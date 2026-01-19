Valentino a decedat
Profit.ro, 19 ianuarie 2026 19:50
Designerul de modă italian Valentino Garavani a decedat, la vârsta de 93 de ani.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 5 minute
20:10
Declarație rară și neașteptată - Arhiepiscopii de rang înalt din SUA publică o declarație comună privind moralitatea politicii externe a lui Trump # Profit.ro
Cei trei arhiepiscopi catolici americani de rang înalt au emis o rară declarație comună privind moralitatea politicii externe a SUA, avertizând că escaladarea amenințărilor și a conflictelor armate riscă să distrugă relațiile internaționale și să arunce lumea “într-o suferință incalculabilă”.
Acum 15 minute
20:00
Ministrul Energiei îi cere bani lui Bolojan pentru căldura bucureștenilor și craiovenilor # Profit.ro
Ministerul Energiei cere 180 milioane lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pentru subvenționarea producătorilor de agent termic din București și Craiova.
Acum 30 minute
19:50
Președintele Bulgariei, Rumen Radev, demisionează. Reapar astfel speculațiile potrivit cărora își va înființa propriul partid politic, după ce ultimul guvern instalat a demisionat luna trecută.
19:50
Designerul de modă italian Valentino Garavani a decedat, la vârsta de 93 de ani.
Acum o oră
19:40
Nazare: La mijlocul lunii februarie urmează publicarea proiectului de buget și aprobarea în Guvern, iar în a doua parte a lunii dezbatere și vot în Parlament # Profit.ro
Proiectul de buget pentru 2026 va fi pus în dezbatere publică și va fi aprobat de către Guvern la mijlocul lunii februarie, urmând ca în a doua jumătate a lunii februarie să aibă loc dezbaterea și votul din Parlament, a anunțat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Calendarul pentru bugetul acestui an a fost agreat astăzi de coaliția de guvernare, a spus ministrul.
19:40
GRAFIC Bursa București se corectează agresiv în contextul în care Trump a reaprins chestiunea tarifelor # Profit.ro
Indicele BET a suferit un recul puternic, pe fondul unor vânzări antrenate pe marile burse ale lumii antrenate de declarații ale președintelui SUA.
19:20
Investiție lângă România. Ungaria jubilează: Mercedes începe producția de serie a noului model GLB complet electric într-o uzină „pur și simplu de neoprit” # Profit.ro
Mercedes va începe la Kecskemét (Ungaria) producția de serie a noului model GLB complet electric, ceea ce va permite fabricii să producă în curând până la 350 000 de automobile pe an.
Acum 2 ore
19:00
Compania luxemburgheză Goodpack, cel mai mare producător independent de ambalaje alimentare din sud-estul Europei, cu fabrici în România și Bulgaria, a semnat un acord exclusiv cu Siropack, producător italian de soluții de ambalare, pentru utilizarea tehnologiei sale la fabrica din România.
18:50
Hidroelectrica și Loteria au fost sancționate după un control AMEPIP. 14 companii de stat au primit avertisment că nu sunt transparente # Profit.ro
Agenția Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) a terminat un control în urma căruia a sancționat mai multe companii de stat pentru lipsă de transparență. Hidroelectrica, Imprimeria și 12 companii de la Ministerul Economiei, printre care Loteria Română și Salrom, sunt pe listă.
18:40
BoardingPass, platformă independentă de știri și analize dedicate industriei aviației, anunță lansarea oficială a AeroPass.ro, un serviciu digital de check-in online asistat.
18:30
Nouă fabrică în România - DN Agrar, cu acționariat majoritar din Olanda, accesează un credit de la Exim Banca Românească pentru noua investiție # Profit.ro
Compania DN Agrar pregătește o nouă investiție, care ar urma să conducă la majorarea producției de lapte la 150-200 milioane litri până în anul 2030.
Acum 4 ore
18:10
„28 Years Later: The Bone Temple” s-a dovedit a fi un adversar slab pentru „Avatar: Fire and Ash”.
17:50
Tranzacție pe piața IT: CrowdStrike, prezentă și în România, cumpără un startup de securitate cibernetică # Profit.ro
CrowdStrike, cu birouri și în România, a cumpărat un startup israelian care devoltă soluții cybersecurity pentru browserele web.
17:30
VIDEO Ministrul Energiei anunță recordul: Astăzi am avut cel mai mare consum de energie electrică din ultimii 4 ani. Suntem mobilizați și cu Hidroelectrica # Profit.ro
Autoritățile estimează că perioada de ger va dura până miercuri.
17:00
Construcția autostrăzilor și a drumurilor expres din România a redus mult timpul de deplasare al șoferilor, dar începe să afecteze negativ unele afaceri. Autostrăzile nu sunt cauza unică, dar au accelerat un proces.
16:30
Horațiu Potra rămâne în arest preventiv pentru următoarele 30 de zile, a decis Înalta Curte de Casație și Justiție.
