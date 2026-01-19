Incendiu la Liceul Economic din Târgu Jiu – A ars un tablou electric / Aproximativ trei sute de elevi au fost evacuaţi

18:00

Primul transplant de cord din România în 2026 a fost realizat cu succes unui băiat 19 ani de către o echipă condusă de Horaţiu Suciu, şeful Institutului de Boli Cardiovasculare şi Transplant din Târgu Mureş. Medicul povesteşte că întreaga operaţiune pentru prelevarea inimii de la un donator de 22 de ani aflat în moarte cerebrală la un spital din Bucureşti şi aducerea organului la Târgu Mureş s-a desfăşurat în condiţii meteo extreme, cu vizibilitate aproape zero, motiv pentru care elicopterul Black Hawk al IGSU a zburat aproape integral deasupra drumului naţional, pentru ca piloţii să poată urmări vizual traseul. Intervenţia a durat aproximativ cinci ore. Chirurgul speră ca acest transplant să fie „primul dintr-o serie lungă”, într-un context în care numărul donatorilor „a scăzut dramatic în ultimii ani”. „A fost o cursă contra cronometru, dar şi o demonstraţie de profesionalism şi solidaritate între oameni care (...) funcţionează ca o singură echipă atunci când miza este viaţa”, mai spune medicul.