„Nu vreau FCSB în play-off!” Baiaram nu s-a ferit: „Va fi o bătălie mare, nu îi doresc acolo” + Ce spune despre plecarea de la Craiova
Golazo.ro, 19 ianuarie 2026 22:50
Petrolul - U Craiova 0-4. Ștefan Baiaram (23 de ani) a dezvăluit că are două dorințe clare pentru finalul de sezon: titlul cu Craiova și FCSB în afara play-off-ului.
• • •
Acum 10 minute
23:10
„A trecut luna cadourilor” Eugen Neagoe și-a pus la zid jucătorii după eșecul drastic cu U Craiova: „N-am lucrat pase la adversari la antrenament” # Golazo.ro
Petrolul - U Craiova 0-4. Eugen Neagoe, tehnicianul „lupilor”, s-a declarat complet dezamăgit de greșelile enorme făcute de elevii săi.
Acum 30 minute
23:00
Al Arabi, formație condusă de Cosmin Contra (50 de ani), s-a impus categoric, scor 5-0, în duelul cu Al Sadd, echipă antrenată de Roberto Mancini (61 de ani), în etapa #10, ultima din faza grupelor Cupei Qatarului.
22:50
Acum o oră
22:40
„Va intra direct” Noul transfer de la FCSB , gata să joace cu CFR Cluj: „A făcut vizita medicală, îl va înlocui pe Șut” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani) a vorbit despre situația noului transfer al celor de la FCSB.
22:30
Marc-Andre ter Stegen (33 de ani) o va părăsi în această iarnă pe Barcelona.
Acum 2 ore
22:00
„Discutăm ca să ne aflăm în treabă?” Reacție acidă după ce Ioan Becali a vorbit despre transferul lui Târnovanu: „Știm noi ce avem de făcut” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani) a reacționat după declarațiile lui Ioan Becali, în privința unui posibil transfer al lui Ștefan Târnovanu în străinătate.
22:00
21:40
„Hărțuire și prejudiciu instituțional” FRH a sunat la Poliție pentru a-i reclama pe cei care au cerut ca Tadici să fie sancționat după ultimele acuzații de abuz # Golazo.ro
Federația Română de Handbal (FRH) a emis un comunicat oficial cu privire la situația lui Gheorghe Tadici (73 de ani).
Acum 4 ore
20:50
„Doar asta îl interesează” Andrei Nicolescu a explicat de ce întârzie transferul lui Blănuță » Clauza cerută de Dinamo Kiev # Golazo.ro
Andrei Nicolescu (49 de ani) a venit cu noi detalii despre posibilul transfer al lui Vladislav Blănuță la Dinamo.
20:40
Ofri Arad, salariu de top Noul mijlocaș va câștiga bani grei la FCSB! Doar 5 jucători câștigă mai mult # Golazo.ro
Ofri Arad (27 de ani), noul mijlocaș al celor de la FCSB, va fi renumerat cu un salariu de 20.000 pe lună de campioana României.
20:10
„Mă doare inima, am eșuat” Brahim Diaz, primul mesaj după ce a ratat penalty-ul care a costat-o Cupa Africii pe Maroc # Golazo.ro
Senegal - Maroc 0-0 (1-0 d. prel). Brahim Diaz (26 de ani) a venit cu un mesaj pentru fanii marocani, după eșecul din finala Cupei Africii.
19:50
City a mai transferat un star VIDEO. Prima reacție după ce a semnat un contrat pe cinci ani cu Manchester City # Golazo.ro
Marc Guehi (25 de ani) a fost prezentat oficial de Manchester City.
19:40
Avertisment pentru FCSB Concluziile lui Edi Iordănescu după ce a văzut campioana: „Nu vreau să jignesc” # Golazo.ro
Edi Iordănescu (47 de ani) a vorbit despre situația celor de la FCSB, după eșecul din prima partidă a acestui an, scor 0-1, cu FC Argeș.
19:20
Daniel Stanciu (51 de ani), oficialul celor de la FC Argeș, a vorbit despre situația lui Mario Tudose (20 de ani), unul dintre cei mai în formă jucători ai piteștenilor.
Acum 6 ore
19:00
„Am cheltuit tot” Ce a făcut CFR Cluj cu banii încasați pentru Louis Munteanu: „Dacă nu plăteam, eram suspendați!” # Golazo.ro
CFR Cluj s-a confruntat cu mari probleme financiare în această iarnă, clubul fiind în pericol să nu obțină licența UEFA.
