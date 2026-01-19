O femeie și-a cumpărat niște cercei vechi la preț de chilipir, dar s-a ales cu o adevărată „comoară”! Ce a descoperit
Antena1, 19 ianuarie 2026 22:50
O femeie și-a cumpărat niște cercei vechi la un preț extrem de mic, bucurându-se astfel de chilipir. Nu mică i-a fost surpriza atunci când a descoperit peste ce „comoară” dăduse, de fapt.
• • •
Mireasa, sezon 13. Cine este Giulia. Concurenta a făcut dezvăluiri inedite. Care este povestea ei și ce meserie neașteptată are # Antena1
În ediția de luni, 19 ianuarie 2026, a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii, Giulia s-a prezentat și și-a spus povestea de viață. Descoperă detalii despre concurenta din sezonul 13.
Ștefan din sezonul 11 Mireasa, adevărul despre relația cu Mihaela. Ce spune după ce mulți au crezut că s-au despărțit # Antena1
Ștefan din sezonul 11 Mireasa a transmis un mesaj pe rețelele sociale în care a dat de înțeles că el și Mihalea au trecut printr-o perioadă dificilă, dar au depășit-o împreună.
Prima imagine cu burtica de gravidă a Laurei Cosoi. Actrița așteaptă cel de-al cincilea copil: „Ești minunată!” # Antena1
Laura Cosoi a publicat o imagine înduioșătoare cu burtica de gravidă. Actrița este însărcinată pentru a cincea oară și așteaptă cu nerăbdare să își cunoască bebelușul. Până în prezent, vedeta nu a anunțat sexul copilului.
Mireasa, sezon 13. Amalia, poveste dureroasă de viață! Prin ce situații de neimaginat a trecut. Concurenții, lacrimi de emoție # Antena1
În ediția de luni, 19 ianuarie 2026, a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii, Amalia și-a dezvăluit emoționanta poveste de viață. La final, concurenții au avut lacrimi în ochi.
Fiul Alinei și al lui Valentin din sezonul 5 Mireasa a împlinit 2 ani. Ce mesaje au transmis părinții aflați în proces de divorț # Antena1
Heracles, fiul lui Valentin și al Alinei din sezonul 5 Mireasa, a împlinit 2 ani. Cei doi părinți i-au făcut urări fiului lor.
Cum au arătat Simona și Marius Urzică în ziua nunții. Imagini rare de la evenimentul la care „s-a furat mirele singur” # Antena1
În sezonul 3 de Power Couple au fost difuzate imagini de la nunta soților Simona și Marius Urzică.
Primele declarații ale indianului care a salvat o fetiță dintr-un lac înghețat din Craiova. Ce a dezvăluit bărbatul # Antena1
Vipan Kumar este bărbatul care sărit în lacul înghețat din Craiova pentru a salva o fetiță de cinci ani. La scurt timp de la incidentul care s-ar fi putut transforma într-o tragedie, acesta a oferit și primele declarații.
Mireasa, sezon 13. Ben a dat cărțile pe față și a zis adevărul despre perioada în care a făcut conținut pentru adulți. Ce a zis # Antena1
Ben i-a povestit lui Dorian despre experiența sa din perioada în care a făcut conținut pentru adulți! Ce s-a aflat, în ediția din 19 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubiiri.
Cea mai mare epavă medievală descoperită vreodată. Ce dimensiune fantastică are navă și cum a rămas ascunsă până acum # Antena1
Cea mai mare epavă medievală descoperită vreodată are o vechime de 600 de ani și are o lungime impresionantă pentru stadiul tehnologic din acea perioadă.
Primăvara este unul dintre cele mai importante sezoane pentru retailul de fashion, iar categoria de încălțăminte engros generează constant un volum ridicat de vânzări.
Mireasa, sezon 13. Ce au dezvăluit fetele, după ce s-au aliniat în spatele băieților. Ce detalii au ieșit la iveală # Antena1
În ediția de luni, 19 ianuarie 2026, a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii, fetele și-au dezvăluit adevăratele păreri după alinierea în spatele băieților. Descoperă ce detalii au ieșit la iveală.
Ce zodie este Aris Eram de la Survivor. O Războinică a avut această curiozitate. Cum i-a răspuns Faimosul # Antena1
Bianca, din tribul Războinicilor de la Survivor, a avut o curiozitate în legătură cu Aris, din tribul Faimoșilor. Tânărul a primit întrebarea cu zâmbetul pe buze.
Temperatura ideală pentru birou ca toți angajații să fie fericiți. La cât trebuie setat termostatul # Antena1
Experții au dezvăluit care e temperatura ideală pentru birou, ca toți angajații să fie fericiți, mai ales în timpul iernii.
Cel mai mare safir stelat a fost descoperit. Ce valoare fantastică are piatra prețioasă de 3.563 de carate # Antena1
Cel mai mare safir stelat, cu 3.563 de carate, a fost descoperit în Sri Lanka și ar avea o valoare fantastică.
