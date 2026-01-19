Incendiu la Liceul Economic din Târgu Jiu – A ars un tablou electric / Aproximativ trei sute de elevi au fost evacuaţi
News.ro, 19 ianuarie 2026 18:20
Pompierii au intervenit, luni, la un incendiu care s-a produs la un panou electric de la Liceul Economic din Târgu Jiu, aproximativ trei sute de elevi fiind evacuaţi.
UPDATE - Un mort şi doi răniţi, după ce două maşini s-au ciocnit pe DN 7, în judeţul Hunedoara / Una dintre victime, în stop cardio-respirator # News.ro
O persoană a murit şi două au fost rănite, luni, după ce două maşini s-au ciocnit pe DN 7, la ieşirea din Simeria, judeţul Huneodara.
Doi bebeluşi au murit într-o creşă din Ierusalim, alţi 53 au avut de suferit aparent în urma unei defecţiuni a sistemului de încălzire - VIDEO # News.ro
Doi sugari au murit şi 53 de bebeluşi şi copii mici au fost răniţi în diferite grade într-un incident petrecut luni la o creşă fără licenţă din Ierusalim, ceea ce a dus la arestarea a trei dintre îngrijitorii care lucrau acolo, potrivit The Times of Israel.
La Liga: Kylian Mbappe îl apără pe Vinicius, huiduit la Madrid – „Suntem toţi alături de el” # News.ro
Atacantul francez Kylian Mbappe a declarat luni că toată echipa Real Madrid îl sprijină pe brazilianul Vinicius, care a fost huiduit de fanii madrileni duminică, în timpul meciului cu Levante, scor 2-0.
Procurorul militar Bogdan Pârlog rămâne cu salariul diminuat cu 10% pe trei luni/ Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie i-a respins recursul împotriva hotărârii CSM/ Ce i se reproşează prim-procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti # News.ro
Completul de 5 judecători în materie civilă al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a respins, luni, recursul procurorului militar Bogdan Pârlog împotriva unei decizii a Secţiei pentru procurori a CSM care îl sancţionase cu diminuarea salariului cu 10% pe o perioadă de trei luni pentru „încălcarea obligaţiilor de serviciu”. Prim-procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti i s-a reproşat că a emis un ordin prin care a dispus să nu fie respectat ordinul emis de procurorul ierarhic superior. Decizia este definitivă.
Bucureşti: Două persoane, trimise în judecată pentru că au falsificat certificate de handicap, ajutând aproape 70 de oameni să iasă la pensie cu stagiul minim de cotizare redus. Prejudiciul cauzat bugetului depăşeşte 3 milioane de lei # News.ro
Două persoane au fost trimise în judecată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti sub acuzaţia că au falsificat certificate de handicap, ajutând aproape 70 de oameni să iasă la pensie înainte de termenul legal, cu stagiul minim de cotizare redus în baza documentelor falsificate. Cei doi îşi racolau ”clienţii” stând la sediile Caselor de Pensii şi elaborau certificatele false contra unor sume de bani. Prejudiciul cauzat bugetului prin plata pensiilor dobândite fraudulos depăşeşte 3 milioane de lei, o parte din bani fiind recuperaţi.
Rareş Bogdan, la şedinţa PNL: Nu vin cu gânduri războinice, pur şi simplu vreau să cer lămuriri. Vreau să ştiu de ce colegii din conducerea PNL nu ies să explice oamenilor ce se întâmplă / Unii sunt mai apropiaţi de USR decât de propriul partid # News.ro
Europarlamentarul PNL Rareş Bogdan, fost prim-vicepreşedinte al partidului, a venit, luni, la şedinţa conducerii PNL, după ce a vorbit cu mai mulţi primari PNL, el precizând că nu vine cu gânduri războinice ci pur şi simplu vrea să ceară lămuriri şi să i se spună de ce colegii din conducerea PNL nu ies să explice oamenilor ce se întâmplă. Rareş Bogdan a mai spus că unii liberali din conducere sunt mai apropiaţi de USR decât de propriul partid.