18:20
„Dacă-l voiam eu, îl lua Șucu?” Patronul FCSB, „săgeți” către Moruțan: „FCSB e mai bună fără el” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani) a revenit în țară după vizita la Muntele Athos și a oferit câteva declarații pe aeroport, legate de mutarea lui Olimpiu Moruțan la Rapid, dar și de duelul cu Dinamo Zagreb.
18:00
Senegal riscă sancțiuni drastice Prezența la CM 2026, în pericol! Reacția lui Gianni Infantino, după incidentele din finala Cupei Africii # Golazo.ro
Senegal - Maroc 1-0. Gianni Infantino (55 de ani), președintele FIFA, a emis un comunicat cu privire la incidentele din finala Cupei Africii pe Națiuni.
Acum 8 ore
17:10
Cupa României S-a stabilit programul etapei #3 » U Craiova - FCSB și CFR Cluj - Rapid, capetele de afiș » Cine transmite meciurile # Golazo.ro
Federația Română de Fotbal (FRF) a anunțat programul ultimei etape a grupelor din Cupa României.
17:00
„Nu ne putem dezice de ei” Edi Iordănescu, despre Nicolae Stanciu și Răzvan Marin: „Exponențiali pentru națională! Trebuie susținuți” # Golazo.ro
Edi Iordănescu (47 de ani), fostul selecționer al României, a vorbit despre perioadele slabe prin care trec Nicolae Stanciu (32 de ani) și Răzvan Marin (29 de ani) în ultima perioadă.
16:50
FCSB, cât Dinamo și Rapid la un loc Prima etapă din 2026 confirmă cine domină topul audiențelor TV: meciul campioanei, mult peste cele cele ale rivalelor # Golazo.ro
Liga 1 s-a reluat după 3 săptămâni și jumătate de pauză, iar vineri, sâmbătă și duminică a programat meciuri în prime-time.
16:40
Planul pentru Europa League Darius Olaru știe ce trebuie să facă FCSB pentru pentru a spera la calificare: „Dacă facem asta, jucăm cu stadionul plin” # Golazo.ro
Darius Olaru (27 de ani) și Mihai Toma (18 ani) au prefațat partida cu Dinamo Zagreb, din etapa #7 a Europa League.
16:40
Atac la „Air” Jordan Kevin Durant l-a întrecut pe idolul său, Dirk Nowitzki, în topul marcatorilor NBA » Urmează Michael Jordan! # Golazo.ro
În ritmul actual, Kevin Durant poate intra în Top 5 marcatori all-time până la finalul sezonului
16:30
Scene șocante la finala Cupei Africii FOTO. Portarul Senegalului, doborât de marocani în timpul meciului! Motivul e halucinant: au încercat să-i fure prosopul # Golazo.ro
Senegal - Maroc 1-0. Yehvann Diouf, portarul de rezervă al gazdelor, a fost protagonistul unor momente inedite în finala Cupei Africii.
15:40
Kovacs, delegat în Liga Campionilor „Centralul” din România va arbitra un meci de foc! Și fratele său face parte din brigadă # Golazo.ro
Istvan Kovacs (41 de ani) a fost delegat la un meci important din Liga Campionilor, în această săptămână.
15:30
Pe cine mai transferă Dinamo Andrei Nicolescu, noi detalii despre Duțu și Blănuță » Ce se întâmplă cu Leam Eissat # Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a declarat că Leam Eissat, fratele internaționalului român Lisav Eissat, nu va fi transferat la clubul din „Ștefan cel Mare”.
Acum 12 ore
15:00
Portar nou la CFR Cluj Ardelenii se întăresc cu un jucător din Serie A » Transfer definitiv! # Golazo.ro
Mihai Popa (25 de ani) revine la CFR Cluj, după perioada petrecută în Italia, la Torino.
14:40
Moment istoric în București FOTO. Dinamo a primit o veste uriașă: „Ziua cea mare a sosit” » Investiție de 170 de milioane de euro # Golazo.ro
Astăzi, fanii clubului Dinamo au primit o mare veste: au început lucrările la noul stadion din „Ștefan cel Mare”.
