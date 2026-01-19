Comisia Electorală din Kosovo ordonă renumărarea totală a voturilor pentru alegerile legislative. Autorităţile au deschis şi o anchetă penală
News.ro, 19 ianuarie 2026 21:20
Comisia electorală din Kosovo a ordonat luni renumărarea completă a buletinelor de vot pentru alegerile legislative anticipate din decembrie, după ce a constatat nereguli în timpul unei renumărări parţiale, ceea ce a determinat parchetul să deschidă o anchetă penală, relatează AFP.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 15 minute
21:30
Kelemen Hunor: Nu putem rezolva deficitul bugetar doar prin creştere de taxe, prin tăieri, trebuie şi o creştere economică şi de aceea toată lumea doreşte să avem acest pachet aprobat înainte de buget / Ce fel de mpsuri sunt vizate # News.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat, luni seară, că pachetul de măsuri economice asupra căruia au convenit liderii coaliţiei nu este neapărat o monedă de schimb pentru aprobarea reformei administraţiei. ”E absolut logic să mergi şi cu acest pachet”, crede liderul UDMR, precizând că ”nu putem rezolva deficitul bugetar doar prin creştere de taxe, prin tăieri”.
21:30
Programul meciurilor din ultima etapă a grupelor Cupei României. Partidele sunt programate în perioada 10-12 februarie # News.ro
Jocurile din ultima rundă a fazei grupelor Cupei României Betano, ediţia 2025-2026, sunt programate în perioada 10-12 februarie.
Acum 30 minute
21:20
Comisia Electorală din Kosovo ordonă renumărarea totală a voturilor pentru alegerile legislative. Autorităţile au deschis şi o anchetă penală # News.ro
Comisia electorală din Kosovo a ordonat luni renumărarea completă a buletinelor de vot pentru alegerile legislative anticipate din decembrie, după ce a constatat nereguli în timpul unei renumărări parţiale, ceea ce a determinat parchetul să deschidă o anchetă penală, relatează AFP.
Acum o oră
21:10
Ialomiţa: Bărbat reţinut şi plasat sub control judiciar, după ce şi-a lovit mama în mod repetat # News.ro
Un bărbat în vârstă de 46 de ani din municipiul Urziceni a fost reţinut pentru 24 de ore şi ulterior plasat sub control judiciar, fiind cercetat pentru violenţă în familie, după ce şi-ar fi agresat fizic mama, în vârstă de 81 de ani.
21:00
Prima şedinţă a Biroului Politic al PNL – Bolojan a propus asumarea răspunderii în 29 ianuarie pentru reforma administraţiei şi pentru pachetul de relansare economică / Măsurile economice, definitivate până în 26 ianuarie / Decizii despre buget # News.ro
Premierul Ilie Bolojan, preşedinte al PNL, le-a propus, luni, colegilor de partid, în prima şedinţă a Biroului Politic Naţional, ca asumarea răspunderii pentru reforma administraţiei şi pentru pachetul de relansare economică să aibă loc în 29 ianuarie. Măsurile din pachetul legistativ economic ar urma să fie gata până în 26 ianuarie.
20:50
Siegfried Mureşan: Trimiterea Acordului UE–Mercosur la Curtea Europeană de Justiţie aduce mai multe dezavantaje decât avantaje / România, mai ales industria auto, este unul dintre marii câştigători de pe urma acestui acord # News.ro
Europarlamentarul liberal Siegfried Mureşan este de părere că trimiterea Acordului UE–Mercosur la Curtea Europeană de Justiţie aduce mai multe dezavantaje decât avantaje şi va întârzia cu cel puţin un an toate beneficiile acestui acord/ de pe urma cărora România are doar de câştigat. România, mai ales industria auto, care reprezintă 13% din PIB-ul ţării, este unul dintre marii câştigători de pe urma acestui acord, afirmă Mureşan.