Bărbat găsit decapitat într-un apartament din Timişoara, închiriat în regim hotelier/ Ar fi fost folosită o ghilotină improvizată / Ar fi lăsat două bilete de adio # News.ro
Un bărbat de 45 de ani a fost găsit decapitat într-un apartament închiriat în regim hotelier aflat pe Calea Aradului din Timişoara. Din primele informaţii, bărbatul este născut în judeţul Mehedinţi, dar locuia în Timişoara. El ar fi fost decapitat cu o ghilotină improvizată descoperită de poliţişti în apartament şi ar fi lăsat cel puţin două bilete de adio.
Polo: România, victorie cu Georgia şi îşi asigură intrarea în primele opt la Campionatul European # News.ro
Naţionala României a învins luni, în al doilea meci din grupa principală F, reprezentativa Georgiei, scor 15-10. Tricolorii şi-au asigurat locul 4 în grupă şi intrarea în primele opt locuri.
Femeie agresată într-un lift din Bucureşti de fostul concubin / A fost tăiată pe picioare şi pe spate, fiind transportat la spital – VIDEO # News.ro
O femeie de 49 de ani a fost agresată într-un lift, într-un imobil din Sectorul 2 al Capitalei, de către fostul concubin. Acesta a tăiat-o pe picioare şi pe spate cu un obiect ascuţit, cel mai probabil un cuţit. Femeia a fost transportată la spital, iar agresorul a fost prins de poliţişti.
Primul transplant de cord din România în 2026, realizat cu succes la Târgu Mureş unui băiat de 19 ani/ Medic: O cursă contra cronometru şi o demonstraţie de profesionalism şi solidaritate/ Condiţiile meteo extreme în care a fost adusă inima din Bucureşti # News.ro
Primul transplant de cord din România în 2026 a fost realizat cu succes unui băiat 19 ani de către o echipă condusă de Horaţiu Suciu, şeful Institutului de Boli Cardiovasculare şi Transplant din Târgu Mureş. Medicul povesteşte că întreaga operaţiune pentru prelevarea inimii de la un donator de 22 de ani aflat în moarte cerebrală la un spital din Bucureşti şi aducerea organului la Târgu Mureş s-a desfăşurat în condiţii meteo extreme, cu vizibilitate aproape zero, motiv pentru care elicopterul Black Hawk al IGSU a zburat aproape integral deasupra drumului naţional, pentru ca piloţii să poată urmări vizual traseul. Intervenţia a durat aproximativ cinci ore. Chirurgul speră ca acest transplant să fie „primul dintr-o serie lungă”, într-un context în care numărul donatorilor „a scăzut dramatic în ultimii ani”. „A fost o cursă contra cronometru, dar şi o demonstraţie de profesionalism şi solidaritate între oameni care (...) funcţionează ca o singură echipă atunci când miza este viaţa”, mai spune medicul.
Bucureşti: Patru bărbaţi, puşi sub acuzare în urma unui scandal produs într-un tramvai. Două persoane au ajuns la medic în urma bătăii # News.ro
Procurorii bucureşteni au pus sub acuzare patru bărbaţi pentru lovire sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, după ce au luat parte la o bătaie care a avut loc într-un tramvai şi în urma căreia doi oameni au ajuns la medic, obţinând certificate medico-legale. Unul dintre bătăuşi a fost arestat preventiv, ceilalţi trei fiind plasaţi în arest la domiciliu.
Administraţia Rezervaţiei Delta Dunării anunţă că unele canale şi lacuri au îngheţat şi recomandă să fie evitate deplasările în acele zone # News.ro
Reprezentanţii Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) anunţă că unele lacuri şi canale interioare din Delta Dunării au îngheţat şi recomandă să fie evitate deplasările în acele zone. Conducătorii de nave şi ambarcaţiuni sunt sfătuiţi să fie deosebit de atenţi deoarece gheaţa este neuniformă şi poate pune în pericol ambarcaţiunile şi oamenii.
Preşedintele Nicuşor Dan va participa la Iaşi la manifestările oficiale de Ziua Unirii – surse # News.ro
Preşedintele României ar urma să participe, sâmbătă, la Iaşi, la manifestările oficiale organizate de Ziua Unirii Principatelor Române, potrivit unor surse politice.
