VIDEO | Eugen Neagoe e foarte supărat pe jucători. ”Luna cadourilor a trecut”
Primasport.ro, 19 ianuarie 2026 22:50
VIDEO | Eugen Neagoe e foarte supărat pe jucători. ”Luna cadourilor a trecut”
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 10 minute
23:10
Verdictul serii, după ce a văzut victoria Craiovei: ”Ce schimbări face!” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Verdictul serii, după ce a văzut victoria Craiovei: ”Ce schimbări face!” | VIDEO EXCLUSIV
Acum 30 minute
23:00
”Este o muncă de echipă”. Reacţia lui Filipe Coelho după ce a mai bifat un succes clar pe banca Craiovei # Primasport.ro
”Este o muncă de echipă”. Reacţia lui Filipe Coelho după ce a mai bifat un succes clar pe banca Craiovei
22:50
VIDEO | Eugen Neagoe e foarte supărat pe jucători. ”Luna cadourilor a trecut”
Acum o oră
22:30
Lumea fotbalului îşi manifestă sprijinul după accidentul feroviar din Cordoba
22:30
Meci de zile mari făcut de Steven Nsimba la Ploieşti. ”A fost o dorinţa mea pentru numărul 7” # Primasport.ro
Meci de zile mari făcut de Steven Nsimba la Ploieşti. ”A fost o dorinţa mea pentru numărul 7”
22:30
VIDEO | ”Orice ofertă care vine o refuz”. Baiaram a anunţat ce îşi doreşte înainte de a se transfera în străinătate # Primasport.ro
VIDEO | ”Orice ofertă care vine o refuz”. Baiaram a anunţat ce îşi doreşte înainte de a se transfera în străinătate
Acum 2 ore
22:00
VIDEO | Petrolul – Universitatea Craiova 0-4. Oltenii fac recital în primul meci al anului # Primasport.ro
VIDEO | Petrolul – Universitatea Craiova 0-4. Oltenii fac recital în primul meci al anului
21:20
Transfer important pentru Sănătatea Cluj! Formaţia din eşalonul al treilea aduce un fotbalist cu 3 promovări în Superliga # Primasport.ro
Transfer important pentru Sănătatea Cluj! Formaţia din eşalonul al treilea aduce un fotbalist cu 3 promovări în Superliga
Acum 4 ore
21:00
Ofri Arad a convins din prima la FCSB. Verdictul rapid transmis de Mihai Stoica: ”Excelent! A stat toată ziua cu el” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Ofri Arad a convins din prima la FCSB. Verdictul rapid transmis de Mihai Stoica: ”Excelent! A stat toată ziua cu el” | VIDEO EXCLUSIV
20:40
De ce a refuzat Cătălin Cîrjan transferul în Ucraina. Decizia căpitanului lui Dinamo, deşi avea pe masă o ofertă tentantă: ”Foarte mulţi bani. Dar contează mai mult acest aspect” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
De ce a refuzat Cătălin Cîrjan transferul în Ucraina. Decizia căpitanului lui Dinamo, deşi avea pe masă o ofertă tentantă: ”Foarte mulţi bani. Dar contează mai mult acest aspect” | VIDEO EXCLUSIV
20:40
Brahim Diaz, reacţie emoţionantă în mediul online după ce a ratat penalty-ul din finala CAN. ”Îmi cer scuze din adâncul inimii” # Primasport.ro
Brahim Diaz, reacţie emoţionantă în mediul online după ce a ratat penalty-ul din finala CAN. ”Îmi cer scuze din adâncul inimii”
20:40
VIDEO | Petrolul – Universitatea Craiova, LIVE la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Oltenii fac recital în prima repriză # Primasport.ro
VIDEO | Petrolul – Universitatea Craiova, LIVE la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Oltenii fac recital în prima repriză
20:20
Suedeza Tyra Axner este noua jucătoare a campioanei CSM Bucureşti
20:20
VIDEO | Petrolul – Universitatea Craiova, LIVE la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. ”Dublă” Nsimba în două minute! # Primasport.ro
VIDEO | Petrolul – Universitatea Craiova, LIVE la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. ”Dublă” Nsimba în două minute!
