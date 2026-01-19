Istvan Kovacs, din nou la masa bogaţilor! Arbitrul român a fost delegat la un duel stelar din Champions League

Primasport.ro, 19 ianuarie 2026 12:20

Istvan Kovacs, din nou la masa bogaţilor! Arbitrul român a fost delegat la un duel stelar din Champions League

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 5 minute
12:40
FOTO | Zi istorică pentru Dinamo! Au început lucrările la noul stadion din Ştefan cel Mare Primasport.ro
FOTO | Zi istorică pentru Dinamo! Au început lucrările la noul stadion din Ştefan cel Mare
Acum 30 minute
12:20
Istvan Kovacs, din nou la masa bogaţilor! Arbitrul român a fost delegat la un duel stelar din Champions League Primasport.ro
Istvan Kovacs, din nou la masa bogaţilor! Arbitrul român a fost delegat la un duel stelar din Champions League
12:20
Moruţan va încasa la Rapid cel mai mare salariu din Superligă! Cu cât va fi plătit noul jucător din Giuleşti Primasport.ro
Moruţan va încasa la Rapid cel mai mare salariu din Superligă! Cu cât va fi plătit noul jucător din Giuleşti
Acum o oră
12:10
Dinamo plăteşte o sumă infimă şi aduce un jucător de la AC Milan! Primasport.ro
Dinamo plăteşte o sumă infimă şi aduce un jucător de la AC Milan!
Acum 2 ore
11:30
Clasamentul WTA: Jaqueline Cristian a urcat pe locul 35 - cea mai bună clasare din carieră. Pe ce locuri se află Sorana Cîrstea şi Gabriela Ruse Primasport.ro
Clasamentul WTA: Jaqueline Cristian a urcat pe locul 35 - cea mai bună clasare din carieră. Pe ce locuri se află Sorana Cîrstea şi Gabriela Ruse
11:10
Răsturnare de situaţie în Superligă! Antrenorul ca şi demis va continua la echipă Primasport.ro
Răsturnare de situaţie în Superligă! Antrenorul ca şi demis va continua la echipă
11:00
Surpriză de proporţii! Dinamo, acord pentru transferul lui Devis Epassy: salariu de 35.000 de euro pe lună pentru portarul camerunez | EXCLUSIV Primasport.ro
Surpriză de proporţii! Dinamo, acord pentru transferul lui Devis Epassy: salariu de 35.000 de euro pe lună pentru portarul camerunez | EXCLUSIV
Acum 4 ore
10:40
Probleme pentru Craiova înaintea meciului cu Petrolul! Doi jucători sunt OUT Primasport.ro
Probleme pentru Craiova înaintea meciului cu Petrolul! Doi jucători sunt OUT
10:40
Dublă lovitură pregătită de Marius Şumudică! Doi internaţionali români, aşteptaţi să semneze în Arabia Saudită: „Ca şi rezolvat!” Primasport.ro
Dublă lovitură pregătită de Marius Şumudică! Doi internaţionali români, aşteptaţi să semneze în Arabia Saudită: „Ca şi rezolvat!”
10:00
Transferul de Champions League de la FCSB a aterizat la Bucureşti pentru a semna contractul! Primele declaraţii ale jucătorului Primasport.ro
Transferul de Champions League de la FCSB a aterizat la Bucureşti pentru a semna contractul! Primele declaraţii ale jucătorului
09:40
VIDEO | Spectacolul din campionatul Turciei, la Prima Sport! Dueluri tari între echipele stranierilor români Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din campionatul Turciei, la Prima Sport! Dueluri tari între echipele stranierilor români
09:30
Fostul jucător al Rapidului a ajuns în Liga 3! Primasport.ro
Fostul jucător al Rapidului a ajuns în Liga 3!
