro
Mii de proprietari de clădiri, vapoare, imobile şi maşini urmau să primească luni o scrisoare de la armata norvegiană, care-i informează că bunurile le pot fi rechiziţionate în caz de război, relatează AFP.
Acum 2 ore
16:00
Bogdan Ivan: România azi se află total în afara scenariului în care să ducem lipsă de energie, să apară o defecţiune sistemică a sistemului energetic naţional / Avem şi gaze, avem şi energie, avem şi gaze # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni că România azi se află total în afara scenariului în care să ducem lipsă de energie, să apară o defecţiune sistemică a sistemului energetic naţional, el precizând că avem şi gaze, avem şi energie şi funcţionăm la maxim pentru a ne asigura că depăşim această perioadă geroasă. Ministrul a mai spus că la capitolul gaze suntem cu aproximativ 170 milioane de metri cubi depozite mai mari decât aceeaşi perioadă a anului trecut.
16:00
Miros de gaz la o grădiniţă din Timişoara/ Au fost făcute măsurători, dar nu s-a înregistrat valori peste limitele normale # News.ro
Specialiştii au făcut măsurători, luni după-amiază, la o grădiniţă din Timişoara, după ce s-a primit un apel la numărul de urgenţă 112 prin care a fost semnalat miros de gaz. Nu s-au înregistrat valori peste limitele normale şi nu s-a impus evacuarea copiilor şi a angajaţilor.
15:50
Hunedoara: Poliţiştii au găsit osemintele unui bărbat decedat din 2023, după o sesizare a nepotului său/ Rămăşiţele bărbatului, găsite într-un pat, în locuinţa unde trăia fiul acestuia # News.ro
Poliţiştii din Hunedoara au deschis o anchetă după ce au fost anunţaţi de un tânăr că vecinii nu i-au văzut de mai mult timp pe tatăl şi pe bunicul său. La locuinţa indicată, poliţiştii au discutat cu tatăl tânărului, iar după insistenţe au găsit osemintele bunicului, într-un pat. Bătrânul murise în 2023.
15:40
Sârbul Novak Djokovici, în vârstă de 38 de ani, a reuşit o calificare facilă în turul doi la Australian Open, luni, împotriva spaniolului Pedro Martinez, locul 71 WTA, scor 6-3, 6-2, 6-2. El a reuşit să obţină victoria cu numărul 100 la Australian Open.
15:20
Municipiul Arad ar putea deveni primul oraş din România în care transportul public local este gratuit, a anunţat primarul municipiului Arad, Călin Bibarţ.
15:20
Preşedintele Nicuşor Dan l-a primit pe Comandantul Suprem al Forţelor Aliate din Europa (SACEUR) şi al Comandamentului European al Armatei SUA, la Cotroceni / Discuţii despre provocările războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan l-a primit luni, la Palatul Cotroceni, pe Comandantul Suprem al Forţelor Aliate din Europa (SACEUR) şi al Comandamentului European al Armatei Statelor Unite ale Americii (USEUCOM), general Alexus G. Grynkewich, cu ocazia vizitei acestuia în România. Preşedintele Nicuşor Dan a evidenţiat în cadrul discuţiilor provocările de securitate din regiunea Mării Negre, determinate de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, care afectează inclusiv România prin incursiunile de drone în spaţiul aerian naţional. În plus, cei doi oficiali au subliniat aprecierea reciprocă şi angajamentul comun al României şi Statelor Unite ale Americii de a consolida, în continuare, parteneriatul strategic dintre cele două ţări în domeniul Apărării.
15:20
Dirijorul Zubin Mehta îşi „anulează” angajamentele în Israel pentru a denunţa modul în care „Benyamin Netanyahu tratează întreaga chestiune palestiniană” # News.ro
Zubin Mehta a dirijat timp de mai multe decenii, între 1977 şi 2019, Filarmonica Statului Israel, de la care a primit titlul de director artistic pe viaţă. Deşi este ataşat de această orchestră, artistul americano-indian a decis să „anuleze” toate angajamentele sale prevăzute în ţară în 2026, a anunţat el în 15 ianuarie la postul de televiziune India Today, în marja unui concert susţinut împreună cu Lang Lang la Mumbai.