20:10
Un jucător de mare perspectivă revine la FCSB. ”Privim cu încredere spre o posibilă nouă colaborare” # Primasport.ro
Un jucător de mare perspectivă revine la FCSB. ”Privim cu încredere spre o posibilă nouă colaborare”
19:50
Federaţia Marocană de Fotbal va depune apel după controversata finală împotriva Senegalului # Primasport.ro
Federaţia Marocană de Fotbal va depune apel după controversata finală împotriva Senegalului
19:50
Şeful lui Dinamo a tras semnalul de alarmă, chiar dacă echipa a luat cele 3 puncte cu ”U” Cluj: ”Mi s-a făcut frică!”| VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Şeful lui Dinamo a tras semnalul de alarmă, chiar dacă echipa a luat cele 3 puncte cu ”U” Cluj: ”Mi s-a făcut frică!”| VIDEO EXCLUSIV
19:40
Dată afară din play-off! Conducătorul lui Dinamo a recunoscut de faţă cu MM Stoica: ”Nu mai are şanse!” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Dată afară din play-off! Conducătorul lui Dinamo a recunoscut de faţă cu MM Stoica: ”Nu mai are şanse!” | VIDEO EXCLUSIV
19:40
VIDEO | Petrolul – Universitatea Craiova, LIVE la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | Petrolul – Universitatea Craiova, LIVE la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Echipele de start
19:20
Vlad Morar a ajuns la un club de mare tradiţie din România
Acum 6 ore
18:20
Mbappe a răbufnit, după plecarea lui Xavi: ”Reconstruim familia care este Real Madrid!” # Primasport.ro
Mbappe a răbufnit, după plecarea lui Xavi: ”Reconstruim familia care este Real Madrid!”
17:40
Ce salariu va avea Ofri Arad la FCSB. Israelianul va fi printre cei mai bine remuneraţi fotbalişti ai campioanei # Primasport.ro
Ce salariu va avea Ofri Arad la FCSB. Israelianul va fi printre cei mai bine remuneraţi fotbalişti ai campioanei
17:30
Senegalezul Ibrahim Mbaye îşi cere scuze după o postare nepotrivită pe Snapchat
Acum 8 ore
17:10
VIDEO | Petrolul – Universitatea Craiova, LIVE la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro, ora 20:00! Oltenii vor locul 1 # Primasport.ro
VIDEO | Petrolul – Universitatea Craiova, LIVE la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro, ora 20:00! Oltenii vor locul 1
17:10
A semnat cu FCSB şi nu a mai suportat: ”La fotbal nu are nicio treabă. Becali e un măscărici, un clown. Regret că am semnat!” # Primasport.ro
A semnat cu FCSB şi nu a mai suportat: ”La fotbal nu are nicio treabă. Becali e un măscărici, un clown. Regret că am semnat!”