16:30
Municipiul Arad poate deveni primul oraș din România în care transportul public local este gratuit, a anunțat primarul municipiului Arad, Călin Bibarț.
16:30
VIDEO&FOTO Autostrada Bucureștiului - Circulație planificată să fie deschisă mult mai devreme pe segmentul dintre DN1A (Mogoșoaia – Buftea) și DN1 (Corbeanca): Niciun obstacol nu ne stă în cale! # Profit.ro
Constructorul Retter anunță că a revenit pe șantierul lotului 1 al A0 Nord de la Autostrada Bucureștiului imediat după Sărbători, ținta fiind cea de a da în trafic segmentul dintre DN1A (Mogoșoaia – Buftea) și DN1 (Corbeanca) în mai 2026, cu aproape un an mai devreme față de termenul din contract (aprilie 2027).
16:20
PPC Energie vine în România cu o altă ofertă specială, cu preț final facturat de 0,31 lei/kWh.
Acum 6 ore
16:00
Norvegienii, notificați că imobilele și bunurile lor ar putea fi rechiziționate în caz de război # Profit.ro
Imobilele și bunurile norvegienilor ar putea fi rechiziționate de armată în situație de război.
16:00
Cazinoul din Constanța reia licitația publică privind închirierea și operarea unei viitoare cafenele/bistro într-un spațiu aflat la parterul și pe terasa dinspre mare a clădirii.
15:50
Ciucu: Termoenergetica se duce spre faliment. Vinde cu 2 lei și cumpără cu 3 lei. Va trage după ea și ELCEN! Primarul vrea ″îndulcirea″ reglementărilor privind penalizările pentru restanțe # Profit.ro
Compania Municipală Termoenergetica, operatorul sistemului de transport și distribuție a agentului termic din București, controlat de municipalitate, se îndreaptă spre faliment, iar asta ar însemna și falimentul producătorului de energie termică și electrică Electrocentrale București (ELCEN) al Ministerului Energiei, pentru care Termoenergetica este principalul client, susține primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu.
15:50
UE pregătește contramăsuri la Trump. “Cea mai gravă criză din relațiile transatlantice din ultimele decenii” - FT # Profit.ro
Uniunea Europeană pregătește tarife de 110 miliarde de dolari pentru companiile americane, precum și restricționarea acestora pe piața europeană.
15:40
Umbrărescu contestă în instanță pierderea unui contract de lucrări la autostrăzi.
15:30
Answear, unul dintre principalii retaileri de modă premium și high-end din Europa Centrală, care desfășoară de 10 ani operațiuni pe piața din România prin answear.ro, o numește pe Ruxandra Geantă în funcția de Country Manager pe România.
15:20
Compania Recons, care administrează parcările din Arad, a retras temporar agenții și a suspendat verificarea taxelor din cauza zăpezii care face dificilă utilizarea locurilor marcate.
15:10
ULTIMA ORĂ - BNR menține dobânda cheie. Incertitudini legate de scăderea deficitului și mediul extern # Profit.ro
Banca Națională a României a menținut neschimbate dobânzile, la prima ședință de politică monetară din 2026, mișcare larg anticipată de analiști.
15:00
Casa Națională de Pensii Publice arată că din cele două componente ale pensiilor speciale, adică partea reprezentată de anii de contribuție și banii care care vin suplimentar de la bugetul de stat, prima sursă e infinit mai mică, iar uneori lipsește cu desăvârșire.
14:40
Nicușor Dan nu se duce la Davos: Nu umblu teleleu prin lume când sunt lucruri atât de importante în țară # Profit.ro
Marius Lazurca, consilierul prezidențial pentru securitate națională, a explicat de ce președintele Nicușor Dan nu va fi prezent la Forumul Economic Mondial de săptămâna viitoare, de la Davos.
14:20
Traian Băsescu își divulgă pensia. „Am ieșit în 2014, între timp au fost indexările plus marea mărire" # Profit.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a făcut public valoarea pensiei.
Acum 8 ore
14:00
ULTIMA ORĂ Cartel la service-uri auto. Amenzi aplicate de Consiliul Concurenței inclusiv pentru mari asiguratori # Profit.ro
Consiliul Concurenței a sancționat 27 de companii, între care 25 service-uri auto și două societăți de asigurare, cu amenzi în valoare totală de 14,73 milioane de lei, pentru participarea la o înțelegere pe piața serviciilor de întreținere și reparare a autovehiculelor din România.
13:50
VIDEO La un click distanță. Investitori individuali din Cehia, Slovacia și Croația au ajuns la un click distanță de investiția la BVB # Profit.ro
Reintrarea Raiffisen Bank în brokerajul românesc de retail va însemna și accesul direct la acțiuni prin platforma de tranzacționare atașată de sistemul smart mobile. De aici, clienții băncii vor putea investi în acțiuni de la BVB și internaționale, dar aplicația accesibilă și pe alte piețe din regiune unde grupul Raiffeisen este prezent va pemite achiziția de acțiuni românești și de către investitori de retail din aceste țări.
