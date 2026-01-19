Răzvan Lucescu, din nou lider PAOK a câștigat fără emoții și a revenit pe primul loc în Grecia » Ce a declarat antrenorul român
Golazo.ro, 19 ianuarie 2026 10:20
PAOK, echipa antrenată de Răzvan Lucescu (56 de ani), este din nou pe prima poziție a campionatului din Grecia, după victoria cu OFI Crete, scor 3-0.
Acum 10 minute
10:50
Furie și pumni la finala Cupei Africii! VIDEO. Cum au încercat fanii senegalezi să împiedice executarea penalty-ului controversat » Imaginile s-au viralizat # Golazo.ro
Suporterii senegalezi au provocat un adevărat scandal la finala Cupei Africii, în încercarea de a împiedica executarea penalty-ului controversat primit de Maroc, în prelungirile partidei.
Acum 30 minute
10:40
Ofri Arad a ajuns la București Noul jucător al campioanei, primele declarații: „FCSB e un club foarte mare” » Ce a spus despre România # Golazo.ro
Ofri Arad, viitorul mijlocaș al celor de la FCSB, a ajuns la București și urmează să efectueze vizita medicală.
Acum o oră
10:20
10:10
„Zidul” Ionuț Radu Portarul român a reușit o performanță incredibilă la Celta Vigo » Lăudat de presa spaniolă: „Idolul fanilor!” # Golazo.ro
Celta Vigo - Rayo Vallecano 3-0. Ionuț Radu, portarul gazdelor, a reușit o perfomanță remarcabilă pentru echipa sa, în acest sezon. Despre ce e vorba, mai jos.
Acum 2 ore
09:30
Revanșa lui Marin și Jovic VIDEO. AEK, spectacol în derbyul cu Panathinaikos. Jovic, „poker”! Ce a făcut Marin. Scapă de amendă? # Golazo.ro
Răzvan Marin a fost printre cei mai buni jucători ai lui AEK în derbyul Atenei, 4-0 cu Panathinaikos duminică seară. Sârbul Luka Jovic a marcat toate golurile
09:10
„A fost haos pe teren” Alex Chipciu a identificat problema de la U Cluj, după eșecul cu Dinamo: „Cine să facă asta? Portarul?” # Golazo.ro
DINAMO - U CLUJ 1-0. Alexandru Chipciu (36 de ani) a vorbit despre problemele cu care se confruntă „studenții” în această perioadă.
Acum 12 ore
00:30
Finală cu scandal la Cupa Africii Senegal a ieșit de pe teren, după ce Maroc a primit un penalty în prelungiri! Apoi s-a întors și a câștigat trofeul # Golazo.ro
Senegal - Maroc 1-0. Cupa Africii pe Națiuni 2025 s-a încheiat cu o finală controversată decisă în prelungiri.
00:20
„Să nu credeți tot ce zic jucătorii!” Zeljko Kopic, savuros după victoria cu U Cluj » Pune presiune pe conducere: „Mai am nevoie de trei! Nu știu când vin” # Golazo.ro
DINAMO - U CLUJ 1-0. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor”, a vorbit despre partida câștigată de echipa sa, în etapa #22 a Ligii 1.
00:00
„Au fost teribile ultimele luni” Musi a revenit pe teren și exclamă: „Dinamo are forța necesară pentru a se bate la titlu” + Ce spune eroul Karamoko # Golazo.ro
DINAMO - U CLUJ 1-0. Alexandru Musi (21 de ani) și Mamadou Karamoko (26 de ani) au vorbit despre victoria din etapa #22 a Ligii 1.
18 ianuarie 2026
23:40
Bergodi, a doua înfrângere la U Cluj Italianul a pierdut doar cu FCSB și Dinamo, dar vede o altă favorită la titlu: „E cea mai bună” # Golazo.ro
Dinamo - U Cluj 1-0. Cristiano Bergodi (61 de ani) a vorbit despre cea de-a doua înfrângere suferită de el pe banca formației clujene.
23:30
Cristian Geambașu, după Dinamo - U Cluj 1-0: Campioana esteticii. Dar ajunge?
23:10
Dinamo urcă pe 2, Cîrjan în peluză VIDEO. Imagini spectaculoase cu căpitanul „câinilor” » A cântat alături de suporteri # Golazo.ro
Dinamo - U Cluj 1-0. Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul lui Dinamo, a sărbătorit alături de suporteri victoria care i-a urcat pe „câini” pe locul secund în Liga 1.
