Se apropie un cutremur la Viena? Mișcările tectonice de sub centrul orașului, chiar în zona catedralei
Newsweek.ro, 19 ianuarie 2026 19:50
Se apropie un cutremur la Viena? Mișcările tectonice de sub centrul orașului Viena sunt mai intense ...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 5 minute
20:10
Putin, speriat de împărțirea sferelor de influență între Trump și Erdogan. Va ataca decisiv în Marea Neagră # Newsweek.ro
„Consiliul păcii” propus de Trump pentru Gaza, cu posibilitate de extindere și în Ucraina, nelinișt...
20:10
„Primarul ne-a amenințat că ne dă pe toți afară dacă nu semnăm”. S-a plătit reabilitarea cu bani UE a 13 case # Newsweek.ro
Prima condamnare pronunțată de Tribunal anul acesta a fost una cu suspendare. Judecătorii au aprobat...
Acum 30 minute
19:50
Se apropie un cutremur la Viena? Mișcările tectonice de sub centrul orașului, chiar în zona catedralei # Newsweek.ro
Se apropie un cutremur la Viena? Mișcările tectonice de sub centrul orașului Viena sunt mai intense ...
Acum o oră
19:40
Ministrul Muncii vrea impozitare progresivă. Care români ar avea de pierdut și care de câștigat? # Newsweek.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, vrea impozitare progresivă. Care români ar avea de pierdut din acea...
19:20
Sfatul experților pentru un somn profund. Un somn de calitate este esențial pentru sănătatea fizică ...
Acum 2 ore
19:10
O femeie a murit după ce fiul ei a lovit-o din greșeală cu mașina. „Nu am simțit impactul” # Newsweek.ro
O femeie în vârstă de 81 de ani din Marea Britanie a murit în urma unui accident tragic, după ce a f...
19:10
Care este „secretul” întineririi Iașului? Județul cu cea mai mică vârstă mediană a populației, 38,7 ani # Newsweek.ro
Într‑o Românie în care îmbătrânirea demografică devine tot mai vizibilă, Iașul se detașează printr‑u...
18:50
Ciprian Ciucu anunță că Bucureștiul va primi tramvaie de 266.000.000€. Pe unde ar putea circula? # Newsweek.ro
PMB a obținut de curând o finanțare de 265,5 milioane euro pentru modernizarea liniilor de tramvai ș...
18:40
Cu ce să te dai pe gene ca să crească mai repede. Soluții naturale pe care să le faci acasă # Newsweek.ro
Cu ce să te dai pe gene ca să crească mai repede. Soluții naturale pe care să le faci acasă. Genele ...
18:30
„Coaliția voinței” se extinde la nivel de alianță europeană, contra „Consiliului păcii” a lui Trump # Newsweek.ro
Europa discută crearea propriei alianțe de securitate fără Statele Unite, dar cu participarea Ucrain...
Acum 4 ore
18:10
Doi români, răniți ușor în accidentul feroviar din Córdoba. Sunt în afara oricărui pericol # Newsweek.ro
Doi români au fost răniți ușor în accidentul feroviar petrecut în regiunea Cordoba, Regatul Spaniei,...
18:10
Horoscop ianuarie Care sunt cele 3 zodii care de azi vor avea parte de noroc cu carul. Mercur, în Vărsător # Newsweek.ro
După 20 ianuarie 2026, viața începe în sfârșit să se îmbunătățească pentru trei semne zodiacale. Mer...
17:50
Revenire-surpriză la „Apele Române”: Cine este omul pus din nou la conducerea instituției-cheie # Newsweek.ro
Directorul tehnic al Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, Dragoş Doru Cazan,...
17:40
Raport exploziv: Rusia își rafinează manipularea pentru a bloca drumul european al Republicii Moldova # Newsweek.ro
După alegerile prezidenţiale, parlamentare şi a referendumului din Republica Moldova, Federaţia Rusă...
17:30
Ai fost recent cu mașina în Atena? Poți să fii printre cei 29.000 de șoferi care vor primi amendă „IA” acasă # Newsweek.ro
Dacă ai fost recent, începând cu jumătatea lunii decembrie 2025, cu mașina în Atena și ai încălcat v...
17:20
China depășește Rusia în domeniul submarinelor. Flota militară a Beijingului este imensă: 370 de nave # Newsweek.ro
Expansiunea navală a Chinei nu mai este o chestiune de proiecții abstracte sau ambiție distantă. Est...
