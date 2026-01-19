Horoscop 20 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. Sunt aspecte care țin de sănătate pe care trebuie să le urmăriți
StirileProtv.ro, 19 ianuarie 2026 21:20
Horoscop 20 ianuarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu revelații. Or să iasă la iveală niște adevăruri care ne pot schimba optica de viață și ne pot redirecționa spre lucruri corecte.
Acum 15 minute
21:30
Consiliul Concurenței a amendat 27 de service-uri auto pentru fixarea tarifelor. Doi asigurători RCA, parte din cartel # StirileProtv.ro
Consiliul Concurenței a sancționat 25 de service-uri auto și două societăți de asigurare. Acestea au format un cartel pentru a stabili prețurile. Autoritățile transmit că firmele și-au recunoscut practicile ilegale.
Acum 30 minute
21:20
Mihaela Bilic a explicat cum a scăpat de ochelari. „De azi pe mâine îți recapeți vederea de altădată” # StirileProtv.ro
Mihaela Bilic a reușit să scape de ochelari, la 55 de ani. Medicul nutriționist a suferit o operație, în primele zile ale anului, iar rezultatele au fost spectaculoase.
21:20
Acum o oră
21:10
Ciocniri și dispute deschise așteptate la Formul de la Davos. Liderii UE au mers în Elveția cu un mesaj clar pentru Trump # StirileProtv.ro
În contextul escaladării tensiunilor din jurul Groenlandei, delegaţia Danemarcei a decis să boicoteze Forumul Economic Mondial, de la Davos.
Acum 2 ore
20:40
Descoperirea făcută de anchetatori la locul accidentului feroviar din Spania. „Eroarea umană este practic exclusă” # StirileProtv.ro
Anchetatorii au descoperit o îmbinare defectă pe şine după deraierea unui tren de mare viteză în Spania, care a provocat moartea a cel puţin 39 de persoane.
20:30
Ce l-a asigurat Nicușor Dan pe șeful forțelor NATO din Europa. Generalul SUA Alexus G. Grynkewich, promisiune la Cotroceni # StirileProtv.ro
Cel mai important comandant operațional NATO, un general american, este, în aceste zile, în România.
20:30
Povestea tulburătoare a băiatului de 12 ani care a condus peste 200 de kilometri, cu poliția pe urme # StirileProtv.ro
Un copil de 12 ani a condus peste 200 de kilometri maşina unchiului său, doar ca să-şi vadă tatăl, de care mama se separase.
20:20
Când va fi gata bugetul de stat pe 2026. Surse: Guvernul va discuta cu primarii după creșterea taxelor și impozitelor # StirileProtv.ro
În ședința coaliției s-a agreat un calendar clar pentru adoptarea bugetului de stat pe 2026, procedurile urmând să se finalizeze până pe 27 februarie, susțin surse politice pentru Știrile ProTV.
20:10
De ce refuză tinerii români să muncească în timpul studiilor. Doar 2% lucrează, în timp ce media UE este de 25% # StirileProtv.ro
În vreme ce un sfert dintre tinerii europeni învață și lucrează în același timp, la noi, procentul este de 10 ori mai mic.
20:10
Oamenii s-au întors în blocul din Buzău în care s-a produs explozia catastrofală. Doar câteva minute, cu Poliția # StirileProtv.ro
Locatarii rămaşi fără acoperiș după explozia din Buzău nu se pot întoarce acasă, o vreme. Jumătate dintre garsoniere au fost distruse, iar accesul în imobil este blocat.
20:10
Summit UE de urgență la Bruxelles, după taxele anunțate de Trump. Planul de 93 de miliarde de dolari pregătit de europeni # StirileProtv.ro
Liderii europeni au fost convocați joi la un summit de urgență după taxele vamale suplimentare anunțate de Donald Trump și declarațiile acestuia tot mai amenințătoare.
20:00
Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, și-a anunțat demisia pentru a candida la alegerile viitoare. Cine va conduce țara # StirileProtv.ro
Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, va demisiona, a declarat el luni, într-un discurs, alimentând speculaţiile larg răspândite potrivit cărora îşi va înfiinţa propriul partid politic, după ce ultimul guvern a demisionat luna trecută, relatează Reuters.
