Dani Vicol ar fi fost drogat în momentul tragediei?! Dezvăluirea făcută de avocatul Virgil Boglea: ”Există un raport de autopsie”
Cancan.ro, 20 ianuarie 2026 00:20
Avocatul lui Mario Iorgulescu spune tot: Dani Vicol ar fi fost drogat când a fost lovit mortal! Un nou val de controverse lovește cazul Mario Iorgulescu! La emisiunea lui Dan Capatos, avocatul celebrului fiu de […]
• • •
Alte ştiri de Cancan.ro
Acum 10 minute
00:40
În 2004, căminele studențești din România erau adevărate exerciții de rezistență. Iar în 2018, deși modernizarea fusese invocată ani la rând, mizeria și lipsa de responsabilitate aduceau din nou căminele în centrul atenției publice. Două […]
Acum 30 minute
00:20
Horoscop 20 ianuarie 2026. Află zodia care face cheltuieli neprevăzute, dar și previziunile pentru restul zodiilor! Berbec (21 martie – 19 aprilie) Sănătate. Nivelul de energie este ridicat, dar corpul îți cere dozaj inteligent. Dacă […]
00:20
Dani Vicol ar fi fost drogat în momentul tragediei?! Dezvăluirea făcută de avocatul Virgil Boglea: ”Există un raport de autopsie” # Cancan.ro
Avocatul lui Mario Iorgulescu spune tot: Dani Vicol ar fi fost drogat când a fost lovit mortal! Un nou val de controverse lovește cazul Mario Iorgulescu! La emisiunea lui Dan Capatos, avocatul celebrului fiu de […]
Acum o oră
00:10
Țara periculoasă care a devenit un paradis turistic. Călătoria nu este pentru toată lumea # Cancan.ro
Există locuri în lume pe care nu crezi că le-ai putea vizita. Anii de conflicte, de instabilitate politică și avertismentele de siguranță au făcut ca regiuni întregi să nu fie incluse pe listele de vacanțe. […]
Acum 2 ore
23:40
Tatăl lui Dani Vicol, tânărul omorât de Mario Iorgulescu, se teme pentru viața familiei lui: ”Ne amenință!” # Cancan.ro
Tatăl lui Dani Vicol, distrus de frică după ultimele apariții ale lui Mario Iorgulescu! La șase ani de la tragedia care i-a schimbat viața pentru totdeauna, tatăl lui Dani Vicol, tânărul ucis de Mario Iorgulescu […]
23:40
Fact-check: A dus Mike Tyson la Donald Trump cererea de grațiere a lui P. Diddy, pe fondul problemelor legale? # Cancan.ro
Sean „Diddy” Combs ar fi încercat să obțină o grațiere prezidențială apelând la ajutorul fostului campion mondial la box Mike Tyson, potrivit unor relatări din presă. Iată ce se știe, ce a fost confirmat și […]
23:30
Diana Dumitrescu, dezvăluiri despre relația cu fosta soacră. Cum se înțelegea cu Ruxandra Ion, de fapt # Cancan.ro
Diana Dumitrescu admite că a învățat foarte multe de la Ruxandra Ion, fosta sa soacră, dar susține că relația cu ea nu a fost întotdeauna ușoară. Mama telenovelor românești încerca tot timpul să controleze lucrurile. […]
23:20
Avocatul lui Mario Iorgulescu rupe tăcerea! Motivul pentru care fiul șefului LPF nu poate să execute pedeapsa cu închisoarea # Cancan.ro
Scandalul continuă în dosarul lui Mario Iorgulescu! Avocatul Virgil Boglea a făcut declarații șocante în direct la emisiunea lui Dan Capatos. Potrivit acestuia, Mario Iorgulescu nu ar putea să-și execute pedeapsa cu închisoarea. Motivul? O […]
23:20
Poza care a aprins anii 2000: Bogdan Stelea și Lili Sandu, cuplul care a trăit totul la extrem # Cancan.ro
CANCAN a scos dintr-o arhivă veche de la premiile MTV România o fotografie care spune mai mult decât o mie de declarații. În imagine apar Bogdan Stelea, poreclit „Arnold”, și Lili Sandu, proaspăt logodiți, pe […]
23:00
Istanbul a fost clasat, la finalul lui 2025, drept cel mai aglomerat oraș din lume, pentru al doilea an consecutiv. Compania de analiză a transporturilor Inrix a constatat că întârzierile în trafic au crescut cu […]
22:50
Iuliana Pepene și-a potolit poftele chiar și pe gerul năprasnic. Știrista de la Antena 1 s-a retras împlinită # Cancan.ro
Iuliana Pepene, 34 de ani și 123.000 de followeri pe Insta, știe cum să scape de ger. Contează nu doar ce pui pe tine, ci și ce mănânci. Nu e deci de mirare că și […]
Acum 4 ore
22:40