17:20
Scrisoarea care i-a speriat pe norvegieni: Armata ar putea lua case, nave și mașini în caz de război # Newsweek.ro
Mii de proprietari de clădiri, nave, imobile şi autovehicule urmau să primească luni o scrisoare din...
16:30
Turismul românesc, pe butuci. În doar 2 țări UE a scăzut numărul de înnoptări în 2025. România printre ele # Newsweek.ro
Turismul a înflorit la nivelul Uniunii Europene în 2025, în ciuda scumpirilor și a dificultăților fi...
16:30
Gerul a crescut foarte mult consumul de gaz. Ce se întâmplă cu rezervele? Răspunsul ministrului Energiei # Newsweek.ro
Avem cel mai mare consum de gaz din această iarnă. Rapoartele Ministerului Energiei arată 9.235 de ...
16:30
Ar putea internetul să dispară pentru totdeauna? Răspunsul oamenilor de știință va fi surprinzător # Newsweek.ro
Ar putea internetul să dispară pentru totdeauna? Răspunsul oamenilor de știință va fi surprinzător. ...
16:20
Secretarul Trezoreriei SUA afirmă că anexarea Groenlandei este diferită de anexarea Crimeei # Newsweek.ro
Secretarul Trezoreriei SUA afirmă că anexarea Groenlandei este diferită de anexarea Crimeei. Secreta...
Acum 6 ore
16:00
Decizia magistraților în cazul lui Horațiu Potra. Ce se întâmplă cu fiul și nepotul său? Unde i-a trimis ICCJ? # Newsweek.ro
Horaţiu Potra, acuzat că comis infracţiuni grave pentru destabilizarea României, rămâne în arest. In...
16:00
China a trimis pentru prima dată o dronă militară în spațiul aerian al Taiwanului. China a trimis pe...
15:40
Orice ochide apă înghețat devine o atracție pentru români. Mulți intră pe gheață pentru a patina fă...
15:40
„Probleme” pentru camioane, în tunelurile dintre Italia și Franța: Taxe mai mari și restricții, în 2026 # Newsweek.ro
Anul 2026 a început cu vești proaste pentru operatorii de camioane care au curse ce trec prin tunelu...
15:30
Ucraina schimbă strategia de război. Șeful armatei anunță operațiuni ofensive împotriva rușilor în 2026 # Newsweek.ro
Comandantul-șef al armatei ucrainene afirmă că Ucraina va lansa operațiuni ofensive în 2026, pe fond...
15:10
O mamă singură și-a vândut casa după ce a crescut fiul. Și-a găsit jobul visurilor ei la vârsta de 60 de ani # Newsweek.ro
O femeie a luat o decizie radicală după ce fiul ei a crescut și și-a construit propria carieră. La p...
15:10
Industria automotive din România trece printr-un moment de cotitură fără precedent – o combinație de...
15:00
VIDEO O antrenoare trage de păr o sportivă minoră de la gimnastică ritmică. Cine răspunde? # Newsweek.ro
Un material video, care circula în mediul online, a redeschis discuția despre metodele de antrenamen...
14:50
Un bărbat de 53 de ani a murit, luni, în urma unei explozii care s-a produs la o centrală termică pe...
14:50
22.000.000.000$ costă nava de război clasa Trump. Va avea rachete hipersonice, rachete de croazieră nucleare # Newsweek.ro
Analistul Eric Labs de la Biroul Bugetar al Congresului SUA a anunțat costul probabil al navelor de ...
14:40
Fără precedent. Casa de Pensii, amendată cu 1.000 lei pentru că nu crește pensiile. „Nu mai amânați” # Newsweek.ro
Tribunalele somează casele de pensii să ofere un răspuns la cererile de recalculare înaintate de pen...
14:30
EXCLUSIV România e „campioana” transporturilor de persoane din UE. Are cele mai vechi autobuze: 17,8 ani # Newsweek.ro
România e „campioana” transporturilor de persoane din UE. Conform statisticilor, în țara noastră cir...
14:20
Un copil de 12 ani a furat o mașină din județul Sibiu. A fost urmărit și prins în județul Hunedoara # Newsweek.ro
Un copil în vârstă de 12 ani, din Chișineu-Criș, județul Arad, a furat o mașină din județul Sibiu și...