22:30
Revine Mourinho la Real Madrid? Răspunsul antrenorului portughez nu a întârziat să apară: „Nu mă uit la telenovele” # Golazo.ro
Jose Mourinho (62 de ani), antrenorul Benficăi, a vorbit despre o posibilă revenire la Real Madrid, după demiterea lui Xabi Alonso (44 de ani)
22:10
„Am vorbit la LPF. Așa îi obligi!” Mihai Stoica cere reguli mai stricte în Liga 1: „E o lacună a sistemului, trebuie neapărat reparată!” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a criticat în termeni duri condițiile în care se joacă unele meciuri din Superliga.
Acum 24 ore
22:00
„Suntem cu tine, căpitane” Cătălin Cîrjan, idol pentru Dinamo! Mesajul care l-a făcut să tremure înaintea meciului + gestul unui fan # Golazo.ro
Cătălin Cîrjan a ales să rămână la Dinamo, deși a primit o ofertă tentantă din Ucraina. Dovada de loialitate a lui Cîrjan nu a trecut neobservată. Din contră, a stârnit un val de admirație în rândul suflării dinamoviste, care vede în el nu doar un jucător important, ci un adevărat simbol al reconstrucției clubului.
21:00
„Justiția n-are ce să-mi facă!” Mario Iorgulescu, live sfidător: „În cel mai rău caz mă duc la pârnaie, dar și acolo am protecție” # Golazo.ro
Mario Iorgulescu (30 de ani), fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu (69 de ani) a vorbit despre accidentul pe care l-a produs, într-un live pe rețelele de socializare.
20:40
„Ăsta nu a fost fotbal” Leo Grozavu, nervos după înfrângerea cu Csikszereda: „Nicăieri în lume nu cred că se juca în asemenea condiții” # Golazo.ro
Csikszereda - Botoșani 1-0. Leo Grozavu (58 de ani), tehnicianul moldovenilor, a vorbit despre înfrângerea cu formația care se află pe locul 14 în Liga 1. Robert Ilyeș (51 de ani), antrenorul ciucanilor, este încrezător după cea de-a patra victorie obținută în Superliga.
20:20
Iftime, sfat pentru Moruțan Patronul FC Botoșani, despre revenirea fotbalistului în Liga 1: „Mi-e teamă că-l face de nu mai joacă” # Golazo.ro
Valeriu Iftime (65 de ani), finanțatorul lui FC Botoșani, a vorbit despre venirea lui Olimpiu Moruțan (26 de ani), la Rapid.
20:00
Dur-Bozoancă, în centrul atenției FOTO. Spiritele s-au încins după ce portarul Oțelului a luat mingea în mână » Biliboc, înconjurat de adversari # Golazo.ro
Portarul Cosmin Dur-Bozoancă (27 de ani) și atacantul Lorenzo Biliboc (19 ani) au fost în centrul unui moment tensionat în partida CFR Cluj – Oțelul Galați. Clujenii au solicitat o lovitură indirectă în careu după ce Dur-Bozoancă a ridicat mingea de la sol, susținând că balonul i-a venit direct de la un adversar.
19:40
Echipa națională de handbal feminin a României va întâlni Danemarca, de la ora 21:30, în etapa secundă din grupa preliminară B a Campionatului European de handbal masculin.
19:30
Gloria Bistrița, eșec în Liga Campionilor Esbjerg și-a luat revanșa în fața echipei din România # Golazo.ro
Gloria Bistrița a pierdut duelul cu Esbjerg, scor 32-28, în etapa #10 a Ligii Campionilor la handbal feminin.
19:20
Lucescu spionează adversarii Selecționerul României se va deplasa la Istanbul » La ce meciuri va fi prezent # Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul echipei naționale, va merge la meciurile europene ale celor de la Galatasaray și Fenerbahce, pentru a-i urmări pe jucătorii care ar putea fi convocați la naționala Turciei pentru barajul cu România.
19:00
RB Leipzig insistă pentru Drăgușin Transferul fundașului e o prioritate pentru clubul german » Ce ar prefera românul # Golazo.ro
RB Leipzig ar fi gata să trimită către Tottenham prima ofertă oficială pentru transferul lui Radu Drăgușin (23 de ani). Deși Leipzig este pregătită să facă pasul spre un acord cu Tottenham, nu ar exista încă o înțelegere totală cu jucătorul.