14:20
Va plăti impozite de 36.000 de euro Fundația lui Mihai Neșu, grav afectată de deciziile Guvernului: „Vreau să cred că decizia asta i-a scăpat lui Bolojan” # Golazo.ro
Mihai Neșu, fostul fotbalist care administrează centrul de recuperare dedicat copiilor și adulților cu dizabilități, de la Oradea, și-a exprimat nemulțumirea cu privire la noile decizii adoptate de Guvern.
14:00
„Steaua, cea mai mare problemă” Ministrul Apărării, asaltat cu mesaje pe tema promovării CSA în Liga 1 » A anunțat când va lua o decizie # Golazo.ro
Radu Miruță (40 de ani), Ministrul Apărării, a vorbit despre echipa de fotbal din cadrul Clubului Sportiv al Armatei Steaua.
13:20
Cadou inedit pentru „câini” Ce vor primi suporterii lui Dinamo care merg la stadion în ziua în care încep lucrările de demolare: „O amintire pe viață” # Golazo.ro
Fanii clubului Dinamo sunt așteptați, marți, la un eveniment care marchează startul lucrărilor la noul stadion din „Ștefan cel Mare”.
13:10
„Ne-ați abandonat!” Scandal în Premier League, la revelația Angliei în 2025. Antrenorul i-a atacat pe șefii clubului # Golazo.ro
Oliver Glasner, antrenorul lui Crystal Palace, cel care cucerise anul trecut primele trofee din istoria roș-albaștrilor, i-a criticat pe liderii grupării după ce a aflat că i-a fost vândut și căpitanul
12:50
Nu renunță la Drăgușin AS Roma încă lucrează la transferul fundașului român » Anunțul făcut de presa din Italia: „Patronul investește!” # Golazo.ro
Radu Drăgușin, fundașul lui Tottenham, ar fi dorit în continuare de AS Roma, în ciuda interesului arătat și de Leipzig.
12:40
„E 99% aranjat” Transferul lui Moruțan la Rapid, ca și făcut: „A renunțat la bani” » De ce a fost implicată Galatasaray în negocieri # Golazo.ro
Ioan Becali (73 de ani), cel care a intermediat negocierile dintre Rapid și Olimpiu Moruțan (26 de ani), a anunțat că transferul mijlocașului în Giulești este iminent.
12:30
Furie la Barcelona Catalanii se dezlănțuie la adresa arbitrului meciului cu Sociedad: „Te privește de parcă ar fi mai presus de tine” # Golazo.ro
Real Sociedad - Barcelona 2-1. Frenkie de Jong, mijlocașul și căpitanul catalanilor, a lansat o serie de critici la adresa arbitrului Gil Manzano.
12:00
Moldovan, dorit de Șumudică Portarul deținut de Atletico Madrid ar urma să ajungă la Al-Okhdood » Toate detaliile # Golazo.ro
Horațiu Moldovan (27 de ani), portarul împrumutat de Atletico Madrid la Real Oviedo, ar putea ajunge la Al-Okhdood, formația antrenată de Marius Șumudică (54 de ani).
11:40
„E li-ber-ta-te! E Ca ieșirea din comunism” Omul care a ajutat-o pe Ana Barbosu să ajungă la Stanford dezvăluie că alte două gimnaste pleacă la studii în SUA # Golazo.ro
GOLAZO.ro a stat de vorbă cu Andrei Secuesu, cofondator Crazy Rich Athletes, ca să vedem dacă sunt și alte gimnaste care au semnat deja cu universități din SUA sau sunt pe cale să o facă.
11:30
„Pierdem ca bărbații” Cum și-a convins Sadio Mane colegii să revină pe teren la finala Senegal - Maroc: „Fotbalul african nu merita un astfel de final” # Golazo.ro
Sadio Mane (33 de ani), liderul naționalei Senegalului, a vorbit despre incidentele de la finala Cupei Africii și a dezvăluit cum și-a convins colegii să revină pe teren.
11:20
Jaqueline Cristian, eliminată Românca a pierdut în primul tur la Australian Open » Are un obiectiv clar în 2026: „O să fac tot posibilul să-l îndeplinesc” # Golazo.ro
Jaqueline Cristian a pierdut în fața Karolinei Muchova, scor 3-6, 6-7, în primul tur la Australian Open.