15:20
Premierul japonez Sanae Takaichi convoacă alegeri legislative anticipate la 9 februarie, pentru a-şi consolida mandatul # News.ro
Premierul japonez Sanae Takaichi a anunţat luni că va dizolva Camera inferioară a Parlamentului şi va convoca alegeri legislative anticipate la 9 februarie, punându-şi soarta în balanţă cu scopul de a obţine un mandat consolidat al ambiţiosului său program politic, relatează AFP.
15:20
Premierul Bolojan i-a mulţumit generalului Alexus G. Grynkewich, comandantul Suprem al Forţelor Aliate din Europa (SACEUR), pentru sprijinul acordat apărării României, prin activităţile de vigilenţă sporită şi iniţiativele NATO # News.ro
Premierul Ilie Bolojan l-a primit, luni, la Palatul Victoria, pe generalul Alexus G. Grynkewich, Comandantul Suprem al Forţelor Aliate din Europa (SACEUR) şi al Comandamentului European al Armatei Statelor Unite ale Americii (USEUCOM), aflat în vizită în România. Şeful Executivului i-a mulţumit generalului Alexus G. Grynkewich pentru sprijinul acordat apărării României, prin activităţile de vigilenţă sporită şi iniţiativele NATO, precum Santinela Estică şi a prezentat măsurile interne pentru consolidarea capacităţii naţionale de apărare, inclusiv creşterea resurselor bugetare în direcţia angajamentelor asumate la Summitul de la Haga, precum şi cele privind utilizarea Programului SAFE de 16,68 miliarde euro pentru modernizarea industriei naţionale de apărare..
15:20
Constanţa: Femeie, înjunghiată mortal de fiul ei/ Tânărul, care i-a anunţat pe poliţişti de comiterea faptei, se află în custodia autorităţilor # News.ro
O femeie în vârstă de 49 de ani a murit într-o locuinţă din municipiul Constanţa după ce a fost înjunghiată chiar de fiul ei, în vârstă de 20 de ani. Tânărul a fost cel care a anunţat comiterea faptei şi în prezent se află în custodia poliţiştilor.
15:20
Trupa Green Day, care şi-a manifestat în repetate rânduri opoziţia faţă de Trump, va concerta în deschiderea Super Bowl # News.ro
Trupa californiană de punk rock Green Day va cânta în deschidere la Super Bowl, finala campionatului de fotbal american (NFL), care se va disputa la Santa Clara, în California, la începutu lunii februarie. O alegere care ar trebui să-l irite pe Donald Trump.
15:10
STUDIU: Inteligenţa artificială rămâne o prioritate strategică majoră pentru organizaţiile europene. 84% dintre liderii de business din Europa intenţionează să majoreze investiţiile în AI în 2026 # News.ro
91% dintre liderii de business din Europa se aşteaptă la o creştere a veniturilor în 2026, în contextul intensificării investiţiilor în inteligenţă artificială, arată un studiu Accenture, companie de consultanţă în management, soluţii tehnologice şi outsourcing. Inteligenţa artificială rămâne o prioritate strategică majoră pentru organizaţiile europene, iar 84% dintre acestea intenţionează să îşi majoreze investiţiile în AI în 2026.
15:10
La 40 de ani, Stan Wawrinka l-a învins în primul tur pe sârbul Laslo Djere în patru seturi, cu 5-7, 6-3, 6-4, 7-6 (7/4), în 3 ore şi 20 de minute.