Bucureşti: Acord de recunoaştere a vinovăţiei şi pedeapsa de un an şi cinci luni de închisoare cu suspendare pentru un bărbat care a ameninţat şi a promovat în social media simboluri fasciste şi legionare # News.ro
Un bărbat anchetat penal pentru că a folosit reţelele de socializare pentru a ameninţa şi pentru a promova simboluri fasciste şi legionare şi-a recunoscut faptele şi a încheiat cu procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 un acord de recunoaştere a vinovăţiei care prevede pedeapsa de un an şi cinci luni de închisoare cu suspendare. Ancheta a fost deschisă după ce, folosind mai multe conturi, inculpatul a postat imagini cu Adolf Hitler, cu sigla Gărzii de Fier, dar şi mesaje în care promova idei antisemite.
Trump leagă ameninţarea la adresa Groenlandei de faptul că nu i s-a acordat Premiul Nobel pentru Pace: „Nu mai simt obligaţia de a mă gândi exclusiv la pace, ci la ceea ce este bun şi potrivit pentru SUA / Reacţii în Europa / Pieţele sunt îngrozite # News.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a legat eforturile sale de a prelua controlul asupra Groenlandei de eşecul de a câştiga Premiul Nobel pentru Pace, afirmând că în aceste condiţii, acum nu mai gândeşte „doar la pace”, în contextul în care disputa cu privire la insula arctică ameninţă să reaprindă războiul comercial cu Europa, relatează Reuters şi POLITICO.
Coaliţia a decis ca Guvernul să îşi asume răspunderea pe reforma administraţiei, cu adoptarea, în mod similar, a pachetului de relansare economică / Comitet pentru bugetul pe 2026 / Ce i-a transmis Kelemen Hunor ministrului Apărării - surse # News.ro
Coaliţia de guvernare a decis, luni, ca Guvernul să îşi asume răspunderea pe pachetul de reformă a administraţiei. Condiţia PSD, adoptarea într-un mod similar a unei pachet de relansare economică, au precizat surse PSD. De asemenea, s-a decis constituirea unui comitet, din care să facă parte reprezentanţi din toate cele patru partide, dar şi primarii de municipii, oraşe şi comune, pentru elaborarea proiectului de buget pe 2026. Discuţiile au vizat şi afirmaţiile ministrului Apărării, Radu Miruţă, privind situaţia din Groenlanda, liderul UDMR Kelemen Hunor transmiţându-i, în glumă, că poate merge el în Groenlanda, pentru că a făcut armata la Vânătorii de munte.
Giurgiu: Percheziţii la Primăria comunei Izvoarele şi la locuinţa primarului, în dosarul deschis după ce acesta a trimis imagini indecente unei fete de 13 ani/ Procurorii au mandat pentru a-l duce la audieri pe edilul Silviu Marius Cazacu # News.ro
Procurorii DIICOT şi poliţiştii de la combaterea criminalităţii organizate din Giurgiu au făcut, luni, percheziţii într-un dosar care vizează fapte de pornografie infantilă, corupere sexuală a minorilor şi influenţarea declaraţiilor, ancheta fiind deschisă după ce primarul comunei Izvoarele, Silviu Marius Cazacu, a trimis imagini indecente unei fete de 13 ani. Descinderile au avut loc la Primărie şi la locuinţa primarului, de unde anchetatorii au ridicat dispozitive de stocare a datelor. Cazacu va fi audiat în acest dosar.
Ibrahim Mbaye, jucător al echipei PSG, regretă faptul că s-a fotografiat şi a postat pe reţeaua de socializare Snapchat în momentul în care jucătorii senegalezi se întorceau de la vestiare, după cele aproape 15 minute în care au ieşit de pe teren, la finala Cupei Africii pe Naţiuni.
Directorul tehnic al Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, Dragoş Doru Cazan, numit director general al Administraţiei ”Apele Române” # News.ro
Directorul tehnic al Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, Dragoş Doru Cazan, a fost numit în funcţia de director general al Administraţiei Naţionale ”Apele Române”. El a mai deţinut funcţia de director general al ANAR în 2015, iar între 2012 şi 2020 a condus Departamentul Managementul Resurselor de Apă din cadrul instituţiei.