20:50
Invitată în Consiliul pentru Pace de către Statele Unite, Franţa „nu intenţionează să dea un răspuns favorabil” în acest stadiu. Canada anunţă că nu va plăti pentru un loc permanent # News.ro
Franţa „nu intenţionează să dea un răspuns favorabil” în acest moment invitaţiei primite de a se alătura „Consiliului pentru Pace” dorit de Donald Trump, care „ridică întrebări importante”, a declarat pentru Le Monde anturajul preşedintelui Emmanuel Macron. La rândul său, Canada a anunţat că „nu va plăti pentru un loc” permanent în acest Consiliu pentru Pace, oferindu-se în acelaşi timp voluntar pentru a ocupa un loc temporar.
Acum 2 ore
20:40
Comisarii de la Protecţia Consumatorului au găsit gândaci în bucătăria unui restaurant din centrul municipiului Constanţa / Au fost date două amenzi în valoare totală de 15.000 de lei - VIDEO # News.ro
Angajaţii Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor (CJPC) au găsit gândaci vii în bucătăria unui restaurant din centrul Constanţei şi au dat amenzi în valoare de 15.000 de lei. Echipele de control au mai descoperit în bucătărie o trapă de acces către subsol, murdară şi afectată de mucegai.
20:30
Cupa Africii pe Naţiuni: Brahim Diaz după penaltiul ratat în finală - „Îmi cer scuze din adâncul inimii” # News.ro
A doua zi după înfrângerea Marocului în finala Cupei Africii pe Naţiuni, Brahim Diaz, jucătorul marocan care a ratat penalti în ultimul minut regulamentar, a rupt tăcerea postând un mesaj pe reţelele de socializare.
20:20
UPDATE - Preşedintele Bulgariei demisionează pentru a candida la viitoarele alegeri legislative: „Timpul pentru conciliere s-a terminat” # News.ro
Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, a anunţat luni că demisionează, alimentând speculaţiile potrivit cărora acesta îşi va forma propriul partid politic pentru a candida la viitoarele alegeri parlamentare anticipate, convocate după ce guvernul anterior a demisionat luna trecută, iar partidele din parlament au declinat oferta de a forma un nou executiv, relatează Reuters şi Novinite.com.
20:10
UPDATE - Designerul italian Valentino a murit la vârsta de 93 de ani/ Monstrul sacru al modei italiene şi-a câştigat un loc de cinste în pantheonul haute couture # News.ro
Designerul de modă italian Valentino Garavani a încetat din viaţă, a anunţat luni fundaţia sa. El avea 93 de ani.
20:10
Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, a anunţat luni că demisionează, alimentând speculaţiile potrivit cărora acesta îşi va forma propriul partid politic pentru a candida la viitoarele alegeri parlamentare anticipate, convocate după ce guvernul anterior a demisionat luna trecută, iar partidele din parlament au declinat oferta de a forma un nou executiv, relatează Reuters şi Novinite.com.
20:10
Handbalista suedeză Tyra Axnér este noua jucătoare a campioanei Bucureşti, cu care a semnat un contract valabil în următoarele două sezoane.
20:10
FMI ridică din nou prognoza de creştere globală pentru 2026, pe fondul boomului investiţiilor în inteligenţă artificială şi al adaptării la tarifele SUA # News.ro
Fondul Monetar Internaţional estimează o evoluţie economică globală mai solidă în 2026, susţinută de avântul investiţiilor în infrastructura de inteligenţă artificială şi de adaptarea treptată a companiilor la regimul tarifar impus de Statele Unite, transmite Reuters.
19:50
UPDATE - Designerul italian Valentino a murit la vârsta de 93 de ani / Monstrul sacru al modei italiene, Valentino şi-a câştigat un loc de cinste în pantheonul haute couture # News.ro
Designerul de modă italian Valentino Garavani a încetat din viaţă, a anunţat luni fundaţia sa. El avea 93 de ani.