18:50
„Nu am mai întâlnit așa ceva” Ofri Arad l-a uimit pe Mihai Stoica » Ce l-a întrebat mijlocașul pe conducătorul de la FCSB # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre Ofri Arad (27 de ani), jucător care va semna luni cu campioana României.
18:40
I-au spart seiful din hotel Atacantul lui AC Milan a rămas fără bunuri în valoare de aproape 500.000 de euro # Golazo.ro
Niclas Fullkrug (32 de ani), atacantul german al lui AC Milan, a fost victima unui furt de proporții în hotelul în care este cazat la Milano. Fotbalistului i-au fost sustrase bunuri în valoare de aproximativ 500.000 de euro din seiful camerei.
18:10
„Pot să dea 3 milioane de euro pe Târnovanu” Interes din campionatele importante ale Europei pentru portarul FCSB: „Sunt șanse mari” # Golazo.ro
Ioan Becali a vorbit despre o posibilă plecare în străinătate a lui Ștefan Târnovanu, portarul echipei FCSB.
17:50
CSM București - Krim 26-20 „Tigroaicele” au obținut a patra victorie consectivă în Liga Campionilor EHF » Pas important spre „sferturi” # Golazo.ro
CSM București s-a impus în fața celor de la Krim Ljubljana, scor 26-20, în etapa #10 din Grupa B a Ligii Campionilor EHF
17:40
Eppel s-a făcut de râs FOTO. Atacantul lui Csikszereda a ratat incredibil, cu poarta goală, în meciul cu FC Botoșani # Golazo.ro
Csikszereda - FC Botoșani 1-0. Marton Eppel, atacantul gazdelor, a irosit o ocazie uriașă în repriza secundă. Vârful din Ungaria a marcat unicul gol al partidei, în minutul 45.
17:00
Venus Williams, record și eliminare A pierdut în primul tur la Australian Open, dar a reușit o performanță istorică # Golazo.ro
Venus Williams, câștigătoare a 7 turnee de Grand Slam, a stabilit un nou record. Despre ce e vorba, în rândurile de mai jos.
16:50
Au renunțat la Edjouma Motivul pentru care transferul la FC Botoșani a picat: „Nu pot să mă rog de el” # Golazo.ro
Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, a renunțat la transferul lui Malcom Edjouma (29 de ani). Fotbalistul a refuzat să își prelungească înțelegerea cu FCSB.
16:40
Dinamo - U Cluj LIVE de la 20:30, în etapa #22 din Liga 1 » „Câinii” vânează locul 2 în clasament # Golazo.ro
Dinamo primește vizita celor de la U Cluj astăzi, de la ora 20:30, pe Arena Națională, în etapa #22 din Liga 1. Meciul poate fi urmărit în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
16:30
„Jucătorii au fost în pericol” Acuzații grave la Cupa Africii. Senegalezii îi critică dur pe marocani înaintea finalei # Golazo.ro
Senegal a protestat împotriva lipsei de securitate, a contestat condițiile de cazare, a sugerat că Marocul vrea să-i spioneze antrenamentul și le-a reproșat gazdelor numărul mic de biletele oferite la finală „leilor din Teranga”
16:20
„M-a torturat timp de 12 ore!” Noi acuzații șocante împotriva jucătorului care a învins România la EURO 2016 # Golazo.ro
Dimitri Payet, fostul jucător al naționalei Franței și al lui West Ham, e acuzat că și-a abuzat fosta iubită, pe Larissa Ferrari.
15:40
Dan Udrea scrie, pe GOLAZO.ro, despre Dacia și David Popovici.
15:30
„Ei nu iubesc Real Madrid” Arbeloa reacționează dur, după ce „galacticii” au fost fluierați pe „Bernabeu”: „Nu mă vor păcăli” # Golazo.ro
Real Madrid - Levante 2-0. Alvaro Arbeloa, antrenorul „galacticilor”, a oferit o primă reacție după ce jucătorii săi au fost fluierați de propriii fani în meciul de sâmbătă.
15:20
A plecat de la Rapid Christopher Braun merge la altă echipă din Liga 1 » Anunțul giuleștenilor și reacția jucătorului # Golazo.ro
Rapid București a anunțat că s-a despărțit de fundașul dreapta Christopher Braun (34 de ani).
15:10
L-a cerut în căsătorie pe Zverev! VIDEO. Reacția germanului a stârnit hohote de râs la Australian Open # Golazo.ro
Alexander Zverev a fost protagonistul unui moment amuzant în primul tur la Australian Open.
