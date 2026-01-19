Cosmin Contra l-a UMILIT pe Roberto Mancini! Rezultat incredibil în Qatar
Gazeta Sporturilor, 19 ianuarie 2026 21:20
Al Arabi, formația din Qatar antrenată de Cosmin Contra (50 de ani), a învins-o pe Al-Sadd, pregătită de Roberto Mancini (61 de ani), scor 5-0, în Cupa Qatarului!Fostul selecționer al echipei naționale continuă să aibă rezultate foarte bune pe banca echipei din Qatar, pe care a preluat-o din octombrie 2025.Soarta partidei fusese decisă încă de la pauză, atunci când Al Arabi avea deja 4-0. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 5 minute
21:40
Ilie Dumitrescu, laude pentru un jucător din România: „Se distrează în Superliga” # Gazeta Sporturilor
Fostul mare internațional Ilie Dumitrescu a lăudat prima repriză făcută de Universitatea Craiova cu Petrolul și s-a declarat impresionat de Nicușor Bancu, fundașul stânga al echipei oltene.Craiova a intrat cu 2-0 la cabine la Ploiești. Nsimba a reușit o „dublă” în două minute, ajungând la 8 goluri în Liga 1 pentru juveți. Pe lângă francez, Bancu și Teles l-au impresionat pe Ilie Dumitrescu. ...
21:40
Îl scoate la tablă pe Cristiano Bergodi: „Ciudate alegeri, nu știu cum a gândit-o” # Gazeta Sporturilor
Dinamo a învins-o duminică pe U Cluj, scor 1-0. Cristiano Bergodi (61 de ani), tehnicianul ardelenilor, a fost criticat de Mihai Stoica (60 de ani) pentru unele decizii pe care le-a luat în legătură cu echipa de start.Oficialul celor de la FCSB a fost surprins de faptul că antrenorul italian n-a utilizat niciun închizător în primul „11”. ...
Acum 30 minute
21:20
Al Arabi, formația din Qatar antrenată de Cosmin Contra (50 de ani), a învins-o pe Al-Sadd, pregătită de Roberto Mancini (61 de ani), scor 5-0, în Cupa Qatarului!Fostul selecționer al echipei naționale continuă să aibă rezultate foarte bune pe banca echipei din Qatar, pe care a preluat-o din octombrie 2025.Soarta partidei fusese decisă încă de la pauză, atunci când Al Arabi avea deja 4-0. ...
Acum o oră
21:10
Ousmane N'Doye, reacție după finala Cupei Africii pe Națiuni: „Ei au vrut să ne fure! Noi am dat un gol valabil” # Gazeta Sporturilor
Ousmane N'Doye (47 de ani), internațional senegalez care a evoluat mult timp în fotbalul românesc, a reacționat după ce țara sa s-a impus în finala Cupei Africii pe Națiuni în urma victoriei dramatice cu 1-0 în fața celor din Maroc.Finala Cupei Africii pe Națiuni a fost una cu multe evenimente, În minutul 90+4 al partidei, „centralul” a anulat un gol al senegalezilor, considerat de Ousmane N'Doye 100% regulamentar. ...
21:00
Paula Badosa despre atmosfera din circuitul feminin: „În ultimii ani lucrurile s-au schimbat mult. Nu e nevoie să fim dușmance” # Gazeta Sporturilor
Paula Badosa (28 de ani, 26 WTA), semifinalistă în 2025 la Australian Open, a trecut de primul tur la Melbourne și a vorbit despre relația specială pe care o are cu Aryna Sabalenka, liderul mondial.Paula Badosa a debutat la ediția din acest an a Australian Open cu o victorie în fața Zarinei Diyas, beneficiară a unui wild card, cu 6-2, 6-4. ...
21:00
Sportiva din Groenlanda e sigură că nu va mai păși în SUA, după ce l-a sfidat pe Donald Trump: „Sunt ÎNGROZITĂ, dar îmi susțin cuvintele!” # Gazeta Sporturilor
Ukaleq Slettemark (24 de ani) a devenit una dintre cele mai discutate figuri ale biatlonului mondial. Deși sportiva groenlandeză a ocupat doar locul 74 în cursa de Cupă Mondială, ea a atras atenția anterior prin declarația sa curajoasă la adresa lui Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii.Sportiva din Groenlanda și-a exprimat dezacordul față de încercarea președintelui american de a prelua controlul asupra țării sale prin forță militară. ...