Cum a slăbit Roxana Nemeș după naștere. La ce metodă a apelat pentru a scăpa de kilogramele nedorite # Antena1
Roxana Nemeș a vorbit despre metodă prin care a reușit să scape de kilogramele nedorite după naștere. Se pare că vedeta a revenit rapid la formele sale provocatoare de dinainte de a rămâne însărcinată.
Cum arată acum Eliza Iliescu, fiica Adrianei Iliescu. Tânăra a împlinit de curând 21 de ani # Antena1
Eliza Iliescu, fiica Adrianei Iliescu, a împlinit de curând 21 de ani și este o tânără cu un viitor strălucit.
Horoscop zilnic 20 ianuarie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de marți, 20 ianuarie 2026, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, au împlinit o lună de căsnicie. Cum și-a surprins tânărul soția # Antena1
Chiar dacă nu mai sunt în casa Mireasa, Lavinia și Adin, sărbătoresc lunile petrecute împreună. Câștigătorii sezonului 12 au sărbătorit prima lor lună de căsnicie.
(P) A început anul cu peste 1 milion de euro în cont! Un jucător Unibet din Ardeal a câștigat marele Jackpot # Antena1
Un început de an care rescrie tot ce credeai despre noroc.
Ce pensie are Traian Băsescu, fostul președinte al României. Oricine și-ar dori să primească o asemenea sumă lunar # Antena1
Traian Băsescu, fostu președinte al României, primește o sumă uriașă ca pensie lunară.
Exclusiv | Iulia Istrate, primele declarații după eliminarea de la Survivor România 2026: „Știu că sunt o fire vulcanică” # Antena1
Iulia Istrate a oferit primele declarații în exclusivitate pentru a1.ro după eliminarea de la Survivor România 2026. Aceasta a povestit despre cum a schimbat-o experiența din Dominicană, dar și despre mesajele primite de la cei dragi după plecarea din emisiune.
Rezultate Loto, 18 ianuarie 2026. Report la Joker 9,54 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru următoarea extragere # Antena1
Loteria Română a anunțat care au fost câștigurile la tragerile loto de duminică, 18 ianuarie 2026, dar și ce report există pentru următoarele extrageri de joi, 22 ianuarie 2026. Află detalii despre ce sume sunt puse în joc.
Paula Seling, reacție după valul de critici. Artista a spus un cuvânt în limba rusă la Eurovision Moldova. Ce a explicat # Antena1
Paula Seling, membră a juriului internațional, a avut un mesaj la finala naţională Eurovision Moldova 2026 şi a felicitat publicul cu expresia „Maladieţ, Moldova!”, echivalentul în limba rusă pentru formula „Bravo, Moldova”. Gestul artistei a stârnit un val de critici. Aceasta a venit cu un mesaj ulterior, pentru a le cere scuze celor ofensați de gestul său, precizând că nu a fost intenționat.
Zilele libere pentru căsătorie sunt un drept acordat salariaților cu ocazia unuia dintre cele mai importante evenimente din viață. Mulți angajați știu că beneficiază de aceste zile libere plătite, însă nu este întotdeauna clar ce documente trebuie depuse, când se depun și cui trebuie prezentate.
Mesajul Iuliei Istrate după plecarea de la Survivor 2026. Ce a transmis pe rețelele sociale: „Plec cu capul sus” # Antena1
Iulia Istrate a fost eliminată de la Survivor România 2026. Concurenta a transmis un mesaj emoționant la scurt timp de la vestea pe care au primit-o telespectatorii duminică seară, 18 ianuarie 2026.
La investiția din această seară, la Power Couple, Dani Oțil îi va avertiza pe băieți: ”Cea mai grea probă de până acum” # Antena1
După o săptămână în care râsul a fost la putere, iar probele au adus multă stare de bine celor de acasă, Power Couple revine în această seară, de la ora 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY cu noi provocări pentru cele opt cupluri rămase în casă
Gordon Ramsay, în lacrimi la nunta fiicei sale. Video-ul emoționant atunci când o vede în rochie de mireasă # Antena1
Fiica celebrului bucătar Gordon Ramsay, Holly Ramsay, s-a căsătorit în urmă cu câteva zile cu iubitul ei, Adam Peaty.
Dacia lansează un nou model de mașină electrică în 2026, parte din proiectul C-Neo, ce ar putea avea denumirea de Dacia Spacer.
Mădălina Maricuț, ispita de la Insula Iubirii, vacanță de vis alături de noul iubit. În ce ipostaze s-au filmat în Thailanda # Antena1
Mădălina Maricuț, fosta ispită de la Insula Iubirii sezonul 8, s-a întors în Thailanda după 2 ani.
Exclusiv| Cum au arătat Gabi Tamaș și soția lui în ziua nunții. Imaginile de colecție din arhiva personală # Antena1
Gabriel Tamaș, concurentul de la Survivor România 2026, este unul dintre cei mai curajoși concurenți din echipa Faimoșilor.