A fost schimbată formula de calcul pentru stabilirea vechimii de muncă. Începând cu 1 ianuarie 2026, se iau în calcul numărul de zile calendaristice, nu numărul de zile lucrătoare, ca până acum. Ordinul Casei Naționale […]
22:30
Ce nu ar mai accepta finalista Asia Express 2025 de la viitorul iubit. Olga Barcari: “Poate să îmi afecteze și mie viața!” # Cancan.ro
După un an intens, Olga Barcari, hairstilistul vedetelor și fostă concurentă la Asia Express, vorbește deschis despre transformările prin care a trecut, planurile pentru 2026, viața personală, dar și despre greșelile pe care multe femei […]
22:20
Poate fi dificil să considerăm bureții marini ca fiind animale, însă, deși staționare și asemănătoare plantelor, aceste creaturi reprezintă unele dintre cele mai longevive animale de pe planetă. Probabil cel mai impresionant tip de burete […]
22:10
Marius Tucă Show începe marți, 20 ianuarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Adrian Năstase # Cancan.ro
Invitatul zilei este Adrian Năstase, fost premier al României. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
22:10
Greșeala care l-a trimis pe Bisoi în fața judecătorilor. „Pista” care i-a dus pe oamenii legii la condamnarea vloggerului # Cancan.ro
Bisoi Petruț, cel mai viral vlogger din România, a fost condamnat la închisoare, după ce în urmă cu un an și jumătate a participat, alături de câțiva prieteni, la curse ilegale de mașini pe drumuri […]
22:00
Adevărul despre viața Andreei Bostănică în Dubai. Prietena influenceriței rupe tăcerea: ”Vă zic ceva foarte interesant” # Cancan.ro
Prietena Andreei Bostănică a răbufnit! Tânăra a ieșit în față și a demontat toate acuzațiile aduse de-a lungul timpul influenceriței celebre pe TikTok. Ce a avut de spus despre activitatea prietenei sale din Dubai? Toate […]
21:50
A urcat pe scenă chiar în timpul concertului și a cerut-o în căsătorie. Reacția ei nu a fost cea așteptată # Cancan.ro
Un moment romantic s-a transformat în ceva greu de povestit în cuvinte în timpul unui concert al trupei indie rock Bootleg Rascal din Brisbane, Australia. Un fan care a urcat pe scenă pentru a-și cere […]
21:20
Unde s-ar ascunde Emil Gânj, criminalul din Mureș vânat de FBI. Detalii de ultimă oră despre ucigașul Andei care este de negăsit de 6 luni # Cancan.ro
Emil Gânj este în continuare de negăsit după 6 luni de la crima care a îngrozit România. În ciuda eforturilor făcute de autoritățile române și internaționalul, criminalul reușește încă să se ascundă foarte bine. Astfel, […]
21:10
Mihaela Bilic s-a operat de urgență! Problema de sănătate de care suferea medicul nutriționist # Cancan.ro
Mihaela Bilic a suferit o intervenție chirurgicală la nivelul ochilor chiar la începutul anului. Medicul nutriționist a luat această decizie după ce a început să aibă probleme tot mai apăsătoare de vedere. De la o […]
Acum 6 ore
20:30
Dragi cititori, CANCAN.RO v-a pregătit și astăzi un banc care vă va aduce zâmbetul pe buze! -Scumpo, știi, când mă bărbieresc dimineața, mă simt cu 10 ani mai tânăr. -Dar nu ai putea să te […]
20:30
Fiica adoptivă a lui Ilie Năstase a ajuns pe străzi din cauza fostului iubit. Mesajul disperat al lui Charlotte: ”Vă rog, îmi puteți trimite bani?” # Cancan.ro
Fiica adoptivă a fostului tenismen Ilie Năstase a ajuns pe străzi. Charlotte, fiica adoptată de marele sportiv și de soția lui de atunci, Alexandra King, în timpul mariajului lor dintre anii 1984 și 2002, susține […]
20:00
Motivul pentru care românii plătesc energie electrică scumpă. Care este adevărul, de fapt # Cancan.ro
Oamenii sunt din ce în ce mai revoltați de prețurile ridicate ale facturilor și nu știu cum le vor mai face față, mai ales pe timp de iarnă. Mulți români ar fi putut să își reducă costurile […]
20:00
Zodiile care își primesc răsplata în februarie 2026. Vor resimți efectele acțiunilor din trecut # Cancan.ro
Zodiile simt acum efectul acțiunilor lor din trecut. Karma își spune cuvântul. 2026 poate fi un an cu multe încercări sau din contră, un an care curge lin, în care tot ce și-au dorit e […]