20:50
Steven Nsimba (29 de ani), atacantul Universității Craiova, a reușit o „dublă” în două minute pe „Ilie Oană”, în duelul cu Petrolul din Superliga.Nsimba nu mai fusese titular în Superliga de pe vremea lui Mirel Rădoi. Meciul cu Metaloglobus, de pe 26 octombrie, a fost ultimul început de francez din primul minut în Liga 1. ...
20:50
Marius Șumudică (54 de ani), fostul antrenor de la Rapid, a analizat succesul obținut de giuleșteni în fața celor de la Metaloglobus, scor 1-0, în etapa 22 din Superliga. Daniel Paraschiv (26 de ani), vârful împrumutat de la Oviedo, a debutat pentru noua echipă, însă nu l-a convins pe tehnicianul lui Al Okhdood.Atacantul a început partida ca rezervă și i-a luat locul lui Claudiu Petrila (25 de ani), în minutul 46. ...
Acum 2 ore
20:40
Au încălcat legea la Petrolul Ploiești - Universitatea Craiova: alcool în tribune # Gazeta Sporturilor
La partida din etapa #22 a Superligii dintre Petrolul Ploiești și Universitatea Craiova, reporterii GSP au surprins câțiva suporteri ai gazdelor în timp ce încalcă legea și consumă băuturi alcoolice pe arena „Ilie Oană”, lucru interzis pe stadionale din România.Mai mulți suporterii au fost surprinși cu sticle de bere în mână, iar alții au fost suprinși la lojă cu paharele cu vin. ...
20:30
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a declarat că fundașul Andre Duarte va primi cartea verde la începutul acestei săptămâni.Portughezul va putea debuta pentru FCSB duminică, pe 25 ianuarie, în meciul cu CFR Cluj de pe Arena Națională (ora 20:00). Duarte nu va juca joi, cu Dinamo, Zagreb, în Europa League, pentru că nu e pe lista UEFA, iar cluburile pot adăuga jucători noi pe listă doar la finalul fazei grupei unice. ...
20:00
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a transmis că va intra la negocieri cu Nikita Stoinov pentru creșterea clauzei de reziliere a stoperului.Fundașul central în vârstă de 20 de ani a fost transferat de Dinamo în vară, pentru 450.000 de euro, de la Maccabi Netanya. Stoinov a devenit titular instant pentru formația roș-albă, jucând în 19 etape de Superliga.Israelianul va avea parte și de o mărire salarială la Dinamo, după cum a anunțat Andrei Nicolescu. ...
20:00
Miza neștiută a meciului Macedonia de Nord - România, ultimul din grupă la Euro 2026 » Victoria e obligatorie! # Gazeta Sporturilor
România va încheia participarea la Campionatul European de handbal masculin cu un meci împotriva Macedoniei de Nord, marți, de la ora 19:00. Calificarea în faza următoare e imposibilă, dar există în continuare o miză importantă.Macedonia de Nord - România nu va fi la TV în România, dar va putea fi urmărit liveTEXT pe GSP.ro și pe platforma de streaming Voyo.România a pierdut la scor primele două meciuri ale grupei de European. ...
19:50
Novak Djokovic, pus pe glume la conferința de presă de după victoria cu numărul 100 de la Australian Open: „I-am trimis imediat un mesaj, trebuie să-mi dea un procent din banii lui” # Gazeta Sporturilor
Novak Djokovic (38 de ani, 4 ATP) l-a învins luni, la debutul său la Melbourne, pe spaniolul Pedro Martinez (28 de ani, 71 ATP) cu 6-3, 6-2, 6-2, bifând victoria cu numărul 100 la Australian Open. Câștigător de zece ori al primului turneu de Mare Șlem al sezonului, sârbul a stârnit zâmbete la conferința de presă cu răspunsurile sale. ...
19:50
Matyas Laszlo (18 ani), mijlocașul defensiv împrumutat de FCSB la ASA Târgu Mureș, se întoarce la campioana României. Anunțul a fost făcut de formația din Liga 2, prin intermediul rețelelor de socializare.Originar din Fântânele, Matyas Laszlo a fost format la echipa de juniori ACS Kinder. Evoluția lui i-a atras atenția FCSB-ului, dar și lui Mihai Stoica, cel care îl propunea în 2023 pentru regula U21. ...