14:20
Vremea pare să intre într-un proces de încălzire, dar crește probabilitatea de precipitații, potrivi...
Acum 8 ore
14:10
Semne tot mai clare că Putin ar putea ataca o țară NATO în 2026. Narva, posibilul punct fierbinte # Newsweek.ro
Analiști occidentali avertizează că Vladimir Putin ar putea folosi un eventual acord de pace în Ucra...
13:50
Accident feroviar în Spania. Un român aflat în unul dintre trenurile implicate a fost rănit uşor # Newsweek.ro
Un român aflat în unul dintre trenurile implicate în accidentul feroviar din Spania a fost rănit uşo...
13:30
Nicușor Dan îi salvează pe șoferii de camion și dube de taxa pe distanța parcursă. Exemplu: TIR – 19.800 lei # Newsweek.ro
Șoferii de camion și dube, și, evident, transportatorii, pot respira ușurați, deocamdată. Președinte...
13:20
Trump, tot mai orbit de furie la adresa Europei: „Nu mă mai simt obligat să mă gândesc exclusiv la pace” # Newsweek.ro
Donald Trump i-a transmis o scrisoare cu un mesaj șocant premierului Norvegiei, în care susține cont...
13:10
Bulgarii, atrași de miracolul românesc din inima Transilvaniei. Unde vin vecinii noștri în vacanță, în România # Newsweek.ro
Un resort de glamping din Transilvania a devenit o adevărată atracție nu doar pentru turiștii români...
13:00
Groenlanda: Emisarului preşedintelui Trump i-a fost retrasă o invitaţie de a asista la o cursă de câini # Newsweek.ro
Federaţia groenlandeză pentru câini de sanie a anunţat că invitaţia, care i-a fost adresată fără şti...
12:50
Fostul şef al NATO George Robertson crede că Trump nu va ataca Groenlanda, Tactică de negociere # Newsweek.ro
Fostul şef al NATO George Robertson crede că Trump nu va ataca Groenlanda, fiind vorba de o tactică ...
12:40
Washington Post: Kremlinul, tot mai izolat. Politica haotică a lui Trump a erodat autoritatea lui Putin # Newsweek.ro
Autoritatea lui Vladimir Putin este în declin atât intern, cât și extern, pe fondul războiului de uz...
12:20
Judecători cu 20.000 lei salariu nu au redactat 2.000 hotărârâri judecătorești în termenul legal. Ce au pățit? # Newsweek.ro
Inspecția Judiciară a decis să penalizeze mai mulți judecători care nu au redactat în termen mii de ...
12:20
Bulgaria menține cele mai mici prețuri la energia electrică din UE. România, la polul opus. Minim 1,07 lei/kwh # Newsweek.ro
Ministrul Energiei, Jecho Stankov, a respins ferm afirmațiile fostului ministru de finanțe, Asen Vas...
Acum 12 ore
12:10
Averea miliardarilor, la nivel record. 12 persoane deţin mai mulţi bani decât circa 4.000.000.000 de oameni # Newsweek.ro
Cele mai bogate 12 persoane din lume deţin mai mulţi bani decât circa 4.000.000.000 de oameni, indic...
11:50
Un indian salveză o fetiță și le închide gura lui George Simion și AUR care au instigat contra „străinilor” # Newsweek.ro
Lecția indianului erou care a oprit propaganda AUR împotriva muncitorilor străini. Extremistul AUR, ...
11:40
1.293 de morți, în România, în accidente auto, în 2025. Cu 12,5% mai puțini ca în 2024. Motivul? Autostrăzile # Newsweek.ro
Cu 1.293 de morți în accidente auto în 2025, România rămâne „campioană” europeană la acest capitol. ...
11:20
VIDEO Poliția din Suedia nu mai vrea mașini electrice:„Dacă conduci cu viteză, nu parcurgi mai mult de 150 km” # Newsweek.ro
Poliția din Suedia renunță, cel puțin pentru moment, la planul de a trece la mașini de intervenție r...
11:10
MAE a solicitat autorităților spaniole date despre posibile victime în accidentul feroviar. Ce știm până acum? # Newsweek.ro
MAE s-a autosesizat în cazul accidentului feroviar din Spania şi a cerut autorităţilor spaniole info...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.