Acum 4 ore
15:00
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu: Zilele acestea mă concentrez pe salvarea sistemului de termoficare. Într-o primă fază, pe salvarea de la faliment, apoi tot anul mă voi ocupa de optimizarea şi eficientizarea lui # News.ro
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anună luni că zilele acestea se concentrează pe salvarea sistemului de termoficare, într-o primă fază pe salvarea de la faliment, apoi tot anul se va ocupa de optimizarea şi eficientizarea lui. Primarul arată că falimentul Termoenergetica atrage automat falimentul ELCEN şi colapsul mega-sistemului de termoficare moştenit de la comunişti, iar acum nu mai este loc de menevre politicianiste, ci de acţiune. Primarul mai afirmă că a stabilit cu ministrul Energiei Bogdan Ivan să analizeze, mâine, activitatea Elcen şi Termoenergetica şi să discute despre stadiul investiţiilor pentru retehnologizarea ELCEN şi soluţiile pentru a avea un sistem de termoficare coerent. În plus, primarul cere sprijinul bucureştenilor pentru a face cu concursul Guvernului reformele necesare.
14:30
Preşedintele Senegalului, Bassirou Diomaye Faye, s-a aflat în mulţimea în delir din străzile Dakarului după victoria Leilor de la Téranga în finala Cupei Africii Naţiunilor împotriva Marocului (1-0 după prelungiri).
14:20
Trump stabileşte la 1 mld. $ preţul locurilor permanente în Consiliul său al Păcii. Fâşia Gaza nu apare în proiectul Chartei instanţei, al cărei obiectiv este soluţionarea conflictelor armate în lume. Trump, singurul decident # News.ro
Ţările candidate la un loc permanent în ”Consiliul Păcii” propus de către preşedintele american Donald Trump este necesar să achite un bilet de intrare în valoare de un miliard de dolari, scriu presa americană şi cotidianul online Times of Israël, relatează AFP.
14:10
O invitaţie adresată emisarului special al lui Trump pentru Groenlanda, guvernatorul Louisianei Jeff Landry, la cursa anuală a câinilor de tras la sanie, în martie, anulată de operatorul privat de turism care i-a oferit-o, anunţă federaţia groenlandeză # News.ro
Federaţia groenlandeză a câinilor de tras la sanie (KNQK) anunţă anularea unei invitaţii adresată de către un operator privat Emisarului Special al preşedintelui Donald Trump pentru Groenlanda, Jeff Landry, la cursa naţională a cânilor de tras la sanie - prevăzută în martie -, o invitaţie ”total nepotrivită”, relatează AFP.
14:10
Allianz-Ţiriac Unit Asigurări şi Uniqa Asigurări au fost amendate de Consiliul Concurenţei cu 6,7 milioane lei, pentru înţelegeri pe piaţa serviciilor de întreţinere şi reparare a autovehiculelor din România # News.ro
Consiliul Concurenţei anunţă că a amendat 27 de companii (25 service-uri auto şi două societăţi de asigurare) cu amenzi în valoare totală de 14,73 milioane de lei pentru participarea la o înţelegere pe piaţa serviciilor de întreţinere şi reparare a autovehiculelor din România. Această înţelegere a fost consolidată prin implicarea societăţilor de asigurare Gothaer Asigurări-Reasigurări SA (actuala Allianz-Ţiriac Unit Asigurări SA) şi Uniqa Asigurări SA care, prin acţiunile lor, au susţinut coordonarea comportamentului reparatorilor. Cele două companii au fost sancţionate cu amenzi în valoare de 6,7 milioane lei, restul sumei reprezentând amenzile aplicate reparatorilor auto care au luat parte la înţelegere.
14:10
Hunedoara: Un bărbat a murit în urma unei explozii, urmate de incendiu, la o centrală termică pe lemne, la Lupeni # News.ro
Un bărbat de 53 de ani a murit, luni, în urma unei explozii care s-a produs la o centrală termică pe lemne, într-o casă din Lupeni, judeţul Hunedoara. Deflagraţia a fost urmată de incendiu, victima fiind scoasă din încăpere de vecini. Manevrele de resuscitare făcute de echipajul medical nu au avut însă rezultat.