19:50
Bloomberg: Oficialii danezi nu vor participa la Forumul de la Davos pe fondul escaladării conflictului cu SUA în privinţa Groenlandei # News.ro
Oficialii danezi au decis să nu participe la Forumul Economic Mondial de la Davos din această săptămână, pe fondul intensificării disputei cu privire la Groenlanda, care zguduie relaţiile transatlantice, relatează Bloomberg.
Acum 4 ore
19:40
Monstrul sacru al modei italiene, cu o carieră impecabilă, Valentino şi-a câştigat un loc de cinste în pantheonul haute couture. A decedat la 19 ianuarie în reşedinţa sa din Roma.
19:30
Anchetatorii au găsit o îmbinare ruptă pe şina de la locul accidentului feroviar din Spania, potrivit unei surse Reuters. „Eroarea umană este practic exclusă”, spune directorul Renfe. Concluzii iniţiale ale anchetei # News.ro
Experţii care investighează cauza deraierii de duminică a unui tren de mare viteză în Spania, care a provocat moartea a cel puţin 39 de persoane, au descoperit o îmbinare defectă pe şine, potrivit unei surse informate despre ancheta preliminară a dezastrului, citată de Reuters.
19:20
Într-un context naţional marcat de instabilitate administrativă şi de lipsa de predictibilitate în sistemul de educaţie, exemplele de schimbare la nivel local devin cu atât mai relevante.
19:20
Ministrul Apărării l-a primit pe generalul Alexus G. Grynkewich, comandantul suprem al forţelor aliate NATO: România rămâne un pilon de stabilitate la graniţa estică a NATO iar dialogul constant cu liderii militari ai Alianţei este esenţial # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, l-a primit luni pe generalul Alexus G. Grynkewich, comandantul suprem al forţelor aliate NATO, el declarând că România rămâne un pilon de stabilitate la graniţa estică a NATO iar dialogul constant cu liderii militari ai Alianţei este esenţial
19:20
Alianţa România Modernă: Locuinţa de domiciliu trebuie scutită de plata impozitului / Nu reprezintă un activ financiar, ci singura formă de stabilitate # News.ro
Alianţa România Modernă consideră că locuinţa de domiciliu trebuie scutită de plata impozitului, întrucât, pentru cele mai multe familii, nu reprezintă un activ financiar, ci singura formă de stabilitate.
19:20
Cupa Africii pe Naţiuni: Federaţia Marocană de Fotbal va depune apel după controversata finală împotriva Senegalului # News.ro
Federaţia Regală Marocană de Fotbal (FRMF) şi-a anunţat intenţia de a depune apel în urma controversatei finale a Cupei Africii pe Naţiuni, câştigată de Senegal împotriva Marocului, cu scorul de 1-0, după prelungiri.
19:10
TopHotel Awards revine şi în 2026 pentru a celebra performanţă în sectorul hotelier, turistic şi ospitalier din România. Cu un total de 37 de categorii, competiţia acoperă toate ariile esenţiale ale industriei, oferind oportunitatea de a ieşi în evidenţă şi a fi recunoscut la cel mai înalt nivel. Gala va avea loc pe 26 mai la Hotel JW Marriott din Bucureşti, unde cele mai inovatoare proiecte şi echipe vor fi celebrate.
19:10
Designerul de modă italian Valentino Garavani a încetat din viaţă, a anunţat luni fundaţia sa. El avea 93 de ani.
19:00
Procurorul militar Bogdan Pârlog, care a criticat sistemul judiciar la întâlnirea cu Nicuşor Dan de la Cotroceni, rămâne cu salariul diminuat cu 10% pe trei luni/ Instanţa supremă i-a respins recursul împotriva hotărârii CSM/ Ce i se reproşează # News.ro
Completul de 5 judecători în materie civilă al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a respins, luni, recursul procurorului militar Bogdan Pârlog împotriva unei decizii a Secţiei pentru procurori a CSM, care îl sancţionase cu diminuarea salariului cu 10% pe o perioadă de trei luni pentru „încălcarea obligaţiilor de serviciu”. Prim-procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti, care a criticat sistemul judiciar la întâlnirea din decembrie 2025, cu preşedintele Nicuşor Dan, de la Cotroceni, i s-a reproşat că a emis un ordin prin care a dispus să nu fie respectat ordinul emis de procurorul ierarhic superior. Decizia de luni a instanţei supreme este definitivă.
