Cea mai lungă autostradă din lume traversează 14 țări, leagă două continente și se întinde pe 30.000 de km: drumuri prin deșert, junglă, munți și orașe
Adevarul.ro, 19 ianuarie 2026 20:00
Recunoscută de Guinness World Records, Autostrada Pan-Americană este cea mai lungă șosea din lume. Traseul său imens, care traversează 14 țări și două continente, include deșerturi, păduri tropicale, munți înalți și orașe istorice, iar parcurgerea sa completă poate dura chiar și un an.
• • •
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a refuzat să spună dacă ar exclude utilizarea forței militare pentru a prelua Groenlanda, într-un scurt interviu telefonic acordat NBC News.
Alexandru Nazare anunță că bugetul pe 2026 a întrat „în linie dreaptă”: „Am agreat un calendar clar şi realist”. Când va intra în dezbatere şi la vot # Adevarul.ro
Ministrul Finanţelor a anunțat luni, 19 ianuarie, agrearea unui clar şi realist pentru aprobarea bugetului de stat pe 2026. Alexandru Nazare a precizat că, în câteva zile, vor fi aprobate plafoanele bugetare, urmând apoi consultări cu toate ministerele.
Președintele Bulgariei, Rumen Radev, demisionează: „Ne aflăm în fața unei bătălii decisive pentru viitorul țării noastre” # Adevarul.ro
Președintele Bulgariei, Rumen Radev, a anunțat luni seara, într-un discurs televizat adresat națiunii, că își va depune demisia din funcție pentru a intra oficial în cursa electorală.
Paul Ciprian Pintea, senatorul POT care și-a falsificat CV-ul, a fost condamnat definitiv la închisoare cu suspendare. Motivul sancțiunii # Adevarul.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat, luni, 19 ianuarie, o decizie definitivă în cazul senatorului Paul Ciprian Pintea, ales pe listele Partidului Oamenilor Tineri (POT) la alegerile parlamentare din 2024.
În Cupa Qatarului la fotbal, echipa Al Arabi a dispus astăzi cu 5-0 de Al Sadd.
Pensie privată: 13% dintre angajați sunt în Pilonul 3. Numărul a depășit 1 milion de participanți # Adevarul.ro
Numărul participanților la fondurile de pensii private facultative (Pilonul 3) a atins un milion la finalul anului trecut, randamentul investițiilor fiind de 19,6%, potrivit informării Asociaţiei pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR).
Designerul italian de modă Valentino Garavani a încetat din viață la vârsta de 93 de ani, la reședința sa din Roma, înconjurat de cei dragi, a anunțat luni fundația care îi poartă numele.
Un avion spre Alicante a decolat fără pasageri: zeci de oameni au rămas blocați pe scări. „Am mers toți după ceilalți, un fel de mentalitate de turmă” # Adevarul.ro
Un zbor al companiei Jet2 spre Alicante a decolat luni dimineață de la aeroportul din Manchester fără ca zeci de pasageri să fie la bord. Aceștia au rămas blocați pe scări timp de zeci de minute.
Primarii PNL „cu gura mare” au fost verificați de Corpul de Control, spune Rareș Bogdan. „Nu e normal, trebuie libertate de expresie” # Adevarul.ro
Europarlamentarul Rareș Bogdan a acuzat că mai mulți primari liberali care au semnalat dificultăți financiare au fost ulterior verificați de Corpul de Control al premierului sau de Curtea de Conturi.
Duel de 5 stele în Liga Campionilor: Inter Milano înfruntă „balaurul” Arsenal, liderul din cel mai tare campionat european # Adevarul.ro
Meciul Inter - Arsenal are loc marți seară, de la ora 22:00, în etapa a 7-a din grupa Ligii Campionilor la fotbal.
Un bărbat în vârstă de 45 de ani a fost găsit decapitat luni, 19 ianuarie 2026, într-un apartament închiriat în regim hotelier pe Calea Aradului din Timișoara. Potrivit primelor informații, bărbatul era originar din județul Mehedinți, dar locuia în Timișoara.
Tragedie pe DN7, în Hunedoara. O persoană a murit și alte două sunt rănite, după ce două maşini s-au ciocnit. Unul dintre răniți e în stop cardio-respirator # Adevarul.ro
Un om a murit şi alți doi sunt răniți în urma unui accident produs luni, 19 ianuarie, pe DN 7, în judeţul Huneodara, unde două mașini s-au izbit violent. Unul dintre răniți e în stare gravă.