UPDATE - Iaşi: O femeie a murit şi doi bărbaţi au suferit arsuri, în urma unui incendiu izbucnit într-un apartament din Tomeşti/ Mai multe persoane, evacuate de pompieri # News.ro
O femeie a murit şi doi bărbaţi au suferit arsuri, luni după-amiază, în urma unui incendiu izbucnit într-un apartament al unui bloc din Tomeşti, judeţul Iaşi. Alte cinci persoane au fost evacuate de pompieri, iar 12 au ieşit singure din imobil.
Premierul spaniol Pedro Sanchez decretează trei zile de doliu naţional şi promite o ”transparenţă absolută” după drama din Andaluzia # News.ro
Premierul spaniol Pedro Sanchez anunţă luni, într-o conferinţă de presă, ”o zi de doliu pentru toată Spania” după accidentul feroviar de duminică seara, în Andaluzia, relatează AFP.
Stellan Skarsgård, cap de afiş al filmului lui Joachim Trier, "Sentimental Value", desemnat sâmbătă Cel mai bun film european la gala European Film Academy, a lansat un atac dur în conferinţa de presă a laureaţilor. „Ne confruntăm cu o situaţie şi cu cerinţe absurde. Donald Trump este un om mic şi megaloman care vrea să cucerească lumea. A luat Venezuela, fără menajamente, pentru giganţii petrolului precum Chevron. Vrea să pună mâna pe Groenlanda pentru resursele sale minerale. Este un criminal”, a denunţat actorul suedez în vârstă de 74 de ani.
Artişti, scenografi, designeri, studenţi şi creatori din domeniul artelor spectacolului sunt invitaţi să se înscrie la Bienala de Scenografie Bucureşti 2026 # News.ro
Artişti, scenografi, designeri, studenţi şi creatori din domeniul artelor spectacolului să participe la Bienala de Scenografie care va avea loc anul acesta în Bucureşti. Înscrierile se fac până la 1 martie.
Kremlinul, despre ipoteza în care Trump ar anexa Groenlanda: „Este greu să nu fii de acord cu experţii care spun că ar intra în istorie” # News.ro
Kremlinul a comentat luni că este greu să nu fii de acord cu experţii care afirmă că preşedintele SUA, Donald Trump, ar intra în istoria Statelor Unite şi a lumii dacă ar prelua controlul asupra Groenlandei, relatează TASS.
Iaşi: O femeie în stop cardio-respirator şi doi bărbaţi cu arsuri, în urma unui incendiu izbucnit într-un apartament din Tomeşti/ Alte două femei şi trei copii, evacuaţi de pompieri # News.ro
O femeie se află în stop cardio-respirator şi doi bărbaţi au suferit arsuri, luni după-amiază, în urma unui incendiu izbucnit într-un apartament al unui bloc din Tomeşti, judeţul Iaşi. Alte două femei şi trei copii au fost evacuaţi de pompieri.
Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) a decis luni menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an şi menţinerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50% pe an.
BNR: Există incertitudini şi riscuri semnificative la adresa perspectivei activităţii economice, implicit a evoluţiei pe termen mediu a inflaţiei, ce provin din mediul extern # News.ro
Corecţia bugetară iniţiată în 2025 şi continuată probabil în 2026, inclusiv prin implementarea în debutul acestui an a unor măsuri fiscal-bugetare suplimentare, este de natură să antreneze în perspectivă presiuni dezinflaţioniste tot mai intense din partea factorilor fundamentali, arată BNR, în raportul privind deciziile ce privesc problemele de politică monetară. Potrivit băncii central, incertitudini rămân totuşi asociate măsurilor ce vor fi probabil adoptate în viitor în scopul continuării consolidării bugetare dincolo de anul curent corespunzător Planului bugetar-structural pe termen mediu convenit cu CE şi procedurii de deficit excesiv.
