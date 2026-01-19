Programele de Wellbeing ale companiilor din România impulsionează vânzările corporate ale Decathlon
Bursa, 19 ianuarie 2026 21:20
Decathlon România estimează că vânzările corporate vor ajunge la peste 10% din cifra de afaceri până în 2030. Compania precizează că segmentul B2B înregistrează o creştere constantă, pe fondul interesului tot mai mare al organizaţiilor pentru programe de wellbeing şi iniţiative care promovează sănătatea şi un stil de viaţă activ în rândul angajaţilor