Acum 4 ore
19:30
Mihai Stoica, despre cel mai nou transfer de la FCSB: „S-a terminat. Va intra direct” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat că mijlocașul Ofri Arad a efectuat vizita medicală și se va alătura lotului lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii.Internaționalul israelian a ajuns la FCSB din postura de jucător liber de contract, după despărțirea de Kairat Almaty. Arad nu a mai jucat din noiembrie, de la un meci cu Inter Milano din Champions League, pierdut de kazahi cu 1-2, Ofri a fost marcatorul golului lui Kairat. ...
19:20
Mihai Stoica, impresionat de jucătorul lui Dinamo: „Trebuie să-ți iei măsuri cu el” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, l-a lăudat pe Mamadou Karamoko, atacantul lui Dinamo.Francezul transferat în vară de Dinamo a înscris unicul gol al victoriei cu U Cluj, 1-0. Deși poate evolua și extremă stânga, Mihai Stoica îl vede pe Karamoko un „vârf” de temut pentru echipele din Superliga. Fostul fotbalist de la Copenhaga a ajuns la 6 goluri marcate în 17 meciuri de Superliga în acest sezon. ...
19:20
Claudiu Tudor, interviu înainte de Petrolul - Universitatea Craiova: „Dacă se întâmplă asta etapa viitoare, CFR sau FCSB va fi în play-out” # Gazeta Sporturilor
Claudiu Tudor, președintele celor de la Petrolul Ploiești, a dialogat cu reporterii GSP înainte de partida „lupilor galbeni” cu Universitatea Craiova, din etapa #22 din Superliga.Claudiu Tudor a vorbit despre transferurile de la echipă, despre starea gazonului de pe arena „Ilie Oană” și despre un play-out care s-ar configura cu FCSB și CFR Cluj în componență.VIDEO. ...
19:10
Vlad Morar a semnat și a fost prezentat: „Mister o să ne omoare în perioada asta!” # Gazeta Sporturilor
Atacantul Vlad Morar (32 de ani) este noul atacant al Politehnicii Timișoara. Anunțul a fost făcut de clubul din Liga 3, prin intermediul unui anunț publicat pe rețelele de socializare.Morar coboară un nivel după ce evoluase ultimă oară la CS Dinamo, în Liga 2. Dublu campion al României cu Farul Constanța, Morar a făcut parte din echipa lui Dinamo care a retrogradat în 2022. ...
19:10
Ryan Hamilton, fostul antrenorul al echipei feminine Sutton Coldfield Town, a fost suspendat timp de 12 ani din fotbal, după abuzurile sexuale la care și-a supus mai multe jucătoare de-a lungul a doi ani, între 2022 și 2024.Federația Engleză de Fotbal a luat decizia de a-l suspenda 12 ani după o anchetă în urma căreia 23 din cele 24 de acuzații împotriva sa au fost confirmate, conform theguardian.com. ...
19:00
Gerard Pique vrea o revoluție: „Un 0-0 omoară emoțiile fotbalului. Trebuie schimbate regulile din Evul Mediu!” # Gazeta Sporturilor
Gerard Pique (38 de ani) are din nou idei trăsnite pentru a schimba fotbalul, dar și unele sporturile popular în lume. În interviul acordat pentru La Repubblica, fostul fundaș al Barcelonei și actualul proprietar al clubului FC Andorra a venit cu propuneri ciudate, de genul unui Kings League și în baschet și meciuri în echipe de 3x3, cu aruncări de 10 puncte!De când s-a retras de pe gazon, Gerard Pique a avut multe idei, care de care mai ciudate, și s-a implicat în diferite ...
18:50
Brahim Diaz a reacționat după execuția lamentabilă din finala Cupei Africii: „Mă doare sufletul” # Gazeta Sporturilor
Brahim Diaz, jucătorul marocan al celor de la Real Madrid, a reacționat pe rețelele de socializare l ao zi după ce a ratat penalty-ul care putea aduce Marocului a doua Cupa a Africii pe Națiuni din istorie. Finala Cupei Africii s-a transformat într-un coșmar pentru Maroc, dar mai ales pentru Brahim Diaz. Cu un penalty acordat pe finalul prelungirilor, internaționalul marocan ar fi putut aduce titlul țării sale, dacă nu ar fi ratat lamentabil. ...