17:10
Henrietta Bartalis şi-a asigurat calificarea la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina # Primasport.ro
Henrietta Bartalis şi-a asigurat calificarea la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina
17:00
E gata! Celebrul jurnalist a făcut anunţul despre Radu Drăguşin
17:00
E gata! Conducerea a anunţat unde va juca Mario Tudose
17:00
SCM Râmnicu Vâlcea a anunţat transferul jucătoarei olandeze Zoe Sprengers
16:40
Nestorly Lumbu s-a despărţit de Steaua şi a semnat cu alt club din România
16:40
Români în Europa | Meci de neuitat pe Eissat şi Răzvan Marin. Un român a impresionat FC Porto şi altul a prins echipa sezonului # Primasport.ro
Români în Europa | Meci de neuitat pe Eissat şi Răzvan Marin. Un român a impresionat FC Porto şi altul a prins echipa sezonului
16:20
Novak Djokovic a reuşit victoria cu numărul 100 la Australian Open
16:10
Trupa Green Day, care şi-a manifestat în repetate rânduri opoziţia faţă de Trump, va concerta în deschiderea Super Bowl # Primasport.ro
Trupa Green Day, care şi-a manifestat în repetate rânduri opoziţia faţă de Trump, va concerta în deschiderea Super Bowl
15:40
Australian Open: La 40 de ani, Stan Wawrinka a reuşit calificarea în turul doi
15:30
Alexandru Băluţă, aproape de revenirea în SuperLiga! Echipa care l-a ofertat pe fostul jucător de la FCSB # Primasport.ro
Alexandru Băluţă, aproape de revenirea în SuperLiga! Echipa care l-a ofertat pe fostul jucător de la FCSB
15:20
Triplul campion al României, revenire de senzaţie în Superligă!
Acum 12 ore
15:10
Zi liberă în Senegal, după victoria de la Cupa Africii pe Naţiuni
15:00
Răsturnare incredibilă de situaţie! Era aşteptat să semneze cu Dinamo, dar transferul a picat: „Nu l-am semnat” # Primasport.ro
Răsturnare incredibilă de situaţie! Era aşteptat să semneze cu Dinamo, dar transferul a picat: „Nu l-am semnat”
14:40
Moruţan, pus la zid după plecarea din Grecia: „Nu era bun pe niciun post”
14:20
Gianni Infantino nu s-a abţinut după finala Cupei Africii pe Naţiuni: „Este inacceptabil să părăseşti terenul în acest fel” # Primasport.ro
Gianni Infantino nu s-a abţinut după finala Cupei Africii pe Naţiuni: „Este inacceptabil să părăseşti terenul în acest fel”
14:00
CS Dinamo încearcă să evite retrogradarea cu un jucător de la Chindia!
13:50
Surpriza zilei! Două transferuri dintr-un foc anunţate de Universitatea Craiova
13:10
E gata! CFR Cluj, acord total pentru cel de-al patrulea transfer al iernii
13:10
Relaxare, recuperare şi apă termală: destinaţia care câştigă tot mai mulţi vizitatori # Primasport.ro
Relaxare, recuperare şi apă termală: destinaţia care câştigă tot mai mulţi vizitatori
12:40
FOTO | Zi istorică pentru Dinamo! Au început lucrările la noul stadion din Ştefan cel Mare # Primasport.ro
FOTO | Zi istorică pentru Dinamo! Au început lucrările la noul stadion din Ştefan cel Mare
12:20
Istvan Kovacs, din nou la masa bogaţilor! Arbitrul român a fost delegat la un duel stelar din Champions League # Primasport.ro
Istvan Kovacs, din nou la masa bogaţilor! Arbitrul român a fost delegat la un duel stelar din Champions League
12:20
Moruţan va încasa la Rapid cel mai mare salariu din Superligă! Cu cât va fi plătit noul jucător din Giuleşti # Primasport.ro
Moruţan va încasa la Rapid cel mai mare salariu din Superligă! Cu cât va fi plătit noul jucător din Giuleşti
12:10
Dinamo plăteşte o sumă infimă şi aduce un jucător de la AC Milan!
11:30
Clasamentul WTA: Jaqueline Cristian a urcat pe locul 35 - cea mai bună clasare din carieră. Pe ce locuri se află Sorana Cîrstea şi Gabriela Ruse # Primasport.ro
Clasamentul WTA: Jaqueline Cristian a urcat pe locul 35 - cea mai bună clasare din carieră. Pe ce locuri se află Sorana Cîrstea şi Gabriela Ruse
11:10
Răsturnare de situaţie în Superligă! Antrenorul ca şi demis va continua la echipă
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.