Trimiterea Acordului Mercosur la CJUE ar aduce o amânare de „cel puțin un an”. Explicațiile unui eurodeputat român # Adevarul.ro
Noua sesiune a eurodeputaților aduce nu numai o nouă moțiune de cenzură împotriva Comisiei Europene, conduse de Ursula von der Leyen, ci și posibilitatea blocării Acordului Mercosur.
România nu a spus încă nimic despre insistența SUA de a prelua Groenlanda. Președintele Nicușor Dan s-a declarat totuși „profund îngrijorat” de „escaladarea” declarațiilor dintre „partenerii și aliații transatlantici”.
Coaliția de guvernare își asumă răspunderea pentru reforma administrației. Va fi legată de pachetul economic al PSD # Adevarul.ro
Luni, 19 ianuarie, liderii coaliției de guvernare, au decis că Executivul va angaja răspunderea în Parlament pe reforma administrației publice doar împreună cu aprobarea pachetului de relansare economică propus de PSD.
Cei patru tineri din galeria FCSB care au lovit cu pumnii și picioarele trei minori, într-un tramvai, au fost puși sub acuzare # Adevarul.ro
Procurorii bucureşteni i-au pus sub acuzare pentru lovire sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice pe cei patru tineri care, în noiembrie 2025, au bătut trei minori, într-un tramvai, incident în urma cărui două dintre victime au obținut certificate medico-legale.
Minciuna lui Putin: de ce Kremlinul folosește imagini vechi pentru a-i păcăli pe ruși că liderul lor s-a scufundat în apa înghețată de Bobotează # Adevarul.ro
Propaganda rusă a prezentat, în această săptămână, o fotografie veche de opt ani drept dovadă că președintele Vladimir Putin ar fi participat la tradiționala scăldare în apa înghețată, de Bobotează.
Procurorul militar Bogdan Pârlog, sancționat: 10% din salariu tăiat pentru că a ignorat ordinul șefului ierarhic # Adevarul.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul prim-procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Militar Teritorial București, Bogdan Ciprian Pârlog. Instanța a confirmat sancțiunea disciplinară: diminuarea cu 10% a salariului timp de trei luni.
Ministerul Energiei cere Guvernului 40 de milioane de euro pentru remedierea termoficării în București și Craiova # Adevarul.ro
Ministerul Energiei cere bani Guvernului pentru remedierea sistemelor de termoficare din București și Craiova, precizând că este nevoie de 40 de milioane de euro pentru cazanele de apă fierbinte, o soluție temporară până la instalarea de noi sisteme care să funcţioneze 30 de ani.
Armata României își întărește dispozitivul la granița cu Ucraina. Radu Miruță: „Există riscul să vedem drone și în zonele locuite” # Adevarul.ro
Armata României continuă să-și consolideze prezența la granița cu Ucraina, după aproape patru ani în care locuitorii din Dobrogea s-au confruntat cu peste 70 de atacuri în apropierea Dunării și cel puțin 14 pătrunderi ale dronelor rusești în spațiul aerian național.
Doi bebeluși au murit într-o creșă din Ierusalim, alți 53 au fost răniți. Unul dintre micuții decedați se afla în prima zi la această unitate # Adevarul.ro
Doi bebeluși au murit, iar alți 53 au fost răniți, luni, în urma unui incident grav produs într-o creșă care funcționa fără autorizație în Ierusalim. Trei îngrijitori au fost reținuți de poliție pentru audieri, în timp ce autoritățile încearcă să stabilească exact cauzele tragediei.
Autostrada Sibiu–Pitești: lucrările în tunelul Momaia avansează rapid, circulația pe secțiunea 4 ar putea fi deschisă înainte de termen # Adevarul.ro
Lucrările în tunelul Momaia, parte a secțiunii 4 a autostrăzii Sibiu–Pitești (A1), progresează într-un ritm alert, transmite Cristian Pistol, directorul CNAIR.
Un gigant internațional intră pe piața românească și anunță că face angajări: unde se deschide primul magazin # Adevarul.ro
Un retailer internațional de articole pentru casă intră în România. Compania asiatică Mr. DIY își va deschide primul magazin în București, la Colosseum Mall, și a demarat deja recrutarea de personal.