10:50
Furie și pumni la finala Cupei Africii! VIDEO. Cum au încercat fanii senegalezi să împiedice executarea penalty-ului controversat » Imaginile s-au viralizat # Golazo.ro
Suporterii senegalezi au provocat un adevărat scandal la finala Cupei Africii, în încercarea de a împiedica executarea penalty-ului controversat primit de Maroc, în prelungirile partidei.
10:40
Ofri Arad a ajuns la București Noul jucător al campioanei, primele declarații: „FCSB e un club foarte mare” » Ce a spus despre România # Golazo.ro
Ofri Arad, viitorul mijlocaș al celor de la FCSB, a ajuns la București și urmează să efectueze vizita medicală.
10:20
Răzvan Lucescu, din nou lider PAOK a câștigat fără emoții și a revenit pe primul loc în Grecia » Ce a declarat antrenorul român # Golazo.ro
PAOK, echipa antrenată de Răzvan Lucescu (56 de ani), este din nou pe prima poziție a campionatului din Grecia, după victoria cu OFI Crete, scor 3-0.
Acum 24 ore
10:10
„Zidul” Ionuț Radu Portarul român a reușit o performanță incredibilă la Celta Vigo » Lăudat de presa spaniolă: „Idolul fanilor!” # Golazo.ro
Celta Vigo - Rayo Vallecano 3-0. Ionuț Radu, portarul gazdelor, a reușit o perfomanță remarcabilă pentru echipa sa, în acest sezon. Despre ce e vorba, mai jos.
09:30
Revanșa lui Marin și Jovic VIDEO. AEK, spectacol în derbyul cu Panathinaikos. Jovic, „poker”! Ce a făcut Marin. Scapă de amendă? # Golazo.ro
Răzvan Marin a fost printre cei mai buni jucători ai lui AEK în derbyul Atenei, 4-0 cu Panathinaikos duminică seară. Sârbul Luka Jovic a marcat toate golurile
09:10
„A fost haos pe teren” Alex Chipciu a identificat problema de la U Cluj, după eșecul cu Dinamo: „Cine să facă asta? Portarul?” # Golazo.ro
DINAMO - U CLUJ 1-0. Alexandru Chipciu (36 de ani) a vorbit despre problemele cu care se confruntă „studenții” în această perioadă.
00:30
Finală cu scandal la Cupa Africii Senegal a ieșit de pe teren, după ce Maroc a primit un penalty în prelungiri! Apoi s-a întors și a câștigat trofeul # Golazo.ro
Senegal - Maroc 1-0. Cupa Africii pe Națiuni 2025 s-a încheiat cu o finală controversată decisă în prelungiri.
00:20
„Să nu credeți tot ce zic jucătorii!” Zeljko Kopic, savuros după victoria cu U Cluj » Pune presiune pe conducere: „Mai am nevoie de trei! Nu știu când vin” # Golazo.ro
DINAMO - U CLUJ 1-0. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor”, a vorbit despre partida câștigată de echipa sa, în etapa #22 a Ligii 1.
00:00
„Au fost teribile ultimele luni” Musi a revenit pe teren și exclamă: „Dinamo are forța necesară pentru a se bate la titlu” + Ce spune eroul Karamoko # Golazo.ro
DINAMO - U CLUJ 1-0. Alexandru Musi (21 de ani) și Mamadou Karamoko (26 de ani) au vorbit despre victoria din etapa #22 a Ligii 1.
18 ianuarie 2026
23:40
Bergodi, a doua înfrângere la U Cluj Italianul a pierdut doar cu FCSB și Dinamo, dar vede o altă favorită la titlu: „E cea mai bună” # Golazo.ro
Dinamo - U Cluj 1-0. Cristiano Bergodi (61 de ani) a vorbit despre cea de-a doua înfrângere suferită de el pe banca formației clujene.
23:30
Cristian Geambașu, după Dinamo - U Cluj 1-0: Campioana esteticii. Dar ajunge?
Ieri
23:10
Dinamo urcă pe 2, Cîrjan în peluză VIDEO. Imagini spectaculoase cu căpitanul „câinilor” » A cântat alături de suporteri # Golazo.ro
Dinamo - U Cluj 1-0. Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul lui Dinamo, a sărbătorit alături de suporteri victoria care i-a urcat pe „câini” pe locul secund în Liga 1.