18:40
Victorie importantă pentru naționala masculină de polo a României la Campionatul European din Serbia # Gazeta Sporturilor
Naționala masculină a României a trecut de Georgia cu 15-10 (2-2, 4-4, 2-1, 7-3) în grupa F a Campionatului European, reușind astfel să-și asigure calificarea la Campionatele Mondiale de Natație din 2027 și prezența între primele opt echipe.Meciurile României din cadrul Campionatului European de la Belgrad sunt transmise de TVR Sport„Tricolorii” aveau nevoie de o victorie luni după-amiaza pentru a bifa două obiective importante. ...
18:30
CSM București a mai anunțat un transfer » Jucătoarea #5 se alătură „tigroaicelor” # Gazeta Sporturilor
CSM București a anunțat transferul interului stânga Tyra Axner (23 de ani), care în prezent joacă la Metz.Suedeza va îmbrăca tricoul „tigroaicelor” din vară și se alătură listei bogate de jucătoare noi de la CSM București. Până acum, campioana României le-a mai prezentat oficial pe: Daria Dmitrieva, Dorottya Faluvegi, Csenge Kuczora și Pernille Brandenborg. Toate vor juca începând cu sezonul viitor la CSM. ...
18:30
Manchester City a atins deja suta de milioane în 2026! » Cum a prezentat noua achiziție a lui Guardiola # Gazeta Sporturilor
Marc Guehi (25 de ani) e al doilea jucător transferat în fereastra de mercato din ianuarie de Manchester City. Stoperul englez, adus de la Crystal Palace, i-a costat pe „cetățeni” 23 de milioane de euro și a semnat astăzi contractul până pe 30 iunie 2031.Și în prima lună a anului din 2026, Manchester City este regina lumii în materie de transferuri. Pep Guardiola a primit deja cea de-a doua achiziție a iernii. ...
18:20
Liber de contract de la finalul lui octombrie, Edi Iordănescu a declarat că poartă discuții pe mai multe fronturi privind viitorul lui pe banca unei noi echipe.Fostul selecționer al României a recunoscut că e în discuții cu Al Shabab, din Arabia Saudită. De asemenea, Iordănescu a transmis că e în contact și cu echipe din Belgia și China, fără să le nominalizeze. ...
18:20
Ionuț Lupescu a numit jucătorul preferat de la Dinamo și surprinde: „Nu știu de unde vine ideea asta acum” # Gazeta Sporturilor
Dinamovistul Ionuț Lupescu (57 de ani) a intrat în direct și a comentat victoria obținută de „câini” aseară, în fața lui U Cluj, scor 1-0. „Kaiserul” a explicat că așa trebuie să arate o echipă precum Dinamo și a numit fotbalistul preferat.Este vorba despre fundașul central Nikita Stoinov (20 de ani). Stoperul israelian a fost transferat în vară de la Netanya, pentru aproximativ 400.000 de euro, iar evoluțiile lui l-au convins pe Lupescu. ...
18:10
A dus România pe culmile gloriei și deplânge starea actuală a țării: „Să învățăm de la ei, nu e o rușine! Altfel o să ne bată și Insulele Madagascar” # Gazeta Sporturilor
Legendarul Vasile Stîngă (68 de ani) își amintește despre momentele de glorie ale sportului românesc. Cel mai bun marcator din istoria naționalei de handbal masculin crede că e momentul să preluăm modelele de succes din străinătate. Vasile Stîngă a scris istorie în tricoul Stelei, câștigând de 11 ori titlul de campion al României. La nivel de club, a jucat și o finală de Liga Campionilor, în 1989. E cel mai bun bun marcator din istoria naționalei, cu 1.414 goluri. ...
18:10
Ce variante de stadion are Corvinul pentru Superliga: ar putea juca pe o arenă istorică, absentă de 19 ani din prima ligă # Gazeta Sporturilor
Corvinul Hunedoara, liderul din Liga 2, a emis un comunicat în care a prezentat suporterilor ce stadioane au luat în considerare pentru disputarea meciurilor în eventualitatea în care vor promova în Superliga.Variantele luate în calcul de hunedoreni sunt „Municipalul” din Sibiu și stadionul „Petre Libardi” din Petroșani. Stadionul din Valea Jiului nu a mai găzduit un meci în prima ligă de 19 ani. ...