Survivor 2026 liveblog, saptamana 2. Iulia părăsește Republica Dominicană după eliminarea din echipa Războinicilor # Antena1
Cel mai puternic și urmărit format al momentului ajunge la cea de-a doua săptămână.
Cum arăta Virgil Ianțu când nu era grizonat, ci cu părul extrem de des și șaten. Imaginea la care românii au reacționat imediat # Antena1
Descoperă cum arăta Virgil Ianțu în urmă cu aproximativ 30 de ani, pe vremea când nu avea părul alb. Mulți s-au mirat când au descoperit imaginea.
Horoscop zilnic 19 ianuarie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de luni, 19 ianuarie 2026, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
Survivor 2026 liveblog, saptamana 2. Viața în Survivor devine tot mai dificilă, însă motivația concurenților este tot mai mare # Antena1
Cel mai puternic și urmărit format al momentului ajunge la cea de-a doua săptămână.
Rezultate Loto azi, 18 ianuarie 2026. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus # Antena1
Rezultatele loto la extragerile de azi, 18 ianuarie 2026, au fost afișate. Află numerele câștigătoare de duminică la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.
Victoriile Faimoșilor au continuat aseară, la Survivor. Ediția, lider de audiență! Un concurent va părăsi competiția # Antena1
Ediția de sâmbătă, 17 ianuarie 2026, a emisiunii Survivor a fost lider de audiență. În doar câteva ore, un concurent din tribul Războinicilor va părăsi competiția. Ce surprize aduce ediția de duminică, 18 ianuarie 2026.
Ce spun chelnerii despre comportamentul lui Kate Middleton atunci când nu sunt camere în jur. Adevărul despre Prințesa de Wales # Antena1
Kate Middleton și-a serbat recent ziua de naștere cu un prânz la un mic restaurant bistro din Berkshire și chelnerii au dezvăluit ce comportament are Prințesa de Wales atunci când nu sunt camere prin jur.
Julio Iglesias e acuzat de agresiune sexuală de către 2 foste angajate: „Mă simțeam ca o sclavă” # Antena1
Julio Iglesias e acuzat de agresiune sexuală de către 2 foste angajate care susțin că au fost victimele „atingerilor nepotrivite, insultelor și umilirii, într-o atmosferă constantă de control și de hărțuire”.
Astronauții NASA s-au întors acasă după prima evacuare ISS din istorie. De ce au fost nevoiți să părăsească stația spațială # Antena1
Astronauții NASA s-au întors acasă după prima evacuare medicală de urgență în istoria Stației Spațiale Internaționale.
Maluma și-a uimit fanele, care au declarat că e de nerecunoscut, după ce și-a tuns barba celebră și a apărut cu un look complet diferit.
Apariția neașteptată pe Bega care a devenit virală. Puțini și-au dat seama ce animale s-au strâns la un „brunch” pe malul râului # Antena1
O apariție neașteptată pe Bega a devenit virală, după ce un grup de animale a fost filmat în timpul unui „brunch” de legume.
Ce mai face și cu ce se ocupă acum Crina Abrudan, fosta prezentatoare a știrilor sportive. Cum arată # Antena1
Crina Abrudan, fosta prezentatoare a știrilor sportive de la Antena 1, arată acum complet diferit de cum și-o amintesc telespectatorii când apărea zilnic la TV.
Horoscop zilnic 18 ianuarie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de duminică, 18 ianuarie 2026, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
Cel mai puternic și urmărit format al momentului ajunge la cea de-a doua săptămână.
Tina Ulmeanu, ispita de la Insula Iubirii sezonul 8, de nerecunoscut pe rețelele de socializare. Cum a apărut # Antena1
Fosta ispită de la Insula Iubirii sezonul 8 s-a fotografiat în ipostaze seducătoare, atrăgând atenția urmăritorilor ei.
Diana Munteanu a sfidat frigul și s-a întins pe șezlongul plin de zăpadă, în costum de baie. Imaginile care i-au surprins pe fani # Antena1
Diana Munteanu și-a surprins fanii cu cea mai senzuală apariție în zăpadă. Vedeta s-a filmat într-un costum de baie care îi pune în evidență atuurile fizice.
Exclusiv | Prima reacție a surorii Nabei Salem, după accidentarea ei, din timpul jocului pentru Recompensă, la Survivor # Antena1
În urmă cu o săptămână, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, s-a dat startul sezonului Survivor 2026. Printre concurenți se numără și Naba, care a avut parte de o accidentare dureroasă. Aceasta a căzut de la înălțime când se afla pe traseu și a acuzat dureri mari, mergând ulterior la spital. Iată ce a declarat sora ei, în exclusivitate pentru a1.ro, după incidentul cu pricina.
Survivor 2026 liveblog, săptămâna 2. Faimoși vs Războinici la proba Imunității, după o luptă strânsă pentru Recompensă # Antena1
Vineri de la 20:30 și sâmbată și duminică de la 20:00, cel mai puternic și urmărit format al momentului ajunge la cea de-a doua săptămână.