Sorana Cîrstea joacă marţi dimineaţă, în primul tur la Australian Open. Jaqueline Cristian va evolua în runda inaugurală a probei de dublu # News.ro
Sorana Cîrstea, locul 41 mondia joacă marţi dimineaţă, în primul tur la Australian Open. Jaqueline Cristian va evolua în runda inaugurală a probei de dublu
Tabloidul Daily Mail a recurs la practici ilegale în mod „sistematic” pentru a obţine informaţii despre viaţa privată a prinţului Harry şi a altor personalităţi, a acuzat luni avocatul acestora, în prima zi a procesului în faţa Înaltei Curţi din Londra, scrie AFP.
Bogdan Ivan: Astăzi producem suficiente gaze, lucrul care ne dă un confort şi aproape garanţia că din luna aprilie nu o să crească preţurile la gaze naturale, după ce se va elimina schema de plafonare # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni că astăzi producem suficiente gaze, lucrul care ne dă un confort şi aproape garanţia că din luna aprilie nu o să crească preţurile la gaze naturale, după ce se va elimina schema de plafonare. Ministrul a mai spus că sunt pregătiţi şi cu mecanismul B, cel în care vor elimina treptat acest plafon la gaze, timp de un an de zile, până când vom începe să exploatăm şi mai multe gaze din Neptun Deep.
Armata norvegiană avertizează mii de proprietari, prin scrisori, că le va rechiziţiona bunurile în caz de război # News.ro
Mii de proprietari de clădiri, vapoare, imobile şi maşini urmau să primească luni o scrisoare de la armata norvegiană, care-i informează că bunurile le pot fi rechiziţionate în caz de război, relatează AFP.
Bogdan Ivan: România azi se află total în afara scenariului în care să ducem lipsă de energie, să apară o defecţiune sistemică a sistemului energetic naţional / Avem şi gaze, avem şi energie, avem şi gaze # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni că România azi se află total în afara scenariului în care să ducem lipsă de energie, să apară o defecţiune sistemică a sistemului energetic naţional, el precizând că avem şi gaze, avem şi energie şi funcţionăm la maxim pentru a ne asigura că depăşim această perioadă geroasă. Ministrul a mai spus că la capitolul gaze suntem cu aproximativ 170 milioane de metri cubi depozite mai mari decât aceeaşi perioadă a anului trecut.
Miros de gaz la o grădiniţă din Timişoara/ Au fost făcute măsurători, dar nu s-a înregistrat valori peste limitele normale # News.ro
Specialiştii au făcut măsurători, luni după-amiază, la o grădiniţă din Timişoara, după ce s-a primit un apel la numărul de urgenţă 112 prin care a fost semnalat miros de gaz. Nu s-au înregistrat valori peste limitele normale şi nu s-a impus evacuarea copiilor şi a angajaţilor.
Hunedoara: Poliţiştii au găsit osemintele unui bărbat decedat din 2023, după o sesizare a nepotului său/ Rămăşiţele bărbatului, găsite într-un pat, în locuinţa unde trăia fiul acestuia # News.ro
Poliţiştii din Hunedoara au deschis o anchetă după ce au fost anunţaţi de un tânăr că vecinii nu i-au văzut de mai mult timp pe tatăl şi pe bunicul său. La locuinţa indicată, poliţiştii au discutat cu tatăl tânărului, iar după insistenţe au găsit osemintele bunicului, într-un pat. Bătrânul murise în 2023.
Sârbul Novak Djokovici, în vârstă de 38 de ani, a reuşit o calificare facilă în turul doi la Australian Open, luni, împotriva spaniolului Pedro Martinez, locul 71 WTA, scor 6-3, 6-2, 6-2. El a reuşit să obţină victoria cu numărul 100 la Australian Open.
Municipiul Arad ar putea deveni primul oraş din România în care transportul public local este gratuit, a anunţat primarul municipiului Arad, Călin Bibarţ.