14:00
Snowboard: Henrietta Bartalis şi-a asigurat calificarea la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina # News.ro
Sportiva Henrietta Bartalis, de la snowboard, şi-a asigurat calificarea la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, a anunţat Federaţia Română de Schi Biatlon.
13:50
Bruce Springsteen i-a dedicat o melodie lui Renee Nicole Good, împuşcată mortal de ICE/ „Statele Unite, idealurile şi valorile pe care le-au întruchipat timp de 250 de ani, sunt puse la încercare ca niciodată în istoria modernă” - VIDEO # News.ro
Bruce Springsteen a dedicat, sâmbătă, un cântec memoriei lui Renee Nicole Good, împuşcată mortal de poliţia americană de imigrare (ICE). Muzicianul, adversar al lui Donald Trump, a făcut apel, în timpul concertului din New Jersey, la o reacţie fermă împotriva unor practici pe care le consideră „demne de Gestapo”.
13:50
Consilierii generali au aprobat contractarea unui împrumut de 150 de milioane de lei pentru plata facturilor restante la Termoenergetica/ Director executiv: Acest împrumut dă o gură de oxigen Municipiului Bucureşti # News.ro
Consilierii generali ai Capitalei au aprobat, luni, într-o şedinţă extraordinară, contractarea unui împrumut de 150 de milioane de lei de la Ministerul Finanţelor, la iniţiativa primarului general Ciprian Ciucu, pentru plata unei părţi a facturilor restante la Termoenergetica, compania care furnizează serviciile de termoficare în municipiul Bucureşti. Gabriela Cristea, director executiv în Primăria Capitalei, a afirmat că această „facilitate” de împrumut „dă o gură de oxigen Municipiului Bucureşti pentru stingerea facturilor înregistrate la Termoenergetica din cei 510 milioane de lei”.
13:40
Philip Morris România a primit certificarea Angajator de Top (Top Employer), o recunoaştere a excelenţei demonstrate în practicile de resurse umane care poziţionează compania în clasamentul celor mai doriţi angajatori, concentraţi pe adaptarea la nevoile unei forţe de muncă diverse, la nivel global.
13:30
Trei femei, un bărbat şi o firmă, trimişi în judecată de DIICOT Tulcea într-un dosar care vizează delapirea a peste patru milioane de lei din bugetul unei localităţi # News.ro
Trei femei, un bărbat şi o firmă au fost trimişi în judecată de DIICOT Tulcea după ce ar fi constituit o grupare care a delapidat sume de bani din bugetul Primăriei Mihail Kogălniceanu. Gruparea ar fi fost constituită de o femeie, angajată a Primăriei, care ar fi cooptat apoi o altă angajată a instituţiei şi alte persoane, în conturile cărora ar fi virat banii. Pentru a nu fi observată lipsa sumelor, ea ar fi înregistrat în contabilitate plăţi necuvenite, prejudiciul total depăşind patru milioane de lei.
13:30
13:20
"Domnul Ibrahim şi florile din Coran", un spectacol despre compasiune care rămâne actual, de 10 ani la Teatrul Metropolis # News.ro
Teatrul Metropolis marchează 10 ani de la premiera spectacolului "Domnul Ibrahim şi florile din Coran" de Éric-Emmanuel Schmitt, regia Chris Simion-Mercurian. Evenimentul va fi marcat printr-o reprezentaţie luni, ora 19.30, la sala Mică. Reprezentaţia va fi urmată de o sesiune Q&A cu publicul şi echipa artistică, moderată de criticul de teatru Monica Andronescu.
13:20
Accident feroviar în Spania - MAE: Un român aflat în unul dintre trenurile implicate a fost rănit uşor. El a fost deja externat din spital # News.ro
Un român aflat în unul dintre trenurile implicate în accidentul feroviar din Spania a fost rănit uşor, anunţă MAE, care precizează că bărbatul a fost deja externat din spital.