13:50
FOTO „Ziua cea mare a sosit” - Start pentru un nou stadion în România. Dinamo va avea o nouă arenă # Profit.ro
Lucrările la noul stadion Dinamo, una dintre cele mai așteptate investiții în infrastructura sportivă din București, au început oficial în „Ștefan cel Mare”.
13:40
Verbund Green Power, filiala de energie regenerabilă a companiei austriece Verbund, a încheiat un acord-cadru multianual cu grupul german Nordex, producător de turbine eoliene terestre, pentru achiziționarea potențială a unei capacități de până la 700 MW în turbine eoliene.
13:40
Într-un context în care tot mai multe organizații investesc strategic în beneficiile pentru angajați, sănătate și mișcare, segmentul corporate înregistrează o creștere susținută, alimentată de orientarea companiilor către programe de wellbeing și inițiative care încurajează un stil de viață activ.
13:40
Lucrările avansează în ritm accelerat la reabilitarea Centurii București, zona Cernica, între DN3 și A2.
13:20
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat luni de BNR a ajuns la 5,0921 lei, de la 5,0894 lei, curs înregistrat vineri.
13:20
Philip Morris România a primit certificarea Angajator de Top (Top Employer), o recunoaștere a excelenței demonstrate în practicile de resurse umane care poziționează compania în clasamentul celor mai doriți angajatori, concentrați pe adaptarea la nevoile unei forțe de muncă diverse, la nivel global.
13:20
Milioane de lire sterline pentru noi locomotive în România - Cea mai mare companie feroviară privată cumpără de la DB Cargo UK # Profit.ro
DB Cargo UK a convenit să vândă 25 de locomotive din Clasa 66 către cea mai mare companie feroviară privată din România, Grup Feroviar Român (GFR).
12:40
Acțiunile globale s-au depreciat puternic luni dimineață, în timp ce aurul a atins un nou record, după ce noile amenințări tarifare ale președintelui american Donald Trump împotriva statelor europene din cauza Groenlandei au declanșat un val de aversiune față de risc.
12:30
România bate recordul negativ. GRAFIC București, pe primul loc în Europa la costul real al energiei electrice # Profit.ro
Alexandru Chiriță, CEO Electrica, arată că bucureștenii resimt cel mai puternic costul electricității raportat la puterea de cumpărare, deși prețul nominal al energiei este mai redus decât în marile capitale europene.
12:20
Amenințarea lui Trump: Dacă nu mi-ați dat Premiul Nobel, nu mai simt obligația să mă gândesc doar la pace! # Profit.ro
Trump justifică cererea de a anexa Groenlanda invocând refuzul acordării Premiului Nobel pentru Pace.
Acum 12 ore
12:10
Noile imagini cu jaful de la Muzeul Luvru surprind cum 2 dintre hoți au pătruns în galeria Apollon, unde se aflau bijuteriile, în celebrul jaf din toamnă.
11:50
Nouă centrală în România - Centrala de cogenerare de la Petromidia a intrat în operarea companiei Rompetrol Energy # Profit.ro
Fondul de Investiții în Energie Kazah-Român (FIEKR) a finalizat recepția lucrărilor la centrala de cogenerare de pe platforma Petromidia Năvodari.
11:40
GRAFIC Creșterea TVA a dus la cel mai slab final de an pentru vânzările rezidențiale din ultimii nouă ani # Profit.ro
Trimestrul patru din 2025 a adus cel mai slab rezultat de vânzări de locuințe înregistrate în București și Ilfov din ultimii nouă ani.
11:40
Grupul de investiții al miliardarului Teddy Sagi vinde o clădire din România.
11:20
VIDEO Raiffeisen revine în brokerajul de retail din România, după o pauză de 8 ani CONFIRMARE # Profit.ro
După o pauză de 8 ani, Raiffeisen devine de astăzi din nou activ la BVB, printr-o entitate din cadrul grupului care să opereze ca broker român.
11:20
FOTO&VIDEO Primul drum de mare viteză spre Bulgaria. A început redactarea studiului de fezabilitate # Profit.ro
Studiul de fezabilitate pentru Drumul de mare viteză București-Giurgiu începe astăzi, cu un termen de 16 luni pentru finalizarea documentației primului drum rapid, care se proiectează la frontiera cu Bulgaria, anunță autoritățile.
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:10
Spaima antreprenorilor: activul net contabil. Indicatorul reprezintă un risc atât de amenzi, cât și de controale ANAF # Profit.ro
Legea societăților comerciale a fost modificată odată cu cel de-al doilea pachet fiscal de anul trecut, iar activul net contabil al firmelor a devenit astfel indicator de risc, lucru care va afecta companiile și antreprenorii în același timp, mai ales dacă ne referim la distribuirile de dividende, dar și la restituirile de creditări.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.