19:00
Ministrul Finanţelor: Am agreat azi, alături de colegii din coaliţia de guvernare, un calendar clar şi realist pentru aprobarea bugetului de stat pe 2026 / În a doua parte a lunii februarie, va intra în dezbatere şi la vot în Parlament # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă că a agreat, luni, alături de colegii din coaliţia de guvernare, un calendar clar şi realist pentru aprobarea bugetului de stat pe 2026 iar în câteva zile vor aproba plafoanele bugetare, urmând apoi consultări cu toate ministerele. Ministrul afirmă că la mijlocul lunii februarie urmează publicarea proiectului de buget şi aprobarea în Guvern, iar în a doua parte a lunii februarie bugetul va intra în dezbatere şi la vot în Parlament.
18:50
La întrebarea dacă ar folosi forţa pentru a cuceri Groenlanda, Trump răspunde „No comment” şi afirmă că Europa ar trebui să se concentreze pe Rusia şi Ucraina # News.ro
Într-un scurt interviu telefonic acordat NBC News, preşedintele SUA, Donald Trump, a refuzat să spună dacă ar exclude cucerirea Groenlandei prin forţă. „No comment (fără comentarii)”, a declarat el postului de televiziune.
18:50
Petrişor Peiu (AUR): România, pentru al doilea an consecutiv, pe primul loc la inflaţie în Uniunea Europeană # News.ro
Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, declară că Oficiul de Statistică al Uniunii Europene a publicat astăzi cele mai recente date privind rata anuală a inflaţiei din statele membre, iar România rămâne ţara cu cea mai ridicată inflaţie din Uniunea Europeană, cu un avans anual al preţurilor de 8,6%, o rată dublă faţă de următoarele două state clasate în ierarhie.
18:40
Trimisul special al lui Putin, Kirill Dmitriev, va veni la Davos pentru a se întâlni cu membrii delegaţiei SUA - surse Reuters # News.ro
Trimisul special al liderului rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, va veni săptămâna aceasta în staţiunea elveţiană Davos şi va avea întâlniri cu membrii delegaţiei SUA în marja Forumului Economic Mondial, au declarat pentru Reuters două surse care au cunoştinţă despre vizită, sub condiţia anonimatului.
18:30
UPDATE - Un mort şi doi răniţi, după ce două maşini s-au ciocnit pe DN 7, în judeţul Hunedoara / Una dintre victime, în stop cardio-respirator # News.ro
O persoană a murit şi două au fost rănite, luni, după ce două maşini s-au ciocnit pe DN 7, la ieşirea din Simeria, judeţul Huneodara.
18:30
Doi bebeluşi au murit într-o creşă din Ierusalim, alţi 53 au avut de suferit aparent în urma unei defecţiuni a sistemului de încălzire - VIDEO # News.ro
Doi sugari au murit şi 53 de bebeluşi şi copii mici au fost răniţi în diferite grade într-un incident petrecut luni la o creşă fără licenţă din Ierusalim, ceea ce a dus la arestarea a trei dintre îngrijitorii care lucrau acolo, potrivit The Times of Israel.
18:30
La Liga: Kylian Mbappe îl apără pe Vinicius, huiduit la Madrid – „Suntem toţi alături de el” # News.ro
Atacantul francez Kylian Mbappe a declarat luni că toată echipa Real Madrid îl sprijină pe brazilianul Vinicius, care a fost huiduit de fanii madrileni duminică, în timpul meciului cu Levante, scor 2-0.
