Eugen Neagoe a pus tunurile pe jucătorii Petrolului: „Nu îmi imaginam așa ceva. Așa ceva nu am lucrat la antrenament”

Ofri Arad (27 de ani) va intra, de marți, în programul celor de la FCSB, după ce, în cursul zilei de astăzi, a aterizat la București. Mijlocașul central de profil defensiv va fi remunerat cu 20.000 de euro pe lună, salariu care îl trimite direct în topul celor mai bine plătiți zece jucători din lotul roș-albaștrilor.Israelianul este văzut de către Gigi Becali drept înlocuitorul perfect pentru Adrian Șut, plecat la Al-Ain în acest mercato. ...