09:20
Tensiunile de la finala CAN au continuat şi după meci. Conferinţa de presă a selecţionerului senegalez, anulată din motive de securitate Primasport.ro
Tensiunile de la finala CAN au continuat şi după meci. Conferinţa de presă a selecţionerului senegalez, anulată din motive de securitate
09:10
VIDEO | Petrolul – Universitatea Craiova, ASTĂZI, de la 20:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oltenii trebuie să rămână aproape de liderul Rapid Primasport.ro
VIDEO | Petrolul – Universitatea Craiova, ASTĂZI, de la 20:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oltenii trebuie să rămână aproape de liderul Rapid
Acum 12 ore
00:30
VIDEO | Real Sociedad - Barcelona 2-1. Catalanii au avut două goluri anulate la VAR Primasport.ro
VIDEO | Real Sociedad - Barcelona 2-1. Catalanii au avut două goluri anulate la VAR
00:20
Scene ireale în finala Cupei Africii! Cei din Senegal câştigă trofeul, deşi au mers la vestiare din cauza unui penalty controversat în minutul 90+7 Primasport.ro
Scene ireale în finala Cupei Africii! Cei din Senegal câştigă trofeul, deşi au mers la vestiare din cauza unui penalty controversat în minutul 90+7
00:10
Mike Cestor revine în Superliga şi semnează cu o formaţie din coada clasamentului Primasport.ro
Mike Cestor revine în Superliga şi semnează cu o formaţie din coada clasamentului
00:10
VIDEO | AC Milan - Lecce 1-0. Gazdele se apropie de liderul Inter Primasport.ro
VIDEO | AC Milan - Lecce 1-0. Gazdele se apropie de liderul Inter
Acum 24 ore
23:40
VIDEO | Zeljko Kopic este încântat de jocul elevilor săi, dar cere în continuare transferuri: „Ştiu că toată lumea vorbeşte de cât de bine jucăm, dar tot cred că ne mai trebuie trei jucători” Primasport.ro
VIDEO | Zeljko Kopic este încântat de jocul elevilor săi, dar cere în continuare transferuri: „Ştiu că toată lumea vorbeşte de cât de bine jucăm, dar tot cred că ne mai trebuie trei jucători”
23:30
VIDEO | ”Am încredere în acest grup şi vreau să continui”. Reacţia lui Bergodi după primul eşec în deplasare pe banca lui ”U” Cluj Primasport.ro
VIDEO | ”Am încredere în acest grup şi vreau să continui”. Reacţia lui Bergodi după primul eşec în deplasare pe banca lui ”U” Cluj
23:10
Karamoko, lăudat la scenă deschisă după golul care a adus victoria lui Dinamo cu U Cluj: „E poezie” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Karamoko, lăudat la scenă deschisă după golul care a adus victoria lui Dinamo cu U Cluj: „E poezie” | VIDEO EXCLUSIV
23:10
România a suferit un eşec drastic cu Danemarca la europeanul de handbal Primasport.ro
România a suferit un eşec drastic cu Danemarca la europeanul de handbal
23:10
VIDEO | Alexandru Chipciu a analizat ce nu a mers bine cu Dinamo. ”Am făcut exact ce Mister ne-a spus să nu facem” Primasport.ro
VIDEO | Alexandru Chipciu a analizat ce nu a mers bine cu Dinamo. ”Am făcut exact ce Mister ne-a spus să nu facem”
23:00
Karamoko, omul meciului Dinamo - ”U” Cluj. ”Suntem buni cu mingea” Primasport.ro
Karamoko, omul meciului Dinamo - ”U” Cluj. ”Suntem buni cu mingea”
22:30
VIDEO | Dinamo – ”U” Cluj 1-0. ”Câinii” arată bine şi în noul an Primasport.ro
VIDEO | Dinamo – ”U” Cluj 1-0. ”Câinii” arată bine şi în noul an
22:30
VIDEO | Celta Vigo - Rayo Vallecano 3-0. Ionuţ Radu se impune clar în faţa formaţiei lui Andrei Raţiu Primasport.ro
VIDEO | Celta Vigo - Rayo Vallecano 3-0. Ionuţ Radu se impune clar în faţa formaţiei lui Andrei Raţiu
22:20
Succes categoric pentru Răzvan Lucescu în Grecia. PAOK ocupă primul loc Primasport.ro
Succes categoric pentru Răzvan Lucescu în Grecia. PAOK ocupă primul loc
22:00
Mihai Popa revine în Superliga! ”Va veni mâine” Primasport.ro
Mihai Popa revine în Superliga! ”Va veni mâine”
22:00
VIDEO | Dinamo – ”U” Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! ”Câinii” lovesc de două ori bara Primasport.ro
VIDEO | Dinamo – ”U” Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! ”Câinii” lovesc de două ori bara
21:50
Matteo Duţu s-a decis! În scurt timp va semna cu un club important din Superliga Primasport.ro
Matteo Duţu s-a decis! În scurt timp va semna cu un club important din Superliga