18:30
Procurorul militar Bogdan Pârlog rămâne cu salariul diminuat cu 10% pe trei luni/ Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie i-a respins recursul împotriva hotărârii CSM/ Ce i se reproşează prim-procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti # News.ro
Completul de 5 judecători în materie civilă al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a respins, luni, recursul procurorului militar Bogdan Pârlog împotriva unei decizii a Secţiei pentru procurori a CSM care îl sancţionase cu diminuarea salariului cu 10% pe o perioadă de trei luni pentru „încălcarea obligaţiilor de serviciu”. Prim-procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti i s-a reproşat că a emis un ordin prin care a dispus să nu fie respectat ordinul emis de procurorul ierarhic superior. Decizia este definitivă.
18:20
Incendiu la Liceul Economic din Târgu Jiu – A ars un tablou electric / Aproximativ trei sute de elevi au fost evacuaţi # News.ro
Pompierii au intervenit, luni, la un incendiu care s-a produs la un panou electric de la Liceul Economic din Târgu Jiu, aproximativ trei sute de elevi fiind evacuaţi.
18:20
Bucureşti: Două persoane, trimise în judecată pentru că au falsificat certificate de handicap, ajutând aproape 70 de oameni să iasă la pensie cu stagiul minim de cotizare redus. Prejudiciul cauzat bugetului depăşeşte 3 milioane de lei # News.ro
Două persoane au fost trimise în judecată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti sub acuzaţia că au falsificat certificate de handicap, ajutând aproape 70 de oameni să iasă la pensie înainte de termenul legal, cu stagiul minim de cotizare redus în baza documentelor falsificate. Cei doi îşi racolau ”clienţii” stând la sediile Caselor de Pensii şi elaborau certificatele false contra unor sume de bani. Prejudiciul cauzat bugetului prin plata pensiilor dobândite fraudulos depăşeşte 3 milioane de lei, o parte din bani fiind recuperaţi.
18:10
Rareş Bogdan, la şedinţa PNL: Nu vin cu gânduri războinice, pur şi simplu vreau să cer lămuriri. Vreau să ştiu de ce colegii din conducerea PNL nu ies să explice oamenilor ce se întâmplă / Unii sunt mai apropiaţi de USR decât de propriul partid # News.ro
Europarlamentarul PNL Rareş Bogdan, fost prim-vicepreşedinte al partidului, a venit, luni, la şedinţa conducerii PNL, după ce a vorbit cu mai mulţi primari PNL, el precizând că nu vine cu gânduri războinice ci pur şi simplu vrea să ceară lămuriri şi să i se spună de ce colegii din conducerea PNL nu ies să explice oamenilor ce se întâmplă. Rareş Bogdan a mai spus că unii liberali din conducere sunt mai apropiaţi de USR decât de propriul partid.
18:10
Bărbat găsit decapitat într-un apartament din Timişoara, închiriat în regim hotelier/ Ar fi fost folosită o ghilotină improvizată / Ar fi lăsat două bilete de adio # News.ro
Un bărbat de 45 de ani a fost găsit decapitat într-un apartament închiriat în regim hotelier aflat pe Calea Aradului din Timişoara. Din primele informaţii, bărbatul este născut în judeţul Mehedinţi, dar locuia în Timişoara. El ar fi fost decapitat cu o ghilotină improvizată descoperită de poliţişti în apartament şi ar fi lăsat cel puţin două bilete de adio.
18:00
Polo: România, victorie cu Georgia şi îşi asigură intrarea în primele opt la Campionatul European # News.ro
Naţionala României a învins luni, în al doilea meci din grupa principală F, reprezentativa Georgiei, scor 15-10. Tricolorii şi-au asigurat locul 4 în grupă şi intrarea în primele opt locuri.
18:00
Femeie agresată într-un lift din Bucureşti de fostul concubin / A fost tăiată pe picioare şi pe spate, fiind transportat la spital – VIDEO # News.ro
O femeie de 49 de ani a fost agresată într-un lift, într-un imobil din Sectorul 2 al Capitalei, de către fostul concubin. Acesta a tăiat-o pe picioare şi pe spate cu un obiect ascuţit, cel mai probabil un cuţit. Femeia a fost transportată la spital, iar agresorul a fost prins de poliţişti.