18:00
Președintele lui Dinamo, anunț despre oferta pentru atacant: „1,2 milioane de euro” # Gazeta Sporturilor
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a anunțat că a avut o ofertă de 1,2 milioane de euro pentru atacantul Mamadou Karamoko, sosit în vară în „haită”.Oficialul echipei din „Ștefan cel Mare” a transmis că a refuzat oferta pentru Karamoko, jucătorul care a decis meciul cu U Cluj, câștigat cu 1-0 de Dinamo. De asemenea, Nicolescu i-a transmis un mesaj direct atacantului: să fie mai serios. ...
Acum 6 ore
17:40
CFR Cluj a aflat dacă primește licența pentru cupele europene: „Ar fi un dezastru” # Gazeta Sporturilor
CFR Cluj, prin vocea președintelui Iuliu Mureșan, a anunțat că a evitat, cel puțin temporar, o interdicție din partea celor de la UEFA de a participa în cupele europene.Ardelenii s-au confruntat cu mari probleme financiare în ultima perioadă și au fost nevoiți să vândă mai mulți fotbaliști pentru a reveni pe linia de plutire.Au primit 5,8 milioane de euro de la DC United pentru Louis Munteanu, 500. ...
17:30
Mario Tudose a decis! Ce se întâmplă cu fundașul de la FC Argeș: „Era un interes” # Gazeta Sporturilor
Daniel Stanciu, oficial al celor de la FC Argeș, a anunțat faptul că Mario Tudose (20 de ani), fundașul piteștenilor, va rămâne la echipă până la vară.Conform spuselor oficialului, Mario Tudose a refuzat să mai discute cu echipele interesate de serviciile sale până în perioada de mercato din vară.Daniel Stanciu a lămurit viitorul lui Mario Tudose: „A refuzat până în vară să discute. Era un interes”„Mario Tudose a refuzat până în vară să discute. ...
17:20
Dinamo l-a convins! Ce a remarcat un nume de legendă la echipa lui Kopic + concluzie fără echivoc despre Karamoko # Gazeta Sporturilor
Costel Orac, 66 de ani, un nume reprezentativ din istoria lui Dinamo, se declară încântat de versiunea afișată de „câini” în meciul cu U Cluj, câștigat de trupa lui Kopic cu 1-0. Într-un interviu pentru GSP.ro, legenda roș-albilor a trasat principalele concluzii după startul victorios din 2026. ...
17:00
Antrenorul lui Inter, Cristian Chivu (45 de ani), a vorbit cu presa înaintea meciului de pe teren propriu de marți seara, împotriva lui Arsenal, din Liga Campionilor, programat de la ora 22:00. „Tunarii” sunt singura echipă cu un parcurs perfect până acum în competiția supremă, lucru pe care Chivu îl cunoaște foarte bine. „Ne confruntăm cu una dintre cele mai puternice echipe din Europa. ...
16:20
Cea mai mare problemă de la World Cup 2026? Dronele care pot pătrunde pe stadioane # Gazeta Sporturilor
Reprezentanții oficiali ai celor 11 orașe din Statele Unite ale Americii care vor găzdui meciuri din cadrul World Cup au avut deja întâlniri cu oameni de înalt rang din armată și poliție, făcând împreună lista posibilelor amenințări exterioare ce pot pune în pericol buna desfășurare a Campionatului Mondial 2026 (11 iunie-19 iulie, turneu găzduit de SUA, Canada și Mexic). ...
16:20
Edward Iordănescu a numit surpriza sezonului din Superliga: „Este extraordinar” + Cum o vede pe FCSB # Gazeta Sporturilor
Edward Iordănescu (47 de ani), fostul selecționer al naționalei României, a spus care este, în opinia lui, surpriza actualului sezon din Superliga. Echipa numită de Iordănescu junior a fost FC Argeș, care în ultima etapă a învins-o pe FCSB, cu care se luptă pentru intrarea în play-off, scor 1-0. Nou-promovata ocupă loc de play-off, 5, cu 37 de puncte. Edward Iordănescu: „ FC Argeș face un sezon extraordinar”„Vedem cine va fi în play-off. ...
16:10
Ofri Arad, direct în top 10 salarii la FCSB » Ce loc ocupă în ierarhie noul transfer # Gazeta Sporturilor
Ofri Arad (27 de ani) va intra, de marți, în programul celor de la FCSB, după ce, în cursul zilei de astăzi, a aterizat la București. Mijlocașul central de profil defensiv va fi remunerat cu 20.000 de euro pe lună, salariu care îl trimite direct în topul celor mai bine plătiți zece jucători din lotul roș-albaștrilor.Israelianul este văzut de către Gigi Becali drept înlocuitorul perfect pentru Adrian Șut, plecat la Al-Ain în acest mercato. ...