Percheziții la primarul din Izvoarele, anchetat penal pentru pornografie infantilă și corupere sexuală a minorilor, după mesajele indecente trimise unei fete de 13 ani # Adevarul.ro
Procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Giurgiu, împreună cu polițiști din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate, au pus în aplicare, luni, două mandate de percheziție domiciliară, într-un penal care îl vizează pe primarul din Izvoarele, anchetat după conversațiile cu o minoră.
O femeie a scăpat ca prin minune de tragicul accident feroviar din Spania: „Nu știu cum să-I mulțumesc lui Dumnezeu” # Adevarul.ro
O pasageră care avea bilet pentru vagonul opt al trenului implicat în tragicul accident feroviar din Spania a scăpat cu viață după ce, dintr-un motiv aparent banal, nu a mai reușit să urce la bord.
Crin Bologa, contradicții privind legile justiției: „Le-am explicat cât de nociv poate fi”. În 2022 spunea că se declara însă mulțumit de prevederile referitoare la DNA # Adevarul.ro
Crin Bologa a criticat recent legile justitiei, modificate în 2022, atunci când conducea DNA. La acel moment însă s-a declarat „mulțumit” de prevederile referitoare la instituția pe care o avea în subordine.
Depozitele de gaze ale României sunt pline în proporție de 59%, a afirmat luni ministrul Energiei, Bogdan Ivan, dând asigurări că țara noastră este departe de orice scenariu care ar însemna lipsă de energie sau eventualitatea unei defecțiuni sistemice a Sistemului Energetic Naţional.
Un oraș din România ar putea introduce transportul public gratuit, ca o formă de sprijin pentru populație în contextul majorării taxelor locale # Adevarul.ro
Transportul public gratuit ar putea fi introdus într-un municipiu din România, care ar deveni astfel primul oraș din țară în care călătoriile cu mijloacele de transport în comun nu ar mai fi taxate.
Gigi Becali (67 de ani) s-a întors dintr-un pelerinaj pe care spunea că nu-l va mai face niciodată.
Daily Mail, acuzat de practici ilegale într-un nou proces deschis de prințul Harry și alte celebrități # Adevarul.ro
Tabloidul britanic Daily Mail este acuzat că ar fi folosit, timp de decenii, metode ilegale pentru a obține informații despre viața privată a prințului Harry și a altor personalități publice.
Canada, din nou în vizorul lui Trump. Președintele american se plânge consilierilor săi de vulnerabilitatea țării față de Rusia și China în Arctica # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump are un ton tot mai critic la adresa Canadei în conversațiile private cu consilierii săi în legătură cu ceea ce el numește vulnerabilitatea Canadei față de adversarii Americii din Arctica, a relatat NBC News, citând foști și actuali oficiali.
România ar trebui să plătească 1 miliard de dolari ca să intre în noul organism creat de Trump. Locuri VIP în Consiliul Păcii # Adevarul.ro
Un miliard de dolari ar urma să plătească România pentru a obține un loc permanent în noul Consiliu pentru Pace, creat la inițiativa președintelui american Donald Trump, care a trimis invitația oficială autorităților de la București.
Lukașenko, invitat personal de Trump în Consiliul pentru Pace: „Belarus, gata să construiască o pace durabilă” # Adevarul.ro
Minskul a primit o scrisoare personală din partea președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, adresată președintelui Republicii Belarus, Alexander Lukașenko, potrivit unei declarații a purtătorului de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Belarusului, Ruslan Varanov.
Televiziunea de stat din Iran, atacată de hackeri. Au difuzat informații cu prințul moștenitor aflat în exil # Adevarul.ro
Hackerii au au perturbat transmisiunile prin satelit ale televiziunii de stat din Iran, difuzând imagini de susținere pentru prințul moștenitor aflat în exil și mesaje care îndemnau forțele de securitate „să nu îndrepte armele împotriva poporului”.
BNR a decis menținerea dobânzii-cheie la 6,50% și avertizează asupra presiunilor inflaționiste # Adevarul.ro
Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României a decis, luni, 19 ianuarie, în prima ședință de politică monetară din acest an, să mențină rata dobânzii-cheie la nivelul de 6,50% pe an, potrivit unui comunicat al instituției.
Pe 20 ianuarie 2026, de la ora 19:00, la Sala Dalles, se va produce una dintre acele întâlniri rare în care trecutul și prezentul se suprapun aproape dureros de frumos.