Preşedintele Nicuşor Dan l-a primit pe Comandantul Suprem al Forţelor Aliate din Europa (SACEUR) şi al Comandamentului European al Armatei SUA, la Cotroceni / Discuţii despre provocările războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan l-a primit luni, la Palatul Cotroceni, pe Comandantul Suprem al Forţelor Aliate din Europa (SACEUR) şi al Comandamentului European al Armatei Statelor Unite ale Americii (USEUCOM), general Alexus G. Grynkewich, cu ocazia vizitei acestuia în România. Preşedintele Nicuşor Dan a evidenţiat în cadrul discuţiilor provocările de securitate din regiunea Mării Negre, determinate de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, care afectează inclusiv România prin incursiunile de drone în spaţiul aerian naţional. În plus, cei doi oficiali au subliniat aprecierea reciprocă şi angajamentul comun al României şi Statelor Unite ale Americii de a consolida, în continuare, parteneriatul strategic dintre cele două ţări în domeniul Apărării.
Dirijorul Zubin Mehta îşi „anulează” angajamentele în Israel pentru a denunţa modul în care „Benyamin Netanyahu tratează întreaga chestiune palestiniană” # News.ro
Zubin Mehta a dirijat timp de mai multe decenii, între 1977 şi 2019, Filarmonica Statului Israel, de la care a primit titlul de director artistic pe viaţă. Deşi este ataşat de această orchestră, artistul americano-indian a decis să „anuleze” toate angajamentele sale prevăzute în ţară în 2026, a anunţat el în 15 ianuarie la postul de televiziune India Today, în marja unui concert susţinut împreună cu Lang Lang la Mumbai.
Premierul japonez Sanae Takaichi convoacă alegeri legislative anticipate la 9 februarie, pentru a-şi consolida mandatul # News.ro
Premierul japonez Sanae Takaichi a anunţat luni că va dizolva Camera inferioară a Parlamentului şi va convoca alegeri legislative anticipate la 9 februarie, punându-şi soarta în balanţă cu scopul de a obţine un mandat consolidat al ambiţiosului său program politic, relatează AFP.
Premierul Bolojan i-a mulţumit generalului Alexus G. Grynkewich, comandantul Suprem al Forţelor Aliate din Europa (SACEUR), pentru sprijinul acordat apărării României, prin activităţile de vigilenţă sporită şi iniţiativele NATO # News.ro
Premierul Ilie Bolojan l-a primit, luni, la Palatul Victoria, pe generalul Alexus G. Grynkewich, Comandantul Suprem al Forţelor Aliate din Europa (SACEUR) şi al Comandamentului European al Armatei Statelor Unite ale Americii (USEUCOM), aflat în vizită în România. Şeful Executivului i-a mulţumit generalului Alexus G. Grynkewich pentru sprijinul acordat apărării României, prin activităţile de vigilenţă sporită şi iniţiativele NATO, precum Santinela Estică şi a prezentat măsurile interne pentru consolidarea capacităţii naţionale de apărare, inclusiv creşterea resurselor bugetare în direcţia angajamentelor asumate la Summitul de la Haga, precum şi cele privind utilizarea Programului SAFE de 16,68 miliarde euro pentru modernizarea industriei naţionale de apărare..
Constanţa: Femeie, înjunghiată mortal de fiul ei/ Tânărul, care i-a anunţat pe poliţişti de comiterea faptei, se află în custodia autorităţilor # News.ro
O femeie în vârstă de 49 de ani a murit într-o locuinţă din municipiul Constanţa după ce a fost înjunghiată chiar de fiul ei, în vârstă de 20 de ani. Tânărul a fost cel care a anunţat comiterea faptei şi în prezent se află în custodia poliţiştilor.
Trupa Green Day, care şi-a manifestat în repetate rânduri opoziţia faţă de Trump, va concerta în deschiderea Super Bowl # News.ro
Trupa californiană de punk rock Green Day va cânta în deschidere la Super Bowl, finala campionatului de fotbal american (NFL), care se va disputa la Santa Clara, în California, la începutu lunii februarie. O alegere care ar trebui să-l irite pe Donald Trump.
STUDIU: Inteligenţa artificială rămâne o prioritate strategică majoră pentru organizaţiile europene. 84% dintre liderii de business din Europa intenţionează să majoreze investiţiile în AI în 2026 # News.ro
91% dintre liderii de business din Europa se aşteaptă la o creştere a veniturilor în 2026, în contextul intensificării investiţiilor în inteligenţă artificială, arată un studiu Accenture, companie de consultanţă în management, soluţii tehnologice şi outsourcing. Inteligenţa artificială rămâne o prioritate strategică majoră pentru organizaţiile europene, iar 84% dintre acestea intenţionează să îşi majoreze investiţiile în AI în 2026.