16:10
În așteptarea lui Moruțan, Gigi Becali s-a întors în țară din locul unde „nu mai merge niciodată”: „Să-mi pară mie rău? Îl luam dacă voiam” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul campioanei FCSB, a revenit luni după-amiaza în țară, aterizând în jurul orei 15:30 pe Aeroportul Internațional București Băneasa, din Grecia, de la Salonic, unde a fost să se roage la Muntele Athos.Campioana României a început prost anul 2026 și a pierdut în meciul de deschidere al etapei #22 din Superliga pe terenul celor de la FC Argeș, scor 0-1. ...
15:50
Reacția incredibilă a lui Trent Alexander-Arnold și a fratelui său la penalty-ul ratat de Brahim Diaz în finala Cupei Africii pe Națiuni: „Doamne! Ce a făcut?” # Gazeta Sporturilor
Finala Cupei Africii pe Națiuni dintre Senegal și Maroc, scor 1-0, a oferit un adevărat thriller, iar unul dintre momentele-cheie ale meciului a devenit viral nu doar prin ceea ce s-a întâmplat pe teren, ci și prin reacțiile din afara lui.Trent Alexander-Arnold, jucătorul lui Real Madrid, a urmărit partida alături de fratele său, Marcel, iar modul în care au reacționat la penalty-ul ratat de Brahim Diaz a stârnit hohote de râs și mii de distribuiri pe rețelele sociale. ...
15:50
„O opțiune nucleară”! Scandal de proporții după haosul din finala Cupei Africii » Se cere REJUCAREA meciului # Gazeta Sporturilor
Un cunoscut comentator de fotbal a cerut CAF să ia măsuri fără precedent împotriva Senegalului, prin rejucarea finalei Cupei Africii pe Națiuni, în urma scenelor haotice care au marcat evenimentul principal al turneului.Cunoscutul comentator de fotbal de la ESPN, Ian Darke, a cerut măsuri disciplinare fără precedent împotriva Senegalului, în urma încheierii haotice de la finala de duminică seara. ...
Acum 8 ore
15:40
UEFA: „Ce înseamnă Inter pentru tine?” » Răspunsul dat de Cristi Chivu este impresionant # Gazeta Sporturilor
UEFA a publicat un interviu cu Cristi Chivu înaintea duelului pe care echipa sa, Inter, îl joacă împotriva lui Arsenal.Inter - Arsenal este capul de afiș al rundei de marți în Liga Campionilor, iar forul continental l-a prefațat printr-un interviu cu antrenorul nerazzurrilor, Cristi Chivu. Reporterii au fost mai puțin interesați de meciul în sine și mai mult de trecutul și prezentul tehnicianului român, care de 18 ani se contopește cu clubul milanez. ...
15:30
De ce Petrolul - Universitatea Craiova e meciul contrastelor » 8 detalii înaintea derby-ului de la Ploiești # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova țintește revenirea pe prima poziție a clasamentului, un deziderat condiționat de rezultatul pe care juveții îl vor obține diseară, pe „Ilie Oană”. Motivul pentru care Petrolul - Craiova e meciul contrastelor, în rândurile de mai jos.Echipa care a încheiat 2025 pe primul loc încearcă să-și recapete fotoliul de lider, după ce contracandidatele Rapid și Dinamo și-au câștigat meciurile din această etapă. ...
15:20
Crescut de Dinamo, Ciprian Marica a analizat modul în care echipa lui Zeljko Kopic s-a prezentat în primul meci oficial din 2026, 1-0 cu U Cluj.Fostul internațional a declarat că apreciază maniera în care Dinamo a apărat pe faza ofensivă, dar spune că marele avantaj al „câinilor” e defensiva și modul în care echipa stă în teren.Ce a remarcat Ciprian Marica la Dinamo: „E ca Arsenal”„Dinamo a jucat foarte bine. ...