18:00
Primul transplant de cord din România în 2026, realizat cu succes la Târgu Mureş unui băiat de 19 ani/ Medic: O cursă contra cronometru şi o demonstraţie de profesionalism şi solidaritate/ Condiţiile meteo extreme în care a fost adusă inima din Bucureşti # News.ro
Primul transplant de cord din România în 2026 a fost realizat cu succes unui băiat 19 ani de către o echipă condusă de Horaţiu Suciu, şeful Institutului de Boli Cardiovasculare şi Transplant din Târgu Mureş. Medicul povesteşte că întreaga operaţiune pentru prelevarea inimii de la un donator de 22 de ani aflat în moarte cerebrală la un spital din Bucureşti şi aducerea organului la Târgu Mureş s-a desfăşurat în condiţii meteo extreme, cu vizibilitate aproape zero, motiv pentru care elicopterul Black Hawk al IGSU a zburat aproape integral deasupra drumului naţional, pentru ca piloţii să poată urmări vizual traseul. Intervenţia a durat aproximativ cinci ore. Chirurgul speră ca acest transplant să fie „primul dintr-o serie lungă”, într-un context în care numărul donatorilor „a scăzut dramatic în ultimii ani”. „A fost o cursă contra cronometru, dar şi o demonstraţie de profesionalism şi solidaritate între oameni care (...) funcţionează ca o singură echipă atunci când miza este viaţa”, mai spune medicul.
17:50
Bucureşti: Patru bărbaţi, puşi sub acuzare în urma unui scandal produs într-un tramvai. Două persoane au ajuns la medic în urma bătăii # News.ro
Procurorii bucureşteni au pus sub acuzare patru bărbaţi pentru lovire sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, după ce au luat parte la o bătaie care a avut loc într-un tramvai şi în urma căreia doi oameni au ajuns la medic, obţinând certificate medico-legale. Unul dintre bătăuşi a fost arestat preventiv, ceilalţi trei fiind plasaţi în arest la domiciliu.
Acum 6 ore
17:40
Administraţia Rezervaţiei Delta Dunării anunţă că unele canale şi lacuri au îngheţat şi recomandă să fie evitate deplasările în acele zone # News.ro
Reprezentanţii Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) anunţă că unele lacuri şi canale interioare din Delta Dunării au îngheţat şi recomandă să fie evitate deplasările în acele zone. Conducătorii de nave şi ambarcaţiuni sunt sfătuiţi să fie deosebit de atenţi deoarece gheaţa este neuniformă şi poate pune în pericol ambarcaţiunile şi oamenii.
17:30
Preşedintele Nicuşor Dan va participa la Iaşi la manifestările oficiale de Ziua Unirii – surse # News.ro
Preşedintele României ar urma să participe, sâmbătă, la Iaşi, la manifestările oficiale organizate de Ziua Unirii Principatelor Române, potrivit unor surse politice.
17:30
Bucureşti: Acord de recunoaştere a vinovăţiei şi pedeapsa de un an şi cinci luni de închisoare cu suspendare pentru un bărbat care a ameninţat şi a promovat în social media simboluri fasciste şi legionare # News.ro
Un bărbat anchetat penal pentru că a folosit reţelele de socializare pentru a ameninţa şi pentru a promova simboluri fasciste şi legionare şi-a recunoscut faptele şi a încheiat cu procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 un acord de recunoaştere a vinovăţiei care prevede pedeapsa de un an şi cinci luni de închisoare cu suspendare. Ancheta a fost deschisă după ce, folosind mai multe conturi, inculpatul a postat imagini cu Adolf Hitler, cu sigla Gărzii de Fier, dar şi mesaje în care promova idei antisemite.