20:00
Un avion a decolat spre Spania fără zeci de pasageri. Oamenii au rămas blocați pe scările unui terminal din aeroport # StirileProtv.ro
Pasagerii unui avion care decola spre Spania au rămas blocați într-o scară din terminal, iar avionul a plecat fără ei.
20:00
În 2025, Pilonul III a depășit Pilonul II la randamente. Cum sunt investiți banii economisiți pentru bătrânețe de români # StirileProtv.ro
Tot mai mulți români au început să pună bani deoparte pentru bătrânețe și prin Pilonul III de pensii. Potrivit datelor Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România, 2025 a fost anul recordurilor.
19:50
Un transplant de inimă s-a făcut la limită după ce gerul a întârziat transportul. „A ajuns cu două ore în plus” # StirileProtv.ro
Primul transplant de inimă de anul acesta s-a încheiat cu mari emoții la „Institutul Inimii din Târgu Mureș”. Din cauza gerului, transportul organului vital de la București a întârziat două ore.
19:50
Pericolul uriaș de pe lacurile înghețate. Cele cinci reguli care trebuie respectate în situația unui accident # StirileProtv.ro
Incidentul petrecut zilele trecute, la Craiova, unde o fetiţă a fost salvată în ultimul moment din apele îngheţate ale unui lac, aduce în prim plan unul dintre pericolele majore ale acestei perioade.
Acum 4 ore
19:40
Au trecut 10 zile de la primul Cod Galben de ger emis anul acesta, iar următoarele două nopți se anunță la fel de friguroase.
19:40
Legenda modei italiene Valentino Garavani, ale cărui rochii elegante de seară au fost timp de decenii preferatele unora dintre cele mai faimoase femei din lume, a murit la vârsta de 93 de ani, potrivit fundației sale.
19:30
Cea mai rece săptămână din această iarnă. Unde a fost cel mai frig. Oamenii îngheață de frig în case # StirileProtv.ro
A început cea mai rece săptămână din această iarnă. Deja s-au înregistrat -20 de grade în zori, iar acum polul frigului a fost în Maramureş.
19:20
Reforma administrației, doar la pachet cu măsurile de relansare economică ale PSD. Ce se întâmplă cu bugetul pe 2026 # StirileProtv.ro
Partidele de la putere au convenit luni, într-o ședință a coaliției, cum vor adopta reformele de administrație. La fel ca la pachetele de măsuri precedente, Guvernul apelează tot la angajarea răspunderii în Parlament.
19:20
De ce purta o șurubelniță asupra lui individul care și-a înjunghiat fosta iubită în lift. Momentul atacului # StirileProtv.ro
Rănit în amor şi extrem de violent, un tânăr din Bucureşti şi-a atacat fostă iubită cu 20 de ani mai în vârstă pentru că femeia nu a mai vrut, să reia relaţia.
19:20
ANIMAȚIE cu tragedia feroviară din Spania. Cum s-au ciocnit cele două trenuri de mare viteză, cu sute de pasageri la bord # StirileProtv.ro
Spania este îndoliată de cel mai grav accident feroviar din ultimele decenii. Cel puțin 39 de oameni au murit, după ce două trenuri s-au ciocnit, nu departe de Cordoba.
18:40
Tensiunile cresc în jurul Groenlandei. Gestul neașteptat făcut de Danemarca față de Statele Unite # StirileProtv.ro
Forumul Mondial Economic de la Davos, Elveția, a început luni (19 ianuarie), dar fără ca Danemarca să fie reprezentată, au declarat oficialii forumului pentru Bloomberg.
18:30
Ministerul Energiei promite termoficare „predictibilă” pe 30 de ani. Momentan, conductele de zeci de ani au probleme grave # StirileProtv.ro
Ministerul Energiei a comandat un studiu la Banca Mondială privind soluţiile de investiţii în termoficare la nivelul a 27 de oraşe din România cu sistem centralizat de încălzire pentru populaţie.
18:30
Un bărbat a fost găsit decapitat cu o ghilotină improvizată, într-un apartament închiriat în Timișoara. Mesajul de adio lăsat # StirileProtv.ro
Un bărbat de 45 de ani a fost găsit decapitat într-un apartament închiriat în regim hotelier aflat pe Calea Aradului din Timişoara. Din primele informaţii, bărbatul este născut în judeţul Mehedinţi, dar locuia în Timişoara.
