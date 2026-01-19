Philip Morris România recunoscută ca Angajator de Top

07:50

Sucursala din România a companiei spaniole de construcții Duro Felguera, fostul antreprenor general al proiectului mult-întârziatei centrale noi de producție de energie electrică pe gaze naturale de 430 MW de la Iernut a Romgaz, care ar fi trebuit să fie gata încă din 2020 și pentru care actualul deadline de finalizare este sfârșitul anului în curs, a pierdut în primă instanță un proces cu un subcontractor român care a acuzat că este neplătit pentru munca prestată.