21:50
VIDEO | Celta Vigo - Rayo Vallecano 3-0. Andrei Raţiu se impune clar în faţa formaţiei lui Andrei Raţiu Primasport.ro
VIDEO | Celta Vigo - Rayo Vallecano 3-0. Andrei Raţiu se impune clar în faţa formaţiei lui Andrei Raţiu
21:30
S-au înţeles! Rapid a ajuns la un acord pentru transferul lui Olimpiu Moruţan. Mijlocaşul va veni luni în România Primasport.ro
S-au înţeles! Rapid a ajuns la un acord pentru transferul lui Olimpiu Moruţan. Mijlocaşul va veni luni în România
21:20
Alanyaspor a pierdut la limită cu Fenerbahce. Ianis Hagi nu a jucat din cauza unei răceli Primasport.ro
Alanyaspor a pierdut la limită cu Fenerbahce. Ianis Hagi nu a jucat din cauza unei răceli
21:20
VIDEO | Dinamo – ”U” Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Karamoko deschide scorul Primasport.ro
VIDEO | Dinamo – ”U” Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Karamoko deschide scorul
21:00
Mihai Stoica a comentat faultul ce s-a lăsat cu sânge în CFR – Oţelul: „De manual” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Mihai Stoica a comentat faultul ce s-a lăsat cu sânge în CFR – Oţelul: „De manual” | VIDEO EXCLUSIV
21:00
VIDEO | Dinamo – ”U” Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Şansă mare irosită de Soro Primasport.ro
VIDEO | Dinamo – ”U” Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Şansă mare irosită de Soro
20:50
”Vă promit că vorbesc de play-off după”. Daniel Pancu anunţă un meci crucial cu FCSB Primasport.ro
”Vă promit că vorbesc de play-off după”. Daniel Pancu anunţă un meci crucial cu FCSB
20:50
EXCLUSIV | ”Suntem înţeleşi”. FCSB a mai rezolvat un transfer! Jucătorul semnează luni Primasport.ro
EXCLUSIV | ”Suntem înţeleşi”. FCSB a mai rezolvat un transfer! Jucătorul semnează luni
20:40
VIDEO | Laszlo Balint cere explicaţii de urgenţă! ”Comisia să ne lămurească!” Primasport.ro
VIDEO | Laszlo Balint cere explicaţii de urgenţă! ”Comisia să ne lămurească!”
20:40
VIDEO | Lubin - Corona 31-39. Demonstraţie de forţă a braşovencelor în European League Primasport.ro
VIDEO | Lubin - Corona 31-39. Demonstraţie de forţă a braşovencelor în European League
20:30
VIDEO | Dinamo – ”U” Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | Dinamo – ”U” Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
20:20
VIDEO | Dinamo – ”U” Cluj, ASTĂZI, ora 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primasport.ro
VIDEO | Dinamo – ”U” Cluj, ASTĂZI, ora 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro!
20:10
Alexandru Tudorie şi-a găsit echipă! Urmează să fie prezentat oficial Primasport.ro
Alexandru Tudorie şi-a găsit echipă! Urmează să fie prezentat oficial
20:00
Eintracht Frankfurt l-a demis pe antrenorul Dino Toppmoller Primasport.ro
Eintracht Frankfurt l-a demis pe antrenorul Dino Toppmoller
19:50
David Popovici şi-a împlinit un vis. A avut loc Sprint With The Stars, eveniment la care tinerii înotători au avut şansa să întâlnească mari campioni Primasport.ro
David Popovici şi-a împlinit un vis. A avut loc Sprint With The Stars, eveniment la care tinerii înotători au avut şansa să întâlnească mari campioni
19:50
VIDEO | CFR Cluj – Oţelul Galaţi 1-0. Se vede play-off-ul în Gruia Primasport.ro
VIDEO | CFR Cluj – Oţelul Galaţi 1-0. Se vede play-off-ul în Gruia
19:40
S-a aflat motivul pentru care Claudiu Petrila a fost înlocuit la pauza meciului cu Metaloglobus Primasport.ro
S-a aflat motivul pentru care Claudiu Petrila a fost înlocuit la pauza meciului cu Metaloglobus
19:10
Fiorentina bate la Bologna şi iese de pe locurile retrogradabile Primasport.ro
Fiorentina bate la Bologna şi iese de pe locurile retrogradabile
19:10
Horaţiu Feşnic arbitrează Petrolul - Universitatea Craiova Primasport.ro
Horaţiu Feşnic arbitrează Petrolul - Universitatea Craiova
19:10
VIDEO | CFR Cluj – Oţelul Galaţi, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii încearcă egalarea cu un jucător eliminat Primasport.ro
VIDEO | CFR Cluj – Oţelul Galaţi, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii încearcă egalarea cu un jucător eliminat
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.