18:20
Un bărbat din București a primit închisoare cu suspendare pentru amenințări și promovarea simbolurilor fasciste online # StirileProtv.ro
Un bărbat anchetat penal pentru că a folosit reţelele de socializare pentru a ameninţa şi pentru a promova simboluri fasciste a primit un an şi cinci luni de închisoare cu suspendare.
18:20
Premierul ceh Andrej Babis consideră legitimă intenţia lui Donald Trump de a anexa Groenlanda # StirileProtv.ro
Premierul ceh Andrej Babis afirmă că planul preşedintelui american Donald Trump de a anexa insula Groenlanda este legitim.
18:10
Mercedes-Benz produce un model anume de automobil în Ungaria. Vor ieși de pe bandă chiar și 350.000 de vehicule anual # StirileProtv.ro
Mercedes-Benz a demarat producţia de serie a noului model complet electric GLB la fabrica din Kecskemét, din centrul Ungariei.
18:10
Horoscop cu Mercur în Vărsător. Idei vizionare și comunicare fără limite între 20 ianuarie – 6 februarie 2026 # StirileProtv.ro
Horoscopul dedicat tranzitului lui Mercur în Vărsător, activ între 20 ianuarie și 6 februarie 2026, evidențiază o perioadă în care gândirea se eliberează de tipare rigide, iar comunicarea capătă valențe inovatoare.
18:00
Atac șocant în Sectorul 2. Femeie înjunghiată în lift cu șurubelnița. Fostul partener s-a pus inițial în genunchi # StirileProtv.ro
Atac șocant în Capitală. O femeie a fost înjunghiată de mai multe ori de fostul iubit, în liftul blocului în care locuiește.
18:00
Majoritatea oamenilor preferă să meargă în vacanță vara sau în mijlocul iernii, de Crăciun sau la începutul primăverii.
17:50
Pedeapsă majortată de judecători pentru un șofer din Borșa care a lovit o mașină de poliție. Ce sentință a primit inițial # StirileProtv.ro
Răsturnare de situație în cazul accidentului petrecut în urmă cu un an în Borșa, în care trei agenți au fost răniți, după ce bolidul condus de un individ a intrat în plin, pe contrasens, în autospeciala Poliției.
Acum 6 ore
17:40
Rusia, despre Donald Trump și Groenlanda: „Este greu să nu fii de acord cu experţii care spun că ar intra în istorie” # StirileProtv.ro
Reprezentanții administrației de la Palatul Kremlin au comentat, luni, că este greu să nu fii de acord cu experţii care afirmă că preşedintele SUA, Donald Trump, ar intra în istoria SUA şi a lumii dacă ar prelua controlul asupra Groenlandei.
17:40
O copilă din Sălăj a sunat disperată la 112 pentru a-și salva mama dependentă de droguri. Ce a urmat după apel # StirileProtv.ro
Un nou caz tulburător atrage atenția asupra problemei consumului de droguri. O copilă din județul Sălaj a sunat disperată la 112 pentru a o salva pe mama ei, dependentă de substanțe interzise.
17:40
Ce a mai rămas din zecile de garsoniere distruse de o explozie într-un bloc din Buzău. Imagini din interior # StirileProtv.ro
Explozia care a distrus, duminică, zeci de garsoniere într-un bloc din Buzău s-ar fi produs de la o defecțiune a instalației de gaz dintr-o locuință.
17:40
Directorul tehnic al Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, Dragoş Doru Cazan, a fost numit în funcţia de director general al Administraţiei Naţionale „Apele Române”, a anunțat Ministerul Mediului.
17:30
Avertismentul BNR cu privire la inflație, după corecția bugetară. „Incertitudini şi riscuri semnificative” # StirileProtv.ro
Corecţia bugetară iniţiată în 2025 şi continuată probabil în 2026, inclusiv prin implementarea în debutul acestui an a unor măsuri fiscal-bugetare suplimentare, va influența inflația, transmite BNR.
17:30
De ce nu scăpăm de gerul năprasnic. România va rămâne prinsă într-un „clopot de gheață” cel puțin două săptămâni # StirileProtv.ro
Toată România este prinsă în aceste zile într-un ”clopot de gheață”. Un bărbat din Iași a murit după ce a fost găsit în hipotermie în casa neîncălzită de mai multe zile. Iar accidentele pe șoselele acoperite de polei au provocat numeroase victime.