15:10
Demis înainte să plece Drăgușin? Tottenham vrea să-l dea afară pe antrenorul Frank: „Dispari din clubul nostru!” # Golazo.ro
Radu Drăgușin, 23 de ani, plănuiește să părăsească Tottenham până la sfârșitul lunii, căutând o echipă la care să joace constant. Până atunci, antrenorul care nu-l folosește la Spurs ar putea fi concediat
14:30
„Louis ar fi vrut la FCSB” S-a aflat! De ce a picat transferul lui Munteanu la FCSB: „Nu a depins de noi” # Golazo.ro
Louis Munteanu (23 de ani), atacantul celor de la D.C. United, a fost aproape de a ajunge la FCSB.
14:30
Dennis Man, aproape de alt vis Extrema poate reuși încă o premieră în carieră la PSV. De ce a jucat doar 19 minute sâmbătă # Golazo.ro
Dennis Man își împlinește toate visurile la PSV Eindhoven. După ce a debutat în faza principală a Ligii Campionilor, „tricolorul” e la un pas de altă premieră a carierei
14:00
„Acest brand te obligă” Daniel Paraschiv, după debutul la Rapid: „Sunt conștient de responsabilitatea pe care o am” # Golazo.ro
Rapid - Metaloglobus 1-0. Daniel Paraschiv, atacantul giuleștenilor, a vorbit despre debutul său în tricoul echipei pregătite de Costel Gâlcă.
13:50
Panică la Australian Open FOTO+VIDEO. Un copil de mingi a leșinat pe teren! Cine i-a sărit imediat în ajutor # Golazo.ro
Zeynep Sonmez (23 de ani, locul #112 WTA) a ajutat un copil de mingi să părăsească terenul pentru a primi îngrijiri medicale.
13:20
OUT de la FCSB! Înfrângerea cu FC Argeș a făcut prima victimă. I se va rezilia contractul # Golazo.ro
Gigi Becali, patronul clubului FCSB, a declarat că vrea să-i rezilieze contractul lui Vlad Chiricheș.
13:10
„Nu sunt ca Șucu!” Gigi Becali a reacționat rapid, după ce Moruțan a fost deturnat la Rapid: „Ia-ți banii, prostule!” » Atac la patronul giuleștenilor # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani) finanțatorul celor de la FCSB, a dezvăluit cum a deturnat Rapid mutarea lui Olimpiu Moruțan (26 de ani) în curtea campioanei.
13:10
„Nu m-au transferat pentru că eram urât” Un fost internațional rus susține că a fost refuzat de Barcelona din motive estetice # Golazo.ro
Viktor Onopko (56 de ani) spune că a fost la un pas de transferul la Barcelona, în urmă cu 30 de ani, dar transferul ar fi eșuat dintr-un motiv cel puțin ciudat.
12:30
„Cel mai bun transfer!” Cristi Săpunaru, impresionat de noua țintă a Rapidului: „O soluție perfectă” # Golazo.ro
Cristi Săpunaru, fostul jucător al Rapidului, a vorbit despre potențiala venire a lui Olimpiu Moruțan în tabăra giuleștenilor.
12:20
Totul s-a terminat pentru Stanciu E prima oară când Genoa ia această decizie. Dan Șucu, gata de despărțire # Golazo.ro
Nicolae Stanciu, 32 de ani, se pregătește să părăsească Genoa după nici șapte luni în Serie A
12:00
Gabriela Ruse, victorie mare Românca a învins o favorită și s-a calificat în turul 2 la Australian Open » Câți bani a încasat # Golazo.ro
Gabriela Ruse s-a calificat în turul 2 la Australian Open după ce a trecut în runda inaugurală de Daiana Iastremska, scor 6-4, 7-5.
11:50
Pep Guardiola și Busquets vor să dea lovitura Mutarea făcută de legendele de la FC Barcelona + planul pentru următorii 5 ani # Golazo.ro
Pep Guardiola (55 de ani) și Sergio Busquets (37 de ani) au devenit parteneri de afaceri.
11:40
Cristiano Ronaldo, gest șocant VIDEO. L-a lovit pe portarul advers, după ce echipa sa a marcat: „E un copil de 40 de ani” » Ce s-a întâmplat apoi # Golazo.ro
Al Nassr - Al Shabab 3-2. Cristiano Ronaldo (40 de ani), starul gazdelor, a făcut mai multe gesturi controversate în timpul partidei.