O femeie de 49 de ani a fost înjunghiată mortal chiar de fiul ei. Tânărul, de 20 de ani, i-a anunţat pe poliţişti de comiterea faptei # Adevarul.ro
O femeie în vârstă de 49 de ani a murit într-o locuință din Constanța după ce a fost înjunghiată de fiul ei, în vârstă de 20 de ani. Bărbatul a mărturisit comiterea faptei și este în prezent în custodia poliției.
O țară europeană avertizează locuitorii: în caz de război, proprietățile civile ar putea fi confiscate de armata națională # Adevarul.ro
Măsura face parte dintr-un program de pregătire a societății și armatei pentru cele mai serioase amenințări de securitate de după Al Doilea Război Mondial.
Un criminal de război, promovat de Kremlin, va deschide lista partidului lui Putin la alegerile pentru Duma de Stat # Adevarul.ro
Vladislav Golovin, acuzat de crime de război în timpul cuceririi Mariupolului, va ocupa un loc de frunte pe lista partidului Rusia Unită, condus de Vladimir Putin, la alegerile din Duma de Stat din toamnă.
Comandantul suprem al Forţelor Aliate din Europa, primit la Cotroceni de Nicușor Dan. Despre ce au discutat # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan, l-a primit luni, 19 ianuarie, la Palatul Cotroceni, pe Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR) și al Comandamentului European al Armatei Statelor Unite ale Americii (USEUCOM), general Alexus G. Grynkewich.
PMB, gură de oxigen pentru achitarea facturilor restante la Termoenergetica. Împrumut de 150 de milioane de lei de la Ministerul Finanțelor # Adevarul.ro
Consilierii generali ai Municipiului București au aprobat, luni, 19 ianuarie, în ședință extraordinară, contractarea unui împrumut de 150 de milioane de lei de la Ministerul Finanțelor, la inițiativa primarului general Ciprian Ciucu.
Rockstadt Extreme Fest anunță unul dintre cele mai puternice nume din istoria muzicii live ca headliner al ediției din 2026: The Prodigy.
Misterul românului găsit mort în Madeira: Poliția cere ajutorul populației pentru identificarea pe baza tatuajelor # Adevarul.ro
Polițiștii din Portugalia cer ajutorul populației pentru a identifica un român mort anul trecut, pe insula Madeira.
Profesorii pot preda direct în spitale pentru elevii internați. Ministerul Educației caută cadre didactice # Adevarul.ro
Elevii internați nu mai pierd orele de școală. Începând cu 2026, dascălii pot aplica pentru „Școala din spital”, program prin care școala vine la ei, acolo unde au cea mai mare nevoie.
Un adolescent român de 14 ani a murit după ce a fost lovit de o mașină în San Sebastiano da Po, lângă Torino, în timp ce mergea spre stația de autobuz. Localnicii acuză lipsa infrastructurii rutiere și cer măsuri urgente.
Cel puțin 5000 de iranieni au murit în cursul protestelor. Liderul suprem admite că mii de oameni au fost uciși și îl numește „criminal” pe Trump # Adevarul.ro
Autoritățile din Iran au verificat cel puţin 5.000 de decese în urma protestelor, între care aproximativ 500 de membri ai forţelor de securitate, a declarat pentru Reuters un oficial regional, care a pus în seama unor „terorişti şi insurgenţi înarmaţi” uciderea unor „iranieni nevinovaţi”.
Cum a reușit un adolescent de 17 ani să fure, prin telefon, 67.000 de lei dintr-un magazin din Bistrița-Năsăud # Adevarul.ro
Un adolescent de 17 ani din Galați este cercetat de polițiști după ce a reușit să sustragă 67.000 de lei dintr-un magazin din județul Bistrița-Năsăud, folosind o schemă de înșelăciune prin telefon, de la distanță.
Magazin vandalizat în Londra de un grup de români, în mai puțin de 30 de secunde. Motivul violenței # Adevarul.ro
Un magazin din Londra a fost devastat în mai puțin de 30 de secunde. Totul a început printr-un conflict izbucnit în urma unui furt, care a degenerat într-un act de vandalism extrem, comis de un grup de români.
25 de service-uri auto și doi asigurători, amendați cu aproape 3 milioane de euro pentru fixarea tarifelor de manoperă # Adevarul.ro
25 de service-uri și 2 asigurători au fost amendate cu aproape 3 milioane de euro de Consiliul Concurenței, după ce, în urma unei investigații, s-a constatat că au stabilit tarife de manoperă.