17:20
Directorul general al CNAIR: Circulația auto pe secţiunea 4 a autostrăzii Sibiu - Piteşti ar putea fi deschisă anul acesta # StirileProtv.ro
Stadiul fizic al lucrărilor pe şantierul secţiunii Tigveni - Curtea de Argeş a ajuns la aproape 85%, a anunţat directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.
17:10
Pedeapsa primită de tânăra mamă din Iași care și-a bătut fără milă bebelușul cu dizabilități # StirileProtv.ro
O tânără din județul Iași a fost condamnată la trei ani de închisoare pentru că și-ar fi bătut fără milă unul dintre cei doi băieți gemeni, în vârstă de doar un an, spun judecătorii.
17:00
Incendiu puternic la un bloc din Județul Iași. O femeie a murit și doi bărbați au arsuri # StirileProtv.ro
Este mobilizare de forțe în Iași, după ce un incendiu a izbucnit într-un un apartament dintr-un bloc cu patru etaje. O femeie a murit, iar doi bărbați au suferit arsuri.
16:40
Posibilă rechiziție în caz de război. Armata unui stat NATO avertizează mii de proprietari că bunurile le pot fi luate # StirileProtv.ro
Mii de proprietari de clădiri, nave, imobile şi autovehicule urmau să primească luni o scrisoare din partea armatei norvegiene, prin care sunt informaţi că bunurile lor ar putea fi rechiziţionate în eventualitatea unui conflict armat.
16:40
Doi români au fost răniți în accidentul feroviar din Spania, confirmă MAE. Care e starea lor de sănătate # StirileProtv.ro
Doi români au fost răniți în accidentul feroviar petrecut în regiunea Cordoba, Regatul Spaniei, a precizat MAE. Cei doi sunt în afara oricărui pericol.
16:40
Ce fel de puteri va avea Donald Trump în cadrul Consiliului de Pace. UE se gândește să refuze invitația # StirileProtv.ro
Comisia Europeană a anunţat luni că Uniunea Europeană a fost invitată de preşedintele american Donald Trump să se alăture aşa-numitului "Consiliu de Pace" propus de acesta din urmă, dar nu a clarificat dacă va accepta invitaţia.
16:30
AP: Există documente care arată că liderul Venezuelei, Delcy Rodríguez, se află de ani buni în vizorul agenției antidrog DEA # StirileProtv.ro
Când președintele Donald Trump a anunțat capturarea lui Nicolás Maduro pentru a fi judecat în SUA pentru trafic de droguri, el a descris-o pe Delcy Rodríguez ca fiind partenerul preferat al Americii pentru stabilizarea Venezuelei.
16:30
Osemintele unui bărbat mort de trei ani au fost găsite într-un pat, într-o casă din Deva. Cine a sesizat poliția # StirileProtv.ro
Osemintele unui bărbat de 79 de ani, din Deva, care a murit în octombrie 2023, au fost găsite de poliţişti în locuinţa fiului său, în urma unei verificări făcute la domiciliul celor doi, a informat, luni, IPJ Hunedoara.
16:20
Orașul din România care ar putea oferi transport gratuit cetățenilor. Se compară cu Luxemburg # StirileProtv.ro
Cetățenii din Arad ar putea avea transport gratuit în oraș pe traseele tramvaielor și autobuzelor, ca răspuns la majorările de taxe şi impozite locale, potrivit unui anunț al primăriei.
16:10
Liderii UE au pregătit o abordare de tip „morcovul și bățul” pentru întâlnirea cu Trump de la Davos. Miza principală # StirileProtv.ro
Liderii UE care urmează să se întâlnească cu președintele american Donald Trump la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveția, se pregătesc să-și mute atenția de la Ucraina către Groenlanda și anunțul privind noile tarife vamale americane.
16:00
BNR menține dobânda-cheie la 6,50% după prima ședință de politică monetară din 2026 # StirileProtv.ro
Consiliul de Administraţie al BNR a decis în prima şedinţă de politică monetară din acest an, să menţină rata dobânzii cheie la nivelul de 6,50% pe an.
16:00
Crimă în Constanţa: o femeie a fost ucisă de fiul său. Grozăvia găsită de polițiști în locuință # StirileProtv.ro
O femeie în vârstă de 49 de ani a murit într-o locuinţă din municipiul Constanţa, după ce a fost înjunghiată chiar de fiul său, în vârstă de 20 de ani.