13:20
Gianni Infantino condamnă comportamentul „unor jucători senegalezi” în timpul finalei CAN: „Este inacceptabil să părăseşti terenul în acest fel” # News.ro
Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a condamnat luni „scenele inacceptabile” din finala Cupei Africii pe Naţiuni (CAN), acuzând unii jucători şi o parte din staful Senegalului care au părăsit terenul pentru câteva minute în timpul meciului.
13:10
13:10
Putin, invitat de Trump să facă parte din Consiliul Păcii în Fâşia Gaza, anunţă Kremlinul. Rusia vrea ”să clarifice toate nuanţele” acestei propuneri cu Washingotnul, anunţă Peskov # News.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin a fost invitat să facă parte din Consiliul Păcii în Fâşia Gaza, înfiinţat de către omologul său american Donald Trump, anunţă luni Kremlinul, relatează AFP.
Acum 6 ore
13:00
Cei 15 militari germani au plecat - cu un zbor civil - din Groenlanda către Copenhaga, fără ca Berlinul să le anunţe în mod oficial plecarea, la doar câteva ore după ce anunţase că militarii urmau să rămână pe insula arctică o vreme, relatează Euronews.
13:00
Băiat de 12 ani, prins la volanul unui autoturism după ce a fost urmărit în trafic de poliţişti din judeţele Hunedoara şi Arad/ Maşina era furată din Sibiu # News.ro
Un băiat de 12 ani din Chişineu-Criş, judeţul Arad, a fost prins de poliţişti din judeţele Hunedoara şi Arad în timp ce conducea un autoturism pe care îl furase din judeţul Sibiu. Copilul a fost oprit după o urmărire în trafic prin cele două judeţe, după ce a refuzat să oprească la semnalele poliţiştilor rutieri din Hunedoara.
13:00
Coaliţia de guvernare se reuneşte pentru prima dată în acest an / Reforma administraţiei, bugetul pe 2026, controversele legate de acordul Mercosur, asumarea răspunderii în Parlament, pe agenda discuţiilor # News.ro
Coaliţia de guvernare se reuneşte, luni, de la ora 13.00, pentru prima dată în acest an, liderii partidelor urmând să discute despre reforma administraţiei, proiectul bugetului pe 2026, dar şi controversele legate de acordul Mercosur, după ce PSD a anunţat că nu este de acord cu votul MAE pe acest document, pentru că reprezintă o trădare a intereselor fermierilor români. Partidele urmează să discute şi despre asumarea răspunderii în Parlament pe pachetul de reformă din administraţie, Guvernul dorind ca săptămâna aceasta să adopte proiectul Ministerului Dezvoltării şi să îl trimită Parlamentului.
12:50
Agricover Credit IFN ia un credit de la Banca de Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre, pentru a stimula producţia de cereale din România # News.ro
Agricover Credit IFN a anunţat că a luat un credit de la Banca de Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre. Noua finanţare va extinde accesul fermierilor la capital şi va stimula producţia de cereale din România.
12:50
12:40
”Putin va fi cel mai fericit om din lume, dacă Trump invadează Groenlanda”, avertizează premierul spaniol Pedro Sanchez. Spania analizează să trimită trupe în Groenlanda. Sanchez respinge drept ”inacceptabilă” şi ”inadmisibilă” alocarea a 5% din PIB apără # News.ro
O invazie americană a Groenlandei l-ar face pe Vladimir Putin ”cel mai fericit om din lume”, i-ar oferi o justificare a invaziei ruse a Ucrainei şi ar slăbi NATO, avertizează premierul spaniol Pedro Sanchez într-un interviu acordat în weekend cotidianului catalan La Vanguardia, relatează Euronews.
12:30
Lucrările la noul stadion Dinamo au început oficial luni, a anunţat clubul dinamovist în social media.
12:30