20:00
Doliu în lumea modei! Legenda Valentino Garavani s-a stins din viață la vârsta de 93 de ani. Această tragedie vine la doar trei luni după ce designerul Giorgio Armani a murit la vârsta de 91 de ani. […]
19:10
Te-ai întrebat și tu de ce mașina ta modernă și nouă are nevoie de mai multe reparații decât una veche și folosită pentru o perioadă mai lungă de timp? Ei bine, noi am venit cu […]
19:00
Ce a putut Mara Bănică să găsească în casă, după ce s-a întors din vacanță: ”Soțul zicea să nu mai plecăm niciodată” # Cancan.ro
Mara Bănică, una dintre cele mai cunoscute și iubite jurnaliste de la noi, a oferit un interviu în exclusivitate pentru CANCAN.RO și a fost sinceră, așa cum și-a obișnuit publicul. Ce a găsit acasă atunci […]
19:00
Ce a făcut o badantă din Italia după ce a găsit 8.000 de euro: „Aș face-o din nou fără să mă gândesc nicio clipă” # Cancan.ro
O badantă din Italia a găsit, pe un feribot din portul Bari cu destinația Corfu, o geantă cu 8.000 de euro, documente, pașaport și un smartphone. Personaj principal în această poveste este Andonia Tufa, o […]
19:00
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 20 ianuarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Sorin Grindeanu # Cancan.ro
Invitatul emisiunii este Sorin Grindeanu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
19:00
De ce timpul pare că trece mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația psihologilor români # Cancan.ro
Pe măsură ce îmbătrânim, percepem altfel timpul. Psihologii cred, însă, că acest fapt ține doar de noi și de felul în care ne raportăm la anumite lucruri. Cu cât lăsăm rutina să își facă tot […]
Acum 8 ore
18:40
El este Dănuț, tânărul de 25 de ani mort în accidentul cumplit din Arad. În același loc și-a găsit sfârșitul și mama lui, în urmă cu 4 ani # Cancan.ro
Tragedie fără margini în Arad! Dănuț, un tânăr în vârstă de doar 25 de ani, s-a stins din viață într-un mod cumplit, chiar în același loc și mod în care mama lui a murit în […]
18:10
Cât plătește Gigi Becali impozit, de fapt. Suma uriașă pe care o dă la stat: ”În fiecare lună!” # Cancan.ro
Chiar și Gigi Becali resimte impozitele mărite! Latifundiarul din Pipera, unul dintre cei mai bogați români, a vorbit despre cât plătește statului lunar și cât sunt taxele pe salariile fotbaliștilor din echipa lui. Este binecunoscut faptul că […]
18:10
Conform speciliștilor în administrarea spațiilor comune ale unui imobil de locuințe, mulți români nu știu că legislația le oferă mici „porțite” pentru a obliga asociația să plătească sau să ramburseze cheltuielile unor reparații. Fiind o […]
17:50
Test de inteligență | Găsiți toate diferențele dintre acești doi băieți. Câte ați identificat? # Cancan.ro
CANCAN.RO ți-a pregătit testul de inteligență al zilei de luni. Ai la dispoziție 19 secunde să găsești toate diferențele dintre cele două imagini. Par identice, însă nu sunt. Cronometrul pornește acum! Spor la treabă! Testele […]
17:50
Deși a fost angajat legal peste 41 de ani, un pensionar din România s-a trezit cu 1.000 de lei/lună mai puțin. Cum s-a ajuns ca de la o pensie de 4.000 de lei să primească […]
17:50
Cum s-a schimat relația lui Dorobanțu cu Naomi după „Casa iubirii”. Câștigătorul sezonului 4, dezvăluiri fără perdea: “M-am simțit eliberat” # Cancan.ro
După finala sezonului 4 din „Casa iubirii”, viața lui Dorobanțu a intrat într-o etapă complet nouă. Departe de camerele de filmat și de presiunea competiției, câștigătorul reality-show-ului de la Kanal D vorbește, în exclusivitate pentru […]
17:30
Celebra actriță din serialul La bloc, însărcinată pentru a treia oară! A făcut anunțul, la 4 ani de la moartea fostului soț # Cancan.ro
Celebra actriță va aduce pe lume al treilea copil! Vedeta care făcea senzație în cele mai urmărite telenovele din ani 2000 a făcut anunțul legat de sarcină. Toate detaliile în articol. Actrița s-a retras din […]
17:30
Apartamentul cu 3 camere care se vinde cu 1.190.000 de euro. Este în București și are 155 de metri pătrați # Cancan.ro