15:20
Legenda României, nemiloasă după primele meciuri de la EURO: „Avem calitate, dar ne lipește ceva. Să fim mai ai dracu pe teren” # Gazeta Sporturilor
Vasile Stângă (68 de ani), unul dintre cei mai mari handbaliști români, a fost invitatul lui Mihai Mironică luni după-amiaza, la emisiunea „Handbal GSP”, în cadrul unei ediții speciale dedicate Campionatului European, unde România a pierdut primele două meciuri, cu Portugalia și Danemarca. ...
15:20
După ce a eliminat-o pe Real Madrid, Jefte Betancor va da piept cu Barcelona în Cupa Spaniei # Gazeta Sporturilor
Barcelona va întâlni revelația competiției, Albacete, echipa care a produs una dintre cele mai mari surprize din actuala ediție a Cupei Regelui, în sferturile de finală ale competiției. Tragerea la sorți efectuată astăzi a stabilit duelul dintre catalani și formația din liga a doua, condusă în ofensivă de Jefte Betancor, fost atacant din Superliga României. ...
15:20
Kylian Mbappe, reacție la fluierăturile fanilor: „Înțeleg, dar e ceva ce nu mi-a plăcut” # Gazeta Sporturilor
Kylian Mbappe, 27 de ani, a comentat tratamentul la care jucătorii lui Real Madrid au fost supuși în cel mai recent meci de campionat, 2-0 cu Levante. La acea partidă, o parte dintre jucători au fost fluierați copios de publicul de pe „Bernabeu”.Nemulțumirea publicului a fost provocată de rezultatele recente, Madridul ratând două obiective, Supercupa și Cupa Spaniei, dar și de jocurile de culise care au dus la demiterea lui Xabi Alonso. ...
14:50
Mike Cestor (33 de ani) este noul fundaș al celor de la Metaloglobus, ultima clasată din Superliga. Acesta a semnat din postura de jucător liber de contract. Mike Cestor era fără echipă, după ce la începutul lunii ianuarie s-a despărțit de divizionara secundă Poli Iași. Stoperul a jucat 9 partide în acest sezon în tricoul ilfovenilor. Vine să îi ajute pe bucureșteni să evite retrogradarea. ...
14:50
La primul meci la Australian Open 2026, Novak Djokovic a egalat recordul lui Federer # Gazeta Sporturilor
Prin apariția în primul tur la Australian Open 2026, Novak Djokvoic (38 de ani, locul 4 ATP) s-a alăturat lui Roger Federer (44 de ani) și Feliciano Lopez (44 de ani), toți trei înregistrând câte 81 de participări la turneele de Grand Slam, de-a lungul timpului, potrivit sportal.blic.rs.Această informație confirmă încă o dată longevitatea incredibilă și continuitatea carierei fostului lider mondial. ...
14:50
Vinicius Junior preia puterea la Real Madrid » Ce i-a putut cere brazilianul azi antrenorului Alvaro Arbeloa! # Gazeta Sporturilor
Plecarea lui Xabi Alonso de la Real Madrid i-a crescut influența lui Vinicius Junior în vestiarul blanco. Presa spaniolă a aflat despre un episod ciudat petrecut la antrenamentul de dimineață între noul antrenor al echipei de pe „Bernabeu” și extrema braziliană.Vinicius Junior continuă să fie în prim-planul atenției la Real Madrid și după ce fanii l-au contesta la ultimul meci cu Levante (2-0). ...
14:50
Cristiano Ronaldo a câștigat definitiv procesul cu Juventus » Aproape 10 milioane de euro rămân la portughez # Gazeta Sporturilor
Cristiano Ronaldo a ieșit învingător dintr-o dispută juridică de durată cu Juventus, în care miza financiară s-a ridicat la aproape 10 milioane de euro. Tribunalul din Torino a respins recursul depus de clubul italian și a confirmat sentința care obliga Juventus să îi plătească atacantului portughez suma de aproximativ 9,7-9,8 milioane de euro, reprezentând salarii restante din perioada pandemiei de COVID-19. ...
14:50
Andrei Nicolescu, detalii despre transferurile lui Dinamo: Duțu, Eissat, Blănuță și un jucător nou! # Gazeta Sporturilor
Andrei Nicolescu, președinte-acționar la Dinamo, a oferit vești proaspete despre țintele clubului în acest mercato: Matteo Duțu, Liam Eissat, Vladislav Blănuță și un nume nou!Până acum, Dinamo a rezolvat două transferuri în această iarnă. Au semnat fundașul stânga Valentin Țicu (25 de ani) și extrema dreapta Ianis Tarbă (19). ...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.