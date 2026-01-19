O femeie și-a cumpărat niște cercei vechi la preț de chilipir, dar s-a ales cu o adevărată „comoară”! Ce a descoperit

13:00

În urmă cu o săptămână, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, s-a dat startul sezonului Survivor 2026. Printre concurenți se numără și Naba, care a avut parte de o accidentare dureroasă. Aceasta a căzut de la înălțime când se afla pe traseu și a acuzat dureri mari, mergând ulterior la spital. Iată ce a declarat sora ei, în exclusivitate pentru a1.ro, după incidentul cu pricina.