17:30
Trump leagă ameninţarea la adresa Groenlandei de faptul că nu i s-a acordat Premiul Nobel pentru Pace: „Nu mai simt obligaţia de a mă gândi exclusiv la pace, ci la ceea ce este bun şi potrivit pentru SUA / Reacţii în Europa / Pieţele sunt îngrozite # News.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a legat eforturile sale de a prelua controlul asupra Groenlandei de eşecul de a câştiga Premiul Nobel pentru Pace, afirmând că în aceste condiţii, acum nu mai gândeşte „doar la pace”, în contextul în care disputa cu privire la insula arctică ameninţă să reaprindă războiul comercial cu Europa, relatează Reuters şi POLITICO.
17:30
Coaliţia a decis ca Guvernul să îşi asume răspunderea pe reforma administraţiei, cu adoptarea, în mod similar, a pachetului de relansare economică / Comitet pentru bugetul pe 2026 / Ce i-a transmis Kelemen Hunor ministrului Apărării - surse # News.ro
Coaliţia de guvernare a decis, luni, ca Guvernul să îşi asume răspunderea pe pachetul de reformă a administraţiei. Condiţia PSD, adoptarea într-un mod similar a unei pachet de relansare economică, au precizat surse PSD. De asemenea, s-a decis constituirea unui comitet, din care să facă parte reprezentanţi din toate cele patru partide, dar şi primarii de municipii, oraşe şi comune, pentru elaborarea proiectului de buget pe 2026. Discuţiile au vizat şi afirmaţiile ministrului Apărării, Radu Miruţă, privind situaţia din Groenlanda, liderul UDMR Kelemen Hunor transmiţându-i, în glumă, că poate merge el în Groenlanda, pentru că a făcut armata la Vânătorii de munte.
17:30
Giurgiu: Percheziţii la Primăria comunei Izvoarele şi la locuinţa primarului, în dosarul deschis după ce acesta a trimis imagini indecente unei fete de 13 ani/ Procurorii au mandat pentru a-l duce la audieri pe edilul Silviu Marius Cazacu # News.ro
Procurorii DIICOT şi poliţiştii de la combaterea criminalităţii organizate din Giurgiu au făcut, luni, percheziţii într-un dosar care vizează fapte de pornografie infantilă, corupere sexuală a minorilor şi influenţarea declaraţiilor, ancheta fiind deschisă după ce primarul comunei Izvoarele, Silviu Marius Cazacu, a trimis imagini indecente unei fete de 13 ani. Descinderile au avut loc la Primărie şi la locuinţa primarului, de unde anchetatorii au ridicat dispozitive de stocare a datelor. Cazacu va fi audiat în acest dosar.
17:30
Ibrahim Mbaye, jucător al echipei PSG, regretă faptul că s-a fotografiat şi a postat pe reţeaua de socializare Snapchat în momentul în care jucătorii senegalezi se întorceau de la vestiare, după cele aproape 15 minute în care au ieşit de pe teren, la finala Cupei Africii pe Naţiuni.
17:10
Directorul tehnic al Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, Dragoş Doru Cazan, numit director general al Administraţiei ”Apele Române” # News.ro
Directorul tehnic al Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, Dragoş Doru Cazan, a fost numit în funcţia de director general al Administraţiei Naţionale ”Apele Române”. El a mai deţinut funcţia de director general al ANAR în 2015, iar între 2012 şi 2020 a condus Departamentul Managementul Resurselor de Apă din cadrul instituţiei.
17:00
UPDATE - Iaşi: O femeie a murit şi doi bărbaţi au suferit arsuri, în urma unui incendiu izbucnit într-un apartament din Tomeşti/ Mai multe persoane, evacuate de pompieri # News.ro
O femeie a murit şi doi bărbaţi au suferit arsuri, luni după-amiază, în urma unui incendiu izbucnit într-un apartament al unui bloc din Tomeşti, judeţul Iaşi. Alte cinci persoane au fost evacuate de pompieri, iar 12 au ieşit singure din imobil.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.