La 40 de ani, Stan Wawrinka l-a învins în primul tur pe sârbul Laslo Djere în patru seturi, cu 5-7, 6-3, 6-4, 7-6 (7/4), în 3 ore şi 20 de minute.
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu: Zilele acestea mă concentrez pe salvarea sistemului de termoficare. Într-o primă fază, pe salvarea de la faliment, apoi tot anul mă voi ocupa de optimizarea şi eficientizarea lui # News.ro
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anună luni că zilele acestea se concentrează pe salvarea sistemului de termoficare, într-o primă fază pe salvarea de la faliment, apoi tot anul se va ocupa de optimizarea şi eficientizarea lui. Primarul arată că falimentul Termoenergetica atrage automat falimentul ELCEN şi colapsul mega-sistemului de termoficare moştenit de la comunişti, iar acum nu mai este loc de menevre politicianiste, ci de acţiune. Primarul mai afirmă că a stabilit cu ministrul Energiei Bogdan Ivan să analizeze, mâine, activitatea Elcen şi Termoenergetica şi să discute despre stadiul investiţiilor pentru retehnologizarea ELCEN şi soluţiile pentru a avea un sistem de termoficare coerent. În plus, primarul cere sprijinul bucureştenilor pentru a face cu concursul Guvernului reformele necesare.
Preşedintele Senegalului, Bassirou Diomaye Faye, s-a aflat în mulţimea în delir din străzile Dakarului după victoria Leilor de la Téranga în finala Cupei Africii Naţiunilor împotriva Marocului (1-0 după prelungiri).
Trump stabileşte la 1 mld. $ preţul locurilor permanente în Consiliul său al Păcii. Fâşia Gaza nu apare în proiectul Chartei instanţei, al cărei obiectiv este soluţionarea conflictelor armate în lume. Trump, singurul decident # News.ro
Ţările candidate la un loc permanent în ”Consiliul Păcii” propus de către preşedintele american Donald Trump este necesar să achite un bilet de intrare în valoare de un miliard de dolari, scriu presa americană şi cotidianul online Times of Israël, relatează AFP.
O invitaţie adresată emisarului special al lui Trump pentru Groenlanda, guvernatorul Louisianei Jeff Landry, la cursa anuală a câinilor de tras la sanie, în martie, anulată de operatorul privat de turism care i-a oferit-o, anunţă federaţia groenlandeză # News.ro
Federaţia groenlandeză a câinilor de tras la sanie (KNQK) anunţă anularea unei invitaţii adresată de către un operator privat Emisarului Special al preşedintelui Donald Trump pentru Groenlanda, Jeff Landry, la cursa naţională a cânilor de tras la sanie - prevăzută în martie -, o invitaţie ”total nepotrivită”, relatează AFP.
Allianz-Ţiriac Unit Asigurări şi Uniqa Asigurări au fost amendate de Consiliul Concurenţei cu 6,7 milioane lei, pentru înţelegeri pe piaţa serviciilor de întreţinere şi reparare a autovehiculelor din România # News.ro
Consiliul Concurenţei anunţă că a amendat 27 de companii (25 service-uri auto şi două societăţi de asigurare) cu amenzi în valoare totală de 14,73 milioane de lei pentru participarea la o înţelegere pe piaţa serviciilor de întreţinere şi reparare a autovehiculelor din România. Această înţelegere a fost consolidată prin implicarea societăţilor de asigurare Gothaer Asigurări-Reasigurări SA (actuala Allianz-Ţiriac Unit Asigurări SA) şi Uniqa Asigurări SA care, prin acţiunile lor, au susţinut coordonarea comportamentului reparatorilor. Cele două companii au fost sancţionate cu amenzi în valoare de 6,7 milioane lei, restul sumei reprezentând amenzile aplicate reparatorilor auto care au luat parte la înţelegere.