Un apartament cu trei camere se vinde în Floreasca cu 1. 190. 000 de euro. Locuința are candelabre din sticlă, pereți din marmură de carrara și pardoseli din piatră naturală. Apartamentul are vedere către Lacul […]
17:10
Test de inteligență | Găsiți toate diferențe dintre acești doi băieți. Câte ați identificat? # Cancan.ro
CANCAN.RO ți-a pregătit testul de inteligență al zilei de luni. Ai la dispoziție 19 secunde să găsești toate diferențele dintre cele două imagini. Par identice, însă nu sunt. Cronometrul pornește acum! Spor la treabă! Testele […]
Acum 12 ore
16:40
Doliu în presa din România! Monica Tripon, o jurnalistă cu o carieră de peste 30 de ani, a murit fulgerător. Anunțul a fost făcut de colegii ei de la ziarul „Făclia” din Cluj, unde și-a […]
16:40
Zodia care își schimbă radical destinul în 2026, potrivit faimoasei Neti Sandu: „Acest parcurs va dura 20 de ani” # Cancan.ro
Anul 2026 vine cu schimbări radicale pentru toate zodiile, dar una dintre ele va simți cum viața i se schimbă radical. Acești nativi sunt învăluiți de oportunități și șanse de evoluție pe toate planurile. Toate detaliile […]
16:30
Raiul imobiliar din 2026 | Orașul din România în care un apartament cu 2 camere costă doar 8.000€ # Cancan.ro
Pe una dintre cele mai cunoscute și populare platforme de vânzare – cumpărare, românii au ocazia să „pășească” în raiul imobiliar din 2016. Care este orașul din România unde un apartament cu două camere se […]
16:20
Localitatea din România unde poți cumpăra o casă cu doar 5.900 de euro. Se vinde cu tot cu electrocasnice # Cancan.ro
Prețurile de pe piața imobiliară din România au explodat în ultima vreme, iar scumpirea creditelor, rata inflației care se apropie de 10% și impozitele tot mai mari i-au făcut pe mulți români să se teamă […]
15:40
Cum a părăsit Dorian Popa incinta CAB. Așa chiar nu l-ai văzut niciodată și noi avem dovada! Influencerul a așteptat 3 ore verdictul # Cancan.ro
În anul 2023, Doarian Popa a fost prins conducând sub influența substanțelor psihoactive. De atunci și până acum influencerul a așteptat ca judecătorii să pronunțe o sentință. După trei ore petrecute la Curtea de Apel […]
15:40
CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei de luni: diferența dintre anul 2016 și anul 1986. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai făcut-o de mult timp? Dacă da, spor la treabă! – Acum 40 de […]
15:20
Ce a făcut Dorian Popa înainte să ajungă la tribunal, de fapt. De unde are bandajul la nas? # Cancan.ro
Zi importantă astăzi, 19 ianuarie 2026, pentru Dorian Popa! Vloggerul a venit, luni, la Curtea de Apel București, unde este judecat apelul în procesul care îl vizează de conducerea sub influența drogurilor. Ce a făcut […]
15:10
Ce obligații are un chiriaș în România, în 2026. Trebuie să le respecte chiar dacă nu scrie în contract # Cancan.ro
Atât din punct de vedere al chiriașului, cât și al proprietarului, legea din România prevede anumite obligații clare și stricte pentru ambele părți. Care sunt drepturile și obligațiile părților implicate, de fapt? Trebuie să le […]
15:00
Cine l-a “turnat” pe Bisoi în fața procurorilor. Noi detalii din dosarul în care celebrul vlogger a fost condamnat # Cancan.ro
După ce lumea vloggerilor a fost zgudită de faptul că Bisoi a fost condamnat la un an de închisoare pentru că a participat la curse ilegale de mașini, au apărut noi detalii din dosarul deschis […]
14:50
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) anunță că scoate la licitație mai multe obiecte de valoare, printre care se numără bijuterii și fragmente din aur și argint. Licitațiile vor avea loc în cursul săptămânii următoare […]
14:40
La nivel social există o părere potrivit căreia cei mai mulți dintre oamenii bogați sunt zgârciți și, deși poate părea o generalizare absurdă, se pare că există un sâmbure de adevăr în această gândire. Conform […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.